Алаба – самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги с зарплатой 1,88 млн евро в месяц, Левандовски – 2-й. Винисиус, Беллингем, Гюндоган и Облак делят 3-е место (L’Equipe)

Давид Алаба – самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги.

Французская газета L’Equipe опубликовала список самых высокооплачиваемых футболистов испанского чемпионата.

Первую строчку занял защитник « » – его зарплата составляет 1,88 миллиона евро в месяц до уплаты налогов.

Рейтинг выглядит так:

1. Давид Алаба («Реал») – 1,88 млн евро;

2. («Барселона») – 1,87 млн евро;

3-6. («Реал») – 1,67 млн евро;

3-6. («Реал») – 1,67 млн евро;

3-6. Илкай Гюндоган («Барселона») – 1,67 млн евро;

3-6. Ян Облак («Атлетико») – 1,67 млн евро.