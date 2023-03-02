Фабрегас предпочел трио Бускетс – Хави – Иньеста, а не Каземиро – Кроос – Модрич: «Но это очень сложный вопрос, трио «Реала» впечатляет»

Теги Франсеск Фабрегас Барселона Реал Мадрид Хави Андрес Иньеста Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Серджи Бускетс Каземиро Футбол

Франсеск Фабрегас сравнил знаменитых полузащитников, игравших за «Реал» и «Барселону».

– Кто лучше: Бускетс, Хави и Иньеста или Каземиро, Кроос и Модрич?

– Очень трудно выбрать одну из этих линий полузащиты. Между ними есть различия, потому что я думаю, что «Мадрид» больше выжидал, а «Барса» стремилась к контролю мяча. Тем не менее каждая тройка смогла адаптироваться к тому, чего требовала игра.

Мне трудно выбрать, но я все же проголосую за своих. Но даже в этом случае, как можно сказать обладателям стольких кубков Лиги чемпионов, что вы их не выбираете? Они впечатляют, и это делает вопрос очень сложным, – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Ответ Nogoi89
Передергиваете фактами. Хави и Иньеста доиграли до седых волос. И уже не стали никуда в Европу переходить. Каземиро же в 30 перешёл в МЮ, где вообще опорника не было нормального. Это топ игрок, я вообще не спорю, но вы сравнение несправедливое.
Несправедливо сравнивать возраст?
У меня всё.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Ответ Flavius
Забыли упомянуть тысячи фейковых видео в интернете, где Месси якобы в одиночку обводит 4-5 игроков и забивает, кладёт хет-трики в классико, забивает штрафные с 30 метров, ассистами отрезает всю защиту соперников и т.д. Посмотрите - там даже поле цвета хромакея, явный монтаж. Но это не скрывает величие Бускетса. Мы же с вами видим, кто скромно помог распиаренному гному https://www.youtube.com/watch?v=2pWt_vG9_Ug
Хави/Иниеста без Месси чеспионы мира и Европы подряд. Месси без Хави/Иниесты самые позорные вылеты из ЛЧ в истории Барсы. Благо пиарщики вовремя дали совет перейти в катарский клуб и спасти карьеру Месси катарским кубком мира вместо подписного бонуса ПСЖ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
Ну вообще, наверное два лучших трио как минимум в 21-м веке.
Одним ещё повезло, что и в сборной вместе играли и трофеи там брали. На трио Кроос - Каземиро - Модрич интересно было бы глянуть вне Реала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
Ответ Сергей Понурко
В пользу трио Реала тот факт что даже покинув Реал , Каземиро за полгода показал себя краеугольным камнем в МЮ. Клубе который переживал тяжелые времена. Ни Хави, ни Иньеста не пошли в АПЛ, а поехали на заработки.
Передергиваете фактами. Хави и Иньеста доиграли до седых волос. И уже не стали никуда в Европу переходить. Каземиро же в 30 перешёл в МЮ, где вообще опорника не было нормального. Это топ игрок, я вообще не спорю, но вы сравнение несправедливое.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Ответ fellx
Являясь фанатом Реала, всегда признавал величие Иниесты и Хави. Мега уровень. Своей игрой и скромностью в разных интервью сильно помогли с пиаром проекта Месси. Сейчас пытаются использавать те же формулы с Педри и Гави, восхваляя только начавших играть ребят. Когда отовсюду постоянно твердят, что Гави лучший, через два три года многие начнут в это верить. Даже устроят им ЧМ зимой)
Забыли упомянуть тысячи фейковых видео в интернете, где Месси якобы в одиночку обводит 4-5 игроков и забивает, кладёт хет-трики в классико, забивает штрафные с 30 метров, ассистами отрезает всю защиту соперников и т.д.

Посмотрите - там даже поле цвета хромакея, явный монтаж. Но это не скрывает величие Бускетса. Мы же с вами видим, кто скромно помог распиаренному гному
https://www.youtube.com/watch?v=2pWt_vG9_Ug
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мирзоанис Якубов
Типичный кликбейт, Sports.ru. Ищите новых футбольных райтеров, пожалуйста. Ну или новых редакторов, если они такое допускают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Ответ Сергей Понурко
В пользу трио Реала тот факт что даже покинув Реал , Каземиро за полгода показал себя краеугольным камнем в МЮ. Клубе который переживал тяжелые времена. Ни Хави, ни Иньеста не пошли в АПЛ, а поехали на заработки.
Каземиро ушёл в 30 лет.
Хави - в 35, имея проблемы с ахиллами.
Иньеста - в 34.

Посмотрим, куда уйдёт Каземиро через 5 лет и как он себя покажет там краеугольным камнем. До того ваш аргумент не валиден.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Flavius
Аргумент мадридистов - Каземиро (31), Кроос (33), Модрич (37) лучше показали себя на дистанции не валиден банально из-за малой разницы в возрасте. Бускетс (34), Иньеста (38), Хави (43) имеют диапазон 9 лет. О какой дистанции тут может идти речь?

