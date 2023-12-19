Куртуа сказал, что пропустит Евро-2024 из-за травмы: «Никак не смогу быть готовым на 100%. Буду еще одним болельщиком»

Тибо Куртуа подтвердил, что не сыграет на Евро-2024.

– Примерно через полгода состоится крупный турнир для «красных дьяволов»...

– Из-за травмы чемпионата Европы для меня не будет. Сначала я должен восстановиться на все сто процентов, а пока что лучше не назначать дату [возвращения]. Если мне повезет, я смогу сыграть еще один матч в мае. Но я никак не смогу быть готовым на 100% к большому турниру.

Я думаю, что лучше сразу внести ясность в отношении национальной команды. Я не собираюсь играть, будучи готовым на 80%, поскольку у нас есть другие хорошие вратари. Я отойду в сторону и в июне буду просто еще одним болельщиком. Надеюсь на победу, – сказал вратарь « ».

Напомним, пропускает текущий сезон из-за травмы крестообразной связки колена, полученной в августе.

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