Кин убрал бы из «МЮ» Магуайра, Санчо, Эриксена, Варана и еще 6 игроков, а Онана дал бы шанс

Рой Кин назвал футболистов, которых не хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед».

Бывший полузащитник клуба сыграл с Гари Невиллом в «Оставить, дать последний шанс или выгнать» во время подкаста Stick to Football.

В категорию игроков, от которых « » следует избавиться, попали , , , , Джонни Эванс, Кристиан Эриксен, Антони, Антони Марсьяль, Джейдон Санчо и Софьян Амрабат.

«Последний шанс» Кин решил дать Андре Онана, Люку Шоу, Аарону Уан-Биссаке и Скотту Мактоминею.

Также Рой сомневался, как поступить с Маркусом Рэшфордом, указав на его нестабильность.

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