Куртуа о конфликте с Тедеско: «В «Реале» меня все уважают, в сборной Бельгии я этого не чувствую. Тренер назвал мне 7 версий того, почему Лукаку капитан. Он давил на меня и угрожал»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Ромелу Лукаку квалификация Евро-2024 Кевин де Брюйне Тибо Куртуа Доменико Тедеско Футбол

Тибо Куртуа высказался о конфликте с тренером Доменико Тедеско в сборной Бельгии.

Вратарь «Реала» неожиданно покинул сборную Бельгии в июне перед отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией. Сообщалось, что он хотел быть капитаном сборной.

Куртуа сказал, что пропустит Евро-2024 из-за травмы колена, из-за которой он не играет с начала сезона: «Никак не смогу быть готовым на 100%. Буду еще одним болельщиком».

«Это было неправильное решение – уехать после матча с Австрией. Я хотел бы извиниться перед командой и особенно перед болельщиками.

Мое решение оказало небольшое влияние лично на меня, но имело большое значение для группы [игроков]. Оно вызвало волнения перед матчем с Эстонией.

Это не имело никакого отношения к капитанству. У этой истории есть нюансы. Если бы мой уход был обусловлен исключительно ролью капитана, я бы уехал в марте [когда был выбран Кевин де Брюйне]. Кевин капитан? Никаких проблем. После этого мы с Ромелу [Лукаку] стали вице-капитанами, без какой-либо иерархии.

В течение недели, о которой идет речь, я был единственным из трех капитанов, которые присутствовали в команде. И тренер сборной [Доменико Тедеско] ни разу не поговорил со мной. Только минуту перед тренировкой – чтобы спросить, как дела в «Мадриде», вот и все. У меня было такое чувство: здесь происходит что-то странное.

Здесь, в «Реале», я заслужил уважение всех в клубе. В [сборной Бельгии] я этого не чувствую…

В субботу перед матчем, за несколько часов до начала Тедеско сказал, что Ромелу был капитаном в игре против Австрии, а я буду капитанами в матче с Эстонией. Что-то внутри меня щелкнуло, я больше не мог с этим справляться.

Тедеско дал мне семь разных версий того, почему Ромелу был капитаном. Каждый раз все было иначе... Тренер не пытался найти решение, а просто сказал, что расскажет все прессе. Он хотел оказать на меня давление, чтобы я не уходил, угрожал мне. Это был частный разговор. Это нарушение доверия между игроком и тренером», – сказал Куртуа в интервью Sporza.

Куртуа бросил Бельгию из-за конфликта с Тедеско. Что произошло?

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51 комментарий
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вратарь он топовый, но как человек...
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А на кой черт ему вообще объяснения, почему Лукаку был выбран капитаном на 1 матч? Ведь можно сказать "ок, тренер" и дальше заниматься своей работой
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"Он давил, он угрожал"- как девочка, ей-богу. Откуда столько апломба? Зачем сравнивать клуб и сборную? У Тибо явно завышенное ЧСВ.
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Похоже на евро он не будет играть не из-за травмы
+55
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+51
40см является одной из 7 причин?
+37
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+34
Ответ Aidos9419
вратарь он топовый, но как человек...
Он ещё и бабу у КДБ увёл, негодяй.
+34
-2
+32
Ответ dimamak10
Тедеско не играл в футбол, он не понимает как выбирать капитана. За 20 лет в футболе ничего не изменилось
и вообще не умеет чеканить
+29
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Ответ Zizu 5
40см является одной из 7 причин?
У Куртуа 40 см сверху, у Лукаку 40 см снизу. Нос нынче не в почете.
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-3
+26
Тедеско не играл в футбол, он не понимает как выбирать капитана. За 20 лет в футболе ничего не изменилось
+27
-6
+21
А в чем прикол быть капитаном? Чтобы с судьей поговорить можно было? А так из-за детских обид киданул болельщиков сборной в своей стране.
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0
+19
Ответ кuraakula belov
В топ клубе/сборной возможность первым поднять кубок
Ну к сборной Бельгии это не относится.
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-3
+16
Ответ Нэту Никуа
"Он давил, он угрожал"- как девочка, ей-богу. Откуда столько апломба? Зачем сравнивать клуб и сборную? У Тибо явно завышенное ЧСВ.
Как можно было угрожать двухметровому мужику, который играет в Реале?😆
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+11
Чёт я не понял, было выбрано 2 вице-капитана без иерархии, на одну игру капитаном был один, на другую - другой, так в чем претензия?
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+8
надеюсь, у Тедеско хватит яиц, чтобы не брать этого клоуна на Евро)
+7
0
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Ответ Артём Поддубный
Комментарий скрыт
только вот, если слушать партнеров Лукаку, то он настоящий лидер в раздевалке
+7
0
+7
Ответ Н.Ф.
Он ещё и бабу у КДБ увёл, негодяй.
Просто замечательно! Освободил Кевина от шлюхи.
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+6
Обиженка
+7
-1
+6
А ты сразу нюни распустил , ты же мужик
+5
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+5
Его нежелание ехать на Евро напоминает - Назло бабушке отморожу уши.
+4
0
+4
Ответ Футбольные Хроники
М-да. Я как фанат Реала не одобряю таких слов. Но почему-то возникает чувство, что это вырвано из контекста... Жаль, что не всегда личные качества совпадают с профессиональными
нифига себе, такая тирада и вырвана из контекста?
+3
0
+3
М-да. Я как фанат Реала не одобряю таких слов. Но почему-то возникает чувство, что это вырвано из контекста... Жаль, что не всегда личные качества совпадают с профессиональными
+4
-1
+3
Ответ Артём Поддубный
посмотрим на евро на эту сборную, ну предположу что хорошего там мало будет.
Так и с Тибо было мало хорошего в последние годы у Бельгии)
+2
0
+2
У лукаку просто больше. И этим больше он изначально угрожал тренеру. Вот и всё.
+2
0
+2
".. сказал, что расскажет все прессе, это был частный разговор, это нарушение доверия".. и поэтому я расскажу все сам
+2
0
+2
Ответ Артём Поддубный
посмотрим на евро на эту сборную, ну предположу что хорошего там мало будет.
а игра сборной зависит исключительно от капитана? Не говоря уже о том, что уже совсем скоро вернется Де Брюйне.
+2
0
+2
Ответ umnik3
А в чем прикол быть капитаном? Чтобы с судьей поговорить можно было? А так из-за детских обид киданул болельщиков сборной в своей стране.
В топ клубе/сборной возможность первым поднять кубок
+4
-2
+2
Клоунада какая-то. Когда его молодая евреечка на бабло разведет, вообще по красоте нытье от Куртуа будет
+2
-1
+1
"Он угрожал выставить на всеобщее обозрение фотографии с моим носом, чтобы я опозорился как Дзюба!"
+2
-1
+1
Какие цацы все стали.. Давить может только Лукаку, у есть и чем и аргумент))
+1
0
+1
Ответ dimamak10
Тедеско не играл в футбол, он не понимает как выбирать капитана. За 20 лет в футболе ничего не изменилось
Мостовой, ты ли это???
+2
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+1
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