Если сравнивать, то топовый перфоманс:
https://i.pinimg.com/564x/e9/eb/98/e9eb98d26de3465d68f9a5278e9839c7.jpg
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gayrat Sultonov
Что думает Фабригас некоторым по барабану...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
Тут даже и сравнивать нечего , Бускетс , Хави , Иньеста это лучшее трио центра поля в истории футбола ,которые выиграли все в футбол и выиграли Европу , мир и опять Европу , такое в истории футбола, никто не делал и громили неоднократно Реал , как раз с этой троицей , Модрич , Каземиро и Кросс ,а вот Модрич , Каземиро и Кросс ни разу не громили Иньесту , Хави и Бускетса , единственное , что можно сказать , так это в пользу Модрича , он конечно уникален своим долголетием , да и еще потому что он рабочая лошадка и мотор команды ! Но по уровню игры , в очных встречах было видно , что центр Реала и в подмётки не годится центру той Барселоны
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sakhib Dagalaev
Ответ Сергей Понурко
В пользу трио Реала тот факт что даже покинув Реал , Каземиро за полгода показал себя краеугольным камнем в МЮ. Клубе который переживал тяжелые времена. Ни Хави, ни Иньеста не пошли в АПЛ, а поехали на заработки.
Они же не в 30 уходили из Барсы
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthurino
Ответ Юрий Кечко
А где ты мог увидеть их по отдельности если они вместе и в клубе и в сборной?)) сам же сказал Хави в Катаре что ли а Иньесту в Японии?)) Норм ты сам себя опозорил ))
Бускетс уже лет 5 не один страдает на спотифае? А Иньеста с Хави саке пили и верблюдов содержали чтоль? Не в футбол играли? Нормально ты опозорился, бот ригоберки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zidan GOAT
Ответ Юрий Кечко
Ригоберка правильно заметил что помимо титулов лч они чемпионы мира и дважды евро))) с фактами сложно спорить , это перевешивает как не крути
Кроос чемпион мира, Модрич с Хорватами дважды призёр (это дорогого стоит), Каземиро не сложилось, но у него ещё будет шанс
Да и еще у Луки ЗМ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Мадридские пацаны чуть сильнее, потому что универсальнее.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Zidan GOAT
Каземиро, Модрич и Кроос это величайший центр поля в истории однозначно. Все трое настолько разные и при этом идеально дополняют слабые стороны друг друга. То как они контролировали темп игр, разрушали прессинг соперников, это искусство. Об их игре будут писать в учебниках футбола, вот увидите Легенды 💪🏻
Ригоберка правильно заметил что помимо титулов лч они чемпионы мира и дважды евро))) с фактами сложно спорить , это перевешивает как не крути
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v.belorussky
По сути - это равновеликие треугольники.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Arthurino
Ригоберка по классике в лужу пернул. 3 игрока системы, которые на пике были только вместе, в том числе и в сборной, а по отдельности превращались в игроков уровня Деку и условного Гюндогана. А международные трофеи тут причем, тогда можно ЧМ Крооса разделить и на Каземиро с Модричем? Давай так. Получается у мадридской тройки ЧМ, серебро ЧМ, 2 бронзы ЧМ, а еще золото и серебро Кубка Америки. Логика ригоберки не подается объяснению
А где ты мог увидеть их по отдельности если они вместе и в клубе и в сборной?)) сам же сказал
Хави в Катаре что ли а Иньесту в Японии?))
Норм ты сам себя опозорил ))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Camp_Nou
Праймовый Сеск был не сильно слабее их. Единственный его минус это то, что в важных матчах Фабрегас частенько терялся, по крайней мере в Барселоне.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Оба трио был феноменальны по-своему и каждым можно было восхититься из них по-отдельности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Ответ Bigbadaboom
Трио Барсы сильнее на пике, трио Реала долговечнее. Это как тогда когда я сокрушался по поводу покупки Бензема вместо Давида Вильи. Вилья был шикарен года три в Барсе, а Бензема медленно но верно до шагал до ЗМ.
Так многие как раз выберут долговечных футболистов,которые со временем соберут больше трофеев и индивидуальных наград,а перейдя в другой клуб будут так же держать топ уровень в одном из сильнейших чемпов (пример Каземиро)
Чем тех,кто на пике поиграет 3-4 года,а затем поедут доигрывать в Катар и Японию)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthurino
Ответ rigobersong
какими историческими на 1 ЛЧ больше?:) Но у них в отличии от носатого и толстого Чемпионат Мира есть, и в отличии от Кросса еще и ЧЕ, плюс они выиграли больше титулов:)))
Ригоберка по классике в лужу пернул. 3 игрока системы, которые на пике были только вместе, в том числе и в сборной, а по отдельности превращались в игроков уровня Деку и условного Гюндогана. А международные трофеи тут причем, тогда можно ЧМ Крооса разделить и на Каземиро с Модричем? Давай так. Получается у мадридской тройки ЧМ, серебро ЧМ, 2 бронзы ЧМ, а еще золото и серебро Кубка Америки. Логика ригоберки не подается объяснению
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Понурко
Ответ rigobersong
Разница в том, что в тройке у Реала только Кросс сопоставим по уровню величия с тройкой Барселоны, жирный хряк и носатый клоун могли бы разве что там бутсы чистить:))
Это тот хряк что тащит МЮ? Или обладатель ЗМ и титулов со сборной? Купи какие нибудь капли для глаз…
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Apotamkin
Каземиро, Кроос, Модрич - лучшая тройка полузащитников в истории футбола!
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Я просто выбираю Хави и Иниесту - они столько сделали для глорификации и культивизации Месси , не получив за это ни одной большой персональной награды , что просто вызывает восторг от возмущения .
Или возмущение от восторга 😊
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Понурко
В пользу трио Реала тот факт что даже покинув Реал , Каземиро за полгода показал себя краеугольным камнем в МЮ. Клубе который переживал тяжелые времена. Ни Хави, ни Иньеста не пошли в АПЛ, а поехали на заработки.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий