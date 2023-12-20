Куртуа о словах Тедеско в прессе: «Он не был честен, хотел атаковать меня и выставить в плохом свете»

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Лестер чемпионшип квалификация Евро-2024 Тибо Куртуа Деннис Прат Юри Тилеманс Тимоти Кастань Доменико Тедеско Евро-2024 Футбол

Тибо Куртуа раскритиковал Доменико Тедеско за слова в прессе об их конфликте.

Вратарь «Реала» неожиданно покинул сборную Бельгии в июне перед отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией. Сообщалось, что он хотел быть капитаном сборной.

Куртуа сказал, что пропустит Евро-2024 из-за травмы колена, из-за которой он не играет с начала сезона: «Никак не смогу быть готовым на 100%. Буду еще одним болельщиком».

«Он меня смешит. Очень мало людей и очень мало тренеров будут честны с прессой. Тедеско говорит, что он честен, но это неправда.

Еще раз: я совершил ошибку, уехав из сборной, но тренер все равно должен стараться сохранить важного игрока, а не пытаться делать из этого пример для других.

Тедеско хотел атаковать меня. Более того, на следующий день в прессу просочилась информация (в бельгийских СМИ утверждалось, что Куртуа заявил, что его товарищи по команде недостаточно хороши, ссылаясь на игроков, которые вылетели из Премьер-лиги вместе с «Лестером» – Sports.ru), которая, как я знаю, исходила с его стороны.

Я никогда не говорил, что некоторые игроки не на должном уровне. Я давно знаю таких ребят, как Кастань, Тилеманс и Прат. Единственное, и я не боюсь это сказать: если ты уступаешь в счете в матче с Австрией и у тебя в команде есть вылетевшие игроки, которые проиграли больше матчей, чем выиграли, то перевернуть ситуацию сложно.

Я не принижал «Лестер» или некоторых ребят. Такое случается в футболе… В свой первый сезон в «Реале» я пропустил много голов.

Но я скажу вот что: только два человека знали, о чем я тогда сказал. Значит, кто-то хотел выставить меня в плохом свете», – сказал Куртуа в интервью Sporza.

В этом же интервью он сказал о конфликте с Тедеско: «В «Реале» меня все уважают, в сборной Бельгии я этого не чувствую. Тренер назвал мне 7 версий того, почему Лукаку капитан. Он давил на меня и угрожал».

Куртуа бросил Бельгию из-за конфликта с Тедеско. Что произошло?

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13 комментариев
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чёт сам себе закопал как будто, если перевод корректный, что не факт конечно же
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Не того пытается задеть Куртуа, ой не того...

Опыт Тедеско рулить Спартаком, когда вокруг один большой змеиный клубок зарешает ;)
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+19
Токсик, всегда им был, конечно, но играет хотя бы хорошо.
А Тедеско молодец, правильно все сделал. Лукаку вон сколько голов забил в отборе.
Получается, Куртуа ещё и не в ладах с частью игроков был, из Лестера на тот момент, тем более, правильно, что его отцепили.

Лучше хороший климат в команде, чем супер вратарь, но обиды и разногласия.
+15
-1
+14
А уезжать из сборной из-за жалкой повязки это нормально?
+6
0
+6
зачем он так рушит свою репутацию? Монолог маленького мальчика из песочницы. Удивлён
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Эх, эти откровения да на годик пораньше, сразу бы замену Селихову/Максименко нашли🙏
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0
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Куртуа прям обиженка какая-то
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Он там говорил еще, что Тедеско ему угрожал... Угрожать 2х метровой детине с основы Реала, да так,что спустя столько времени только заныл... Эх, какие мученики обиженки.
+2
-1
+1
Ответ Artie Bukko
чёт сам себе закопал как будто, если перевод корректный, что не факт конечно же
+++
Надо оригинал прочитать
А то всех здесь оскорбить успел, но и сам обиделся, ахха
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+1
Пора Зареме Салиховой-Федун выйти из спячки.
+1
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