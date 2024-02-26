Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Мбаппе и Холанд – в топ-3, Фоден – 4-й, Кейн – 6-й, Роналду – 17-й, Месси – 20-й

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Портал Goal обновил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Goal представил новую версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году. В первой двадцатке появился защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, место в ней потерял нападающий «Атлетико» Альваро Мората. 

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 выглядит так:

1. Джуд Беллингем («Реал»)

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

4. Филип Фоден («Манчестер Сити»)

5. Родри («Манчестер Сити»)

6. Харри Кейн («Бавария»)

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

8. Винисиус Жуниор («Реал»)

9. Лаутаро Мартинес («Интер»)

10. Букайо Сака («Арсенал»)

11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

12. Антуан Гризманн («Атлетико»)

13. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

14. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

15. Деклан Райс («Арсенал»)

16. Родриго («Реал»)

17. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

18. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

19. Флориан Виртц («Байер»)

20. Лионель Месси («Интер Майами»).

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134 комментария
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К чему это? Все мы ждём копу и всё понимаем
+121
-23
+98
Кокорин переписал все рекорды на Кипре, уже и самый быстрый гол забил, а его нет даже в двадцатке. Всё что нужно знать о Золотом мяче.
+92
-4
+88
У Лаутаро один из лучших сезонов в карьере, низковато он. Де Брюйне ниже Роналду тоже веселит, да и вообще наличие Роналду с Месси в списке уже лишнее.
+89
-7
+82
Ответ Tun
К чему это? Все мы ждём копу и всё понимаем
Тут и без Копы хватит пары пенок в МЛС :)
+58
-19
+39
месси осталось забить 5 пенальти и ЗМ его
+46
-23
+23
А почему Беллингем первый?
Потому что в Реале играет?
Чем он лучше того же Лаутаро в этом сезоне?
+25
-9
+16
Ответ neoline099
У Лаутаро один из лучших сезонов в карьере, низковато он. Де Брюйне ниже Роналду тоже веселит, да и вообще наличие Роналду с Месси в списке уже лишнее.
Де Брюйне отыграл сколько? 5 матчей так что тут скорее не он, ни Гном Гномыч не должны быть в списке. Лаутаро должен быть минимум в 4ке
+24
-11
+13
До результатов ЛЧ, ЧЕ, КА все эти рейтинги ничего не стоят
+15
-3
+12
Ответ VERBLYUD
Если Джуд получит ЗМ за Евро, чемпионат и суперкубок, они скажут, что это самый заслуженный ЗМ в истории. Но при этом ЗМ Месси за ЧМ, чемпионат и суперкубок - абсолютно незаслуженный)))) Вот это комплексы))
Кто сказал, что Реал не выиграет лигу чемпионов? И у Месси был конкурент в лице Холанда, ставшего лучшим бомбардиром сезона и выигравшего требл
+16
-7
+9
Ответ neoline099
У Лаутаро один из лучших сезонов в карьере, низковато он. Де Брюйне ниже Роналду тоже веселит, да и вообще наличие Роналду с Месси в списке уже лишнее.
Родри обязан быть выше Холланда.Он с отрывом лучший игрок Сити,да и АПЛ тоже.
+14
-5
+9
Статистика Сака во всех турнирах: 16+11.
Статистика Фодена во всех турнирах: 15+10. Сити опережает Арсенал всего на 1 очко.

