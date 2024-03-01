Промес по-прежнему находится в ОАЭ. Ночью он не вылетел из страны
Квинси Промес по-прежнему остается в ОАЭ.
Как сообщает Metaratings.ru, на данный момент вингер «Спартака» находится в ОАЭ. Ночью футболист не вылетел из страны. Сейчас с ним находятся два сотрудника клуба.
Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь с командой в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля.
Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил Квинси к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск.
Завтра «Спартак» сыграет против «Зенита» в рамках 19-го тура Мир РПЛ. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.
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НО ОН ЖЕ НАШ, РУССКИЙ, СВОИХ НЕ БРОСАЕМ! ЭТО ВСЁ ПРОИСКИ ЗАПАДА!
Ничего страшного, ещё успеет, наверняка рейсы в Нидерланды не такие уж и редкие.
Но, тем не менее, я твёрдо убеждён, что голландец не должен играть в составе Спартака, не должен даже числиться в нём. Квинси должен быть отправлен в Голландию, где либо будет посажен в тюрьму либо будет отстаивать свою гипотетическую невиновность в судебном порядке.
Были такие шутки уже?
Вроде как очень просто - поставить в известность о юридических рисках и оставить Промеса в РФ.
Ну, а если была задача посредством эмиратских силовиков автоматически решить проблему Промеса, то это совсем другое дело. Многоходовочка.