Ари о выборах: «Буду голосовать за Путина дистанционно. Это большой лидер»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Владимир Путин Ари Краснодар Политика Д4 Бразилия Матч ТВ Атлетико Сеаренсе Футбол

Ари дистанционно проголосует за Владимира Путина на выборах президента России.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

«Сейчас у меня много дел в Бразилии. Много работы со своей футбольной командой.

Я очень скучаю по России и хочу приехать. Думаю, приеду летом. Планирую участвовать в выборах президента России весной. Буду голосовать за Путина дистанционно. Это большой лидер. Думаю, что он победит в выборах», – бывший футболист «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива», который сейчас является играющим президентом бразильского клуба «Атлетико Сеаренсе».

В июле 2018 года бразилец Ари получил российское гражданство. У него два матча за сборную России.

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56 комментариев
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Ари: проголосую дистанционно в бразильских лесах, на пеньке
+97
-2
+95
Удобно любить Путина из Бразилии:)
+96
-4
+92
А я не буду.
+80
-5
+75
На этих выборах вообще не обязательно прям голосовать. Достаточно просто кивнуть в экран телевизора, когда идёт выпуск новостей по Первому каналу, и голос автоматически учтётся👍🏻
+58
-3
+55
Ответ Вячеслав Припузов
Думаю этот российский гражданин не знает других кандидатов....
А кто знает других кандидатов?
+40
0
+40
Издалека любить его как-то полегче)
+37
-4
+33
Каждый голос может стать решающим в этом непредсказуемом соревновании.
+34
-1
+33
Фантастические Ари и где они обитают
+25
0
+25
Глубоко получилось, кхе-кхе
+32
-10
+22
Ответ Петроград
Издалека любить его как-то полегче)
Сильнее всего его любят те, кто уже лет 30 как живут где-нибудь в США)))
+22
-1
+21
А дочери Путина голосовать не будут, ибо родителей не выбирают...
+18
-1
+17
Вроде футболист, но каждое интервью только про Путина. Как же человек хочет в ГосДуму сесть на зарплату. В Бразилии то чей престарелых спортсменов в комитеты не сажают
+13
-2
+11
Если так любишь Путина, чего ж ты до сих пор не в Авдеевке?
+10
-1
+9
Ответ Заяцволк
Да я тоже не буду, какой смысл, он и без моего голоса победит )
Так еслиб вообще никто не голосовал, всё равно бы победил, и явку больше половины нарисовали
+8
0
+8
Ответ Михаил Сафонов
А кто знает других кандидатов?
А кто тебе даст узнать других кандидатов, если 20 лет по ТВ одна линия партии? А чуть кто появится, так сразу либо за решетку, либо нельзя светиться.
+7
0
+7
Когда на СВО отправится? В качестве контрактника.
+6
0
+6
А можно этого патриота России с бразильского пляжа как-нибудь отлучить от тега "Спартак", чтобы его высказывания даже на глаза не попадались...
+8
-3
+5
Ответ Ольгерд Фон-Эверек
Фантастические Ари и где они обитают
Это прям хорошо👏
+4
0
+4
Ответ Леопардер
На этих выборах вообще не обязательно прям голосовать. Достаточно просто кивнуть в экран телевизора, когда идёт выпуск новостей по Первому каналу, и голос автоматически учтётся👍🏻
Вообще можно подумать о нем и уже голос засчитан, это прогресс в развитие России, так и запишем.
+5
-1
+4
Да дистанционно в любом случае упадёт за путина, мог не уточнять)))
+2
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+2
главное дистанционно)
+2
0
+2
Да все поняли и два раза, ëрик ты наш сказочный🤡
+1
0
+1
наверно любить путина из за океана намного приятнее
+1
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+1
Может просто кивнуть головой у телевизора
+1
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+1
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Когда на СВО отправится? В качестве контрактника.
Дистанционно может)
+1
0
+1
Если можно сделать Путина президентом Бразилии, то я тоже с удовольствием за него проголосую.
+1
0
+1
Ответ coldwar
А можно этого патриота России с бразильского пляжа как-нибудь отлучить от тега "Спартак", чтобы его высказывания даже на глаза не попадались...
Нельзя. Таким как ты только волю дай - всех ветеранов Спартака от Спартака готовы отлучить..
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В этот раз кандидаты идут прямо вровень все. Как же интересно кто все же победит?
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Ответ coldwar
А можно этого патриота России с бразильского пляжа как-нибудь отлучить от тега "Спартак", чтобы его высказывания даже на глаза не попадались...
Тю, так вроде как "спартаковец это на всю жизнь" ?
+1
-1
0
Ответ Михаил Сафонов
У тебя есть интернет, или ты до сих пор смотришь тв? А то я слышал, что тв проплачено ЕР и смотреть его нет смысла. Надеюсь толпы молодежи выйдут наконец и проголосуют как надо, но, боюсь, они как обычно подумают, что в этом не будет смысла и с дивана будут выражать недовольство😁 У нас кпрф и ЛДПР выпустили «великолепные» промо ролики, за таких кандидатов прям хочется проголосовать, причем за обоих сразу 😁😁😁
А кого из оппозиционных кандидатов допустили? Расскажешь?
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