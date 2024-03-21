Винисиус в День борьбы за ликвидацию расовой дискриминации: «Нам нужен мир, где каждый может раскрыть потенциал независимо от цвета кожи. Как правозащитник ООН, я намерен возглавить борьбу»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига ООН Колин Каперник соцсети Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор высказался о необходимости борьбы с расизмом.

Сегодня, 21 марта, в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

«В Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации я размышляю не только о личном опыте, но и о более масштабной борьбе за уважение в спорте и вне его. Очевидно, многое еще предстоит сделать. Нам необходимо равенство, мир, в котором каждый независимо от цвета кожи может максимально реализовать свой потенциал.

Как правозащитник ООН, я намерен бороться с дискриминацией лицом к лицу, возглавить борьбу против несправедливости. Вместе с моим братом Колином Каперником мы продолжим идти вперед, заглушая голоса ненависти и прокладывая дорогу к более равному и инклюзивному миру», – написал вингер «Реала» в соцсетях.

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54 комментария
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Ну так начинал бы с дискриминации белых в фавелах, а потом требовал бы уважения среди бледнолицых!
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"Я намерен возглавить борьбу" Ахахаха 🤣🤣🤣
Ну что, ребята-мадридисты) Есть ещё вопросы и сомнения по поводу того, откуда росли ноги всей этой "борьбы" Веньки? 😄 А мы ведь вам с самого начала говорили, что это цирк. Чувак просто набивал себе очки социально-политического рейтинга, а вы в сопли и слюни тут растирались, убеждая всех, какой он бедненький страдалец и как его безжалостно гнобят на стадионах всей Испании 😄
Ну это вам урок на будущее, что если футболист играет за ваш любимый клуб, это не значит, что вы обязаны его поддерживать во всём и оправдывать за всё, что бы он ни вытворял. Всё-таки прежде всего надо быть человеком, а уж потом болельщиком какой-либо команды.
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Ответ Jaxongir Shodiev
надеюсь его продадут
В рабство?
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Винисиус, я тебя огорчу, но ООН ещё в 00-х умерла как организация. Там хорошо поговорить, а потом пойти пить кофе
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Похоже скоро Винисиусу придётся перейти на постоянную работу в ООН.
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надеюсь его продадут
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Какая же детская каша в голове. С гретой наверное отлично сдружились бы
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Винисиус теперь официально именуется не левый полузащитник, а левый правозащитник). С инклюзивным уклоном.
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Правозащитник может для начала сам перестать подражать обезьянке,кривляться,высовывать язык,плясать во время матча,и т.д?
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Иди в Африке борись и реализуйся,а то получается значит белые выстроили эффективную систему для самореализации, а черный приходит и требует себе кусок пирога... А оно белым надо? Почему черные никак не могу понять, что им отводится по факту лишь сфера услуг, остальное не для вас и не вами создано
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Оплачивать этот дивный новый мир сам будешь?
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А почему Вини стал правозащитником ООН? Как по мне, это очень глупое решение, он в первую очередь футболист
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Вини, одумайся, пока не поздно. Пожалуйста. Играй лучше в футбол.
P.s. Расизм - плохо, само собой.
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Готовый муж для Греты Тунберг. Свадьбу сыграют в психушке.
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Ответ Evgenii Tim
она умерла сразу
Не, ну было время, когда работало. Но на данный момент смерть окончательно и бесповоротная
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Ответ Sergey Smolensky
Винисиус, я тебя огорчу, но ООН ещё в 00-х умерла как организация. Там хорошо поговорить, а потом пойти пить кофе
она умерла сразу
+1
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+1
В США маразм дошел до того, что слово Black пишут с большой буквы, white с маленькой:) И это уже на законадательном уровне:)) Плюс на уроках детям рассказывают только про черную историю, как их угнетали:) Про индейцев молчат:))
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Ответ Number_2
Ну так начинал бы с дискриминации белых в фавелах, а потом требовал бы уважения среди бледнолицых!
Вы не понимаете, это другое
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Ответ Jaxongir Shodiev
