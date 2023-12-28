Кошта и Меньян – самые дорогие вратари мира по версии Transfermarkt. Сафонов – 25-й, Онана дороже Алиссона, тер Стегена, Куртуа и Облака

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих вратарей мира.

Портал обновил цены на вратарей и представил топ-20 самых дорогих вратарей в мире по итогам этого обновления.

Рейтинг возглавили («Порту») и Майк Меньян («Милан») – оба оцениваются в 45 млн евро.

20 самых дорогих вратарей мира по версии :

1. Диогу Кошта («Порту», 45 млн евро);

2. Майк Меньян (« », 45 млн евро);

3. (« », 40 млн евро);

4. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, 40 млн евро);

5. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», 40 млн евро);

6. Эдерсон («Манчестер Сити», 40 млн евро);

7. Давид Райя («Арсенал», 35 млн евро);

8. Ян Облак («Атлетико», 35 млн евро);

9. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», 35 млн евро).

10. Тибо Куртуа («Реал», 35 млн евро);

11. Алиссон («Ливерпуль», 32 млн евро);

12. Георгий Мамардашвили («Валенсия», 30 млн евро);

13. Роберт Санчес («Челси», 30 млн евро);

14. Гульельмо Викарио («Тоттенхэм», 30 млн евро);

15. Аарон Рэмсдейл («Арсенал», 28 млн евро);

16. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», 28 млн евро);

17. Анатолий Трубин («Бенфика», 25 млн евро);

18. Унаи Симон («Атлетик», 25 млн евро);

19. Алекс Ремиро («Реал Сосьедад», 25 млн евро);

20. Джордан Пикфорд («Эвертон», 22 млн евро).

25-е место в рейтинге занимает вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, чья стоимость была оценена в 18 млн евро.

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