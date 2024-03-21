Отец Неймара не даст 1 млн евро Алвесу для залога: «Я помогал Дани. Но когда суды уже вынесли приговор, ситуация отличается. Люди спекулируют»

Отец Неймара отрицает внесение залога в 1 млн евро за Дани Алвеса .

Сообщалось, что бывший защитник «Барселоны» и сборной , приговоренный к 4,5 года тюремного заключения за изнасилование девушки в ночном клубе в Каталонии, попросит 1 млн евро для выхода под залог у отца Неймара, так как многие счета Дани арестованы, некоторые ушли в минус из-за долгов. Ранее семья форварда помогла Алвесу выплатить жертве изнасилования 150 000 евро.

«Как всем известно, поначалу я помогал . Без всякой привязки к какому-либо иску.

В этой же ситуации, отличной от предыдущей, в которой испанские суды уже вынесли приговор, люди спекулируют и пытаются связать мое имя и имя моего сына с вопросом, который сегодня уже не зависит от нас.

Я надеюсь, что Дани вместе со своей семьей найдет все ответы, которые он ищет. Для нас, для моей семьи, это конец. Точка», – написал отец .

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