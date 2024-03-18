Робиньо о тюремном сроке за изнасилование: «Если бы суд проходил над белым итальянцем, все было бы по-другому. С таким количеством доказательств меня бы не осудили»

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Робиньо прокомментировал обвинения в сексуальном насилии.

В ноябре 2017 года бразильский нападающий был приговорен итальянским судом к 9 годам тюремного заключения за групповое изнасилование в Италии. В январе 2022 года его кассация была отклонена, в феврале того же года Италия выдала международный ордер на арест Робиньо.

Несмотря на это, сейчас экс-футболист свободно живет в Бразилии

«Я отыграл в Италии всего четыре года и устал видеть новости о расизме. К сожалению, это продолжается и по сей день. Это было в 2013 году, сейчас 2024-й. Люди, которые закрывают глаза на такое [расистское] поведение, – это те же самые, кто осудил меня.

Конечно, если бы суд проходил над белым итальянцем, все было бы по-другому. Без сомнения. С тем количеством доказательств, которыми я располагаю, меня бы не осудили», – сказал Робиньо в интервью TV Record.

Бразилец добавил, что секс с предполагаемой жертвой был по обоюдному согласию. 

«У нас были поверхностные и быстрые отношения. Она ни разу не оттолкнула меня, не сказала «стоп». Там были и другие люди. Когда я увидел, что она хочет продолжить с другими парнями, я уехал домой.

Я никогда этого не отрицал. Это было по обоюдному согласию. Я никогда этого не отрицал. Я мог бы это отрицать, потому что там нет моей ДНК. Но я не лжец», – заявил он.

Во время интервью экс-форвард сказал, что девушка была трезвой в ту ночь. Это противоречит его предыдущим показаниям – ранее были опубликованы аудиозаписи, на которых Робиньо говорил, что «женщина была совершенно пьяна».

«Аудиозаписи были сделаны через год после события. В контексте аудиозаписей я разговаривал с людьми, которым нельзя доверять. Многие люди постоянно лезут к футболистам ради денег. Они начали говорить, что она беременна. Мой смех был выражением возмущения... Я не собирался позволять вымогать у себя деньги. Я знаю, что не совершал преступления. Это не было издевательством над жертвой.

Правду я сказал во время процесса. Аудиозаписи были вырваны из контекста, они были сделаны во время разговора с людьми, которые преследовали меня. Я говорю много противоречивых вещей, но контекст аудиозаписи именно таков», – добавил Робиньо

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37 комментариев
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А если бы был белый немец, то села бы вообще девушка
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+66
Ай-яй-яй. И это на фоне миллиарда новостей (если их читать, конечно), как "привилегированные" белые имеют проблемы с законом за слова, в то время как иные расы не имеют проблем за публичные и даже медийные (!) призывы к насилию по расовому признаку, а кое-где декриминализованы кражи на определённую сумму и т.д. И это только верхушка айсберга, всё не перечислишь в одном посте. Да и автоматический фильтр потёр бы его, вероятно.
Терпеть не могу расизм, вот честно. Человек не выбирает цвет кожи и свою нацию, однако всё остальное в его руках. Ну почти. Но даже последний нищий африканец из условной Анголы может остаться абсолютно вменяемым и не опасным, насколько бы его жизнь ни была тяжела, и какова бы ни была "культура" вокруг него. Разве не очевидно, что дело не в "белом итальянце"?

