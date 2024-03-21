Винисиус в День борьбы за ликвидацию расовой дискриминации: «Нам нужен мир, где каждый может раскрыть потенциал независимо от цвета кожи. Как правозащитник ООН, я намерен возглавить борьбу»

Винисиус Жуниор высказался о необходимости борьбы с расизмом.

Сегодня, 21 марта, в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

«В Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации я размышляю не только о личном опыте, но и о более масштабной борьбе за уважение в спорте и вне его. Очевидно, многое еще предстоит сделать. Нам необходимо равенство, мир, в котором каждый независимо от цвета кожи может максимально реализовать свой потенциал.

Как правозащитник ООН, я намерен бороться с дискриминацией лицом к лицу, возглавить борьбу против несправедливости. Вместе с моим братом Колином Каперником мы продолжим идти вперед, заглушая голоса ненависти и прокладывая дорогу к более равному и инклюзивному миру», – написал вингер « » в соцсетях.