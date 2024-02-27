Тебас о переходе Мбаппе в «Реал»: «Ла Лига станет чемпионатом с наибольшим числом звезд. У нас уже есть Беллингем, Винисиус, Гризманн, Левандовски»
Хавьер Тебас рассказал, как Килиан Мбаппе повлияет на Ла Лигу.
– Говорят, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом».
– Так говорят ваши коллеги. У меня есть ощущение, что он действительно подписал контракт. Если так говорят те, кто ближе всех к Флорентино Пересу, то я готов поверить. Вероятность этого – 99,9%.
– Что получит Ла Лига от этого перехода?
– Одного из лучших футболистов мира. Хотя у нас уже есть Беллингем, Винисиус, Гризманн, Левандовски. Мы станем лигой с наибольшим числом звезд, – сказал президент Ла Лиги.
Дело только в пиар-машине Реала и Барсы. Звезда - это в принципе про пиар, а не про уровень игрока.
В какой-то степени, может, ещё Бернарду, но не думаю