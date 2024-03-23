CBF о приговорах Алвеса и Робиньо: «В среде, где преобладает мачизм, мы, мужчины, должны быть на передовой борьбы со всеми видами насилия»

Бразильская конфедерация футбола осудила преступления Дани Алвеса и Робиньо.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Суд решил выпустить его под залог в размере 1 млн евро, футболист еще не внес эту сумму.

Экс-нападающий «Сантоса», «Манчестер Сити», «Реала» и «Милана» был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения по обвинению в групповом изнасиловании в Италии. Вчера его арестовали в , он будет отбывать наказание в южноамериканской стране.

«Окончательные приговоры игрокам Робсону де Соузе и Даниэлю Алвесу положили конец одной из самых тяжелых глав бразильского футбола. Два дела, в которых участвуют игроки, которые были звездами сборной Бразилии по футболу, одной из величайших культурных икон нашей страны, не могут закончиться осуждением двух виновных. Крайне важно, чтобы мужественное отношение жертв вдохновляло все больше и больше женщин не молчать о подобном варварстве.

Более того: в среде, где преобладает мачизм, мы, мужчины, должны быть на передовой борьбы не только с сексуальным насилием, но и со всеми видами насилия. CBF, все его директора и тренерский штаб сборной Бразилии выражают свою солидарность с жертвами двух жестоких преступлений, совершенных бывшими игроками.

Желтая футболка, которую носят на поле бразильские спортсмены, – это больше, чем просто форма. Точно так же, как футбол для Бразилии – больше, чем просто спорт. Те, кто носит ее, должны защищать чувства и ценности всей страны, которую они представляют. Постыдно, что спортсмен чувствует себя комфортно, совершая подобные извращения, полагая, что его достижения в спорте каким-то образом защитят его от любого наказания.

Точно так же постыдно, что болельщик любой национальности чувствует себя комфортно, оскорбляя бразильских спортсменов только из-за их расы, что мы, к сожалению, наблюдали в Европе, в отношении игрока .

Борьба с расизмом, гомофобией и насилием, мотивированными фанатской враждой, сквозным образом входит в повестку дня организации по всем направлениям ее деятельности», – говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола (CBF).