P.s. Предвосхищая возможные ответы - не надо, пожалуйста, апеллировать к Винисиусу чисто из-за клуба, за который я болею. Там все неправы, чистых нет - и Вини, позволяющий себе лишнего, и фаны с отвратными кричалками, и СМИ, которые откровенно нагнетают.
+23
0
+23
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий скрыт
Юмор не твое
+24
-4
+20
Одного белого мужика за поцелуй в Испании хотят посадить.
+15
-1
+14
В любой неудобной ситуации вспомни про расизм.
+14
0
+14
"Я говорю много противоречивых вещей"(с)
Ну может быть дело не в белом итальянце,а в том что Робиньо врёт давая показания?
+6
0
+6
Если вы часто плачете во время секса, возможно это просто перцовый баллончик.
+7
-2
+5
Если бы это был белый итальянец, то посадили бы еще быстрее. Нынче белым мужиком в Европах быть опасно. Могли бы посадить даже за то, что сделал это с девушкой.
+6
-1
+5
Ой, как удобно (с)
+5
-1
+4
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Да и тех же арабов и африканцев в Европе за то же изнасилование белых женщин не сажают. Похоже на сегрегацию
Ну, повторюсь, я не стал перечислять всё. Да всё и не упомнить, и не отследить. И этой грязи явно не место на спортсе. Просто, блин, аж загорелось с аргумента Робиньо, мол, "был бы белый, не осуждали". Фу.
+5
-1
+4
Не затрагивая тему расизма, отмечу, что изнасилование - оно и в Африке изнасилование.
+3
0
+3
Ответ KGBeast
В любой неудобной ситуации вспомни про расизм.
Верно подмечено. И некоторые из них поняли что сейчас это действует
+2
0
+2
Опять не за что осудили черного ? Ахахаха да сколько можно уже
+3
-1
+2
Черный насильник жалуюется что его признали виновным только потому что он черный.
+2
-1
+1
винисиуса вообще бы повесили
+1
0
+1
Уще один "несчастный" пострадавший за цвет кожи.
+1
0
+1
Надо Винисиусу какую нибудь женщину с низкой социальной ответственностью под шафе подкинуть.
+1
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+1
Ответ Dimon Bond
+1 от Квинси
Квинси тут при чём, клоун? Он насиловал кого-то?
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0
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Ответ xDe xDe
Ай-яй-яй. И это на фоне миллиарда новостей (если их читать, конечно), как "привилегированные" белые имеют проблемы с законом за слова, в то время как иные расы не имеют проблем за публичные и даже медийные (!) призывы к насилию по расовому признаку, а кое-где декриминализованы кражи на определённую сумму и т.д. И это только верхушка айсберга, всё не перечислишь в одном посте. Да и автоматический фильтр потёр бы его, вероятно. Терпеть не могу расизм, вот честно. Человек не выбирает цвет кожи и свою нацию, однако всё остальное в его руках. Ну почти. Но даже последний нищий африканец из условной Анголы может остаться абсолютно вменяемым и не опасным, насколько бы его жизнь ни была тяжела, и какова бы ни была "культура" вокруг него. Разве не очевидно, что дело не в "белом итальянце"? P.s. Предвосхищая возможные ответы - не надо, пожалуйста, апеллировать к Винисиусу чисто из-за клуба, за который я болею. Там все неправы, чистых нет - и Вини, позволяющий себе лишнего, и фаны с отвратными кричалками, и СМИ, которые откровенно нагнетают.
Да и тех же арабов и африканцев в Европе за то же изнасилование белых женщин не сажают.

Похоже на сегрегацию
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Ответ DanielCarvalho
Дани Алвес хотя бы не прикрывался тем, что он черный
так он и не черный
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Ответ Diego 95
Юмор не твое
Так это не юмор а правда
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Где он видел белых итальянцев?
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Надо сказать спасибо кое какой стране за океаном, она дала добро и поощрения что в любой непонятной ситуации переводи на свой цвет кожи. Теперь еще и другим соседям дали добро по всему миру попрошайничать, обзываться и жаловаться по любому поводу.
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что интересно тоже самое говорили итальянцы в америке в 30-50е годы только про других белых )))))
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+1 от Квинси
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Да боже мой, групповое изнасилование в публичном месте, какая невиновность, какой расизм? Вон двое испанских футболистов присели за то, что на троих дома сообразили с испанской официанткой. А тут пятеро заезжих мужиков в клубе упитую в усмерть албанку распяли.
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ну....трезвонить о толерантности - одно, а следовать ей на практике...другое...
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Да все просто. Большинство профессиональных футболистов т у п ы е, школу прогуливали, кругозора ноль, а денег навалом. Вот и прет из них мерзость, которая была бы не видна обществу, если б они и дальше сидели в своих гетто и насиловали друг друга.
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Сумасшедший талант был , но как многие бразильцы разбазаривают(
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Был неплохим футболистом, а закончил позорно.
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