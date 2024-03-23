CBF о приговорах Алвеса и Робиньо: «В среде, где преобладает мачизм, мы, мужчины, должны быть на передовой борьбы со всеми видами насилия»

Теги Сборная Бразилии по футболу Робиньо Дани Алвес Федерация футбола Бразилии Винисиус Жуниор Футбол

Бразильская конфедерация футбола осудила преступления Дани Алвеса и Робиньо.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Суд решил выпустить его под залог в размере 1 млн евро, футболист еще не внес эту сумму. 

Экс-нападающий «Сантоса», «Манчестер Сити», «Реала» и «Милана» Робиньо был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения по обвинению в групповом изнасиловании в Италии. Вчера его арестовали в Бразилии, он будет отбывать наказание в южноамериканской стране. 

«Окончательные приговоры игрокам Робсону де Соузе и Даниэлю Алвесу положили конец одной из самых тяжелых глав бразильского футбола. Два дела, в которых участвуют игроки, которые были звездами сборной Бразилии по футболу, одной из величайших культурных икон нашей страны, не могут закончиться осуждением двух виновных. Крайне важно, чтобы мужественное отношение жертв вдохновляло все больше и больше женщин не молчать о подобном варварстве.

Более того: в среде, где преобладает мачизм, мы, мужчины, должны быть на передовой борьбы не только с сексуальным насилием, но и со всеми видами насилия. CBF, все его директора и тренерский штаб сборной Бразилии выражают свою солидарность с жертвами двух жестоких преступлений, совершенных бывшими игроками.

Желтая футболка, которую носят на поле бразильские спортсмены, – это больше, чем просто форма. Точно так же, как футбол для Бразилии – больше, чем просто спорт. Те, кто носит ее, должны защищать чувства и ценности всей страны, которую они представляют. Постыдно, что спортсмен чувствует себя комфортно, совершая подобные извращения, полагая, что его достижения в спорте каким-то образом защитят его от любого наказания.

Точно так же постыдно, что болельщик любой национальности чувствует себя комфортно, оскорбляя бразильских спортсменов только из-за их расы, что мы, к сожалению, наблюдали в Европе, в отношении игрока Винисиуса Жуниора.

Борьба с расизмом, гомофобией и насилием, мотивированными фанатской враждой, сквозным образом входит в повестку дня организации по всем направлениям ее деятельности», – говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола (CBF).

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16 комментариев
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Отрежьте кохонес себе, долго в тренде будете.
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Ответ rigobersong
Их так осуждают, будто они в подворотне накинулись на женщин и взяли их силой, одна приехела к парням на вечеринку там ухрюкалась в слюни вместе с ними, а потом оказалось что ее изнасиловали, вторая пошла вместе с Алвесом в туалет, на камерах видно что силой он ее туда не тащил. Надо уже давно разграничивать виды насилия, и судить их по разному, в данных случаях можно рассудить что со стороны женщин были сексуальные провокации и косвенное согласие, как минимум это должно быть смягчающим обстоятельством, потому что девки могут придумать все что угодно:) Но пока закон будет на их стороне, обычные парни будут страдать:) Понятно, что какому-нибудь Васяну который живет со своей 100 кг бэйбой со школьных лет этого не понять, но есть люди которые любят погулять и насладиться компанией симпатичных девушек без какого-либо насилия, но потом они оказываются в положении как Алвес:)
Как говорят местные правозащитники: "Если женщина разделась, встала перед тобой на четвереньки и раздвинула ноги, это ещё не значит, что ты можешь её пежить!!! Нужно ещё минимум 4 раза на камеру спросить её разрешения и получить нотариально заверенное письменное согласие!! Тогда только можно, иначе это точно изнасилование!
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за счет "мачизма" вы живете...
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Да здравствует мачизм!👹
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Их так осуждают, будто они в подворотне накинулись на женщин и взяли их силой, одна приехела к парням на вечеринку там ухрюкалась в слюни вместе с ними, а потом оказалось что ее изнасиловали, вторая пошла вместе с Алвесом в туалет, на камерах видно что силой он ее туда не тащил. Надо уже давно разграничивать виды насилия, и судить их по разному, в данных случаях можно рассудить что со стороны женщин были сексуальные провокации и косвенное согласие, как минимум это должно быть смягчающим обстоятельством, потому что девки могут придумать все что угодно:) Но пока закон будет на их стороне, обычные парни будут страдать:) Понятно, что какому-нибудь Васяну который живет со своей 100 кг бэйбой со школьных лет этого не понять, но есть люди которые любят погулять и насладиться компанией симпатичных девушек без какого-либо насилия, но потом они оказываются в положении как Алвес:)
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Комментарий удален пользователем
Ответ rigobersong
Их так осуждают, будто они в подворотне накинулись на женщин и взяли их силой, одна приехела к парням на вечеринку там ухрюкалась в слюни вместе с ними, а потом оказалось что ее изнасиловали, вторая пошла вместе с Алвесом в туалет, на камерах видно что силой он ее туда не тащил. Надо уже давно разграничивать виды насилия, и судить их по разному, в данных случаях можно рассудить что со стороны женщин были сексуальные провокации и косвенное согласие, как минимум это должно быть смягчающим обстоятельством, потому что девки могут придумать все что угодно:) Но пока закон будет на их стороне, обычные парни будут страдать:) Понятно, что какому-нибудь Васяну который живет со своей 100 кг бэйбой со школьных лет этого не понять, но есть люди которые любят погулять и насладиться компанией симпатичных девушек без какого-либо насилия, но потом они оказываются в положении как Алвес:)
Комментарий удален пользователем
Ответ rigobersong
Их так осуждают, будто они в подворотне накинулись на женщин и взяли их силой, одна приехела к парням на вечеринку там ухрюкалась в слюни вместе с ними, а потом оказалось что ее изнасиловали, вторая пошла вместе с Алвесом в туалет, на камерах видно что силой он ее туда не тащил. Надо уже давно разграничивать виды насилия, и судить их по разному, в данных случаях можно рассудить что со стороны женщин были сексуальные провокации и косвенное согласие, как минимум это должно быть смягчающим обстоятельством, потому что девки могут придумать все что угодно:) Но пока закон будет на их стороне, обычные парни будут страдать:) Понятно, что какому-нибудь Васяну который живет со своей 100 кг бэйбой со школьных лет этого не понять, но есть люди которые любят погулять и насладиться компанией симпатичных девушек без какого-либо насилия, но потом они оказываются в положении как Алвес:)
Да в смысле «он ее силой не тащил»?! Она сама туда радостно шла. Если женщина идет с тобой в туалет ночного клуба, она идет туда трахаться. Нет второго варианта в принципе.
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Ответ Леопардер
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ Леопардер
Комментарий удален пользователем
По твоему, совместить некуколдизм и не насиловать невозможно? Ты гений.
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