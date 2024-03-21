Алаба – самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги с зарплатой 1,88 млн евро в месяц, Левандовски – 2-й. Винисиус, Беллингем, Гюндоган и Облак делят 3-е место (L’Equipe)

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига рейтинги Роберт Левандовски Илкай Гюндоган Давид Алаба Ян Облак Винисиус Жуниор деньги Джуд Беллингем Футбол

Давид Алаба – самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги.

Французская газета L’Equipe опубликовала список самых высокооплачиваемых футболистов испанского чемпионата. 

Первую строчку занял защитник «Реала» Давид Алаба – его зарплата составляет 1,88 миллиона евро в месяц до уплаты налогов.

Рейтинг выглядит так:

1. Давид Алаба («Реал») – 1,88 млн евро;

2. Роберт Левандовски («Барселона») – 1,87 млн евро;

3-6. Винисиус Жуниор («Реал») – 1,67 млн евро;

3-6. Джуд Беллингем («Реал») – 1,67 млн евро;

3-6. Илкай Гюндоган («Барселона») – 1,67 млн евро;

3-6. Ян Облак («Атлетико») – 1,67 млн евро.

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62 комментария
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Ответ sd4fmwrvz8
Такое полено как Левандовски и столько получает 🤦🏻‍♂️
Ну благодаря такому «полену» Барселона и действующий чемпион
+27
-2
+25
Неожиданно! Алаба крут, но за такую зп..)) в общем сомнительно, но окей
+23
-3
+20
Ответ Dvin
Неожиданно! Алаба крут, но за такую зп..)) в общем сомнительно, но окей
поэтому Бавария и не продлила его,из-за таких запросов)
+20
-2
+18
В следующем году рейтинг заметно поменяется)) Уж лидер точно)
+18
-1
+17
А как же Де Йонг ?
+18
-4
+14
Ответ Dvin
Неожиданно! Алаба крут, но за такую зп..)) в общем сомнительно, но окей
Он же переходил свободным агентом - поэтому те деньги, которые в ином случае бы пришлось платить Баварии/агентам - похоже, что ему дали в виде зарплаты.

Скорее всего Рюдигер тоже недалеко (по той же причине).
+14
0
+14
Ответ N1ghtwolf
Комментарий скрыт
Он даже не в топ 5 лучших защитников, фанаты Реала такие
+14
-2
+12
Ответ N1ghtwolf
Комментарий скрыт
Надеюсь это сарказм?
+11
-2
+9
Интересно, что теперь скажут люди, которые писали про фарм-клуб. Алаба в Мадрид переходил уже будучи игроком прошедшим свой пик. На фланге он уже с 2020 года не вывозил скорости, а для игры в центре он слаб, поэтому постоянно проигрывал любую борьбу. А после тяжелой травмы и вовсе непонятно каким он вернется. Продлевать его в любом случае нельзя, после окончания контракта нужно отпускать. Бавария вовремя слила его, а теперь судя по всему собираются сплавить распиаренного Дэвиса. Главное Рамосу с Пепе зажали дать контракт на два года, а Алабе прям не пожалели
+10
-3
+7
Ответ Theodor Herzl
Только Реал платит столько молодым звездам, которые делают разницу, а Барселона 35-летним угасающим пенсионерам.
Молодые звезды Алаба, Модрич и Кроос-самые высокооплачиваемые игроки Реала
+9
-4
+5
Ответ sd4fmwrvz8
Такое полено как Левандовски и столько получает 🤦🏻‍♂️
Ага, полено. В 85 матчах за Барсу 70 очков по гол+пас. 53 гола.
+4
0
+4
Интересно, но различные СМИ публикуют разные данные )))
Почему бы это?

