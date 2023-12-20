Куртуа не исключил возвращения в сборную Бельгии: «Дверь не закрыта. Но пока не вижу решения, доверие нарушилось»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Тибо Куртуа Футбол

Тибо Куртуа заявил, что не исключает возвращения в сборную Бельгии в будущем.

У Куртуа, напомним, конфликт с главным тренером сборной Доменико Тедеско.

Вратарь «Реала» неожиданно покинул сборную Бельгии в июне перед отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией. Сообщалось, что он хотел быть капитаном сборной.

Куртуа сказал, что пропустит Евро-2024 из-за травмы колена, из-за которой он не играет с начала сезона: «Никак не смогу быть готовым на 100%. Буду еще одним болельщиком».

«Когда столько всего произошло и у вас нарушилось доверие, вы доходите до точки, из которой сложно выбраться. Я не знаю, какое решение можно найти, потому что в отношениях нужно прежде всего доверять друг другу.

Мне очень нравится играть за сборную. Чемпионат мира и Евро – лучшее, что есть для футболиста, не считая, может быть, финала Лиги чемпионов. Дверь для меня абсолютно не закрыта. Я просто знаю, что в этом сезоне я должен сосредоточиться на «Реале», – сказал Куртуа.

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3 комментария
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токсик.
Куртуа делает вид, что он все решает, типо сегодня не будь у него травмы и он захотел бы вернуться в сборную и вернулся, а не тут-то было.

Ага, сейчас прямо, разбежались. Тедеско же четко сказал все, Куртуа должен извиниться, и только потом, Тедеско подумает и примет решение.

Так что, если Тедеско с Бельгией проведут хороший ЧЕ, и если он останется в сборной дальше ,не удивлюсь, если Куртуа больше не будет в сборной.
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