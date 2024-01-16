Месси на 1-е место The Best поставили Левандовски, Кейн, ван Дейк, Салах, Вальверде и Сон. Модрич, Тадич и Ярмоленко не включили Холанда в топ-3
Стало известно, как на премии The Best голосовали капитаны сборных.
Капитан сборной Бразилии Каземиро в номинации «лучший игрок года» на первое место поставил Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», Норвегия), на второе – Лионеля Месси («Интер Майами», Аргентина), на третье – Килиана Мбаппе («ПСЖ», Франция).
Капитан сборной Египта Мохамед Салах выбрал Лионеля Месси. На второе он поставил Кевина де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), на третье – Эрлинга Холанда.
Капитан сборной Англии Харри Кейн на первое место поставил Лионеля Месси, на второе – Эрлинга Холанда, на третье – Бернарду Силву («Манчестер Сити», Португалия).
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич на первое место поставил Лионеля Месси, на второе – Родри («Манчестер Сити», Испания), на третье – Марцело Брозовича («Интер» / «Аль-Наср», Хорватия).
Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган выбрал такую тройку: Эрлинг Холанд, Лионель Месси, Родри.
Капитан сборной Южной Кореи Сон Хын Мин на первое место поставил Лионеля Месси, на второе – Эрлинга Холанда, на третье – Килиана Мбаппе. Аналогично проголосовали Эндрю Робертсон (Шотландия), Калиду Кулибали (Сенегал), Гранит Джака (Швейцария) и Хакан Чалханоглу (Турция).
Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк выбрал такую тройку: Лионель Месси, Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне.
Капитан сборной Польши Роберт Левандовски на первое место поставил Лионеля Месси, на второе – Илкая Гюндогана («Манчестер Сити» / «Барселона», Германия), на третье – Эрлинга Холанда.
Капитан сборной Сербии Душан Тадич на первое место поставил Кевина де Брюйне, на второе – Лионеля Месси, на третье – Килиана Мбаппе.
Капитан сборной Словакии Милан Шкриньяр выбрал Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Аналогично проголосовал капитан сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов.
Капитан сборной Словении Ян Облак на первое место поставил Лионеля Месси, на второе – Родри, на третье – Эрлинга Холанда.
Капитан сборной Испании Альваро Мората выбрал Родри, Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.
Капитан сборной Швеции Виктор Линделеф на первое место поставил Эрлинга Холанда, на второе – Лионеля Месси, на третье – Бернарду Силву.
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко выбрал Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Кевина де Брюйне.
Капитан сборной Уругвая Федерико Вальверде поставил на первое место Лионеля Месси, на второе – Килиана Мбаппе, на третье – Эрлинга Холанда. Аналогично проголосовал капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.
Ну это ничесно, он жи там только бил 7 левых пинальти 😭😭😭
Ах да, это же спортс, тут нельзя, чтобы кто-то недолюбливал игроков мадрида)
Шнякин: Сегодня в эфире спросил Аршавина: «Вот ты был в свое время кэпом сборной и голосовал за обладателя Золотого мяча. Как это происходило? Чисто технически».
Сергеич начинает вспоминать. Мол, подходил кто-то из РФС, спрашивал. И Андрей тут же отвечал: «Месси». Он не брал время на размышление, не сравнивал статистику. Он даже не знал, за какой период оценивается игра футболистов. Просто называл имя того, кто нравится. Все.
😂😂😂
Никакого мифического "жюри" или иных судей на Оскаре нет.
с каких пор он лучший бомбардир топ 5 лиг🤣
Конечно, Месси получил награду за 2023 незаслуженно, но попытаюсь объяснить логику голосовавших.
1) Мбаппе играл с Месси в одном клубе, и никто не мог не заметить разницу в уровне игры — там просто космос.
2) Холанд не был примой в Сити, там выиграла именно команда и довольно сложно выделить кого-то одного, хотя если и выделять, то де Брюйне(Родри даже в команду номинантов не попал, заслуженно или нет, но он не мог получить награду). Холанд весь сезон играл простого замыкателя (да, настрелял много голов, но и не забивал тоже очень много)
Остаётся Месси. По КАЧЕСТВУ игры он был действительно лучшим(ну, может, де Брюйне, хотя не факт).
И тут ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ! Голосовали не журналисты и не люди из интернета, поэтому «у него больше подписчиков, поэтому и выиграл» не работает.
Надеюсь, доходчиво объяснил)