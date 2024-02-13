Абаскаль о словах Джикии про неигровые причины непопадания в состав «Спартака»: «Не понимаю. Все, что мы делаем, объективно и построено на фактах»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль не понял высказывание защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинев заявил, что контракт защитника со «Спартаком», истекающий летом, не будет продлен, если Абаскаль останется в клубе. Сам Джикия признался, что чувствует себя обманутым, однако впоследствии сообщил, что обсудил ситуацию с руководством и главным тренером.

– Георгий сказал, что причины, почему он стал реже играть, были не только футбольные. Понимаете, о чем речь?

– Честно говоря, не понимаю. Все, что мы делаем, достаточно объективно и построено на фактах. У нас есть видео всех тренировок, все данные, все параметры и показатели записаны, мы все фиксируем и анализируем. Иногда даже чересчур много.

Есть отчеты по каждому игроку. Начиная с отчетов по физической составляющей. Александр Зайченко записывает все данные GPS. По игровым моментам мы с разных камер все параметры учитываем.

Наша команда формировалась на прямом общении. Все наши критерии и параметры всегда открыты для всех. Мы ни от кого ничего не скрывали в этом отношении. Это доверие, о котором мы говорили прежде.

Тренер должен выбрать определенную линию и ей следовать, потому что будет странно, если я в один день требую одно, на второй – другое. Футболисты не понимали бы, что от них требуется. Параметры были расставлены изначально, они всегда были открыты. Мы анализируем каждый день. Все понимают, на что мы конкретно обращаем внимание.

– Разговор с Георгием был, когда вы ему показывали эти цифры? Или главный тренер не должен этого делать?

– Тренер должен. И так и происходит. Эти встречи были. Иногда я не присутствую на этих встречах. У меня есть помощники, которые порой проводят индивидуальные теории для футболистов. Часто на них бываю и я, в том числе такие встречи были и с Георгием. И не один раз: это происходит после матча, в течение недели, в рамках подготовки к следующему матчу или при анализе предыдущей встречи.

У нас есть определенный план по поводу видео- и теоретических занятий. Мы распределяем тот видеоматериал, что у нас есть: кому‑то мы просто отправляем видео посмотреть и добавить какие‑то комментарии, кого‑то приглашаем для личной беседы. Где‑то имеют место групповые беседы. У нас есть план на всю неделю, в который вовлекаются все‑все футболисты.

– А бывали ли встречи «человеческого плана»? Вы могли понимать, что ситуация взрывоопасная, что Георгий недоволен. Пытались ли вы погасить ситуацию до сборов?

– В этом отношении мы всегда открыты. У нас бывают разного рода беседы. Мы не переходим границы и не интересуемся слишком личными вещами при этом. Футбол – такая вещь: кто‑то играет, а кто‑то – нет. Кто‑то может быть доволен, кто‑то – нет, но надо действовать на благо команды, чтобы добиваться нужного нам результата. Такая работа должна проводиться, и она проводится.

В этом отношении мы не одиноки. У нас есть и клуб, и руководство, которые тоже помогают, которые всегда рядом. Мы единая семья! Мы всегда рядом друг с другом и всегда друг друга поддерживаем.

– То есть все‑таки такая встреча была?

– У нас были всевозможные встречи со всеми футболистами. Я не могу точно понять, о какой именно встрече спрашиваете вы, но мы общаемся с игроками по всем футбольным и нефутбольным вопросам. По всему, что их может беспокоить, что может влиять на их игру, на их вклад в достижения команды. Разговоры ведутся с каждым футболистом, – сказал тренер «Спартака».

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16 комментариев
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Почему все так носятся как с писаной торбой вокруг Джикии? Я понимаю если бы он был действительно лидером на поле, важнейшим игроком и его ни за что посадили на скамейку. А так проиграл конкуренцию и сначала через своего агента, а потом и сам публично начал говорить о предвзятости к нему со стороны тренерского штаба. Не продлевать контракт да и все, не может игрок быть выше клуба и диктовать свои условия.
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У нас есть видео всех тренировок, все данные, все параметры и показатели записаны, мы все фиксируем и анализируем.

Это даже лишнее, достаточно двух цифр, которые показывают весы. Ну или трех цифр...
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Ответ alexsem69
Комментарий скрыт
Джикия может с глазу на глаз? или через своего агента только через сми? я так понимаю, что если б пытался тет-а-тет поршать, а ему жОска отказали, именно этот момент и тиражировали бы сми... но тут тихо... значит такого запроса от игрока к тренеру не было? значит действительно своё недовольство раздувают через внешние пузыри на луже, а не внутри клуба?
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Просто интересно, чего хотел Джикия (и агент), если без всяких трекеров, камер по ТВ-картинке видно, что человек сдал физически, он выглядит чуть лучше Овечкина в Вашингтоне. Он сейчас по сути на месте Ещенко в последний год (причем такое чувство, что Жора думал, что его форма вечная). Продлять контракт смысла неи никакого (если только он не согласен на 0,5млн и выходить в кубке или при карточках/травмах). Абаскаль максимально корректно и общими словами подтвердил, что дело в чисто футбольных качествах (физика). Если хочет уйти в аренду - отпускать. Время набрать форму у него было (год, как минимум). Мне нравится подход руководства последние годы, даже старого. Вот просил Бакаев пару мультов, слава богу, что не дали (подписали бы на 3+1,а то и на 5 лет, вот это дровищи бы были). Надо уполовинивать аппетиты российских поленьев, не только Спартаку. Ни в какие ворота уже не лезет при курсе доллара н нынешнем давать кому то из россиян больше 1млн. Таких тупо нет в чемпионате.
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Игрочишка думает что он важнее клуба. Это же прерогатива тренера, ставить его в состав или нет. Обнаглел Жорик.
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По нашему Абаскаль должен бегать за взрослым мужиком и рассказывать, что надо хорошо тренироваться и играть, чтобы получить хороший контракт, за былые заслуги он получил по полной.
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Абаскаль: "У тебя самый большой вес в команде!"
Джикия: "Да! Я капитан!"
Абаскаль: "Я не об этом. Ты в клубном автобусе два кресла занимаешь..."
Джикия: "Да! Я авторитет!"
Абаскаль: "Кажется, мы не понимаем друг друга!"
Джикия: "Это не повод держать меня на скамейке!"
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Джикия чемодан вокзал горы
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Прогнется думаю и даст шансы , а Жора привезёт
Есть такое предчувствие
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Абаскаль о словах Джикии про неигровые причины непопадания в состав «Спартака»: «Не понимаю. Все, что мы делаем, объективно и построено на фактах - пузе и отдышке
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Рекомендую, руководству ФК Спартак, иногда читать комментарии в глобальной сети интернет, про Капитана Жору, … болельщики всё видят, ну а разруливать вам!…
Надо беречь команду, а не разваливать☝️
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