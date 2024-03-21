Винисиус в День борьбы за ликвидацию расовой дискриминации: «Нам нужен мир, где каждый может раскрыть потенциал независимо от цвета кожи. Как правозащитник ООН, я намерен возглавить борьбу»
Винисиус Жуниор высказался о необходимости борьбы с расизмом.
Сегодня, 21 марта, в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.
«В Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации я размышляю не только о личном опыте, но и о более масштабной борьбе за уважение в спорте и вне его. Очевидно, многое еще предстоит сделать. Нам необходимо равенство, мир, в котором каждый независимо от цвета кожи может максимально реализовать свой потенциал.
Как правозащитник ООН, я намерен бороться с дискриминацией лицом к лицу, возглавить борьбу против несправедливости. Вместе с моим братом Колином Каперником мы продолжим идти вперед, заглушая голоса ненависти и прокладывая дорогу к более равному и инклюзивному миру», – написал вингер «Реала» в соцсетях.
Ну что, ребята-мадридисты) Есть ещё вопросы и сомнения по поводу того, откуда росли ноги всей этой "борьбы" Веньки? 😄 А мы ведь вам с самого начала говорили, что это цирк. Чувак просто набивал себе очки социально-политического рейтинга, а вы в сопли и слюни тут растирались, убеждая всех, какой он бедненький страдалец и как его безжалостно гнобят на стадионах всей Испании 😄
Ну это вам урок на будущее, что если футболист играет за ваш любимый клуб, это не значит, что вы обязаны его поддерживать во всём и оправдывать за всё, что бы он ни вытворял. Всё-таки прежде всего надо быть человеком, а уж потом болельщиком какой-либо команды.
P.s. Расизм - плохо, само собой.
Австрийский художник ни на кого не был обижен.
Читать "Mein Kampf" нужно внимательнее.
Ну и в заключение.
Негры всегда будут искать корень всех своих бед в цвете своей кожи,а не в количестве нейронов в своих мозгах.
Вы себя слышите? Какой бред вы несёте...Слов нет.
Кирилл,какое отношение негр из Бразилии имеет к неграм из США? Афроамериканцев никогда не было.
Есть коренное население Америки(индейские племена) и негры Африки завезённые на территорию Америки.