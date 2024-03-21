Неманя Пейчинович: «Путин – самый уважаемый политик среди всех стран. Он проводит очень хорошую внешнюю политику»
Неманя Пейчинович назвал Владимира Путина самым уважаемым политиком.
– Сейчас самый уважаемый политик среди всех стран – это Владимир Владимирович Путин. Потому что сейчас многие вещи от него и от России зависят. Считаю, что он проводит очень хорошую внешнюю политику.
– Недавно прошли выборы президента. У вас есть российское гражданство, значит, вы могли принять в них участие. Ходили голосовать? Если да, то за кого и почему?
– Не голосовал. Честно, и не следил, даже не знал, когда они. Если бы голосовал, то за Владимира Путина, – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Факела».
Неманя Пейчинович: «В России люди живут лучше, чем в США, и счастливее из-за культуры и традиций. Там ты до конца жизни завален кредитами»
Неманя Пейчинович: «Сербы любят Путина. Русские – близкий для нас народ, мы почти одно»
Зная, как сербы обожают Путина, можно и просто так подарить...
Опоздал с таким тезисом (весьма спорным) лет на 10-15
У нас уже не 2007 год на дворе.
Фиолетово тебе на соотечественников, где бы они не жили и каких бы взглядов не придерживались.
Свои советы оставь себе.)))