Мбаппе на ужине с Макроном и Аль Тани сказал, что еще не договорился с «Реалом». Эмир Катара пожелал форварду удачи

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Футбол

Килиан Мбаппе сказал политикам, что еще не принял решение о будущем.

Во вторник состоялся официальный ужин в Елисейском дворце, организованный по случаю государственного визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани во Францию. На вечере присутствовал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

По словам свидетелей, на этом мероприятии футболисту задали вопрос о договоренности с «Реалом». Килиан ответил, что еще ничего не решено. Эмир Катара, тем не менее, пожелал Килиану удачи – этот момент запечатлели камеры. 

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до конца текущего сезона. Статистику 25-летнего форварда можно найти здесь

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39 комментариев
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Четвертым на ужине был Карпов?
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Что он вообще делал на встрече глав двух государств? 23-летний футболист. Абсурд полный, в мире что-то не так.
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Ответ Roman
Мбаппе продолжает крутить ПСЖ и Реалом, как хочет)
Это в прошлом. Теперь он крутит президентами стран уже. Вон как вырос парень
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Ответ Rail Ragimkhanov
25
Нуу, это определенно всё меняет)
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У него даже ЗМ нет. Я конечно понимаю что он один из самых популярных людей Франции -символ побед, но даже с Зиданом так не носились в свое время
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0
+9
Эмир Катара ответил форварду - держи в курсе
+10
-3
+7
Ответ Bartez1986
Четвертым на ужине был Карпов?
Он Фантомас, он и был Макроном
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-1
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За столом стоял официант и все снял на камеру
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эмир на слова что он еще ничего не решил.пожелал удачи. напоминает нетленное-Барин велел Вам передать что карета подана! Какая карета? я никуда не еду!Повторяю Ваша карета подана!)
+5
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Ответ окечуква
Что он вообще делал на встрече глав двух государств? 23-летний футболист. Абсурд полный, в мире что-то не так.
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А парень умеет вести переговоры, торгуется до талого. Не удивлюсь, если и с презентации на Бернабеу будет держать связь с эмиром в попытке выбить контракт пожирнее😅
+2
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Ответ окечуква
Что он вообще делал на встрече глав двух государств? 23-летний футболист. Абсурд полный, в мире что-то не так.
в мире много абсурда, чувак в зеленой кофте ходит среди лидеров стран например и все его обнимают, а потом говорит что у него есть костюм но его он не собирается надевать.
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Ответ Bartez1986
Четвертым на ужине был Карпов?
Лукашенко
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Ахаха. Обломчик
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если честно надоело это Санта Барбара
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🤡
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Мбаппе будет говорить, что ничего не решено, даже когда объявят о трансфере)
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Я тоже за ужином вчера кой-чего брякнул: печатайте давайте.
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"свидетели" это вероятно агент Панин, тот что роль жены Макрона играет
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Мбаппе на ужине с Макроном и Аль Тани сказал, что остается в ПСЖ
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Пока я не договорился с Реалом, но уже обеим командам показывал жест уважения у паха!
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Удачи?.. Хе.. Он явно хотел от Эмира больше денег.. Ну не "обедать" же он туда ходил.. 😀😂
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Вы там свечку держите?
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Ответ Bartez1986
Четвертым на ужине был Карпов?
Можете не ерничать RMC самое авторитетное издание во Франции
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Маргарин 2 раза не зовет, уже лет 5 за ним бегают, если не больше.
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Ответ Акер
Это в прошлом. Теперь он крутит президентами стран уже. Вон как вырос парень
Такими темпами, через пару лет станет генсеком ООН!!!
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Ответ АНДРЮХА87
Такими темпами, через пару лет станет генсеком ООН!!!
Эта должность за Винисиусом😄
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Ответ окечуква
Что он вообще делал на встрече глав двух государств? 23-летний футболист. Абсурд полный, в мире что-то не так.
Это же Европа, там важнее пообщаться с футболистом, нежели протестующими фермерами
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