Промес по-прежнему находится в ОАЭ. Ночью он не вылетел из страны

Квинси Промес по-прежнему остается в ОАЭ.

Как сообщает Metaratings.ru, на данный момент вингер «Спартака» находится в ОАЭ. Ночью футболист не вылетел из страны. Сейчас с ним находятся два сотрудника клуба.

Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь с командой в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля.

Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил Квинси к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск.

Завтра «Спартак» сыграет против «Зенита» в рамках 19-го тура Мир РПЛ. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

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