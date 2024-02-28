Олич считает, что Модрич лучше Хави: «Лука и в 38 лет всегда хочет выигрывать, даже на тренировке»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Сборная Хорватии по футболу Ивица Олич Лука Модрич Футбол

Ивица Олич заявил, что Лука Модрич лучше Хави как игрок.

– Вопрос на объективность: Хави или Модрич?

– Модрич, Модрич, Модрич и опять Модрич!

– Почему?

– Я не знаю. Я с ним играл в сборной 10 лет, работаю как тренер 5 лет. И все эти годы он каждый раз становился лучше и лучше.

Мы с ним играли, и я видел, что он хорош. В следующий раз вижу его – он еще лучше. Потом он уезжает в «Реал Мадрид», приезжает к нам, и ты видишь, что он стал еще лучше!

Он всегда хочет выигрывать. У нас была тренировка, где «старички» играли против молодежи. И они проиграли. Он так расстроился! На ужине видно было. Поверить не мог, что они проиграли.

Хотя это был даже не матч, а просто тренировка. И это даже сейчас, в 38 лет – это показатель, – сказал бывший нападающий ЦСКА, «Баварии» и сборной Хорватии Олич.

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73 комментария
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У Модрича карьера длится дольше, он стабильнее в этом плане. А в игре в футбол у каждого из них есть свои преимущества.
+52
-7
+45
от хорвата другого и не ожидаешь
+41
-9
+32
Ответ Burel
Комментарий скрыт
Давно Модрича автобусник? С кем ты его перепутал? С Димой Тарасовым?
+29
-2
+27
Тяжело их сравнивать. Оба являются одними из лучших в истории футбола. Нужно просто радоваться, что мы видели игру этих выдающихся футболистов.
+23
-2
+21
Когда сравнивают Месси и Роналду, тем временем персофаны Роналду: "у Месси были топовые напарники" , "без Хави и Иньеста он никто" , "наш Роналду выигрывал сам" , "Роналду в одиночку тащил Реал" , "Модрич украл ЗМ у нашего Роналду" и тд

Когда сравнивают Модрича и Хави, тем временем персофаны Роналду: "Модрич лучше, чем Хави " , "у Модрича есть ЗМ, а у Хави нет" , "Хави переоценен, а наш Модрич до сих пор играет " и тд
+22
-9
+13
Ответ Burel
Комментарий скрыт
жесть какая, у тебя сотрясение?
+13
-3
+10
Когда сравнивают двух таких гениев и предлагают выбрать лучшего- это как сравнивать Сталлоне и Шварца, Месси и Рона, Лимье и Грецки, Тайсона и Али и т.д. Глупо и примитивно, тут просто дело вкуса
+11
-3
+8
Ответ Natsunoss
Хави - чемпион мира и Европы, по ЛЧ не сильно уступает, а по Ла лигам вообще разгром
Причём тут трофеи, если речь об индивидуальном уровне игроков?
+13
-5
+8
Ответ Кирилл Голивец
Давно Модрича автобусник? С кем ты его перепутал? С Димой Тарасовым?
Забей. Это товарищ идейный наследник ригобера
+7
-1
+6
Ответ Этот Райола хочет денег
Когда сравнивают двух таких гениев и предлагают выбрать лучшего- это как сравнивать Сталлоне и Шварца, Месси и Рона, Лимье и Грецки, Тайсона и Али и т.д. Глупо и примитивно, тут просто дело вкуса
Между Месси и Роналду проще сделать выбор, чем между этими двумя гениями
+11
-5
+6
Ответ Burel
Комментарий скрыт
я бы понял такую формулировку при Каземиро, но не про Модрича

и смотря что вы подразумеваете под доминирующим футболом? Реал против 18 клубов лиги играет с преимуществом во владении. Иногда появляются изобретатели в провинции типа Сетьена, которые пытаются играть от себя против топов, но ничем хорошим это не заканчивается обычно. Даже в этом сезоне смелая и сильная Жирона получила от Реала 0-7.
+6
-1
+5
- Почему?
- Я не знаю.

