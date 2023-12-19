Куртуа сказал, что пропустит Евро-2024 из-за травмы: «Никак не смогу быть готовым на 100%. Буду еще одним болельщиком»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу травмы Тибо Куртуа Евро-2024 Футбол

Тибо Куртуа подтвердил, что не сыграет на Евро-2024.

– Примерно через полгода состоится крупный турнир для «красных дьяволов»...

– Из-за травмы чемпионата Европы для меня не будет. Сначала я должен восстановиться на все сто процентов, а пока что лучше не назначать дату [возвращения]. Если мне повезет, я смогу сыграть еще один матч в мае. Но я никак не смогу быть готовым на 100% к большому турниру.

Я думаю, что лучше сразу внести ясность в отношении национальной команды. Я не собираюсь играть, будучи готовым на 80%, поскольку у нас есть другие хорошие вратари. Я отойду в сторону и в июне буду просто еще одним болельщиком. Надеюсь на победу, – сказал вратарь «Реала».

Напомним, Куртуа пропускает текущий сезон из-за травмы крестообразной связки колена, полученной в августе.

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19 комментариев
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+7
Почему вдруг кресты стали лечить по 8-10 месяцев, хотя раньше всегда считалось примерно полгода? У Куртуа 10 месяцев, а он так уверенно отказывается. У Бельгии есть Кастельс и Камински, но это огромная потеря.
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Тибо , дай бог ему здоровья, ещё и в клубе придется побороться за основу.
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блин жаль его, но радует его вдохновение. Молодчик он.
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Лучший вратарь!
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Ответ bat90
Здоровья ему конечно, но его отсутствие может положительно влиять на атмосферу в сборной... особенно на де Брюйне
де Брюйне то сам будет в сборной?
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Ответ Po onhyck Regards
С Андреем
Андреем который Кепе проиграл?
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Ответ mufc05
С кем?
С Андреем
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Ответ Po onhyck Regards
Тибо , дай бог ему здоровья, ещё и в клубе придется побороться за основу.
С кем?
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Ответ Cearvm
Почему вдруг кресты стали лечить по 8-10 месяцев, хотя раньше всегда считалось примерно полгода? У Куртуа 10 месяцев, а он так уверенно отказывается. У Бельгии есть Кастельс и Камински, но это огромная потеря.
не врач, но думаю, зависит от характера травмы
бывало и раньше по 8-10 месяцев тратили люди
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Ответ Cearvm
Почему вдруг кресты стали лечить по 8-10 месяцев, хотя раньше всегда считалось примерно полгода? У Куртуа 10 месяцев, а он так уверенно отказывается. У Бельгии есть Кастельс и Камински, но это огромная потеря.
6 - это был минимальный срок всегда. Обычно всегда занимало больше времени + травмы крестов бывают тоже разной сложности.
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Ответ Cearvm
Почему вдруг кресты стали лечить по 8-10 месяцев, хотя раньше всегда считалось примерно полгода? У Куртуа 10 месяцев, а он так уверенно отказывается. У Бельгии есть Кастельс и Камински, но это огромная потеря.
Кастельс хороший вратарь,недооценненный.И Камински проводит шикарный сезон
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Ответ Cearvm
Почему вдруг кресты стали лечить по 8-10 месяцев, хотя раньше всегда считалось примерно полгода? У Куртуа 10 месяцев, а он так уверенно отказывается. У Бельгии есть Кастельс и Камински, но это огромная потеря.
Да там всю команду почти надо менять.Стариков убирать .Хоть какого вратаря им ставь.Команда престарелых дедушек на ЧМ 2022 ничего не показала
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Ответ фк кабинет
Бельгию вычеркиваем.
Её и с Куртуа можно было вычёркивать
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Куртуа крепость,.
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Здоровья, Тибо! С такой тяжёлой травмой самое главное - это грамотное восстановление, которое занимает длительное время плюс набор формы. Не нужно торопить события, ждём в строю при 100% восстановлении!
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Здоровья ему конечно, но его отсутствие может положительно влиять на атмосферу в сборной... особенно на де Брюйне
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