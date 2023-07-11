Филипп Лам: «Модрич – такой же кумир, как Хави или Пирло. Гюндоган тоже в этом списке. Успешные тренеры знают, что такие игроки незаменимы»

Филипп Лам назвал Луку Модрича и Илкая Гюндогана незаменимыми в «Реале» и «Манчестер Сити».

« – выдающийся игрок. Он играет за сборную своей страны целых 17 лет. Модрич, которого признают одним из лучших полузащитников в Европе и во всем мире – такой же кумир, как Хави или .

Теперь к этому списку присоединился и , выигравший Лигу чемпионов в качестве капитана «Манчестер Сити». После семи лет и пяти титулов в победа в стамбульском финале ознаменовала конец целой эпохи. Пеп Гвардиола избавился от этого недостатка, доказав, что «Сити» теперь может завоевывать любые трофеи в любое время, как « » и «Барселона». И Гюндоган был важной частью этого успеха. Полузащиту с ним, Родри и Кевином де Брюйне можно упомянуть в одном ряду с центром поля «Реала» в лучшие годы Каземиро, Крооса и Модрича.

Такие игроки, как Гюндоган и Модрич, не обладают каким-то одним навыком. Их отличает не физическая сила, не скорость или умение выходить один на один, не идеальный удар или выдающийся удар головой. Они – сумма всего этого.

Они придают своим командам порядок и структуру. В каждой ситуации они просчитывают шансы и риски – как для соперника, так и для своей команды. Они перехватывают мяч, удерживают его, распознают [подходящий] момент для атаки. Гюндоган и Модрич поддерживают баланс между обороной и нападением. Они – специалисты по управлению рисками на поле. Это дает стабильность, безопасность и контроль.

Успешные тренеры знают, что игроки такого типа незаменимы. Как знают и то, что великие дела требуют времени. Когда Гвардиола переехал в Манчестер, он подписал Гюндогана из «Дортмунда». Затем они вместе работали на протяжении многих лет. В одиночку ты ничто в командном спорте. Такие игроки, как Гюндоган, особенно ценны, когда команда хорошо сплочена. Именно так обстоит дело в «Манчестер Сити».

Хороших игроков много, хороших команд – гораздо меньше. Для достижения успеха должна существовать общая структура, которая усиливает индивидуальные качества. Такие игроки, как Гюндоган, Хави или Пирло, извлекают из этого выгоду. Стиль игры, продуманное разделение обязанностей, органичность – у всех величайших команд в истории было что-то из этого», – написал бывший игрок «Баварии» и сборной Германии в колонке для The Guardian.