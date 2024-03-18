Робиньо о тюремном сроке за изнасилование: «Если бы суд проходил над белым итальянцем, все было бы по-другому. С таким количеством доказательств меня бы не осудили»

Робиньо прокомментировал обвинения в сексуальном насилии.

В ноябре 2017 года бразильский нападающий был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения за групповое изнасилование в Италии. В январе 2022 года его кассация была отклонена, в феврале того же года Италия выдала международный ордер на арест Робиньо.

Несмотря на это, сейчас экс-футболист свободно живет в .

«Я отыграл в Италии всего четыре года и устал видеть новости о расизме. К сожалению, это продолжается и по сей день. Это было в 2013 году, сейчас 2024-й. Люди, которые закрывают глаза на такое [расистское] поведение, – это те же самые, кто осудил меня.

Конечно, если бы суд проходил над белым итальянцем, все было бы по-другому. Без сомнения. С тем количеством доказательств, которыми я располагаю, меня бы не осудили», – сказал Робиньо в интервью TV Record.

Бразилец добавил, что секс с предполагаемой жертвой был по обоюдному согласию.

«У нас были поверхностные и быстрые отношения. Она ни разу не оттолкнула меня, не сказала «стоп». Там были и другие люди. Когда я увидел, что она хочет продолжить с другими парнями, я уехал домой.

Я никогда этого не отрицал. Это было по обоюдному согласию. Я никогда этого не отрицал. Я мог бы это отрицать, потому что там нет моей ДНК. Но я не лжец», – заявил он.

Во время интервью экс-форвард сказал, что девушка была трезвой в ту ночь. Это противоречит его предыдущим показаниям – ранее были опубликованы аудиозаписи, на которых Робиньо говорил, что «женщина была совершенно пьяна».

«Аудиозаписи были сделаны через год после события. В контексте аудиозаписей я разговаривал с людьми, которым нельзя доверять. Многие люди постоянно лезут к футболистам ради денег. Они начали говорить, что она беременна. Мой смех был выражением возмущения... Я не собирался позволять вымогать у себя деньги. Я знаю, что не совершал преступления. Это не было издевательством над жертвой.

Правду я сказал во время процесса. Аудиозаписи были вырваны из контекста, они были сделаны во время разговора с людьми, которые преследовали меня. Я говорю много противоречивых вещей, но контекст аудиозаписи именно таков», – добавил .