Первый на 10-м месте, второй — на 4-м. Этот рейтинг не Фердинанд составлял, случайно?
+11
-2
+9
Ответ VERBLYUD
Кейн низковато. Если станет лучшим бомбардиром Бундеслиги, возьмет ЗБ и затащит Евро, ЗМ должен взять он. Хотя если Англия выиграет Евро, из-за Мадридского пиара все будут голосовать за Джуда.
Кейн без трофеев, будет явно ниже в списке, чем Джуд, взявший уже суперкубок и скоро Лалигу
+9
-1
+8
Ответ Proper Chels
А почему Беллингем первый? Потому что в Реале играет? Чем он лучше того же Лаутаро в этом сезоне?
Тем,что лучше играет в футбол :)
+9
-2
+7
Ответ Proper Chels
А почему Беллингем первый? Потому что в Реале играет? Чем он лучше того же Лаутаро в этом сезоне?
Всем
+5
-1
+4
Ответ Proper Chels
А почему Беллингем первый? Потому что в Реале играет? Чем он лучше того же Лаутаро в этом сезоне?
Лаутаро в ЛЧ:2+0 в 7 матчах.Джуд в ЛЧ:4+3 в 5 матчах и несоизмеримо больший вклад в оборону.
+9
-5
+4
Ответ Proper Chels
А почему Беллингем первый? Потому что в Реале играет? Чем он лучше того же Лаутаро в этом сезоне?
Именно потому что в Реале.
+7
-3
+4
лаутаро лучший бомбардир серии А,супер Кубок Италии,Серия а(скоро) и ещё Копу возмет и ЛЧ (если повезёт)
+4
-1
+3
Лаутаро Мартинес - минимум в тройке должен быть
+5
-2
+3
Учитывая Олимпийские игры, на которые у Франции будет сильнейшая мотивация, и сильнейший по меркам Ю-23 состав, Мбаппе станет обладателем зм в этом сезоне, наверняка..4 гарантированных трофея, один сверх вероятный(ЧЕ), ну и 1/4 финала Лч как минимум. Плюс в этом сезоне по совокупности у него
39 голевых действий- больше ни у кого нет
+6
-3
+3
Ответ Александр Гаджиев
Имхо, место Холланда под огромным вопросом, там должен быть Лоутаро Мартинез. Почему? Все просто-Суперкубок Италии ✅ Чемпионат Италии ✅ Лучший бомбардир Серии А✅ Кубок Италии 90% Кубок Америки 90% Лига Чемпионов 30% Вообщем он станет третьим претендентом на зм, скриньте
Да совершенно верно! Лаутаро Мартинес супер форма лучше бомбардир
+4
-1
+3
Это Месси только два матча сыграл.. А что будет через десяток?.. А Геше ни "голы", ни шарфы, ни 🥚🥚 не помогут.. А-ха-ха-ха.. 👍
+3
-1
+2
Ответ Е.Р.
Все будет зависеть от выступления в ЛЧ. На победу три претендента: Сити, Реал, Интер. У них есть ярковыраженные лидеры: Холланд, Белингем, Лапушаро. Вот кто из них себя ярче всех проявит в поздних стадиях ЛЧ, тот и выиграет. Само собой во внутренних турнирах надо продолжать на высоком уровне.
У Сити я бы Фодена выделил, не Холланда
Фоден и в финале Кчм забивал, когда норвежец отдыхал, и сборная отличные шансы на трофей имеет, в отличие опять же от Холланда, который вообще не сыграет. К слову по голевым действиям они рядышком сейчас идут
+2
0
+2
Ответ madrilenos
Учитывая как Кейн сливается с Баварией (он то в полном порядке, а вот сама команда нет),то ЗМ разыграют Джуд и Мбаппе на Евро24. Один из них если выиграет Евро,с вероятностью 90% получит и ЗМ. P.s 10% оставил для обладателя Копа Америка 😉
Посмотрим, но пиар Джуда пока намного фееричней чем его игра)
+5
-3
+2
Имхо, место Холланда под огромным вопросом, там должен быть Лоутаро Мартинез. Почему? Все просто-Суперкубок Италии ✅
Чемпионат Италии ✅
Лучший бомбардир Серии А✅
Кубок Италии 90%
Кубок Америки 90%
Лига Чемпионов 30%
Вообщем он станет третьим претендентом на зм, скриньте
+8
-6
+2
Ответ Tun
В этом веке только Месси, и то за копу + обычный сезон в клубе
Обычный сезон Месси - 38+14 + кубок Испании + Копа (где лучший бомбардир и игрок турнира). Для других это был бы топ сезон, но для Месси он обычный. В 2021 году просто не было игрока лучше, хотя и Месси был не праймовый очевидно.
+9
-7
+2
Ответ Дзмітрый Фарботка
Обычный сезон Месси - 38+14 + кубок Испании + Копа (где лучший бомбардир и игрок турнира). Для других это был бы топ сезон, но для Месси он обычный. В 2021 году просто не было игрока лучше, хотя и Месси был не праймовый очевидно.
Лева сколько голов тогда наколотил? Вечный рекорд Мюллера побил, нац чемпионат взял, но секта все равно будет трясти кубком Испании
+4
-2
+2
Ответ Дзмітрый Фарботка
Обычный сезон Месси - 38+14 + кубок Испании + Копа (где лучший бомбардир и игрок турнира). Для других это был бы топ сезон, но для Месси он обычный. В 2021 году просто не было игрока лучше, хотя и Месси был не праймовый очевидно.
Сейчас тебе ответит, что 10 подряд Бундеслига должна котироваться выше чем международный турнир
+4
-2
+2
Лаутаро:
Лучший бомбардир серии А
Супер Кубок Италии
Серия А
Копа 90%
И ЛЧ(наверное )
Он зм выиграет запомните
+3
-2
+1
Ответ Tun
Когда речь про Месси без трофеев - рисуете стату и второсортный кубок, когда речь про других - стата и чемпионаты не важны, зм дают за.... (вставьте подходящее под нужный год псевдодостижение Лео)
Ты не понял ничего. Перечитай
+1
0
+1
Ответ Mihail0910
Лигу чемпионов скорее всего выиграет Реал или Сити, поэтому золотой мяч с уверенностью 99% получит Холланд или Беллингем
Лаутаро думаю будет лучшим
+1
0
+1
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