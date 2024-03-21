Алаба – самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги с зарплатой 1,88 млн евро в месяц, Левандовски – 2-й. Винисиус, Беллингем, Гюндоган и Облак делят 3-е место (L’Equipe)
Давид Алаба – самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги.
Французская газета L’Equipe опубликовала список самых высокооплачиваемых футболистов испанского чемпионата.
Первую строчку занял защитник «Реала» Давид Алаба – его зарплата составляет 1,88 миллиона евро в месяц до уплаты налогов.
Рейтинг выглядит так:
1. Давид Алаба («Реал») – 1,88 млн евро;
2. Роберт Левандовски («Барселона») – 1,87 млн евро;
3-6. Винисиус Жуниор («Реал») – 1,67 млн евро;
3-6. Джуд Беллингем («Реал») – 1,67 млн евро;
3-6. Илкай Гюндоган («Барселона») – 1,67 млн евро;
3-6. Ян Облак («Атлетико») – 1,67 млн евро.
Скорее всего Рюдигер тоже недалеко (по той же причине).
Почему бы это?
Как хорошо в НХЛ - все данные по зарплатам открыты.