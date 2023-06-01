Неманя Пейчинович: «В России люди живут лучше, чем в США, и счастливее из-за культуры и традиций. Там ты до конца жизни завален кредитами»
Неманя Пейчинович уверен, что в России люди живут лучше, чем в США.
– Удивишься, если через год с долларом все будет нормально?
– Удивлюсь, да. На данный момент ситуация такая, что знакомые сербы, которые живут в Америке, думают вернуться домой. Или работать где-то в Европе. У них хорошая зарплата, но они ходят по стеклу. В каждый момент все может сломаться. Об этом говорят и американские экономисты, что США – банкроты.
Доллар давно печатают без контроля ради оружия. Это сказывается на простой жизни. Обычные люди в России живут лучше, чем в Америке. В США ты до конца жизни завален кредитами. А это значит, ты живешь в страхе и под контролем банков.
– В России обычный человек не купит квартиру без кредита.
– В России экономика тоже не самая сильная, но люди здесь счастливее, чем в США. Потому что есть культура и традиции, – заявил бывший защитник «Локомотива» и «Факела».
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Ловко его журналюга поддел. Ответить не смог, сразу съехал на культуру и традиции.
Я когда в рф говорил, что в свои 28 ни разу в жизни кредит не брал и пользуюсь исключительно дебетовыми картами, на меня нередко смотрели, как на инопланетянина (прямо как в Штатах, да, где без кредитки сложно, в том числе и по этой причине не особо рассматриваю США для ПМЖ)
У Золкина чуть ли не каждый второй на вопрос, зачем поехал убивать в чужую страну, прямо или косвенно отвечал, что хотел заработать и кредиты погасить, потому что других способов в родной тьмутаракани за всю жизнь столько не заработаешь
Z-реклама, гуляющая по телеграм-каналам, прямо призывала "иди на фарш и рассчитайся с долгами!"
И эти люди что-то про бездуховную закредитованную Америку говорят, бгг
Любой более менее эрудированный человек прекрасно знает об американских траблах (наркомания, бездомные, банды, оружие, депрессивные регионы и т.д.) но думать просто надо не о США и их проблемах, а о своей стране, а от американцев продолжать брать лучшее, так как и этого в США огромное количество.
а тут ещё и сложно измеримый уровень "счастья" присутствует
Вот только в Штатах меньше процент бездомных, намного меньше тех, кто вырос лишь с одним родителем, там меньше разводов. Так кто соблюдает традиции?