Кошта и Меньян – самые дорогие вратари мира по версии Transfermarkt. Сафонов – 25-й, Онана дороже Алиссона, тер Стегена, Куртуа и Облака
Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих вратарей мира.
Портал обновил цены на вратарей и представил топ-20 самых дорогих вратарей в мире по итогам этого обновления.
Рейтинг возглавили Диогу Кошта («Порту») и Майк Меньян («Милан») – оба оцениваются в 45 млн евро.
20 самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt:
1. Диогу Кошта («Порту», 45 млн евро);
2. Майк Меньян («Милан», 45 млн евро);
3. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 40 млн евро);
4. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, 40 млн евро);
5. Андре Онана («Манчестер Юнайтед», 40 млн евро);
6. Эдерсон («Манчестер Сити», 40 млн евро);
7. Давид Райя («Арсенал», 35 млн евро);
8. Ян Облак («Атлетико», 35 млн евро);
9. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», 35 млн евро).
10. Тибо Куртуа («Реал», 35 млн евро);
11. Алиссон («Ливерпуль», 32 млн евро);
12. Георгий Мамардашвили («Валенсия», 30 млн евро);
13. Роберт Санчес («Челси», 30 млн евро);
14. Гульельмо Викарио («Тоттенхэм», 30 млн евро);
15. Аарон Рэмсдейл («Арсенал», 28 млн евро);
16. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», 28 млн евро);
17. Анатолий Трубин («Бенфика», 25 млн евро);
18. Унаи Симон («Атлетик», 25 млн евро);
19. Алекс Ремиро («Реал Сосьедад», 25 млн евро);
20. Джордан Пикфорд («Эвертон», 22 млн евро).
25-е место в рейтинге занимает вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, чья стоимость была оценена в 18 млн евро.
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Опять наркоманы куражатся
если игроку 30 или больше то ты скорее всего его купишь но никуда уже не перепродашь нормально, и чем сильнее ему за 30 тем сложнее извлечь из него какую-то выгоду
поэтому Хойлунд стоит дороже Кейна, а Симонс дороже Салаха, в обеих случаях разница в возрасте 10 лет
купив Хави Симонса за 70 ты его лямов хотя бы за 40 через пяток лет скорее всего вполне спихнешь, купив за 65 Салаха ты его через пять лет не продашь (ему будет 36, а только один трансфер полевого игрока в истории футбола для игрока старше 35 стоил дороже 4 лямов, Криш в МЮ)
поэтому Мбаппе пять лет назад стоил на ТМ 200, сейчас стоит 180, играть он хуже не стал, а вот на 5 лет ближе к концу карьеры - приблизился
Он и на ленте хорош и первый пас отличный
Что он еще по твоему должен делать ?