Нидерланды требуют выдачи Промеса от ОАЭ. Шанс улететь в Россию есть, если необходимые для экстрадиции документы не подготовят за двое суток (Mash)

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Прокуратура Нидерландов требует выдачи Квинси Промеса из ОАЭ.

Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь с командой в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля.

Как утверждает Mash, вингера «Спартака» не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов. Она требует от Эмиратов выдачи Промеса.

Силовики ОАЭ вчера не дали футболисту вылететь со «Спартаком» со сборов в Россию, так как запросили у нидерландцев дополнительные документы, чтобы решить вопрос об экстрадиции. Но шанс улететь у Промеса все еще есть. Если в течение 48 часов Нидерланды не предоставят необходимые документы, Квинси сможет отправиться в Москву. Если успеют – придется идти в суд ОАЭ.

У Нидерландов осталось около суток, рассказал Mash адвокат Александр Добровинский. Менеджеры Промеса уже обратились за помощью к адвокатам, в том числе и к российским.

Утром в прокуратуре Нидерландов заявили «Матч ТВ», что «до сих пор не получали никакой информации о задержании Квинси Промеса в Дубае».

Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил Квинси к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск. До этого он был также заочно осужден на полтора года за нападение на двоюродного брата с ножом.

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211 комментариев
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24 часа до закрытия особого трансферного окна. Успеет ли прокуратура Нидерландов оформить трансфер Промеса вовремя? Главное, чтобы бюрофакс не сломался
+276
-8
+268
Будем надеяться, что голландцы успеют, а суд ОАЭ примет верное решение и уголовник не сможет соскочить.
+161
-29
+132
Ответ Дмитрий9779
Пишут,что это высокопоставленный человек,даже не хотят называть фамилию
Миллер? 😂
+117
-5
+112
Интересно, человека, который принял решение о поездке в ОАЭ уже повысили?
+106
-2
+104
Теперь из Fantasy точно надо убирать
+92
-1
+91
Через три дня где-то в Амстердаме:
- Ааа, куда? Не хочу! Волки позорные! А на чёрной скамье, на скамье подсудимых сидит чёрный пацан и евойный братан! Это было во вторник, это было в Дубае...
+44
-1
+43
Лучше звоните Пашаеву
+36
0
+36
Ответ Gerald1
Теперь из Fantasy точно надо убирать
Считаю, что теперь в фентези Промес должен стоить не 9, а 6
+34
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+33
Вассвельдовский централ. Ветер северный. Этапом в Роттердам. Зла немерено.
+34
-3
+31
Думаю, скоро в юридическом отделе Спартака появятся вакансии)))
+27
-1
+26
Ответ Aleksei Swift
Комментарий скрыт
сериалов пересмотрел, ровный?)
+22
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+22
Ответ Gerald1
Теперь из Fantasy точно надо убирать
Ещё вчера нужно было этим заняться 😂
+23
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+21
Конечно в принципе был феерический идиотизм ехать ему туда (в стиле Спартака, в общем-то).
Но оно и к лучшем. Пожелаем же прокуратуре Нидерландов расторопности)
+20
-1
+19
Ну тут видимо ясно что Антошка не сыграет завтра.
Заговор тут уже кричали?)
+23
-5
+18
Ответ Aleksei Swift
Комментарий скрыт
"ровные пацаны" это обычно те, которые коньки отбрасывают от наркоты, которую такие как Промес толкают
+15
0
+15
Ответ Stounsss
Комментарий удален пользователем
Кто получил гражданство РФ?
+18
-3
+15
Ответ KOT_B_yHTAX
Ну тут видимо ясно что Антошка не сыграет завтра. Заговор тут уже кричали?)
Сыграет
Просто в очко
+18
-3
+15
Ответ Влад Безруков
Интересно, человека, который принял решение о поездке в ОАЭ уже повысили?
Пишут,что это высокопоставленный человек,даже не хотят называть фамилию
+19
-5
+14
Ответ kilo_gilo
Думаю, скоро в юридическом отделе Спартака появятся вакансии)))
Скорее, они получат премии за элегантный слив наркоши.
+15
-2
+13
Ответ Честный контроль
Две новости Футбола: ФКСМ пытается отмазать и оправдать наркодилера и уголовника Промеса. В это время Ювентус без сомнения разрывает контракт с Поль Погба, дисквалифицированного на 4 года за провал обоих допинг тестов. Как говорится безумная комсомолка и старая синьора, две разные полярности. Да и криптовалютная биржа Zondacrypto-генеральный спонсор Юве, не хочет пачкаться и терять имидж в отличие от упавшего на днище Лукойла.
Промеса-то не дисквалифицировали. ФИФА и УЕФА ему разрешает играть, а какой смысл держать забаненного Погбу? Сейчас Промес сядет и контракт разорвут.
+11
-1
+10
Ответ Честный контроль
Две новости Футбола: ФКСМ пытается отмазать и оправдать наркодилера и уголовника Промеса. В это время Ювентус без сомнения разрывает контракт с Поль Погба, дисквалифицированного на 4 года за провал обоих допинг тестов. Как говорится безумная комсомолка и старая синьора, две разные полярности. Да и криптовалютная биржа Zondacrypto-генеральный спонсор Юве, не хочет пачкаться и терять имидж в отличие от упавшего на днище Лукойла.
в розыске играть можно (это не относится к компетенции спортивных властей и судов), с допингом нельзя. Это разные вещи, справедливости ради.

Погба физически не может выйти на поле
+11
-1
+10
Ну, че, как понтренировался в Дубаях? (с) Астахов
+11
-2
+9
Ответ Иван Шуткин
В Голландии тюрьмы ,как Отели ,что Промес скрывается вообще )Посидит года 3 ,а потом по УДО отпустят
В фильме "Хочу в тюрьму" герой хотел попасть в голландскую тюрьму)
+9
0
+9
Ответ VictorVallecano
Скорее, они получат премии за элегантный слив наркоши.
Элегантный? Слив? У вас там совсем крыша течёт уже? Это просто позорище международного масштаба. Ладно бы клуб сам разорвал контракт. А тут действующего игрока как мелкого воришку ловят в аэропорту, а остальные улетают.
Я против того чтобы Промес играл за Спартак после уголовного дела. Но Спартак подставил своего игрока, взяв его на сборы, зная, что он под следствием
+11
-2
+9
В Голландии тюрьмы ,как Отели ,что Промес скрывается вообще )Посидит года 3 ,а потом по УДО отпустят
+12
-4
+8
Ответ Stounsss
Комментарий удален пользователем
Он не получал его
+8
-1
+7
Ответ Влад Безруков
Интересно, человека, который принял решение о поездке в ОАЭ уже повысили?
Вполне возможно, что то был хитрый план Спартака, оккуратно слить Промеса
+10
-4
+6
Ответ Влад Безруков
Считаю, что теперь в фентези Промес должен стоить не 9, а 6
7,5)
+5
0
+5
Ответ Дмитрий Калашников
А что посольство наше молчит? У него же вроде наш паспорт есть?
Нет у него паспорта. Уголовникам осужденным гражданство не дают по закону.
+5
0
+5
Ответ Дмитрий9779
В мире высоких технологий,отправить документы секундное дело.
Отправить документы - да. Но подписать во всех инстанциях документы на экстрадицию и выслать внутренние документы суда третьей стороне - не факт.

Суды работают медленно в целом
+6
-1
+5
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