Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Мбаппе и Холанд – в топ-3, Фоден – 4-й, Кейн – 6-й, Роналду – 17-й, Месси – 20-й

Портал Goal обновил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Goal представил новую версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году. В первой двадцатке появился защитник « » ван Дейк, место в ней потерял нападающий «Атлетико» Альваро Мората.

Топ-20 претендентов на «Золотой мяч»-2024 выглядит так:

1. Джуд Беллингем («Реал»)

2. (« »)

3. («Манчестер Сити»)

4. Филип Фоден («Манчестер Сити»)

5. Родри («Манчестер Сити»)

6. Харри Кейн («Бавария»)

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

8. Винисиус Жуниор («Реал»)

9. Лаутаро Мартинес («Интер»)

10. Букайо Сака («Арсенал»)

11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

12. Антуан Гризманн («Атлетико»)

13. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

14. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

15. Деклан Райс («Арсенал»)

16. Родриго («Реал»)

17. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

18. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

19. Флориан Виртц («Байер»)

20. Лионель Месси («Интер Майами»).