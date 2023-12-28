Кошта и Меньян – самые дорогие вратари мира по версии Transfermarkt. Сафонов – 25-й, Онана дороже Алиссона, тер Стегена, Куртуа и Облака

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Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих вратарей мира.

Портал обновил цены на вратарей и представил топ-20 самых дорогих вратарей в мире по итогам этого обновления.

Рейтинг возглавили Диогу Кошта («Порту») и Майк Меньян («Милан») – оба оцениваются в 45 млн евро.

20 самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt:

1. Диогу Кошта («Порту», 45 млн евро);

2. Майк Меньян («Милан», 45 млн евро);

3. Джанлуиджи ДоннаруммаПСЖ», 40 млн евро);

4. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, 40 млн евро);

5. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», 40 млн евро);

6. Эдерсон («Манчестер Сити», 40 млн евро);

7. Давид Райя («Арсенал», 35 млн евро);

8. Ян Облак («Атлетико», 35 млн евро);

9. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», 35 млн евро).

10. Тибо Куртуа («Реал», 35 млн евро);

11. Алиссон («Ливерпуль», 32 млн евро);

12. Георгий Мамардашвили («Валенсия», 30 млн евро);

13. Роберт Санчес («Челси», 30 млн евро);

14. Гульельмо Викарио («Тоттенхэм», 30 млн евро);

15. Аарон Рэмсдейл («Арсенал», 28 млн евро);

16. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», 28 млн евро);

17. Анатолий Трубин («Бенфика», 25 млн евро);

18. Унаи Симон («Атлетик», 25 млн евро);

19. Алекс Ремиро («Реал Сосьедад», 25 млн евро);

20. Джордан Пикфорд («Эвертон», 22 млн евро).

25-е место в рейтинге занимает вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, чья стоимость была оценена в 18 млн евро.

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50 комментариев
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Рейтинг...
Опять наркоманы куражатся
+43
-6
+37
Эдерсон,Куртуа, Тер Стеген,Алиссон ниже Онаны, шо они курят?
+28
-4
+24
Ответ Alex Rhea
Кошта этот тот ещё привозила
Такое чувство, что если в Португалий кто-то умеет по мячу попадать то ценник сразу в космос улетает
+20
0
+20
Походу, совершив размен Зоммера на Онану плюс кучу бабла, Интер провернул трансфер года. Андрейка так зашугано на мяч смотрит,что прям готов в шорты наложить, когда в него мяч летит.
+23
-5
+18
как же пиарят португальскую посредственность... Эффект Мендеша
+16
-2
+14
Эти 40 миллионов, которые стоит Онана, они сейчас, здесь, с нами, в этой комнате?
+12
0
+12
Кошта этот тот ещё привозила
+13
-2
+11
Ответ Валентин Волков
Ха-ха. Ну чё, надо тогда махнуть Онана на Алиссона, да ещё и в плюсе остаться. Можно, конечно, сколько угодно ссылаться на срок контракта и возраст, но какой во всем этом смысл, если всем ясно, что невозможно продать Онана за 40 и купить Алиссона за 30. Трансфермаркт совсем дискредитировал свою методологию оценок.
да нет, всё логично, просто ты оцениваешь игроков как игроков, а ТМ оценивает их как товар с амортизацией и сроком годности

если игроку 30 или больше то ты скорее всего его купишь но никуда уже не перепродашь нормально, и чем сильнее ему за 30 тем сложнее извлечь из него какую-то выгоду

поэтому Хойлунд стоит дороже Кейна, а Симонс дороже Салаха, в обеих случаях разница в возрасте 10 лет

купив Хави Симонса за 70 ты его лямов хотя бы за 40 через пяток лет скорее всего вполне спихнешь, купив за 65 Салаха ты его через пять лет не продашь (ему будет 36, а только один трансфер полевого игрока в истории футбола для игрока старше 35 стоил дороже 4 лямов, Криш в МЮ)

