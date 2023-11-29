«МЮ» хочет подписать оборонительного хавбека, правого центрального защитника, «восьмерку» и форварда зимой. В клубе сомневаются в Амрабате

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить четыре позиции зимой.

Невнятные выступления Софьяна Амрабата на дебютном отрезке после перехода из «Фиорентины» привели к тому, что английский клуб опять стал рассматривать возможность приобретения нового полузащитника оборонительного плана.

«Манчестер Юнайтед» также ищет игроков еще на три позиции, а именно правого центрального защитника, «восьмерку» и нападающего.

Главный тренер тен Хаг заинтересован в усилении на фоне непростой первой части сезона, но в клубе понимают, что привлечь четырех новых футболистов будет нелегко.

Ввиду правил финансового фэйр-плей вопрос подписания новичков может зависеть от возможного ухода некоторых игроков из команды. В частности, появление нового форварда возможно в том случае, если найдется покупатель на .

Усиление атаки не является наиболее приоритетной задачей, поскольку в обойме у тен Хага есть , а в период летнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» приобрел , заплатив за него 72 миллиона фунтов «Аталанте».

Вопросы вызывает полузащита. На Каземиро, возможно, начинает сказываться возраст (в феврале бразильцу исполнится 32 года). Также внутри клуба возникли сомнения насчет Софьяна Амрабата, арендованного у «Фиорентины» на срок до конца сезона с правом выкупа. , перешедший из «Челси» за 60 миллионов фунтов, столкнулся с проблемами с физической готовностью и оказал незначительное влияние на игру «Манчестер Юнайтед» в первой части сезона.

Поиски центрального защитника могут повлиять на будущее Рафаэля Варана в клубе.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!