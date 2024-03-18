Робиньо о тюремном сроке за изнасилование: «Если бы суд проходил над белым итальянцем, все было бы по-другому. С таким количеством доказательств меня бы не осудили»
Робиньо прокомментировал обвинения в сексуальном насилии.
В ноябре 2017 года бразильский нападающий был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения за групповое изнасилование в Италии. В январе 2022 года его кассация была отклонена, в феврале того же года Италия выдала международный ордер на арест Робиньо.
Несмотря на это, сейчас экс-футболист свободно живет в Бразилии.
«Я отыграл в Италии всего четыре года и устал видеть новости о расизме. К сожалению, это продолжается и по сей день. Это было в 2013 году, сейчас 2024-й. Люди, которые закрывают глаза на такое [расистское] поведение, – это те же самые, кто осудил меня.
Конечно, если бы суд проходил над белым итальянцем, все было бы по-другому. Без сомнения. С тем количеством доказательств, которыми я располагаю, меня бы не осудили», – сказал Робиньо в интервью TV Record.
Бразилец добавил, что секс с предполагаемой жертвой был по обоюдному согласию.
«У нас были поверхностные и быстрые отношения. Она ни разу не оттолкнула меня, не сказала «стоп». Там были и другие люди. Когда я увидел, что она хочет продолжить с другими парнями, я уехал домой.
Я никогда этого не отрицал. Это было по обоюдному согласию. Я никогда этого не отрицал. Я мог бы это отрицать, потому что там нет моей ДНК. Но я не лжец», – заявил он.
Во время интервью экс-форвард сказал, что девушка была трезвой в ту ночь. Это противоречит его предыдущим показаниям – ранее были опубликованы аудиозаписи, на которых Робиньо говорил, что «женщина была совершенно пьяна».
«Аудиозаписи были сделаны через год после события. В контексте аудиозаписей я разговаривал с людьми, которым нельзя доверять. Многие люди постоянно лезут к футболистам ради денег. Они начали говорить, что она беременна. Мой смех был выражением возмущения... Я не собирался позволять вымогать у себя деньги. Я знаю, что не совершал преступления. Это не было издевательством над жертвой.
Правду я сказал во время процесса. Аудиозаписи были вырваны из контекста, они были сделаны во время разговора с людьми, которые преследовали меня. Я говорю много противоречивых вещей, но контекст аудиозаписи именно таков», – добавил Робиньо.
Терпеть не могу расизм, вот честно. Человек не выбирает цвет кожи и свою нацию, однако всё остальное в его руках. Ну почти. Но даже последний нищий африканец из условной Анголы может остаться абсолютно вменяемым и не опасным, насколько бы его жизнь ни была тяжела, и какова бы ни была "культура" вокруг него. Разве не очевидно, что дело не в "белом итальянце"?
P.s. Предвосхищая возможные ответы - не надо, пожалуйста, апеллировать к Винисиусу чисто из-за клуба, за который я болею. Там все неправы, чистых нет - и Вини, позволяющий себе лишнего, и фаны с отвратными кричалками, и СМИ, которые откровенно нагнетают.
Ну может быть дело не в белом итальянце,а в том что Робиньо врёт давая показания?
Похоже на сегрегацию