Филипп Лам: «Модрич – такой же кумир, как Хави или Пирло. Гюндоган тоже в этом списке. Успешные тренеры знают, что такие игроки незаменимы»

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Филипп Лам назвал Луку Модрича и Илкая Гюндогана незаменимыми в «Реале» и «Манчестер Сити».

«Лука Модрич – выдающийся игрок. Он играет за сборную своей страны целых 17 лет. Модрич, которого признают одним из лучших полузащитников в Европе и во всем мире – такой же кумир, как Хави или Андреа Пирло.

Теперь к этому списку присоединился и Илкай Гюндоган, выигравший Лигу чемпионов в качестве капитана «Манчестер Сити». После семи лет и пяти титулов в АПЛ победа в стамбульском финале ознаменовала конец целой эпохи. Пеп Гвардиола избавился от этого недостатка, доказав, что «Сити» теперь может завоевывать любые трофеи в любое время, как «Реал Мадрид» и «Барселона». И Гюндоган был важной частью этого успеха. Полузащиту с ним, Родри и Кевином де Брюйне можно упомянуть в одном ряду с центром поля «Реала» в лучшие годы Каземиро, Крооса и Модрича.

Такие игроки, как Гюндоган и Модрич, не обладают каким-то одним навыком. Их отличает не физическая сила, не скорость или умение выходить один на один, не идеальный удар или выдающийся удар головой. Они – сумма всего этого.

Они придают своим командам порядок и структуру. В каждой ситуации они просчитывают шансы и риски – как для соперника, так и для своей команды. Они перехватывают мяч, удерживают его, распознают [подходящий] момент для атаки. Гюндоган и Модрич поддерживают баланс между обороной и нападением. Они – специалисты по управлению рисками на поле. Это дает стабильность, безопасность и контроль.

Успешные тренеры знают, что игроки такого типа незаменимы. Как знают и то, что великие дела требуют времени. Когда Гвардиола переехал в Манчестер, он подписал Гюндогана из «Дортмунда». Затем они вместе работали на протяжении многих лет. В одиночку ты ничто в командном спорте. Такие игроки, как Гюндоган, особенно ценны, когда команда хорошо сплочена. Именно так обстоит дело в «Манчестер Сити».

Хороших игроков много, хороших команд – гораздо меньше. Для достижения успеха должна существовать общая структура, которая усиливает индивидуальные качества. Такие игроки, как Гюндоган, Хави или Пирло, извлекают из этого выгоду. Стиль игры, продуманное разделение обязанностей, органичность – у всех величайших команд в истории было что-то из этого», – написал бывший игрок «Баварии» и сборной Германии в колонке для The Guardian.

