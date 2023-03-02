Фабрегас предпочел трио Бускетс – Хави – Иньеста, а не Каземиро – Кроос – Модрич: «Но это очень сложный вопрос, трио «Реала» впечатляет»

Франсеск Фабрегас сравнил знаменитых полузащитников, игравших за «Реал» и «Барселону».

– Кто лучше: Бускетс, Хави и Иньеста или Каземиро, Кроос и Модрич?

– Очень трудно выбрать одну из этих линий полузащиты. Между ними есть различия, потому что я думаю, что «Мадрид» больше выжидал, а «Барса» стремилась к контролю мяча. Тем не менее каждая тройка смогла адаптироваться к тому, чего требовала игра.

Мне трудно выбрать, но я все же проголосую за своих. Но даже в этом случае, как можно сказать обладателям стольких кубков Лиги чемпионов, что вы их не выбираете? Они впечатляют, и это делает вопрос очень сложным, – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании.

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