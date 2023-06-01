Неманя Пейчинович: «В России люди живут лучше, чем в США, и счастливее из-за культуры и традиций. Там ты до конца жизни завален кредитами»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Неманя Пейчинович Политика Матч ТВ деньги Футбол

Неманя Пейчинович уверен, что в России люди живут лучше, чем в США.

– Удивишься, если через год с долларом все будет нормально?

– Удивлюсь, да. На данный момент ситуация такая, что знакомые сербы, которые живут в Америке, думают вернуться домой. Или работать где-то в Европе. У них хорошая зарплата, но они ходят по стеклу. В каждый момент все может сломаться. Об этом говорят и американские экономисты, что США – банкроты.

Доллар давно печатают без контроля ради оружия. Это сказывается на простой жизни. Обычные люди в России живут лучше, чем в Америке. В США ты до конца жизни завален кредитами. А это значит, ты живешь в страхе и под контролем банков.

– В России обычный человек не купит квартиру без кредита.

– В России экономика тоже не самая сильная, но люди здесь счастливее, чем в США. Потому что есть культура и традиции, – заявил бывший защитник «Локомотива» и «Факела».

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76 комментариев

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razoblachitel
надо овечкину и всем нашим кто в пендосии живёт сказать чтобы срочно уезжали оттуда, там кредиты до конца жизни
+66
-5
+61
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Криштиану Роналду
Пусть на 30к рублей в месяц поживет, а не на зарплату футболиста, быстро мнение поменяет.
+61
-6
+55
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Любезный Коссутий
"Доллар скоро рухнет" - очередной сезон
+44
-4
+40
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ОттоДракула
– В России обычный человек не купит квартиру без кредита.

