Месси на 1-е место The Best поставили Левандовски, Кейн, ван Дейк, Салах, Вальверде и Сон. Модрич, Тадич и Ярмоленко не включили Холанда в топ-3

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Стало известно, как на премии The Best голосовали капитаны сборных.

Капитан сборной Бразилии Каземиро в номинации «лучший игрок года» на первое место поставил Эрлинга Холанда («Манчестер Сити», Норвегия), на второе – Лионеля Месси («Интер Майами», Аргентина), на третье – Килиана Мбаппе («ПСЖ», Франция).

Капитан сборной Египта Мохамед Салах выбрал Лионеля Месси. На второе он поставил Кевина де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), на третье – Эрлинга Холанда.

Капитан сборной Англии Харри Кейн на первое место поставил Лионеля Месси, на второе – Эрлинга Холанда, на третье – Бернарду Силву («Манчестер Сити», Португалия).

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич на первое место поставил Лионеля Месси, на второе – Родри («Манчестер Сити», Испания), на третье – Марцело Брозовича («Интер» / «Аль-Наср», Хорватия).

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган выбрал такую тройку: Эрлинг Холанд, Лионель Месси, Родри.

Капитан сборной Южной Кореи Сон Хын Мин на первое место поставил Лионеля Месси, на второе – Эрлинга Холанда, на третье – Килиана Мбаппе. Аналогично проголосовали Эндрю Робертсон (Шотландия), Калиду Кулибали (Сенегал), Гранит Джака (Швейцария) и Хакан Чалханоглу (Турция).

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк выбрал такую тройку: Лионель Месси, Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне.

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски на первое место поставил Лионеля Месси, на второе – Илкая Гюндогана («Манчестер Сити» / «Барселона», Германия), на третье – Эрлинга Холанда.

Капитан сборной Сербии Душан Тадич на первое место поставил Кевина де Брюйне, на второе – Лионеля Месси, на третье – Килиана Мбаппе.

Капитан сборной Словакии Милан Шкриньяр выбрал Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда. Аналогично проголосовал капитан сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов.

Капитан сборной Словении Ян Облак на первое место поставил Лионеля Месси, на второе – Родри, на третье – Эрлинга Холанда.

Капитан сборной Испании Альваро Мората выбрал Родри, Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

Капитан сборной Швеции Виктор Линделеф на первое место поставил Эрлинга Холанда, на второе – Лионеля Месси, на третье – Бернарду Силву.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко выбрал Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Кевина де Брюйне.

Капитан сборной Уругвая Федерико Вальверде поставил на первое место Лионеля Месси, на второе – Килиана Мбаппе, на третье – Эрлинга Холанда. Аналогично проголосовал капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

