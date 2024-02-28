Олич считает, что Модрич лучше Хави: «Лука и в 38 лет всегда хочет выигрывать, даже на тренировке»
Ивица Олич заявил, что Лука Модрич лучше Хави как игрок.
– Вопрос на объективность: Хави или Модрич?
– Модрич, Модрич, Модрич и опять Модрич!
– Почему?
– Я не знаю. Я с ним играл в сборной 10 лет, работаю как тренер 5 лет. И все эти годы он каждый раз становился лучше и лучше.
Мы с ним играли, и я видел, что он хорош. В следующий раз вижу его – он еще лучше. Потом он уезжает в «Реал Мадрид», приезжает к нам, и ты видишь, что он стал еще лучше!
Он всегда хочет выигрывать. У нас была тренировка, где «старички» играли против молодежи. И они проиграли. Он так расстроился! На ужине видно было. Поверить не мог, что они проиграли.
Хотя это был даже не матч, а просто тренировка. И это даже сейчас, в 38 лет – это показатель, – сказал бывший нападающий ЦСКА, «Баварии» и сборной Хорватии Олич.
Когда сравнивают Модрича и Хави, тем временем персофаны Роналду: "Модрич лучше, чем Хави " , "у Модрича есть ЗМ, а у Хави нет" , "Хави переоценен, а наш Модрич до сих пор играет " и тд
и смотря что вы подразумеваете под доминирующим футболом? Реал против 18 клубов лиги играет с преимуществом во владении. Иногда появляются изобретатели в провинции типа Сетьена, которые пытаются играть от себя против топов, но ничем хорошим это не заканчивается обычно. Даже в этом сезоне смелая и сильная Жирона получила от Реала 0-7.
- Я не знаю.
Ладно.
Но нельзя отрицать, что оба являются великими футболистами, разумеется)
Для футбола Барсы и сборной Испании полузащитника лучше Хави не существует.
Хотя я бы даже сказал лучше, чем трио Бускетс-Хави-Иньеста не существует. Даже Фабрегас в прайме был игроком ротации и заменить Хави полноценно так и не смог, ни в сборной, ни в Барсе.
Да и Тьяго поехал в Баварию, не дожидаясь ухода Хави.
Для более вертикального футбола Реала возможно Модрич и лучше.
В общем вкусовщина, и тот, и тот играли на высочайшем уровне.
И попробовал бы Хави взять дважды медали ЧМ со средней Хорватией, а не золотым испанским поколением.
Кстати, а куда он пропал?..