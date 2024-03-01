Ари о выборах: «Буду голосовать за Путина дистанционно. Это большой лидер»

Ари дистанционно проголосует за Владимира Путина на выборах президента России.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

«Сейчас у меня много дел в . Много работы со своей футбольной командой.

Я очень скучаю по России и хочу приехать. Думаю, приеду летом. Планирую участвовать в выборах президента России весной. Буду голосовать за дистанционно. Это большой лидер. Думаю, что он победит в выборах», – бывший футболист « », « » и « », который сейчас является играющим президентом бразильского клуба «Атлетико Сеаренсе».

В июле 2018 года бразилец Ари получил российское гражданство. У него два матча за сборную России.