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146 комментариев
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Ох уж эти бедные футболисты, которым не светит ни одной награды, пока Месси не закончил с футболом, но которые сами же за Лео и голосуют 😅
+84
-13
+71
Помнится говорили про ЗМ, что журналисты-дилетанты голосуют как попало, вот The Best это справедливая награда, сами игроки и тренеры лучше разбираются. А теперь снова все залито слезами, может это от того кто именно выиграл, или вернее от того что кто именно не должен выигрывать, чтобы никого не обидеть.
+53
-11
+42
Модрич и Вальверде ещё, вроде. Как они голосовали - это лично к ним вопросы. Что в голове у людей? Капитаны национальных сборных по футболу с таким уровнем "экспертности"👍🏻
+56
-15
+41
Ван Дейк отдал первое место Месси который якобы украл у ВВД ЗМ, Левандовски тоже отдал первое место тому, кто украл у него ЗМ. Так еще и Модрич и Вальверде мадридцы за Месси голосовали, видимо они не разбираются в футболе или они настолько т.пые чем Роман и Геннадий из Спорт.Ру
+36
-10
+26
Голосовали игроки, а бомбануло у болел!
+24
-3
+21
Кстати, за Месси проголосовали капитаны всех 7 сборных, с которыми Аргентна сыграла на ЧМ.
Ну это ничесно, он жи там только бил 7 левых пинальти 😭😭😭
+31
-10
+21
Левандовски и Ван Дейк, которых по мнению местных чудаков Месси лишил Золотого мяча, поставили Месси на первое место 😅
+23
-3
+20
Забавно, что в этом списке почти все обделенные в пользу Месси по мнению юзеров спортса за последние несколько лет. Стокгольмский синдром, не иначе.
+10
-1
+9
Ответ Shatkiy KokoZhir
Футболисты в целом довольно недалекие, за редкими исключениями, так что нечему удивляться
Ну ты то в футболе очевидно лучше разбираешься чем человек который в него играет на профессиональном уровне)
+13
-5
+8
Ответ gPk
Ну ты то в футболе очевидно лучше разбираешься чем человек который в него играет на профессиональном уровне)
Мостовой перелогиньтесь
+7
0
+7
А где Модрич и Вальверде, которые голосовали за Месси?)
Ах да, это же спортс, тут нельзя, чтобы кто-то недолюбливал игроков мадрида)
+18
-11
+7
Видимо Сон, Салах, Левандовский, Ван Дейк, Мбаппе, Очоа, Доннарума, Модрич, Вальверде, Кейн, Лукаку, Джеко, Пулишич, Шкриньяр, Облак и прочие ноунеймы ничего в футболе не понимают. Ну или из подкупили/запугали масоны/мировая закулиса, как тут пишут)
+19
-13
+6
Ответ Сослан Бедоев
ну если честно, это скорее к организаторам вопрос... в моём детстве за ЗМ помню всегда голосовали только журналисты, они хотя бы какую-то аналитику всего футбольного года ведут, смотрят матчи, поэтому было гораздо сложнее получать награду по несколько раз... А футболистам и тренерам оно разве надо, анализировать игроков из другой лиги, смотреть сотню матчей за год? Они сами варятся в этом круглогодично, и выходя со стадиона им хочется заниматься чем угодно, только не футболом, они сыты им на работе... Какой уровень ответственности должен быть у Модрича(не говоря уже о Ярмоленко), если он явно сам на награду не претендует? Ему плевать, просто от балды назовет первых трех кто придёт в голову, и распределит их между собой с 1 по 3 место... Так, что, к футболистам и тренерам лично у меня претензий 0, только к организаторам, которые их зачем то допускают до голосования
Когда журналисты выбирают на ЗМ Месси вам не нравится, когда футболисты и тренера выбирают Месси вам не нравится, кто должен вообще голосовать???))
+9
-3
+6
По поводу того, что голосуют капитаны и тренеры:
Шнякин: Сегодня в эфире спросил Аршавина: «Вот ты был в свое время кэпом сборной и голосовал за обладателя Золотого мяча. Как это происходило? Чисто технически».
Сергеич начинает вспоминать. Мол, подходил кто-то из РФС, спрашивал. И Андрей тут же отвечал: «Месси». Он не брал время на размышление, не сравнивал статистику. Он даже не знал, за какой период оценивается игра футболистов. Просто называл имя того, кто нравится. Все.
😂😂😂
+26
-20
+6
Ответ Леопардер
Модрич и Вальверде ещё, вроде. Как они голосовали - это лично к ним вопросы. Что в голове у людей? Капитаны национальных сборных по футболу с таким уровнем "экспертности"👍🏻
ну если честно, это скорее к организаторам вопрос... в моём детстве за ЗМ помню всегда голосовали только журналисты, они хотя бы какую-то аналитику всего футбольного года ведут, смотрят матчи, поэтому было гораздо сложнее получать награду по несколько раз... А футболистам и тренерам оно разве надо, анализировать игроков из другой лиги, смотреть сотню матчей за год? Они сами варятся в этом круглогодично, и выходя со стадиона им хочется заниматься чем угодно, только не футболом, они сыты им на работе... Какой уровень ответственности должен быть у Модрича(не говоря уже о Ярмоленко), если он явно сам на награду не претендует? Ему плевать, просто от балды назовет первых трех кто придёт в голову, и распределит их между собой с 1 по 3 место... Так, что, к футболистам и тренерам лично у меня претензий 0, только к организаторам, которые их зачем то допускают до голосования
+15
-9
+6
Ответ James Franc
Помнится говорили про ЗМ, что журналисты-дилетанты голосуют как попало, вот The Best это справедливая награда, сами игроки и тренеры лучше разбираются. А теперь снова все залито слезами, может это от того кто именно выиграл, или вернее от того что кто именно не должен выигрывать, чтобы никого не обидеть.
Ну если объективно, ты можешь объяснить, почему эту награду выиграл Месси? Без кивков в стороны и перекладывания ответственности на кого-то, а просто как футбольный болельщик?
+11
-7
+4
Ответ Леопардер
100%. Это как если бы обладателей Оскара (тот ещё пример в плане объективности, конечно, но там хотя бы есть общая логика) выбирали актёры и режиссёры. Если бы футбольные награды вручало разнообразное жюри, состоящее из спортивных журналистов, обозревателей, экспертов и других людей, имеющих отношение к футбольной аналитике - свои косяки бы тоже были, но однозначно было бы намного вменяемей
Именно актеры и режиссеры (а также представители других кинопрофессий) являются членами киноакадемии и, соотвественно, голосуют на Оскаре.

