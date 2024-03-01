«Спартак» будет тренироваться без Промеса сегодня. Сотрудников академии «Зенита», в манеже которой пройдет занятие, попросили ни с кем не обсуждать Квинси

Сегодня «Спартак» будет тренироваться без Квинси Промеса.

Вчера стало известно, что Промес не смог вылететь с командой в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля.

« » подтверждает информацию о том, что Промес по-прежнему не может вылететь из Дубая в Санкт-Петербург.

По данным источника, сегодняшняя тренировка «Спартака», которая состоится в манеже академии « », пройдет без участия 32-летнего вингера. Сотрудников академии петербургской команды попросили ни с кем не контактировать по теме футболиста.

Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск.

Завтра «Спартак» сыграет против «Зенита» в рамках 19-го тура Мир РПЛ. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени.

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