Олич считает, что Модрич лучше Хави: «Лука и в 38 лет всегда хочет выигрывать, даже на тренировке»

Ивица Олич заявил, что Лука Модрич лучше Хави как игрок.

– Вопрос на объективность: или ?

– Модрич, Модрич, Модрич и опять Модрич!

– Почему?

– Я не знаю. Я с ним играл в сборной 10 лет, работаю как тренер 5 лет. И все эти годы он каждый раз становился лучше и лучше.

Мы с ним играли, и я видел, что он хорош. В следующий раз вижу его – он еще лучше. Потом он уезжает в « », приезжает к нам, и ты видишь, что он стал еще лучше!

Он всегда хочет выигрывать. У нас была тренировка, где «старички» играли против молодежи. И они проиграли. Он так расстроился! На ужине видно было. Поверить не мог, что они проиграли.

Хотя это был даже не матч, а просто тренировка. И это даже сейчас, в 38 лет – это показатель, – сказал бывший нападающий ЦСКА, «Баварии» и сборной Хорватии Олич.