Как хорошо в НХЛ - все данные по зарплатам открыты.
+4
0
+4
Ответ sd4fmwrvz8
Такое полено как Левандовски и столько получает 🤦🏻‍♂️
он тащит барсу
+3
0
+3
Ответ Dvin
Неожиданно! Алаба крут, но за такую зп..)) в общем сомнительно, но окей
Он свободным агентом вроде приходил. Платить за него не надо было,а бонус за подписание часто из-за ФФП включают в зарплату и делят на сезоны. Я думаю у Гюндогана тоже такая же схема
+3
0
+3
Ответ Theodor Herzl
Ваш ник подсказывает, что нет смысла влезать в спор. Но все же в новости черным по белому написано про Беллингема, Винисиуса и Алабу. Откуда вы взяли Модрича и Крооса? Соглашусь только с тем, что Алаба ближе к пенсионерам, чем к молодым.
Я взял Модрича и Крооса с авторитетного сайта Capology, где черным по белому написана другая информация по зарплатам игроков Ла Лиги. И я ей доверяю больше
+2
0
+2
Ответ sd4fmwrvz8
Такое полено как Левандовски и столько получает 🤦🏻‍♂️
До чего подняли критерии, что Левандовски называют поленом) а кто тогда 99% других футболистов?
+2
0
+2
Лёве и Гюдо зря платят, они свой пик прошли
+6
-4
+2
Левандовски должен играть за похлопывание по плечу или пачку сухариков максимум .
+8
-6
+2
Ответ XavIniesta2008-2015
Молодые звезды Алаба, Модрич и Кроос-самые высокооплачиваемые игроки Реала
Ваш ник подсказывает, что нет смысла влезать в спор. Но все же в новости черным по белому написано про Беллингема, Винисиуса и Алабу. Откуда вы взяли Модрича и Крооса? Соглашусь только с тем, что Алаба ближе к пенсионерам, чем к молодым.
+4
-2
+2
Свободные агенты обычно больше и получают. Алаба играл хорошо пока не травмировался, во всяком случае лучше Начо. Летом хотят молодого взять. Контракт у него на этот и следующий сезон.
+2
0
+2
щас доктор кейдж расскажет что Алаба пришел играть за идею и эмблему
+3
-1
+2
В топ 5 3 игрока Реала, жесть
+2
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+2
Ну если у Атлетико есть 40 на Диего,то зарплата Облака вполне нормальная. Выручает регулярно
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+2
Ответ rigobersong
Лучший игрок Ла Лиги по гол+пас!:)
значит много сухариков заслужил
+2
0
+2
Ответ ShamilK
Интересно, что теперь скажут люди, которые писали про фарм-клуб. Алаба в Мадрид переходил уже будучи игроком прошедшим свой пик. На фланге он уже с 2020 года не вывозил скорости, а для игры в центре он слаб, поэтому постоянно проигрывал любую борьбу. А после тяжелой травмы и вовсе непонятно каким он вернется. Продлевать его в любом случае нельзя, после окончания контракта нужно отпускать. Бавария вовремя слила его, а теперь судя по всему собираются сплавить распиаренного Дэвиса. Главное Рамосу с Пепе зажали дать контракт на два года, а Алабе прям не пожалели
Так Рамоса и Пепе ’сплавляли’, как ты пишешь, таким же образом, как Бавария Алабу или Дэвиса.
+1
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+1
самый бедный клуб, который уже 5 лет весь в финансовых проблемах, подписывает на огромные зарплаты стариков..
+1
0
+1
Ответ Football_legend
Скоро Альфонсо Дэвис будет на первом месте
Мбипу будет на первом
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Ответ rigobersong
риал берет деньги в кредит у банка, покупает каждый год игроков за 100+ миллионов и платит им высокие зарплаты, при этом зарабатывая примерно как Барселона. Тебас: Они могут позволить себе Мбаппе и кого-хотят! Барселона генерирует доход больше всех в мире по последнему отчету, последние пару лет избавлялась от игроков с высокими зарплатами вроде Гризманна и Коутиньо, зарабатывала сама деньги подписывая десяток спонсорских контрактов. Тебас: Барселоне нужно продавать игроков! Вся суть Ла Лиги:))
Не правильно ты говоришь. Зарабатывает деньги рычагами)
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Ответ Isa Babaev
В топ 5 3 игрока Реала, жесть
И двое из них отрабатывают свои контракты на 100%
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Ответ Alan Dutch
Я кажется здесь читал что Де Йонг самый высокооплачиваемый игрок Барсы с отрывом, Лева был вторым, но Де Йонга нет даже в шестёрке
Сам Де Йонг это опровергал. Но вообще, точных данных никто не знает, поэтому все это во-многом спекуляции.
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