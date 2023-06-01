Неманя Пейчинович: «В России люди живут лучше, чем в США, и счастливее из-за культуры и традиций. Там ты до конца жизни завален кредитами»

Неманя Пейчинович уверен, что в России люди живут лучше, чем в США.

– Удивишься, если через год с долларом все будет нормально?

– Удивлюсь, да. На данный момент ситуация такая, что знакомые сербы, которые живут в Америке, думают вернуться домой. Или работать где-то в Европе. У них хорошая зарплата, но они ходят по стеклу. В каждый момент все может сломаться. Об этом говорят и американские экономисты, что США – банкроты.

Доллар давно печатают без контроля ради оружия. Это сказывается на простой жизни. Обычные люди в России живут лучше, чем в Америке. В США ты до конца жизни завален кредитами. А это значит, ты живешь в страхе и под контролем банков.

– В России обычный человек не купит квартиру без кредита.

– В России экономика тоже не самая сильная, но люди здесь счастливее, чем в США. Потому что есть культура и традиции, – заявил бывший защитник « » и «Факела».

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