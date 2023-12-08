Кин убрал бы из «МЮ» Магуайра, Санчо, Эриксена, Варана и еще 6 игроков, а Онана дал бы шанс

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Рой Кин назвал футболистов, которых не хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед».

Бывший полузащитник клуба сыграл с Гари Невиллом в «Оставить, дать последний шанс или выгнать» во время подкаста Stick to Football.

В категорию игроков, от которых «МЮ» следует избавиться, попали Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Джонни Эванс, Кристиан Эриксен, Антони, Антони Марсьяль, Джейдон Санчо и Софьян Амрабат.

«Последний шанс» Кин решил дать Андре Онана, Люку Шоу, Аарону Уан-Биссаке и Скотту Мактоминею.

Также Рой сомневался, как поступить с Маркусом Рэшфордом, указав на его нестабильность.

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9 комментариев
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Последний шанс Мактоминею, который в одиночку вытаскивает матчи. Браво.
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Рой - Бекхэма, Скоулза, Фердинанда, Сульшера и Ван Нистельроя брать на их место смысла нет, так как они уже не в своей лучшей форме.
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Последний шанс Мактоминею? Бульдог из паба только что выполз? 😁
Парень чуть ли не единственный, кто тащит сейчас МЮ, не говоря о скоттах!
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А вопросы к Тен Хагу у Кина были ? Или выгонять Амрабата который даже сезон не отыграл это нормальное тренерское решение ?
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0
Убрали бы полезного игрока ротации Линделефа, дали бы шанс топовому Шоу, а бездарного Трэша с личкой в 300к оставили бы без сомнений. Все что нужно знать об этих экспертов😂
+2
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Прочитал мои мысли
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