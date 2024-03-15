«🤥🤥🤥». Куртуа под словами Тедеско о том, что с Тибо он «перепробовал все», выложил три эмодзи «лжец»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Тибо Куртуа соцсети Доменико Тедеско Евро-2024 Футбол

Конфликт между Доменико Тедеско и Тибо Куртуа продолжается.

Вратарь «Реала» неожиданно покинул сборную Бельгии в июне перед отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией. Сообщалось, что он хотел быть капитаном сборной.

В декабре Куртуа сказал, что пропустит Евро-2024 из-за травмы колена, из-за которой он не играет с начала сезона.

Вчера стало известно, что Тедеско и сборная Бельгии продлили контракт до 2026 года. На пресс-конференции тренеру задали вопрос о ситуации вокруг голкипера.

«Новой информации нет. Во-первых, конечно, хорошо, что Тибо вернулся к тренировкам. Это здорово и для него, и для «Реала». Надеюсь, он восстановится как можно скорее и будет готов играть. Это самое важное.

Он очень открыто и своевременно обо всем объявил (речь о декабрьском заявлении, где Куртуа сказал, что не поедет на Евро – Sports). С его стороны это честно. Он сделал так, чтобы все могли строить планы. Мы делаем это, учитывая имеющуюся информацию. Не думаю, что сейчас есть новая.

Я перепробовал все. Абсолютно все», – сказал Тедеско.

Твиттер Pickx Sports опубликовал видео с ответом Тедеско, вынеся в заголовок последнюю фразу.

В комментарии к этому твиту пришел Куртуа и опубликовал три эмодзи с длинным носом, напоминающем о Пиноккио: «🤥🤥🤥». Отметим, что этот эмодзи носит название «лжец».

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31 комментарий
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это эмодзи должно означать не "лжец", а "Куртуа"
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-10
+104
1. Я так люблю свою страну, я должен быть капитаном сборной!! Я достоин!! Я отдам всё!!
2. Если я не капитан, я больше никогда не буду выступать за свою страну!! Никогда!!
+85
-6
+79
Куртуа гниль. То есть ныл как сучка из за капитанской повязки и бросил сборную и чего он ждёт? Что его теперь должны умолять вернуться? Поразительный непрофессионализм и неуважение к своей сборной и к своим партнерам.
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Крыс Куртуа в своём репертуаре
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Просто свой нос выложил и всё )
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так это он просто про себя. он со своей верхотуры весь воздух вдыхает своим могучим носом, поэтому в прыжке нападающие уже слабо ориентируются в пространстве - дышать нечем!
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Как вратарь- Куртуа безусловный топ, но как человек оставляет желать лучшего. Конечно я как и все здесь присутствующие не слышал их разговора с Тедеско, но зачем публично делать ставить какие-то смайлы, внося еще больший разлад в межличностные отношения.
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Куртуа "включил истеричку" и теперь намекает на то что Тедеско лжет и он ничего не сделал для того чтоб успокоить истеричку? я правильно понял? то есть, нужно было главному тренеру с извинениями, цветами и капитанской повязкой прийти к единственной девушке в сборной, к Куртуа, чтобы ее успокоить?
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Ответ muradka66
это эмодзи должно означать не "лжец", а "Куртуа"
думаешь это был автопортрет, а не эмодзи?
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Ответ Олег Ринкевич
69 наверное все же не попробовали!
сказано же, что все пробовали!
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Ответ Real_v_dushe
Т. е. не позвонить ни разу и не высказать поддержку Куртуа после такой травмы, у вас нормально. А написать, что румын очевидно врёт, нет. Ок, всё тут понятно по Вам. Можете не продолжать.
Зачем этой истерички звонить?он по-любому телефон бы не брал зная что это Тедеско ,Куртуа типичный нытик как половина реала
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Думаю многие тут будут на стороне тренера
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Ответ Real_v_dushe
Т. е. не позвонить после такой тяжёлой травмы у вас норм, а потом после этого врать, что он "всё перепробовал", публично причём врать - это тоже норм. Ну какой ресурс, такие у него и пользователи.
а теперь давай представим что вместо Куртуа был Месси, как бы ты писал?
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
И без Куртуа справятся ,нашли топ вратаря вечно под ногами пенки пускает,были у него достойные матчи,но до уровня и уважения харизмы Буффона,Касильяс к которым относились как к иконам и сейчас это Нойер ему далеко.
Все высокие вратари так пропускают, они физически не успевают сложится
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Ответ Real_v_dushe
Убери Реал с авы, хайпожор и любитель лайков. Не позорь эмблему, ты не мадридист ни в каком виде.
А причем тут Мадрид, мальчик? Дела касается сборной Бельгии, но никак не Мадрида. Тибо прекрасно исполняет свои функциональные обязанности в клубе. А вот определять кто мадридист, а кто нет, точно не таким, как тебе. Обычный шут, который позорит болельщиков Мадрида, якобы защищая честь клуба к которому никакого отношения не имеет, поливая все остальное вокруг.
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носатый по жизни лохопед. хоть и вратарь не плохой. все эти истории с бабами, со сборными.
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Заголовок в стиле лучшей желтой прессы: "... о том, что с Тибо он «перепробовал все». В тексте "Я перепробовал все. Абсолютно все», – сказал Тедеско.
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Ответ василий иванов
думаешь это был автопортрет, а не эмодзи?
это была подпись
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Ответ Real_v_dushe
Т. е. не позвонить после такой тяжёлой травмы у вас норм, а потом после этого врать, что он "всё перепробовал", публично причём врать - это тоже норм. Ну какой ресурс, такие у него и пользователи.
т.е нормально свалить из сборной из за повязки?а потом врать об этом ?его даже свои же не поняли ,он крыса это давно понятно, ещё и девушку увел у Де брейне
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Ответ Real_v_dushe
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