Неманя Пейчинович: «Путин – самый уважаемый политик среди всех стран. Он проводит очень хорошую внешнюю политику»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Владимир Путин Факел Неманя Пейчинович Политика Футбол

Неманя Пейчинович назвал Владимира Путина самым уважаемым политиком.

– Сейчас самый уважаемый политик среди всех стран – это Владимир Владимирович Путин. Потому что сейчас многие вещи от него и от России зависят. Считаю, что он проводит очень хорошую внешнюю политику.

– Недавно прошли выборы президента. У вас есть российское гражданство, значит, вы могли принять в них участие. Ходили голосовать? Если да, то за кого и почему?

– Не голосовал. Честно, и не следил, даже не знал, когда они. Если бы голосовал, то за Владимира Путина, – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Факела».

Неманя Пейчинович: «В России люди живут лучше, чем в США, и счастливее из-за культуры и традиций. Там ты до конца жизни завален кредитами»

Неманя Пейчинович: «Сербы любят Путина. Русские – близкий для нас народ, мы почти одно»

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103 комментария
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Предлагаю Немане съездить в Белгородскую область и лично вкусить все прелести от последствий внешней политики ВладимВладимича
+254
-19
+235
После матча выигравший забирает Путина:)

Зная, как сербы обожают Путина, можно и просто так подарить...
+137
-9
+128
Вот и забирайте его себе, мы ещё Медведева бонусом отдадим
+113
-6
+107
Расширитель земель натовских
+73
-2
+71
Ответ No name
Комментарий удален пользователем
Хоть какие то доказательства сказанного у вас есть? Или все из серии разговора Ника и Майка?
+58
-2
+56
Ответ Momus1
Комментарий удален модератором
Ну, кроме "крутого парня" есть еще много достоинств. Это крупный археолог, разыскивающий древние амфоры, крупный гидролог, изучающий водные глубины из батискафа, величайший зоолог, советующий журавлям куда и как лететь. Да множество достоинств еще можно отыскать.
+58
-3
+55
Ответ Катя СПб
Ну, кроме "крутого парня" есть еще много достоинств. Это крупный археолог, разыскивающий древние амфоры, крупный гидролог, изучающий водные глубины из батискафа, величайший зоолог, советующий журавлям куда и как лететь. Да множество достоинств еще можно отыскать.
А историк то какой, во всем Мире больше нет таких.
+48
0
+48
Ответ В поисках смысла
Вот и забирайте его себе, мы ещё Медведева бонусом отдадим
Да тут устанешь перечислять всех, кого хотелось бы отравить куда-нибудь подальше из страны хоть в Сербию к "братушкам", хоть на необитаемый остров.
+44
-2
+42
Ребята из Международного суда в Гааге тоже так считают. Очень хотят приезда Путина, чтоб взять у него автограф...
+40
-6
+34
Оч хорошая… и конкурсы интересные
+37
-6
+31
Ответ Nikolay Kavcic
Предлагаю Немане съездить в Белгородскую область и лично вкусить все прелести от последствий внешней политики ВладимВладимича
В Кызыл, в промышленные города России, где люди дышать не могут, на дальний восток, пусть поживет на пенсию
+32
-1
+31
Ответ sp.msk.86
Комментарий скрыт
ну есть вопрос: зачем? и второй: каким ещё западом?
+26
-2
+24
"Путин – самый уважаемый политик среди всех стран. Он проводит очень хорошую внешнюю политику"

Опоздал с таким тезисом (весьма спорным) лет на 10-15
+28
-6
+22
На фронт Пейчинович не хочет отправиться - внешнюю политику реализовывать?
+19
0
+19
Ответ Отец Абду
После матча выигравший забирает Путина:) Зная, как сербы обожают Путина, можно и просто так подарить...
Для братьев ничего не жалко . Их ждет новая конституция , обнуление , пеньки и ротенберги. Отличный подарок !!!!
+16
0
+16
ого, а я думал что внешняя политика- это налаживание партнерских и дружеских связей с другими странами. А оказывается - это достижение изоляции и вайна с соседом. спасибо что объяснили!
+13
-1
+12
Особенно в Белгороде и Воронежской области оценили его нынешнюю внешнюю политику.
У нас уже не 2007 год на дворе.
+8
0
+8
Ахахахахахахахахахахахахаххахахахахахахаххахахахахахахахахахаххахахахахахахахахахахаха
+9
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+6
Ответ Сибирский литовец
в Киеве же престижней
Ну вот вступит в ряды штурмовиков одного из соединений, кто участвует в СВО, дойдет до Киева и возьмет его за 3 дня, и получит себе трешку с видом на Лавру. Он же еще даже не начинал, а сербы и русские братья на век, так что своих не бросаем, за дедову победу вперед
+6
0
+6
Он точно знает значение слова уважение?
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+6
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
В каком веке?
+6
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+5
Ответ Алешка Терминатор
Нет, конечно. Это мои соотечественники, которым я очень сочувствую. Жители Белгородской области для меня свои. А либералы - чужие.
Хаха, так среди жителей Белгородской обл и либералы есть, чужие он тебе или свои?
Фиолетово тебе на соотечественников, где бы они не жили и каких бы взглядов не придерживались.
+4
0
+4
Хуитику
+4
-1
+3
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
А смеёшься ли ты над жителями Белгородской области?
+3
0
+3
блин давайте все любящие его сербы переедут в Россию, а нелюбящие пупена Россияне а Сербию))) пж пж пж 🥺🥺🥺🥺
+3
0
+3
Ответ Carver
Комментарий скрыт
Со своими террористами из Ахмата разберитесь сперва, потом с другими бороться начнете
+5
-2
+3
Ответ Катя СПб
Ну, кроме "крутого парня" есть еще много достоинств. Это крупный археолог, разыскивающий древние амфоры, крупный гидролог, изучающий водные глубины из батискафа, величайший зоолог, советующий журавлям куда и как лететь. Да множество достоинств еще можно отыскать.
А сказочник какой.
+3
0
+3
Поздравляем Неманью с получением квартиры в Белгороде или Курске, чтоб он на личном опыте прочувствовал результаты геополитики великого стратега
+4
-1
+3
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Спартаковское мясо, ничего нового.)))
Свои советы оставь себе.)))
+3
0
+3
На самом деле одно обещание,данное еще в 2004 году,он выполнил:"Я сойду с ума,если буду руководить страной больше семи лет".
+3
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+3
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