Нидерланды требуют выдачи Промеса от ОАЭ. Шанс улететь в Россию есть, если необходимые для экстрадиции документы не подготовят за двое суток (Mash)
Прокуратура Нидерландов требует выдачи Квинси Промеса из ОАЭ.
Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь с командой в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля.
Как утверждает Mash, вингера «Спартака» не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов. Она требует от Эмиратов выдачи Промеса.
Силовики ОАЭ вчера не дали футболисту вылететь со «Спартаком» со сборов в Россию, так как запросили у нидерландцев дополнительные документы, чтобы решить вопрос об экстрадиции. Но шанс улететь у Промеса все еще есть. Если в течение 48 часов Нидерланды не предоставят необходимые документы, Квинси сможет отправиться в Москву. Если успеют – придется идти в суд ОАЭ.
У Нидерландов осталось около суток, рассказал Mash адвокат Александр Добровинский. Менеджеры Промеса уже обратились за помощью к адвокатам, в том числе и к российским.
Утром в прокуратуре Нидерландов заявили «Матч ТВ», что «до сих пор не получали никакой информации о задержании Квинси Промеса в Дубае».
Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил Квинси к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск. До этого он был также заочно осужден на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом.
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- Ааа, куда? Не хочу! Волки позорные! А на чёрной скамье, на скамье подсудимых сидит чёрный пацан и евойный братан! Это было во вторник, это было в Дубае...
Но оно и к лучшем. Пожелаем же прокуратуре Нидерландов расторопности)
Заговор тут уже кричали?)
Просто в очко
Погба физически не может выйти на поле
Я против того чтобы Промес играл за Спартак после уголовного дела. Но Спартак подставил своего игрока, взяв его на сборы, зная, что он под следствием
Суды работают медленно в целом