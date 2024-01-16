Месси на 1-е место The Best поставили Левандовски, Кейн, ван Дейк, Салах, Вальверде и Сон. Модрич, Тадич и Ярмоленко не включили Холанда в топ-3

Стало известно, как на премии The Best голосовали капитаны сборных.

Капитан сборной Бразилии Каземиро в номинации «лучший игрок года» на первое место поставил Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», ), на второе – Лионеля Месси (« », Аргентина), на третье – Килиана Мбаппе (« », Франция).

Капитан сборной Египта Мохамед Салах выбрал Лионеля Месси. На второе он поставил Кевина де Брюйне («Манчестер Сити», ), на третье – Эрлинга Холанда.

Капитан сборной Англии Харри Кейн на первое место поставил Лионеля Месси, на второе – Эрлинга Холанда, на третье – Бернарду Силву («Манчестер Сити», ).

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич на первое место поставил Лионеля Месси, на второе – Родри («Манчестер Сити», Испания), на третье – Марцело Брозовича («Интер» / «Аль-Наср», Хорватия).

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган выбрал такую тройку: Эрлинг Холанд, Лионель Месси, Родри.

Капитан сборной Южной Кореи Сон Хын Мин на первое место поставил Лионеля Месси, на второе – Эрлинга Холанда, на третье – Килиана Мбаппе. Аналогично проголосовали Эндрю Робертсон (Шотландия), Калиду Кулибали (Сенегал), Гранит Джака (Швейцария) и Хакан Чалханоглу (Турция).

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк выбрал такую тройку: Лионель Месси, Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне.

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски на первое место поставил Лионеля Месси, на второе – Илкая Гюндогана («Манчестер Сити» / «Барселона», Германия), на третье – Эрлинга Холанда.

Капитан сборной Сербии Душан Тадич на первое место поставил Кевина де Брюйне, на второе – Лионеля Месси, на третье – Килиана Мбаппе.

Капитан сборной Словакии Милан Шкриньяр выбрал Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Аналогично проголосовал капитан сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов.

Капитан сборной Словении Ян Облак на первое место поставил Лионеля Месси, на второе – Родри, на третье – Эрлинга Холанда.

Капитан сборной Испании Альваро Мората выбрал Родри, Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

Капитан сборной Швеции Виктор Линделеф на первое место поставил Эрлинга Холанда, на второе – Лионеля Месси, на третье – Бернарду Силву.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко выбрал Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Кевина де Брюйне.

Капитан сборной Уругвая Федерико Вальверде поставил на первое место Лионеля Месси, на второе – Килиана Мбаппе, на третье – Эрлинга Холанда. Аналогично проголосовал капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.