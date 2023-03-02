Фабрегас предпочел трио Бускетс – Хави – Иньеста, а не Каземиро – Кроос – Модрич: «Но это очень сложный вопрос, трио «Реала» впечатляет»
Франсеск Фабрегас сравнил знаменитых полузащитников, игравших за «Реал» и «Барселону».
– Кто лучше: Бускетс, Хави и Иньеста или Каземиро, Кроос и Модрич?
– Очень трудно выбрать одну из этих линий полузащиты. Между ними есть различия, потому что я думаю, что «Мадрид» больше выжидал, а «Барса» стремилась к контролю мяча. Тем не менее каждая тройка смогла адаптироваться к тому, чего требовала игра.
Мне трудно выбрать, но я все же проголосую за своих. Но даже в этом случае, как можно сказать обладателям стольких кубков Лиги чемпионов, что вы их не выбираете? Они впечатляют, и это делает вопрос очень сложным, – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании.
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
У меня всё.
Одним ещё повезло, что и в сборной вместе играли и трофеи там брали. На трио Кроос - Каземиро - Модрич интересно было бы глянуть вне Реала.
Посмотрите - там даже поле цвета хромакея, явный монтаж. Но это не скрывает величие Бускетса. Мы же с вами видим, кто скромно помог распиаренному гному
https://www.youtube.com/watch?v=2pWt_vG9_Ug
Хави - в 35, имея проблемы с ахиллами.
Иньеста - в 34.
Посмотрим, куда уйдёт Каземиро через 5 лет и как он себя покажет там краеугольным камнем. До того ваш аргумент не валиден.
Если сравнивать, то топовый перфоманс:
https://i.pinimg.com/564x/e9/eb/98/e9eb98d26de3465d68f9a5278e9839c7.jpg
Да и еще у Луки ЗМ
Хави в Катаре что ли а Иньесту в Японии?))
Норм ты сам себя опозорил ))
Чем тех,кто на пике поиграет 3-4 года,а затем поедут доигрывать в Катар и Японию)
Или возмущение от восторга 😊