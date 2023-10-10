Кастань о Куртуа и Бельгии: «Хотим ли мы пожертвовать сборной ради одного игрока? Если Тибо не хочет играть, у нас есть Кастельс»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Кун Кастельс Тибо Куртуа Тимоти Кастань Футбол

Тимоти Кастань оценил отношение Тибо Куртуа к сборной Бельгии.

В марте вратарь сборной Бельгии вернулся в расположение «Реала» из-за травмы. Затем в июне голкипер покинул расположение сборной из-за ситуации с капитанской повязкой.

Главный тренер сборной Доменико Тедеско объяснил поступок вратаря разногласиями относительно капитанства – Куртуа не понравилось, что в отсутствие травмированного Кевина де Брюйне капитаном в матче с Австрией назначили Ромелу Лукаку, а не его. Голкипер «Реала», в свою очередь, опроверг слова Тедеско, упомянув при этом о своей травме колена.

«Было бы странно, если бы Тибо вернулся, как ни в чем не бывало. У большинства игроков всегда есть небольшие травмы. Мы никогда не готовы на сто процентов. Либо это серьезная травма, и ваш клуб возвращает вас, либо вы выходите играть.

С моей точки зрения, если бы Тибо захотел, он мог бы остаться, но это его выбор. Я говорил об этом с некоторыми, и они тоже видят это таким же образом, но я не могу говорить за всю команду.

Была история с капитанской повязкой, затем фотография его колена и история с капитанской повязкой на его свадьбе. Он играл с прессой, а нам это было не нужно. Это правда, что Тибо – лучший вратарь Бельгии и мира. Тогда мы должны задать себе вопрос: хотим ли мы пожертвовать сборной ради одного игрока?

Самое главное, что он восстанавливается после травмы. После этого эту проблему придется решать между Тибо и тренером. 

И если в этот момент Тибо больше не захочет выступать за сборную, это будет его выбор. У нас есть Кун Кастельс, который очень хорош, а также и другие вратари», – сказал защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань в интервью Le Soir.

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5 комментариев

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Renat Zagidullin
Фигасе наброс…хотя и по существу сказал )
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wadwill13
какая сборная? про человека можно забыть до конца сезона или до середины весны. отстаньте от него- там триста раз ещё всё поменяется у всех. зачем из дома сор выносить тем более когда он играть счас не может ни в какую?
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vincere
Смысл сейчас об этом рассуждать, если Куртуа в этом сезоне явно не помощник ни клубу, ни сборной?
Журналист набросил и Кастань подхватил.
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