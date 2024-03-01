Нидерланды требуют выдачи Промеса от ОАЭ. Шанс улететь в Россию есть, если необходимые для экстрадиции документы не подготовят за двое суток (Mash)

Прокуратура Нидерландов требует выдачи Квинси Промеса из ОАЭ.

Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь с командой в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля.

Как утверждает Mash, вингера «Спартака» не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов. Она требует от Эмиратов выдачи Промеса.

Силовики ОАЭ вчера не дали футболисту вылететь со « » со сборов в Россию, так как запросили у нидерландцев дополнительные документы, чтобы решить вопрос об экстрадиции. Но шанс улететь у Промеса все еще есть. Если в течение 48 часов Нидерланды не предоставят необходимые документы, Квинси сможет отправиться в Москву. Если успеют – придется идти в суд ОАЭ.

У Нидерландов осталось около суток, рассказал Mash адвокат Александр Добровинский. Менеджеры Промеса уже обратились за помощью к адвокатам, в том числе и к российским.

Утром в прокуратуре Нидерландов заявили «Матч ТВ», что «до сих пор не получали никакой информации о задержании в Дубае».

Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил Квинси к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск. До этого он был также заочно осужден на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом.

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