Ловко его журналюга поддел. Ответить не смог, сразу съехал на культуру и традиции.
+31
0
+31
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Oleg Olegov
А что за такие традиции позволяют в России жить счастливее, чем в США?
+24
0
+24
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Александр Колосов
В США живут в страхе, а у нас типа счастливы и уверены в завтрашнем дне. Российское гражданство этому господину, квартиру в Саранске и мандат
+19
0
+19
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BananaMama
Ответ analogia
Думаешь в США условия жизни другие и там все богатые ? От того там бoмжи и сумасшедшие на улицах Нью-йорка ходят и горы мусора кругом ? Зарплата там выше, но и жизнь эквивалентно зарплатам
Американцы наверно массово едут гастарбайтерами в Россию - дворниками, строителями, кассирами во Вкусно и точка?
+18
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ОттоДракула
Ответ analogia
Думаешь в США условия жизни другие и там все богатые ? От того там бoмжи и сумасшедшие на улицах Нью-йорка ходят и горы мусора кругом ? Зарплата там выше, но и жизнь эквивалентно зарплатам
Штаты в топ-10 самых богатых стран в мире входят с 20% мирового ввп. Россия на 60 месте между Казахстаном и Тринадидом и Табаго. Успехов вам жить в своём манямирке.
+15
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+15
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Vikeif
А этот человек вообще смотрел процент закредитованности населения РФ?
+15
-1
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BBshkin
Ответ razoblachitel
надо овечкину и всем нашим кто в пендосии живёт сказать чтобы срочно уезжали оттуда, там кредиты до конца жизни
Это повод для петиции!
+13
0
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Bartez1986
с такими заявлениями может стать первым сербом в Госдуре
+14
-2
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Влад Путман
Именно поэтому все чинуши и Z патриоты из РФ закупились недвигой в США и перевезли туда своих родственников.
+13
-1
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Павел Мельников
Ответ ОттоДракула
– В России обычный человек не купит квартиру без кредита. Ловко его журналюга поддел. Ответить не смог, сразу съехал на культуру и традиции.
Да что вы все о материальном, давайте о духовности.
+11
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lovkac
Человек живет в отрыве от того, о чем рассуждает. Количество МФО которых сейчас хоть лопатой греби, говорит о том что кредитов у населения сейчас хватает. Это не говоря о авто/квартире/телефоне/свадьбе/отпуске.
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Любезный Коссутий
Ответ Александр Колосов
В США живут в страхе, а у нас типа счастливы и уверены в завтрашнем дне. Российское гражданство этому господину, квартиру в Саранске и мандат
саранскую зарплату ему, квартиру, там же, в кредит, и без мандата! чтобы полностью все счастье прочувствовал
+9
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Oleg Olegov
А что за такие традиции позволяют в России жить счастливее, чем в США?
Скрепы. Вот они бездуховные, ЛГБТ, Сатанисты, у них цветных много ©
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Dizzod
Ответ ОттоДракула
– В России обычный человек не купит квартиру без кредита. Ловко его журналюга поддел. Ответить не смог, сразу съехал на культуру и традиции.
просто жить в коммуналке это культурная традиция, а не отсутствие денег на отдельную квартиру.
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BananaMama
Вообще конечно лол, что этот переквалифицировавшийся из средней руки мячепинателя в средней руки пропагандиста умудрился выбрать как раз тот негативный (ну лично для меня) аспект американских особенностей, который рф с удовольствием скопировала.
Я когда в рф говорил, что в свои 28 ни разу в жизни кредит не брал и пользуюсь исключительно дебетовыми картами, на меня нередко смотрели, как на инопланетянина (прямо как в Штатах, да, где без кредитки сложно, в том числе и по этой причине не особо рассматриваю США для ПМЖ)
У Золкина чуть ли не каждый второй на вопрос, зачем поехал убивать в чужую страну, прямо или косвенно отвечал, что хотел заработать и кредиты погасить, потому что других способов в родной тьмутаракани за всю жизнь столько не заработаешь
Z-реклама, гуляющая по телеграм-каналам, прямо призывала "иди на фарш и рассчитайся с долгами!"
И эти люди что-то про бездуховную закредитованную Америку говорят, бгг
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Stan789
Ответ analogia
Как это связано вообще ? Ты сам то в США был ? Что за глупый стереотип у многих, что мол в США жизнь лучше ? Чем ? Голивудские фильмы пересмотрели ?
Чел, если бы ты смотрел голивудские фильмы, а так же немножко независимого кино, то ты бы понял, что в американском кино тяжёлая жизнь разного населения страны показывается гораздо чаще чем ты думаешь.
Любой более менее эрудированный человек прекрасно знает об американских траблах (наркомания, бездомные, банды, оружие, депрессивные регионы и т.д.) но думать просто надо не о США и их проблемах, а о своей стране, а от американцев продолжать брать лучшее, так как и этого в США огромное количество.
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Любовник Евы Браун
пхаха а у нас люди не в кредитах ? посмотри кредитные ставки в США Европе , и в России , жил в Будапеште с 2014 по 17 год и какого было мое удивление зайдя там в Сбербанк увидел ипотека и кредит по 4-5% при условии что 7-8 лет назад у нас в Москве ипотека и автокредиты составляли под 20%
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Stereophonics89
интересно, что как только такие товарищи услышат аргумент не в пользу своей теории - сразу начинается разговоры про культуру и традиции) а тут ещё и сложно измеримый уровень "счастья" присутствует
Насчёт традиций, в Америке процент верующего населения в 3 раза больше, чем в России. И кто здесь более традиционен 🤔
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ARIGAMI ARIGAMI
Особенно в Чите, Волгограде, Новосибирске.
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Алексей Степанюк
там ты "завален кредитами" под 8% (притом что долгие годы была 3,25% только в 2022 резко поднялась), а у нас всего лишь 19,53% и редко опускалась меньше 10% (я уж молчу про скрытые платежи, которые в РФ ставку кредита через страховки и прочее до 25% в год догоняют).
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Stereophonics89
интересно, что как только такие товарищи услышат аргумент не в пользу своей теории - сразу начинается разговоры про культуру и традиции)
а тут ещё и сложно измеримый уровень "счастья" присутствует
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Любовник Евы Браун
какая связь между церковью и традициями ?)
По мнению скрепных - прямая :)

Вот только в Штатах меньше процент бездомных, намного меньше тех, кто вырос лишь с одним родителем, там меньше разводов. Так кто соблюдает традиции?
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