Никакого мифического "жюри" или иных судей на Оскаре нет.
+3
0
+3
Ответ Александр Северный
Рональду на первое место The Best поставили: пустынная саранча, мароккская саранча, красная саранча и перелётная саранча)
Верблюжий клещ еще
+3
0
+3
Ответ Роман
Смешная награда, смешное голосование.
Бегите в твиттер Реала, там Вальверде линчуют, помогите восторжествовать справедливости
+5
-2
+3
Факт в том, что многие футболисты даже не смотрят футбол в свободное время и мало кто из них подписан на телеграм канал Лукомского. Им не чужды когнитивные искожения, и выбор может быть продиктован новостным шумом и количеством мельканий имени в прессе.
+3
0
+3
Ответ Ilyas Saduov
Простой вопрос. Левандовски был так крут в 2023, что разбирающийся в футболе Месси поставил его на первое место? То есть, по мнению Месси Левандовски лучший футболист 2023 года?
Месси поставил на первое место Холанда
+3
0
+3
Холланд объективно - бревно! Как его можно сравнивать с КДБ, Месси и Черепашкой Мбапе?? Умные люди ещё Родри не забыли.. все по делу. Холланд и того не заслужил. Он просто другой уровень, к сожалению для него. Все остальное это для медиа.
+4
-1
+3
Ответ Леопардер
Ну если объективно, ты можешь объяснить, почему эту награду выиграл Месси? Без кивков в стороны и перекладывания ответственности на кого-то, а просто как футбольный болельщик?
Объективно за него проголосовало большинство капитанов, среди которых топовые футболисты, лучшие тренеры мира так же отдали ему свои голоса. Это ответ на вопрос - почему. Считаю ли я что он ее заслужил в этом году - нет.
+2
0
+2
Холанд просто замыкает чужой труд,а Месси это вес футбол
+3
-1
+2
Ответ Mr.Oizo
Голосовали игроки, а бомбануло у болел!
Причём в голосовании среди болел тоже выиграл Месси с двукратным отрывом
+2
0
+2
Ответ Кирилл
Слушайте, а если бы большинство капитанов сборных проголосовали за Эрлинга, то вы бы так же говорили или совсем иначе ?
Конечно. Потому что Холанд 2023-й год гораздо лучше провёл, чем Месси. Разве это не очевидно?
+7
-5
+2
Ответ JENNINGS
По поводу того, что голосуют капитаны и тренеры: Шнякин: Сегодня в эфире спросил Аршавина: «Вот ты был в свое время кэпом сборной и голосовал за обладателя Золотого мяча. Как это происходило? Чисто технически». Сергеич начинает вспоминать. Мол, подходил кто-то из РФС, спрашивал. И Андрей тут же отвечал: «Месси». Он не брал время на размышление, не сравнивал статистику. Он даже не знал, за какой период оценивается игра футболистов. Просто называл имя того, кто нравится. Все. 😂😂😂
А где-то по-другому голосуют? Спроси у рядового избирателя относительно политической программы того или иного кандидата и почему он выбрал именно его. Думаешь, там что-то разумное, рациональное будет? Ответит общими фразами типа: "Лидер! Глыба! Светоч! Без него никуда!". И это политика, которая непосредственное влияние на человеческую жизнь имеет. А тут про спорт речь. Вкусовщина
+3
-1
+2
Ответ Игорь Климов
🇦🇷🤯 2023 год для Лео Месси: 🥇 FIFA THE BEST. 🥇 Золотой Мяч. 🏆 Лига 1 с ПСЖ. 🏆 Кубок Лиги с Интером Майами. 🎖️ Спортсмен Года по версии TIME. 🎖️ Спортсмен Года по версии Лауреуса. 🇦🇷 100 голов за Сборную Аргентины. 🌟 Лучший бомбардир ТОП-5 лиг. 🌎 Лучший бомбардир в матчах квалификации зоны КОНМЕБОЛ.
вау что за достижения , половину наград он все равно получил за 2022
с каких пор он лучший бомбардир топ 5 лиг🤣
+3
-1
+2
Такого ножа в спину от Модрича и Вальверде сливочные не ожидали, конечно 😂
+2
-1
+1
Ответ Леопардер
Ну если объективно, ты можешь объяснить, почему эту награду выиграл Месси? Без кивков в стороны и перекладывания ответственности на кого-то, а просто как футбольный болельщик?
Уже писал это на форуме ранее, сейчас лишь повторюсь

Конечно, Месси получил награду за 2023 незаслуженно, но попытаюсь объяснить логику голосовавших.
1) Мбаппе играл с Месси в одном клубе, и никто не мог не заметить разницу в уровне игры — там просто космос.
2) Холанд не был примой в Сити, там выиграла именно команда и довольно сложно выделить кого-то одного, хотя если и выделять, то де Брюйне(Родри даже в команду номинантов не попал, заслуженно или нет, но он не мог получить награду). Холанд весь сезон играл простого замыкателя (да, настрелял много голов, но и не забивал тоже очень много)
Остаётся Месси. По КАЧЕСТВУ игры он был действительно лучшим(ну, может, де Брюйне, хотя не факт).
И тут ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ! Голосовали не журналисты и не люди из интернета, поэтому «у него больше подписчиков, поэтому и выиграл» не работает.
Надеюсь, доходчиво объяснил)
+3
-2
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