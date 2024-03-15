«🤥🤥🤥». Куртуа под словами Тедеско о том, что с Тибо он «перепробовал все», выложил три эмодзи «лжец»
Конфликт между Доменико Тедеско и Тибо Куртуа продолжается.
Вратарь «Реала» неожиданно покинул сборную Бельгии в июне перед отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией. Сообщалось, что он хотел быть капитаном сборной.
В декабре Куртуа сказал, что пропустит Евро-2024 из-за травмы колена, из-за которой он не играет с начала сезона.
Вчера стало известно, что Тедеско и сборная Бельгии продлили контракт до 2026 года. На пресс-конференции тренеру задали вопрос о ситуации вокруг голкипера.
«Новой информации нет. Во-первых, конечно, хорошо, что Тибо вернулся к тренировкам. Это здорово и для него, и для «Реала». Надеюсь, он восстановится как можно скорее и будет готов играть. Это самое важное.
Он очень открыто и своевременно обо всем объявил (речь о декабрьском заявлении, где Куртуа сказал, что не поедет на Евро – Sports). С его стороны это честно. Он сделал так, чтобы все могли строить планы. Мы делаем это, учитывая имеющуюся информацию. Не думаю, что сейчас есть новая.
Я перепробовал все. Абсолютно все», – сказал Тедеско.
Твиттер Pickx Sports опубликовал видео с ответом Тедеско, вынеся в заголовок последнюю фразу.
В комментарии к этому твиту пришел Куртуа и опубликовал три эмодзи с длинным носом, напоминающем о Пиноккио: «🤥🤥🤥». Отметим, что этот эмодзи носит название «лжец».
2. Если я не капитан, я больше никогда не буду выступать за свою страну!! Никогда!!