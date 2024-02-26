Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Мбаппе и Холанд – в топ-3, Фоден – 4-й, Кейн – 6-й, Роналду – 17-й, Месси – 20-й
Портал Goal обновил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».
Goal представил новую версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году. В первой двадцатке появился защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, место в ней потерял нападающий «Атлетико» Альваро Мората.
Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 выглядит так:
1. Джуд Беллингем («Реал»)
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
4. Филип Фоден («Манчестер Сити»)
5. Родри («Манчестер Сити»)
6. Харри Кейн («Бавария»)
7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
8. Винисиус Жуниор («Реал»)
9. Лаутаро Мартинес («Интер»)
10. Букайо Сака («Арсенал»)
11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
12. Антуан Гризманн («Атлетико»)
13. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
14. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
15. Деклан Райс («Арсенал»)
16. Родриго («Реал»)
17. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
18. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
19. Флориан Виртц («Байер»)
20. Лионель Месси («Интер Майами»).
Потому что в Реале играет?
Чем он лучше того же Лаутаро в этом сезоне?
Статистика Фодена во всех турнирах: 15+10. Сити опережает Арсенал всего на 1 очко.
Первый на 10-м месте, второй — на 4-м. Этот рейтинг не Фердинанд составлял, случайно?
39 голевых действий- больше ни у кого нет
Фоден и в финале Кчм забивал, когда норвежец отдыхал, и сборная отличные шансы на трофей имеет, в отличие опять же от Холланда, который вообще не сыграет. К слову по голевым действиям они рядышком сейчас идут
Чемпионат Италии ✅
Лучший бомбардир Серии А✅
Кубок Италии 90%
Кубок Америки 90%
Лига Чемпионов 30%
Вообщем он станет третьим претендентом на зм, скриньте
Лучший бомбардир серии А
Супер Кубок Италии
Серия А
Копа 90%
И ЛЧ(наверное )
Он зм выиграет запомните