Мбаппе на ужине с Макроном и Аль Тани сказал, что еще не договорился с «Реалом». Эмир Катара пожелал форварду удачи

Килиан Мбаппе сказал политикам, что еще не принял решение о будущем.

Во вторник состоялся официальный ужин в Елисейском дворце, организованный по случаю государственного визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани во Францию. На вечере присутствовал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

По словам свидетелей, на этом мероприятии футболисту задали вопрос о договоренности с «Реалом». Килиан ответил, что еще ничего не решено. Эмир Катара, тем не менее, пожелал Килиану удачи – этот момент запечатлели камеры.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до конца текущего сезона. Статистику 25-летнего форварда можно найти здесь.