поэтому Мбаппе пять лет назад стоил на ТМ 200, сейчас стоит 180, играть он хуже не стал, а вот на 5 лет ближе к концу карьеры - приблизился
+9
0
+9
Ха-ха. Ну чё, надо тогда махнуть Онана на Алиссона, да ещё и в плюсе остаться. Можно, конечно, сколько угодно ссылаться на срок контракта и возраст, но какой во всем этом смысл, если всем ясно, что невозможно продать Онана за 40 и купить Алиссона за 30. Трансфермаркт совсем дискредитировал свою методологию оценок.
+9
-1
+8
Ответ boroda
Такое чувство, что если в Португалий кто-то умеет по мячу попадать то ценник сразу в космос улетает
а если ещё и пенальти умеет бить..
+9
-4
+5
Меньян нереальный топ, наверное заберут его у Милана. Про Онану смешно и нелепо вышло.
+6
-2
+4
Ответ Howard Norfolk
Эдерсон,Куртуа, Тер Стеген,Алиссон ниже Онаны, шо они курят?
Это как поставить Уокер ниже Магваера
+3
0
+3
Ответ Dmitry Koway
странно, год назад умение бить пенали было равнозначно номинации на ЗМ
Что-то не помню, чтобы португальцю под седьмым номером за 100℅ голов с пенальти на ЧМ давали ЗМ? 🤔
+3
0
+3
Ответ Cristiano Ronaldo
Меньян нереальный топ, наверное заберут его у Милана. Про Онану смешно и нелепо вышло.
В МЮ за сотку уедет
+4
-1
+3
Ответ IntoTheRainBow
мнение пользователей очень ценно, конечно, но тем не менее не является истиной в последней инстанции (и в предпоследней тоже), если пользователь не понимает почему молодой игрок стоит дороже - это проблемы пользователя, это во-первых во-вторых система оценки ТМ вполне прозрачна и давно известно что их оценки сильно зависят от возраста и что топ-клубы возраст самых горячих молодых оценивают еще дороже, однако "коэф молодняка для АПЛ" не вводится потому что для большинства игроков сломает оценку в-третьих оценки практически не зависят от срока действия контракта, иначе пришлось бы оценивать свободного агента как нулевую стоимость а критерии оценки у них в общем-то на сайте указаны, их много, поделены на важные и не очень, можно ознакомиться, было бы желание учитывается, к примеру, уровень "финансовой стабильности" лиги где играет игрок, обрати внимание на то что все игроки из топ-лиг или из португальских топов, это не значит что все лучшие там собраны, это значит что вывезти игрока из Лондона будет стоить дороже чем вывезти такого же по уровню игрока из Жилины или Ческе Будеевице
Так о том и речь, что я знаком, и ваши аргументы понимаю, но они все не самооценны, а нужны, чтобы оценить стоимость игрока до того, как она станет реальной в результате сделки. Нет цели просто так посчитать что-то. И все эти разумные факторы в виде возраста и срока контракта действительно влияют на цену. Но если на выходе вы получаете вот такое - вам нужно менять свои модели, потому что они очевидно не приближают вас к рыночной оценке, ради которой все затевается.
+3
0
+3
Ответ IntoTheRainBow
да нет, всё логично, просто ты оцениваешь игроков как игроков, а ТМ оценивает их как товар с амортизацией и сроком годности если игроку 30 или больше то ты скорее всего его купишь но никуда уже не перепродашь нормально, и чем сильнее ему за 30 тем сложнее извлечь из него какую-то выгоду поэтому Хойлунд стоит дороже Кейна, а Симонс дороже Салаха, в обеих случаях разница в возрасте 10 лет купив Хави Симонса за 70 ты его лямов хотя бы за 40 через пяток лет скорее всего вполне спихнешь, купив за 65 Салаха ты его через пять лет не продашь (ему будет 36, а только один трансфер полевого игрока в истории футбола для игрока старше 35 стоил дороже 4 лямов, Криш в МЮ) поэтому Мбаппе пять лет назад стоил на ТМ 200, сейчас стоит 180, играть он хуже не стал, а вот на 5 лет ближе к концу карьеры - приблизился
Трансфермаркт оценивает игроков на глаз по мнению пользователей, это раз. Во-вторых, оценка через какие-то модели имеет право на жизнь, если нет рынка, и такая модель может дать какое-то приближение к возможной цене. При наличии рынка это абсурд. Да, ты не знаешь, за сколько ты сможешь точно продать игрока, и пытаешься это моделировать с помощью параметров, но если на выходе получается явный бред, модель надо корректировать и уточнять, а не натягивать сову на глобус.
+3
0
+3
Ответ Shumi-jr
В МЮ за сотку уедет
Он не пойдёт на понижение
+5
-2
+3
Ответ Иван Лапин
А где Петрович?
Везёт
+3
-1
+2
Ответ Капибарбер
а если ещё и пенальти умеет бить..
странно, год назад умение бить пенали было равнозначно номинации на ЗМ
+4
-2
+2
Даже Жиру > Онэнэ
+2
0
+2
Онана пятый....
+3
-1
+2
Все что нужно знать о трансфермаркте
+2
-1
+1
Если вратари Арсенала продолжат так чудить и нервничать в раме, то их ценник быстро обнулится... неоправданно дорого что Райя, что Рамс... Поменял бы обоих на Поупа или Викарио, которые видимо по мнению Маркета стоят почему-то дешевле))
+1
0
+1
викарио слишком низко. один из самых топовых в апл. мартинес тоже низковато
+1
0
+1
Ответ Jlaw
Это как поставить Уокер ниже Магваера
Кайл старше на 3 года
+1
0
+1
Ответ Howard Norfolk
Эдерсон,Куртуа, Тер Стеген,Алиссон ниже Онаны, шо они курят?
что-то: из Амстердама))
0
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Как это так лучший в мире вратарь на 16-м месте?
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Странно, что португалец до сих пор не в топ клубе, Бавария искала летом вратаря, Интер..
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Ответ Supreme Allah
Эдерсон с ним на равне стоит. Куртуа и стеген старые, а от Алисона только имя осталось , деградировал капитально , такими темпами через 2-3 года в какой нибудь катании окажется.
Аххахахах, что за бред про Алисона
Он и на ленте хорош и первый пас отличный
Что он еще по твоему должен делать ?
+1
-1
0
Так это рейтинг стоимости игрока исходя из данных , а не за сколько можно продать или купить
0
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