Куртуа не исключил возвращения в сборную Бельгии: «Дверь не закрыта. Но пока не вижу решения, доверие нарушилось»

Тибо Куртуа заявил, что не исключает возвращения в сборную Бельгии в будущем.

У Куртуа, напомним, конфликт с главным тренером сборной Доменико Тедеско.

Вратарь « » неожиданно покинул сборную Бельгии в июне перед отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией. Сообщалось, что он хотел быть капитаном сборной.

Куртуа сказал, что пропустит Евро-2024 из-за травмы колена, из-за которой он не играет с начала сезона: «Никак не смогу быть готовым на 100%. Буду еще одним болельщиком».

«Когда столько всего произошло и у вас нарушилось доверие, вы доходите до точки, из которой сложно выбраться. Я не знаю, какое решение можно найти, потому что в отношениях нужно прежде всего доверять друг другу.

Мне очень нравится играть за сборную. Чемпионат мира и Евро – лучшее, что есть для футболиста, не считая, может быть, финала Лиги чемпионов. Дверь для меня абсолютно не закрыта. Я просто знаю, что в этом сезоне я должен сосредоточиться на «Реале», – сказал Куртуа.

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