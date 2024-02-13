Абаскаль о словах Джикии про неигровые причины непопадания в состав «Спартака»: «Не понимаю. Все, что мы делаем, объективно и построено на фактах»

Гильермо Абаскаль не понял высказывание защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинев заявил, что контракт защитника со « », истекающий летом, не будет продлен, если останется в клубе. Сам Джикия признался, что чувствует себя обманутым, однако впоследствии сообщил, что обсудил ситуацию с руководством и главным тренером.

– Георгий сказал, что причины, почему он стал реже играть, были не только футбольные. Понимаете, о чем речь?

– Честно говоря, не понимаю. Все, что мы делаем, достаточно объективно и построено на фактах. У нас есть видео всех тренировок, все данные, все параметры и показатели записаны, мы все фиксируем и анализируем. Иногда даже чересчур много.

Есть отчеты по каждому игроку. Начиная с отчетов по физической составляющей. Александр Зайченко записывает все данные GPS. По игровым моментам мы с разных камер все параметры учитываем.

Наша команда формировалась на прямом общении. Все наши критерии и параметры всегда открыты для всех. Мы ни от кого ничего не скрывали в этом отношении. Это доверие, о котором мы говорили прежде.

Тренер должен выбрать определенную линию и ей следовать, потому что будет странно, если я в один день требую одно, на второй – другое. Футболисты не понимали бы, что от них требуется. Параметры были расставлены изначально, они всегда были открыты. Мы анализируем каждый день. Все понимают, на что мы конкретно обращаем внимание.

– Разговор с был, когда вы ему показывали эти цифры? Или главный тренер не должен этого делать?

– Тренер должен. И так и происходит. Эти встречи были. Иногда я не присутствую на этих встречах. У меня есть помощники, которые порой проводят индивидуальные теории для футболистов. Часто на них бываю и я, в том числе такие встречи были и с Георгием. И не один раз: это происходит после матча, в течение недели, в рамках подготовки к следующему матчу или при анализе предыдущей встречи.

У нас есть определенный план по поводу видео- и теоретических занятий. Мы распределяем тот видеоматериал, что у нас есть: кому‑то мы просто отправляем видео посмотреть и добавить какие‑то комментарии, кого‑то приглашаем для личной беседы. Где‑то имеют место групповые беседы. У нас есть план на всю неделю, в который вовлекаются все‑все футболисты.

– А бывали ли встречи «человеческого плана»? Вы могли понимать, что ситуация взрывоопасная, что Георгий недоволен. Пытались ли вы погасить ситуацию до сборов?

– В этом отношении мы всегда открыты. У нас бывают разного рода беседы. Мы не переходим границы и не интересуемся слишком личными вещами при этом. Футбол – такая вещь: кто‑то играет, а кто‑то – нет. Кто‑то может быть доволен, кто‑то – нет, но надо действовать на благо команды, чтобы добиваться нужного нам результата. Такая работа должна проводиться, и она проводится.

В этом отношении мы не одиноки. У нас есть и клуб, и руководство, которые тоже помогают, которые всегда рядом. Мы единая семья! Мы всегда рядом друг с другом и всегда друг друга поддерживаем.

– То есть все‑таки такая встреча была?

– У нас были всевозможные встречи со всеми футболистами. Я не могу точно понять, о какой именно встрече спрашиваете вы, но мы общаемся с игроками по всем футбольным и нефутбольным вопросам. По всему, что их может беспокоить, что может влиять на их игру, на их вклад в достижения команды. Разговоры ведутся с каждым футболистом, – сказал тренер «Спартака».

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