надеюсь его продадут
Нет
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Ответ rigobersong
В США маразм дошел до того, что слово Black пишут с большой буквы, white с маленькой:) И это уже на законадательном уровне:)) Плюс на уроках детям рассказывают только про черную историю, как их угнетали:) Про индейцев молчат:))
Золотому миллиарду гораздо проще, когда в их распоряжении будет толпа безграмотных черногожих/кавказцев/арабов. Белых, особенно гетеросексуалов, прессуют со всех сторон.
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Ответ xDe xDe
Вини, одумайся, пока не поздно. Пожалуйста. Играй лучше в футбол. P.s. Расизм - плохо, само собой.
Вряд-ли до него дойдёт твой посыл
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Ответ Атомный Карась
В рабство?
Хех, ну в футболе людей продавать пока можно)
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Чувак, ты уже достиг того, чего абсолютному большинству людей не добиться, в том числе представителям «белой расы». Я не знаю, каково это чувствовать дискриминиацию постоянную, но мне кажется, нужно быть выше этого, а для этого нужно расти личностно, чего тебе и желаю. Пример из моей жизни (не берусь сравнить с уровнем того, что достается Винисиусу): накинулась на меня женщина в магазине на ровном месте, мол, я подошел близко к кассе, когда она расплачивалась. Ей показалось, что я пытаюсь пин-код подсмотреть. В ход пошел аргумент «понаехали тут». Я выслушал, вежливо ответил и пошел своими делами заниматься. Мораль: не напасешься эмоций на всех, всегда найдется чудак, причем он может быть представителем любой расы, национальности и проч.
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Ответ rigobersong
Если Винисиус такой борец, пусть нам расскажет про Родезию, и как сейчас там процветает "прекрасное и богатейшее" Зимбабве!:))
Он скорее Ваканду в пример поставит)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Он скорее Ваканду в пример поставит)
И ведь большинство в это поверят:))
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Ответ Футбол_это_жизнь
Смешной
3 3 с Гранадой?Ну да, и вправду смешной результат
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Ответ Evgenii Tim
она умерла сразу
она умерла когда начались войны в Ираке и Сирии
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Ответ Balt
По-моему сейчас кто угодно имеет возможность реализовать свой потенциал. Даже те кому в общем-то не следовало бы свой "потенциал" показывать и себя являть миру. Уж цвет кожи тут последнее имеет значение. Сколько чернокожих спортсменов, певцов, музыкантов, актёров стали знаменитыми и уважаемыми. Но видимо всё равенство для таких псевдоантирасистов-инклюзивщиков видится в том чтобы везде были только чернокожие, а белые за ними убирали и были прислугой и всячески преклонялись. Опасные веяния сейчас в тренде. В перспективе могут уродить нового обиженного на мир "австрийского художника". Мания величия Винисуса уже начинает раздуваться. Мнит видимо из себя нового Мартина Лютера Кинга и Манделлу в одном лице - возглавить борьбу, прокладывать дорогу. И при этом вопросы РЕАЛЬНОЙ дискриминации, расизма на самом их низовом уровне всё там же остаются и останутся.
Мандела с одной "Л".
Австрийский художник ни на кого не был обижен.
Читать "Mein Kampf" нужно внимательнее.
Ну и в заключение.
Негры всегда будут искать корень всех своих бед в цвете своей кожи,а не в количестве нейронов в своих мозгах.
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Ответ Кирилл Дубасов
Нет никакой дискриминации, есть ненависть к конкретным личностям из-за их поведения. Афроамериканцев не притесняют как раньше, рабовладельчества уже давно нет. Да, есть плохое отношение, но это все индивидуально. Чаще всего эти самые личности себя всё глубже и закапывают. В составе Реала полно афроамериканцев, но цепляют Винни. Выводы возникают сами собой
"В составе Реала полно афроамериканцев..."(с)
Вы себя слышите? Какой бред вы несёте...Слов нет.
Кирилл,какое отношение негр из Бразилии имеет к неграм из США? Афроамериканцев никогда не было.
Есть коренное население Америки(индейские племена) и негры Африки завезённые на территорию Америки.
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Ответ Bayern2004
"В составе Реала полно афроамериканцев..."(с) Вы себя слышите? Какой бред вы несёте...Слов нет. Кирилл,какое отношение негр из Бразилии имеет к неграм из США? Афроамериканцев никогда не было. Есть коренное население Америки(индейские племена) и негры Африки завезённые на территорию Америки.
А вы себя слышали? Афроамериканец это уместное обращение к негру. Смягчил я это понятие, если вам не понять. Тоже самое что говорить русский рэп, когда rap это репаблик американ поэтри. Не может американская поэзия быть русской. Ну если вы тупите - то флаг вам в руки и медаль на шею
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