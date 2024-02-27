Тебас о переходе Мбаппе в «Реал»: «Ла Лига станет чемпионатом с наибольшим числом звезд. У нас уже есть Беллингем, Винисиус, Гризманн, Левандовски»

Хавьер Тебас рассказал, как Килиан Мбаппе повлияет на Ла Лигу.

– Говорят, что уже подписал контракт с « ».

– Так говорят ваши коллеги. У меня есть ощущение, что он действительно подписал контракт. Если так говорят те, кто ближе всех к , то я готов поверить. Вероятность этого – 99,9%.

– Что получит от этого перехода?

– Одного из лучших футболистов мира. Хотя у нас уже есть Беллингем, Винисиус, Гризманн, . Мы станем лигой с наибольшим числом звезд, – сказал президент Ла Лиги.