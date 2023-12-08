Кин убрал бы из «МЮ» Магуайра, Санчо, Эриксена, Варана и еще 6 игроков, а Онана дал бы шанс
Рой Кин назвал футболистов, которых не хотел бы видеть в «Манчестер Юнайтед».
Бывший полузащитник клуба сыграл с Гари Невиллом в «Оставить, дать последний шанс или выгнать» во время подкаста Stick to Football.
В категорию игроков, от которых «МЮ» следует избавиться, попали Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Джонни Эванс, Кристиан Эриксен, Антони, Антони Марсьяль, Джейдон Санчо и Софьян Амрабат.
«Последний шанс» Кин решил дать Андре Онана, Люку Шоу, Аарону Уан-Биссаке и Скотту Мактоминею.
Также Рой сомневался, как поступить с Маркусом Рэшфордом, указав на его нестабильность.
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