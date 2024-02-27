Тебас о переходе Мбаппе в «Реал»: «Ла Лига станет чемпионатом с наибольшим числом звезд. У нас уже есть Беллингем, Винисиус, Гризманн, Левандовски»

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид Атлетико лига 1 Франция Ла Лига Хавьер Тебас Флорентино Перес Роберт Левандовски Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Хавьер Тебас рассказал, как Килиан Мбаппе повлияет на Ла Лигу.

– Говорят, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом».

– Так говорят ваши коллеги. У меня есть ощущение, что он действительно подписал контракт. Если так говорят те, кто ближе всех к Флорентино Пересу, то я готов поверить. Вероятность этого – 99,9%.

– Что получит Ла Лига от этого перехода?

– Одного из лучших футболистов мира. Хотя у нас уже есть Беллингем, Винисиус, Гризманн, Левандовски. Мы станем лигой с наибольшим числом звезд, – сказал президент Ла Лиги.

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34 комментария
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Тебас: У нас уже есть много звёзд в Лиге и я к этому не приложил никаких усилий.
Тебас: когда я только начинал осуществляеть свой план развала Ла-лиги ,у нас , в одном только Класико, выходило на поле 15 из 20 лучших игроков планеты, а сейчас я лихорадочно вспоминаю 5-6 фамилий на всю лигу, чтобы хоть как-то оправдать свой ’гениальный’ план развития
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-3
+23
Тебас: У нас уже есть много звёзд в Лиге и я к этому не приложил никаких усилий.
+20
-1
+19
А у АПЛ есть Де Брюйне, Холанд, Родри, Фоден, Ван Дейк, Салах, Сака, Райс, Сон, да и, в конце концов, Магуайр. Так что Тебас не перестаёт бредить
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0
+12
В одном Ман Сити не меньше звёзд
+21
-10
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Он смотрел состав Команд Английской премьер Лиги?
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Лёва уже тусклая звёздочка.
+6
-2
+4
4 звезды - это, конечно, серьезно. Столько же в каждом топ-клубе мира есть.
Дело только в пиар-машине Реала и Барсы. Звезда - это в принципе про пиар, а не про уровень игрока.
+3
0
+3
Ответ Ruslan3132
если только Реал тащит всю Испанию на плечах что поделать. Что барса отлетает в ЛЕ в 2 сезонах из 3х
Я говорю о ЛаЛиге и о её спаде и там играют не только Барселона с Реалом . Осасуна вылетила в первом раунде Лиги конференции .Но у вас в голове только одно - написать чего нибудь плохое про Барселону .
+3
-1
+2
Ответ Vlad Zhadejko
Да? Ну и кто это? Ни в коем случае не хочу принижать МС, но это же реально бред.
Холанд, Де Брюйне и наверное все.
+6
-4
+2
Если сравнивать сейчас условный Реал и Сити: Эдерсон>Лунин, Уокер>Карвахаль, Диаш>Рюдигер, Аке>Начо, Гвардиол>Менди, Родри>Тчуамени, Де Брюйне>Беллингем, Бернарду>=Вальверде, Холланд> Хоселу, Фоден=Винисиус, Альварес>Родриго 😃
+5
-3
+2
Что он курит
+2
0
+2
Винисиус, разве што звезда расистских скандалов.
+8
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+2
Каждая лягушка хвалит свое болото
+1
0
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ещё бы футбол там был интересный
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Ответ Птюч, Ёж.
Холанд, Де Брюйне и наверное все.
Лучший опорник мира - Родри, тоже звезда. Ну а так да, прям именно звёзд и людей на хайпе больше нет. Вот это трио.
В какой-то степени, может, ещё Бернарду, но не думаю
+2
-1
+1
Ответ ljolik888
Звёзд так много , что в Евро кубках команды от Испании играют все хуже и хуже .
если только Реал тащит всю Испанию на плечах что поделать. Что барса отлетает в ЛЕ в 2 сезонах из 3х
+2
-1
+1
Лёва летом уходит)) и останутся одни звёзды только у Реала)
+4
-3
+1
Ну да, есть кого показывать бесплатно в странах латинской Америки, Азии и Африки. Главное, что бы футболок по 2 доллара там побольше шили и поднимали пиратский рынок ТВ :)))))
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Помню времена Эль Класико, когда на поле была половина лучших футболистов планеты. И это только в двух клубах.
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В одном Интере Майами не меньше
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Он так говорит, будто это всё его заслуга. Да лига живет за счет Реала и барсы с Атлетико. Остальные команды уже нафиг никому не нужны. Даже Астон Вилла на бОльшем хайпе, чем 5-10 место ЛЛ
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да чего уж там еще аж целый Захарян есть
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Ответ Михаил Опякин
В одном Ман Сити не меньше звёзд
Да? Ну и кто это? Ни в коем случае не хочу принижать МС, но это же реально бред.
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Звезды конечно хорошо, а как баланс доходов и расходов положительный ?
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Ответ Артём Поддубный
Комментарий скрыт
Чел, промой глаза, какой бананобегунок звезда? Если только для нетфликса, и болбоев которым есть работа после его промахов
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Ответ Raar
Что он курит
Там уже что то покрепче...
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