Куртуа о конфликте с Тедеско: «В «Реале» меня все уважают, в сборной Бельгии я этого не чувствую. Тренер назвал мне 7 версий того, почему Лукаку капитан. Он давил на меня и угрожал»

Тибо Куртуа высказался о конфликте с тренером Доменико Тедеско в сборной Бельгии.

Вратарь « » неожиданно покинул сборную Бельгии в июне перед отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией. Сообщалось, что он хотел быть капитаном сборной.

Куртуа сказал, что пропустит Евро-2024 из-за травмы колена, из-за которой он не играет с начала сезона: «Никак не смогу быть готовым на 100%. Буду еще одним болельщиком».

«Это было неправильное решение – уехать после матча с Австрией. Я хотел бы извиниться перед командой и особенно перед болельщиками.

Мое решение оказало небольшое влияние лично на меня, но имело большое значение для группы [игроков]. Оно вызвало волнения перед матчем с Эстонией.

Это не имело никакого отношения к капитанству. У этой истории есть нюансы. Если бы мой уход был обусловлен исключительно ролью капитана, я бы уехал в марте [когда был выбран Кевин де Брюйне]. Кевин капитан? Никаких проблем. После этого мы с Ромелу [ ] стали вице-капитанами, без какой-либо иерархии.

В течение недели, о которой идет речь, я был единственным из трех капитанов, которые присутствовали в команде. И тренер сборной [ ] ни разу не поговорил со мной. Только минуту перед тренировкой – чтобы спросить, как дела в «Мадриде», вот и все. У меня было такое чувство: здесь происходит что-то странное.

Здесь, в «Реале», я заслужил уважение всех в клубе. В [сборной ] я этого не чувствую…

В субботу перед матчем, за несколько часов до начала Тедеско сказал, что Ромелу был капитаном в игре против Австрии, а я буду капитанами в матче с Эстонией. Что-то внутри меня щелкнуло, я больше не мог с этим справляться.

Тедеско дал мне семь разных версий того, почему Ромелу был капитаном. Каждый раз все было иначе... Тренер не пытался найти решение, а просто сказал, что расскажет все прессе. Он хотел оказать на меня давление, чтобы я не уходил, угрожал мне. Это был частный разговор. Это нарушение доверия между игроком и тренером», – сказал Куртуа в интервью Sporza.

Куртуа бросил Бельгию из-за конфликта с Тедеско. Что произошло?

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре