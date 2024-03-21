Отец Неймара не даст 1 млн евро Алвесу для залога: «Я помогал Дани. Но когда суды уже вынесли приговор, ситуация отличается. Люди спекулируют»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Неймар да Силва соцсети деньги Футбол

Отец Неймара отрицает внесение залога в 1 млн евро за Дани Алвеса .

Сообщалось, что бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии, приговоренный к 4,5 года тюремного заключения за изнасилование девушки в ночном клубе в Каталонии, попросит 1 млн евро для выхода под залог у отца Неймара, так как многие счета Дани арестованы, некоторые ушли в минус из-за долгов. Ранее семья форварда помогла Алвесу выплатить жертве изнасилования 150 000 евро.

«Как всем известно, поначалу я помогал Дани Алвесу. Без всякой привязки к какому-либо иску.

В этой же ситуации, отличной от предыдущей, в которой испанские суды уже вынесли приговор, люди спекулируют и пытаются связать мое имя и имя моего сына с вопросом, который сегодня уже не зависит от нас.

Я надеюсь, что Дани вместе со своей семьей найдет все ответы, которые он ищет. Для нас, для моей семьи, это конец. Точка», – написал отец Неймара.

А что Алвес? Освободят под залог в 1 млн евро, убирали из легенд «Барсы», были слухи о самоубийстве

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28 комментариев
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‘Твое имя’ мы даже не знаем, мы знаем тебя как ‘отец Неймара’…
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Ответ Badinoko
‘Твое имя’ мы даже не знаем, мы знаем тебя как ‘отец Неймара’…
Ну если Неймар играет с Neymar Jr., То видимо отец тоже Неймар.
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Ответ кубань краснодар фан
Я не пойму . У алвеса не денег. ?
Счета заморожены
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У одного счета заморожены. Другой настолько туп, что видимо все деньги родне отдал, которая ими и распоряжается 😂бразилы 🤷🏿‍♂️
+9
-2
+7
У Месси 250. У Винисиуса 250. У Суареса 250. Ну и у например Тиаго Силва 250 взять и всё! Ну если что я могу рублей 250 тоже скинуть
+6
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+5
Ну папаша смекнул, што если Алвес сольётся, то и бабло его пропадёт.
+5
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Ответ Красная стрела
У одного счета заморожены. Другой настолько туп, что видимо все деньги родне отдал, которая ими и распоряжается 😂бразилы 🤷🏿‍♂️
Другой настолько не дурак, что если даст мильён могут и контракты рекламные слететь. А это уже десятки миллионов.
+5
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Ответ Антон Фалафель
Ну папаша смекнул, што если Алвес сольётся, то и бабло его пропадёт.
Не в деньгах дело, вообще не в них, а в репутации.
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Вот что, ребята... Миллиона я вам не дам
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Ответ кубань краснодар фан
Я не пойму . У алвеса не денег. ?
счета заморожены. но скорее всего какие то деньги на черный день у него есть, а пока просто одолжит деньги у своих товарищей, и они скорее всего помогут, но никто открыто не станет сейчас помогать ибо в прессе много шумихи насчет его освобождении и никто не хочет портит свое имя/имидж.
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Ответ Миша
Счета заморожены
Вам не кажется странным хранить все деньги на счетах которые могут быть заморожены? Если не нал, то крипта есть например.
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Ответ Птюч, Ёж.
Другой настолько не дурак, что если даст мильён могут и контракты рекламные слететь. А это уже десятки миллионов.
Повесточка. Она такая, да.
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
А в польском свинарнике преподают курсы о репутацим?))
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Процедура юридически чистая, он же не на закупку 1,5 тонн кокаина даёт. Потому и удивился.
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Ответ Трент Резнор
Может сам Неймар даст? Что за цирк?)
Хотел ответить Новикову, но почему-то в ЧС. Игорь, где ж я тебе перешёл дорогу?) Хоть убей не помню.
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Ответ Трент Резнор
Может сам Неймар даст? Что за цирк?)
Все деньги у отца, может)
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Ответ кубань краснодар фан
Я не пойму . У алвеса не денег. ?
так бывает бро. У Блиновской тоже теперь нет
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Ответ Птюч, Ёж.
Биткоин в суд на флэшке принесёт?
Обналичить и принести нал, нет?
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Ответ Slaven_Bilic
Вам не кажется странным хранить все деньги на счетах которые могут быть заморожены? Если не нал, то крипта есть например.
Биткоин в суд на флэшке принесёт?
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Я не пойму . У алвеса не денег. ?
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Ответ Миша
Счета заморожены
"Быстроденьги" у ближайшего метро, или как они там называются ))
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Ответ кубань краснодар фан
Я не пойму . У алвеса не денег. ?
Ты читать не умеешь? Счета заморожены, вася
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теперь надо у Кавани просить))
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Вряд ли для вида стал бонкротом , чтобы судить много не присудили как штрафа , так и залога ... А так только ему знать , как он распоряжался деньгами !
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