Неманя Пейчинович: «Путин – самый уважаемый политик среди всех стран. Он проводит очень хорошую внешнюю политику»

Неманя Пейчинович назвал Владимира Путина самым уважаемым политиком.

– Сейчас самый уважаемый политик среди всех стран – это Владимир Владимирович Путин. Потому что сейчас многие вещи от него и от России зависят. Считаю, что он проводит очень хорошую внешнюю политику.

– Недавно прошли выборы президента. У вас есть российское гражданство, значит, вы могли принять в них участие. Ходили голосовать? Если да, то за кого и почему?

– Не голосовал. Честно, и не следил, даже не знал, когда они. Если бы голосовал, то за , – сказал бывший защитник « » и « ».

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