Ладно.
+9
-5
+4
Просто Мега футболисты-профессионалы!!!и просто Мега глупое сравнение!!!А спросите у Иньесты…
+7
-3
+4
Бабушка лука не молодеет
+3
0
+3
Ответ Homelander_666
Между Месси и Роналду проще сделать выбор, чем между этими двумя гениями
Месси и Роналду проще, потому что гения не два ;)
+7
-4
+3
Ответ Птюч, Ёж.
жесть какая, у тебя сотрясение?
ему до сих пор обидно, что Хави своё величие только с ручными судьями в ЛЧ смог показать
+4
-1
+3
Ответ Natsunoss
Хави - чемпион мира и Европы, по ЛЧ не сильно уступает, а по Ла лигам вообще разгром
Хаве - негрейровский пассажир. Модрич это и есть футбол.
+17
-15
+2
Ответ Homelander_666
Тяжело их сравнивать. Оба являются одними из лучших в истории футбола. Нужно просто радоваться, что мы видели игру этих выдающихся футболистов.
Они играли немного разные роли, если сравнивать Хави с кем-то из Реала, то, скорее всего, с Кроосом.

Но нельзя отрицать, что оба являются великими футболистами, разумеется)
+3
-1
+2
Ольга же тоже хорватка, так что все ясно.
+2
0
+2
Все равно, что такой же вопрос задать Давиду Вилье.
+2
0
+2
Смотря для какого футбола.
Для футбола Барсы и сборной Испании полузащитника лучше Хави не существует.
Хотя я бы даже сказал лучше, чем трио Бускетс-Хави-Иньеста не существует. Даже Фабрегас в прайме был игроком ротации и заменить Хави полноценно так и не смог, ни в сборной, ни в Барсе.
Да и Тьяго поехал в Баварию, не дожидаясь ухода Хави.

Для более вертикального футбола Реала возможно Модрич и лучше.

В общем вкусовщина, и тот, и тот играли на высочайшем уровне.
+4
-2
+2
Ответ Ashan Sorokin
А там выбор слишком очевиден один вечно рапиареный футболист а другой трудяга и талант который добивался успеха в любом клубе стране и чемпионате
Ты прав, пиара у мистера 0+0 более, чем предостаточно.
+2
0
+2
Оба были прекрасные игроки, но Модрич как человек почему-то ближе и приятнее кажется
+2
-1
+1
Ответ Burel
Комментарий скрыт
Разрушитель тут недавно голошник бомбовый положил похлеще нападающих, ты что несёшь?
+1
0
+1
Ответ Natsunoss
Хави - чемпион мира и Европы, по ЛЧ не сильно уступает, а по Ла лигам вообще разгром
ЛЧ у Хави де факто две: 2009 и 2011. В 2006 он весь плей-офф с порванными крестами провалялся, в 2015 чисто на концовочки выходил. А Модрич во всех пяти победах был ключевым игроком.
И попробовал бы Хави взять дважды медали ЧМ со средней Хорватией, а не золотым испанским поколением.
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Ответ Scaryclown125
КДБ,Родри и Бернарду сильнее полузащиты Реала.
Нет.
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Ответ Shuller18
Естественно Модрич! Хави один из главных переоцененышей 21 века, который тупо удачно попал в нужное время и в нужное место, а на поле он и половины не делал того, что делает Лука
Где-то от этих слов Олича порвался один универсал. ;))

Кстати, а куда он пропал?..
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Ответ Proper Chels
Комментарий удален пользователем
Стоит помнить о персонажах Месси, которые тоже писали, что Криш ничего не может без Крооск, Модрича и Бензема. Что у Месси, что у Роналду слишком неадекватные персофаны
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Ответ Отец Абду
Когда сравнивают Месси и Роналду, тем временем персофаны Роналду: "у Месси были топовые напарники" , "без Хави и Иньеста он никто" , "наш Роналду выигрывал сам" , "Роналду в одиночку тащил Реал" , "Модрич украл ЗМ у нашего Роналду" и тд Когда сравнивают Модрича и Хави, тем временем персофаны Роналду: "Модрич лучше, чем Хави " , "у Модрича есть ЗМ, а у Хави нет" , "Хави переоценен, а наш Модрич до сих пор играет " и тд
Комментарий удален пользователем
Ответ Tima_Milan
Месси и Роналду проще, потому что гения не два ;)
Месси тоже гений!!!
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