«Спартак» будет тренироваться без Промеса сегодня. Сотрудников академии «Зенита», в манеже которой пройдет занятие, попросили ни с кем не обсуждать Квинси

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Р-Спорт Футбол

Сегодня «Спартак» будет тренироваться без Квинси Промеса.

Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь с командой в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля.

«Р-Спорт» подтверждает информацию о том, что Промес по-прежнему не может вылететь из Дубая в Санкт-Петербург.

По данным источника, сегодняшняя тренировка «Спартака», которая состоится в манеже академии «Зенита», пройдет без участия 32-летнего вингера. Сотрудников академии петербургской команды попросили ни с кем не контактировать по теме футболиста.

Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил Квинси к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск.

Завтра «Спартак» сыграет против «Зенита» в рамках 19-го тура Мир РПЛ. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

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149 комментариев
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«Спартак» будет тренироваться без Промеса ближайшие 7 лет.
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Ответ Aleksey Yashin
"Сотрудников академии петербургской команды попросили ни с кем не контактировать по теме футболиста" Это тоже в рамках антиспартаковского заговора?
Это превентивный удар по заговору
Мало кто знает, но академия Зенита долгие годы функционировала только ради этого момента, они дожидались, пока посадят Промеса и Спартак приедет тренироваться в академию, чтобы потом разрушить мораль команды громким цитированием шуток со спортса
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Ха, ну чисто новости ради новости)
Канеш он будут тренить без Промеса, пока он тусит в ОАЭ.
Или был вариант что его на "выходные" отпустят в Питер для поддержания физ.формы?)
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+43
Ответ ProgRock
Комментарий скрыт
Всего-то - в человеке ножом поковырялся и полторы тонны тяжёлого наркотика переправлял, а тут сбежались глумливые мерзавцы и зубоскалят. Нет, чтоб посочувствовать.
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Ещё 2 недели назад с Промесом нужно было контракт разрывать, когда его объявили в международный розыск - не было бы этого позорища...
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-5
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Ответ murmus
Комментарий скрыт
Питер так обрадовался этой новости, что финальный свисток ничего не изменит. Так как радость вызвана нефутбольными причинами. Любой вменяемым человек, даже очень далёкий от футбола, порадуется, что в страну не вернется забугорный наркобарыга и ножеман. Глум над позором Спартак в данном случае приятное, но очень небольшое дополнение.
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"Сотрудников академии петербургской команды попросили ни с кем не контактировать по теме футболиста"

Это тоже в рамках антиспартаковского заговора?
+28
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Ответ Вадим flanec
Комментарий скрыт
Если я напишу "1362 кг" и "покушение на убийство" ты прекратишь душнить?
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Нужно полагать, что не только тренироваться, но и играть с Зенитом уже будет Спартак без Промеса...
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То что он вернётся в Россию - шансы мягко говоря милипизерные.

Нидерланды и Эмираты решают вопросы по нему. Всё очевидно.

СМИ конечно умиляют - он задержан по неизвестным причинам. Ну могли бы писать более правдиво что ли.
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"Попросили ни с кем не обсуждать Квинси"
Потому что он может вернуться и пырнуть ножом 😁
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Сегодня «Спартак» будет тренироваться без Квинси Промеса.
....
Да неужто? А что случилось?)))
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+12
Ответ sergej.shalaev.2016@mail.ru
Комментарий удален модератором
Перенести игру?🤣 Лет на 7 с половиной?🤣
а потом они удивляются, почему над ними вся страна ржёт
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Ответ Чебурашка от Гены
А потом справить документы, сделать пластику А-ля Майкл Джексон и заявить свободным агентом из какого нибудь сельского клуба Колосок. 😊
Нет-нет, ботанических названий лучше избегать. Колосок, листик, шишечка....
+11
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Прикольно. Зенит пустил Спартак тренироваться в манеже на Верности.
А они нам потом опять в роликах "фигвамы рисовать будут".
+14
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На весь манеж радио Шансон врубят)
+10
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Ответ ApXuMaHqPuT
Ещё 2 недели назад с Промесом нужно было контракт разрывать, когда его объявили в международный розыск - не было бы этого позорища...
А потом справить документы, сделать пластику А-ля Майкл Джексон и заявить свободным агентом из какого нибудь сельского клуба Колосок. 😊
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Ответ ProgRock
Комментарий скрыт
" Мы Спартак - а вы.....", помните?
+10
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+8
Сейчас окажется, что он и в ОАЭ пытался пару тонн кокса провезти из своих запасов.
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Ну тогда надо просто плакат повестить:
Мальчишка с мячом, кричит у многоэтажки:
А, Промес выйдет?
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Ответ Вадим flanec
Что значит душнить? Пиши как есть на самом деле. И кстати не 1360 кг, ибо вес партии которую перехватили в районе 600кг, а уж "поковырялся" ножом ни в какие ворота не лезет.
>И кстати не 1360 кг

Кстати, 1362 кг. Было две партии.

>"поковырялся" ножом ни в какие ворота не лезет

Полностью согласен. Ужасный поступок.
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СБ Спартака вместе с юристами расписались в своей полной некомпетентности. Как минимум следует ожидать увольнения с позором.
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Ответ murmus
Комментарий скрыт
Смеются над вами, не только в Питере!!!
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Ответ Вадим flanec
Ещё забавнее, Газпром - главная сила действующей власти в стране- спонсор Зенита. Получается, ты поливаешь власть, которая кормит клуб, за который ты фанатеешь. Личность от этого не раздваивается? 🤣
Ну и как с вами общаться,ничего этого в моем комменте не было и близко😂,были вопросы к руководству КБ,почему промолчали про это все...
А что касается власти..так все за вас болеют,начиная от президента,Лаврова,Кириенко и заканчивая депутатами,которые открыто призывают дать гражданство Промесу.
А ресурс удаляет мой коммент про "фанатиков"за секунды,но оставляет твой,смех.
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Ответ юра георгиевский
Комментарий скрыт
>клубам 2-й лиги

Такая будет трогательная встреча Спартака и Братухи. Прям "Жди меня"
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+4
Ответ Вадим flanec
Комментарий скрыт
Ты на полном серьезе сравниваешь работу хирурга с нападением с оружием?! Вадим, моральный компас и понимание жизни у тебя сбито окончательно
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Ответ Montenegro Serbian
Ха, ну чисто новости ради новости) Канеш он будут тренить без Промеса, пока он тусит в ОАЭ. Или был вариант что его на "выходные" отпустят в Питер для поддержания физ.формы?)
На удаленке, по зуму
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Ответ Юквэл
То что он вернётся в Россию - шансы мягко говоря милипизерные. Нидерланды и Эмираты решают вопросы по нему. Всё очевидно. СМИ конечно умиляют - он задержан по неизвестным причинам. Ну могли бы писать более правдиво что ли.
Фокус в том, что у него сейчас два действующих приговора, какой из них послужил основанием для задержания - неизвестно. Так что правильно пишут. :)
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Ответ Ринат Якупов
В Урале играет ещё один осуждённый, но его никто не обсуждает.
Урал не позиционирует себя в качестве "народной команды"...
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Ну все, загребли, значит, наркошу надолго
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