Ари о выборах: «Буду голосовать за Путина дистанционно. Это большой лидер»
Ари дистанционно проголосует за Владимира Путина на выборах президента России.
Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
«Сейчас у меня много дел в Бразилии. Много работы со своей футбольной командой.
Я очень скучаю по России и хочу приехать. Думаю, приеду летом. Планирую участвовать в выборах президента России весной. Буду голосовать за Путина дистанционно. Это большой лидер. Думаю, что он победит в выборах», – бывший футболист «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива», который сейчас является играющим президентом бразильского клуба «Атлетико Сеаренсе».
В июле 2018 года бразилец Ари получил российское гражданство. У него два матча за сборную России.