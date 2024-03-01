Промес по-прежнему находится в ОАЭ. Ночью он не вылетел из страны

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес по-прежнему остается в ОАЭ.

Как сообщает Metaratings.ru, на данный момент вингер «Спартака» находится в ОАЭ. Ночью футболист не вылетел из страны. Сейчас с ним находятся два сотрудника клуба.

Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь с командой в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля.

Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил Квинси к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск.

Завтра «Спартак» сыграет против «Зенита» в рамках 19-го тура Мир РПЛ. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

Промес задержан полицией ОАЭ. Что происходит

Промес задержан, его не выпустили из ОАЭ. Онлайн с деталями и мнениями

Худший день «Спартака». Еще и «Лукойл Арена» не допущена к РПЛ

Материалы по теме

158 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
> Избил жену
> Пырнул ножом родственника
> Торговал кокаином
НО ОН ЖЕ НАШ, РУССКИЙ, СВОИХ НЕ БРОСАЕМ! ЭТО ВСЁ ПРОИСКИ ЗАПАДА!
+162
-46
+116
"Ночью он не вылетел из страны"

Ничего страшного, ещё успеет, наверняка рейсы в Нидерланды не такие уж и редкие.
+100
-18
+82
Интересна судьба сотрудника клуба, который давал гарантии (а как иначе?), что промеса не задержат.
+74
-3
+71
Я спартач с 22-х летним стажем. Квинси - спортивная легенда клуба, за который я болею.
Но, тем не менее, я твёрдо убеждён, что голландец не должен играть в составе Спартака, не должен даже числиться в нём. Квинси должен быть отправлен в Голландию, где либо будет посажен в тюрьму либо будет отстаивать свою гипотетическую невиновность в судебном порядке.
+73
-4
+69
Ответ JENNINGS
> Избил жену > Пырнул ножом родственника > Торговал кокаином НО ОН ЖЕ НАШ, РУССКИЙ, СВОИХ НЕ БРОСАЕМ! ЭТО ВСЁ ПРОИСКИ ЗАПАДА!
Промес не русский, Промес спартаковец.
+78
-17
+61
Ответ Stounsss
Интересна судьба сотрудника клуба, который давал гарантии (а как иначе?), что промеса не задержат.
это был водитель автобуса, его уже...повысили)
+49
-3
+46
Ответ riverman1980
Промес не русский, Промес спартаковец.
Спартаковцы сразу пытаются прикрыться тем, что они, якобы, русские )
+42
-11
+31
Спартак предложил 7 миллионов евро за Промеса, полиция Дубая настаивает на 10ти и бонусы в случае успешного выступления в Спартаке
+30
-3
+27
Голосом Леонида Каневского: "В Россию никто, конечно, так и не вылетел"
+32
-6
+26
Пике: Он остаётся
+28
-5
+23
Новостей надолго теперь хватит. Можно через час-два менять наречия и все - по-прежнему, все еще, до сих пор...
+18
-3
+15
Ответ fridzon
после матча с Зенитом отпустят. Очевидно СПБ с арабами договорились) Были такие шутки уже?
Какие уж тут шутки? С заговором против Спартака не шутят.
+17
-3
+14
Наркотики зло. Распространение зла наказуемо. Должен сесть.
+19
-6
+13
Ответ Христиан Юла
А что ж М. Захарова и прочие??? Где они???
С чего бы это Захаровой впрягаться за гражданина Голландии?)
+12
0
+12
Ответ Owen_the_Simple
Голосом Леонида Каневского: "В Россию никто, конечно, так и не вылетел"
«И не помог даже бабушкин советский ковер, купленный за 50 рублей сразу после смерти Сталина, в который завернули беглеца»
+12
-1
+11
Ответ Stounsss
Интересна судьба сотрудника клуба, который давал гарантии (а как иначе?), что промеса не задержат.
Какие гарантии может давать сотрудник частной конторы в отношении действий властей суверенного иностранного государства?
+11
-1
+10
Ответ fil_spb
"Ночью он не вылетел из страны" Ничего страшного, ещё успеет, наверняка рейсы в Нидерланды не такие уж и редкие.
процесс экстрадиции не быстрый.
+10
-2
+8
Ответ Сергей Мерещенко
Давайте пожелаем ему удачи
И окон на солнечную сторону.
+8
-1
+7
Ответ Кино Музыка
Давайте будем честными - всех устроит, если он не вернется.
Промеса не устроит, наверное
+7
0
+7
Юристы Спартака Промесу: "Да ты расслабься, мы сто раз так делали..."
+7
0
+7
Ответ Христиан Юла
А что ж М. Захарова и прочие??? Где они???
А Промес - гражданин РФ?
+8
-1
+7
Можно создавать группу в вк и каждый новый день выкладывать одну и ту же запись: « Промес еще сидит»
+7
-1
+6
после матча с Зенитом отпустят. Очевидно СПБ с арабами договорились)
Были такие шутки уже?
+10
-4
+6
Ответ Kenai Tahov
Я спартач с 22-х летним стажем. Квинси - спортивная легенда клуба, за который я болею. Но, тем не менее, я твёрдо убеждён, что голландец не должен играть в составе Спартака, не должен даже числиться в нём. Квинси должен быть отправлен в Голландию, где либо будет посажен в тюрьму либо будет отстаивать свою гипотетическую невиновность в судебном порядке.
Слишком адекватное мнение для спартаковца
+11
-5
+6
Интересно, юридическая служба "Спартака", случайно, не наводила справки о наличии соглашения о правовой взаимопомощи между Нидерландами и ОАЭ?
Вроде как очень просто - поставить в известность о юридических рисках и оставить Промеса в РФ.
Ну, а если была задача посредством эмиратских силовиков автоматически решить проблему Промеса, то это совсем другое дело. Многоходовочка.
+7
-1
+6
Ответ Христиан Юла
А что ж М. Захарова и прочие??? Где они???
У неё другой поставщик, из Аргентины
+7
-2
+5
Хоть и болею за Спартак, но от игрока-уголовника нужно было сразу избавляться и разрывать контракт - какие бы заслуги он тут не имел. А уж предъявлять претензии клубу вообще смешно: Промес сам виноват в своих бедах - это не Спартак заставлял его наркотой барыжить...
+7
-3
+4
Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Давно спартаком болеешь?
+4
0
+4
Ответ Рокко Сиффредди
процесс экстрадиции не быстрый.
Это если есть какие-то разногласия или сомнения. А так - чено тянуть. Раньше сядешь - раньше выйдешь )
+5
-1
+4
Надеюсь его отправят в Нидерланды и он получит свое заслуженное наказание
+4
0
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий