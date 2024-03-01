«Спартак» будет тренироваться без Промеса сегодня. Сотрудников академии «Зенита», в манеже которой пройдет занятие, попросили ни с кем не обсуждать Квинси
Сегодня «Спартак» будет тренироваться без Квинси Промеса.
Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь с командой в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля.
«Р-Спорт» подтверждает информацию о том, что Промес по-прежнему не может вылететь из Дубая в Санкт-Петербург.
По данным источника, сегодняшняя тренировка «Спартака», которая состоится в манеже академии «Зенита», пройдет без участия 32-летнего вингера. Сотрудников академии петербургской команды попросили ни с кем не контактировать по теме футболиста.
Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил Квинси к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск.
Завтра «Спартак» сыграет против «Зенита» в рамках 19-го тура Мир РПЛ. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.
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Мало кто знает, но академия Зенита долгие годы функционировала только ради этого момента, они дожидались, пока посадят Промеса и Спартак приедет тренироваться в академию, чтобы потом разрушить мораль команды громким цитированием шуток со спортса
Канеш он будут тренить без Промеса, пока он тусит в ОАЭ.
Или был вариант что его на "выходные" отпустят в Питер для поддержания физ.формы?)
Это тоже в рамках антиспартаковского заговора?
Нидерланды и Эмираты решают вопросы по нему. Всё очевидно.
СМИ конечно умиляют - он задержан по неизвестным причинам. Ну могли бы писать более правдиво что ли.
Потому что он может вернуться и пырнуть ножом 😁
....
Да неужто? А что случилось?)))
а потом они удивляются, почему над ними вся страна ржёт
А они нам потом опять в роликах "фигвамы рисовать будут".
Мальчишка с мячом, кричит у многоэтажки:
А, Промес выйдет?
Кстати, 1362 кг. Было две партии.
>"поковырялся" ножом ни в какие ворота не лезет
Полностью согласен. Ужасный поступок.
А что касается власти..так все за вас болеют,начиная от президента,Лаврова,Кириенко и заканчивая депутатами,которые открыто призывают дать гражданство Промесу.
А ресурс удаляет мой коммент про "фанатиков"за секунды,но оставляет твой,смех.
Такая будет трогательная встреча Спартака и Братухи. Прям "Жди меня"