48 комментариев

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mgarnet13
Гюндоган, конечно, супертоп, но при всём уважении к нему выглядит в этом списке белой вороной
+37
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+31
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Гюндоган хороший, но он близко не стоит с модричем или тем же Хави
+14
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ARIGAMI ARIGAMI
Модрич - великий футболист
+12
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LinkLin
Ответ Burel
да и Мудричу до Хави, как до луны
Обладатель золотого мяча. И 10 лет топ игры и достижений. Хави игрок двух лет Барсы Гвардиолы.
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Homelender_666
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Модрич - великий футболист
А бурелька - великий 🤡
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QWertY
Ответ David Aprasidze
Когда Хави с Иньестой брали все возможные титулы, Лука боролся за 4 место c Тоттенхэмом. По таланту даже рядом с ними не валялся
Когда Лука в свои 37 брал бронзу на ЧМ являясь ключевым игроком, то Чави закончил карьеру, а Иньеста доигрывал в Виссель Кобе
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Алексей Ненахов
Гюндоган средний игрок , который прекрасно играл в системе Пепа , Модрич же хорош при любом тренере , тащит сборную почти в одиночку и лучший игрок а мире на своей позиции уже несколько лет , для своего возраста удивительный футболист
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ДедаДома.нет
Как по мне Модрич лучше Хави.
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Burel
чем запомнился Мудрич, кроме того, что цементирует в центре игру команд, играющих на разрушение ?
Только дилетанты и глорики могут ставить его в один ряд с Маэстро--созидателями и художниками
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мимоКрокодил
Ответ LinkLin
Обладатель золотого мяча. И 10 лет топ игры и достижений. Хави игрок двух лет Барсы Гвардиолы.
Вы видимо совсем дилетант в футболе. К слову тот же Модрич восхищался Хави. Причём взаимно. Хотя как нм странно Хави лучшим игроком считал Скоулза.
+4
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Homelender_666
Ответ Burel
с Хави - да, а вот в плане созидания Гюндоган на голову выше Мудрича
бурелька, тебя уже не спасти, поэтому нет смысла вызывать санитаров)
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Moscwow
Ответ David Aprasidze
Когда Хави с Иньестой брали все возможные титулы, Лука боролся за 4 место c Тоттенхэмом. По таланту даже рядом с ними не валялся
У Чави какие таланты? Газон косить и трындеть после каждого матча?
+8
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QWertY
Ответ David Aprasidze
Ну это футбол деградировал до Модрича. Ушло поколение топов, а ему повезло с долголетием. Каталоцы же были лучшими среди лучших.
Пхаха, какие еще сказки расскажешь?)
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Cearvm
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Гюндоган хороший, но он близко не стоит с модричем или тем же Хави
Вот именно, что как раз близко стоит. Но послабее. Если бы стоял далеко, то не сравнивали бы.
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Homelender_666
Ответ Burel
в автобусах - да, хорош
Изыди ⛪
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Burel
с Хави - да, а вот в плане созидания Гюндоган на голову выше Мудрича
не соглашусь, скорее наоборот
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Bunyod Turgunov
Ответ QWertY
Когда Лука в свои 37 брал бронзу на ЧМ являясь ключевым игроком, то Чави закончил карьеру, а Иньеста доигрывал в Виссель Кобе
Хави в основе Барсы играл с начала 2000 года, а его дебют было 98 году. Теперь вопрос: в 2000 году где играл Модрич?
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AF007
Ответ dr. cage
Тащемта Модрич их давно превзошёл.. Хотя в пользу Пирло и Хави можно победу на ЧМ записать.. А вот Гюндоган точно ниже всех троих.. Причем сильно.
Глоры реала: Модрич лучше Иньесты, Кроос лучше Хави, Каземиро лучше Бускеста

Они же на следующей ветке: у Роналду никогда не было таких сильных партнёров, как у Месси...
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Cearvm
Ответ мимоКрокодил
Вы видимо совсем дилетант в футболе. К слову тот же Модрич восхищался Хави. Причём взаимно. Хотя как нм странно Хави лучшим игроком считал Скоулза.
Нет, он просто тролль. Никто в здравом уме не будет рассказывать про "2 года Хави")
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Cearvm
Ответ mgarnet13
Гюндоган, конечно, супертоп, но при всём уважении к нему выглядит в этом списке белой вороной
Так можно и про Пирло сказать, если не идеализировать. В молодости прошел пик и в какой-то момент Милан спокойно продал в Ювентус без претензии на супер-легенду, где он уже неожиданно провел лучший отрезок в карьере и возвысился. А с такой логикой в величии можно отказать не только Гюндогану, но и Де Брюйне за его прежние провалы. Но полузащитники долго зреют, поэтому никакого противоречия здесь нет. Так что Лам как футболист все верно сказал.
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aseke
То, что Гюндоган оказался в Сити и его удача, и беда. С такой конкуренцией он не смог быть железным игроком основы, хотя давал очень ценные вещи в нужные моменты. У Хави и Модрича таких проблем не было - они были на голову выше всех, на них команда всегда держалась.
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Demyan Grachev
ещё один Идолизд, коих полно на спорце 🤦‍♂️
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