Абаскаль о словах Джикии про неигровые причины непопадания в состав «Спартака»: «Не понимаю. Все, что мы делаем, объективно и построено на фактах»
Гильермо Абаскаль не понял высказывание защитника «Спартака» Георгия Джикии.
Ранее агент Джикии Вадим Шпинев заявил, что контракт защитника со «Спартаком», истекающий летом, не будет продлен, если Абаскаль останется в клубе. Сам Джикия признался, что чувствует себя обманутым, однако впоследствии сообщил, что обсудил ситуацию с руководством и главным тренером.
– Георгий сказал, что причины, почему он стал реже играть, были не только футбольные. Понимаете, о чем речь?
– Честно говоря, не понимаю. Все, что мы делаем, достаточно объективно и построено на фактах. У нас есть видео всех тренировок, все данные, все параметры и показатели записаны, мы все фиксируем и анализируем. Иногда даже чересчур много.
Есть отчеты по каждому игроку. Начиная с отчетов по физической составляющей. Александр Зайченко записывает все данные GPS. По игровым моментам мы с разных камер все параметры учитываем.
Наша команда формировалась на прямом общении. Все наши критерии и параметры всегда открыты для всех. Мы ни от кого ничего не скрывали в этом отношении. Это доверие, о котором мы говорили прежде.
Тренер должен выбрать определенную линию и ей следовать, потому что будет странно, если я в один день требую одно, на второй – другое. Футболисты не понимали бы, что от них требуется. Параметры были расставлены изначально, они всегда были открыты. Мы анализируем каждый день. Все понимают, на что мы конкретно обращаем внимание.
– Разговор с Георгием был, когда вы ему показывали эти цифры? Или главный тренер не должен этого делать?
– Тренер должен. И так и происходит. Эти встречи были. Иногда я не присутствую на этих встречах. У меня есть помощники, которые порой проводят индивидуальные теории для футболистов. Часто на них бываю и я, в том числе такие встречи были и с Георгием. И не один раз: это происходит после матча, в течение недели, в рамках подготовки к следующему матчу или при анализе предыдущей встречи.
У нас есть определенный план по поводу видео- и теоретических занятий. Мы распределяем тот видеоматериал, что у нас есть: кому‑то мы просто отправляем видео посмотреть и добавить какие‑то комментарии, кого‑то приглашаем для личной беседы. Где‑то имеют место групповые беседы. У нас есть план на всю неделю, в который вовлекаются все‑все футболисты.
– А бывали ли встречи «человеческого плана»? Вы могли понимать, что ситуация взрывоопасная, что Георгий недоволен. Пытались ли вы погасить ситуацию до сборов?
– В этом отношении мы всегда открыты. У нас бывают разного рода беседы. Мы не переходим границы и не интересуемся слишком личными вещами при этом. Футбол – такая вещь: кто‑то играет, а кто‑то – нет. Кто‑то может быть доволен, кто‑то – нет, но надо действовать на благо команды, чтобы добиваться нужного нам результата. Такая работа должна проводиться, и она проводится.
В этом отношении мы не одиноки. У нас есть и клуб, и руководство, которые тоже помогают, которые всегда рядом. Мы единая семья! Мы всегда рядом друг с другом и всегда друг друга поддерживаем.
– То есть все‑таки такая встреча была?
– У нас были всевозможные встречи со всеми футболистами. Я не могу точно понять, о какой именно встрече спрашиваете вы, но мы общаемся с игроками по всем футбольным и нефутбольным вопросам. По всему, что их может беспокоить, что может влиять на их игру, на их вклад в достижения команды. Разговоры ведутся с каждым футболистом, – сказал тренер «Спартака».
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Это даже лишнее, достаточно двух цифр, которые показывают весы. Ну или трех цифр...
Джикия: "Да! Я капитан!"
Абаскаль: "Я не об этом. Ты в клубном автобусе два кресла занимаешь..."
Джикия: "Да! Я авторитет!"
Абаскаль: "Кажется, мы не понимаем друг друга!"
Джикия: "Это не повод держать меня на скамейке!"
Есть такое предчувствие
Надо беречь команду, а не разваливать☝️