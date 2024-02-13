Жирков о ситуации Джикии: «Плохо, когда так поступают с игроком, который давно в «Спартаке». Тем более с русским, который был капитаном сборной»

Теги Спартак Юрий Жирков премьер-лига Россия Георгий Джикия Футбол

Юрий Жирков считает, что «Спартак» плохо поступает с Георгием Джикией.

– Как смотрите на ситуацию с Джикией в «Спартаке» – большой шум о продлении контракта.

– Не знаю, во внутриклубные дела тяжело залезть.

Но когда так поступают с игроком, который давно в «Спартаке», плохо. Тем более с русским игроком, который был и капитаном сборной, – сказал бывший игрок «Зенита» и ЦСКА.

Почему Джикия заслуженно присел на лавку

Почему я считаю вредными слова агента Джикии

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62 комментария
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Боже, какая разница сколько он там лет ? Какая разница какой он национальности? Капитан не капитан, причем тут все это ? Он играет как дно, зачем давать тогда ему играть ?
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А что нужно сделать? Продлить контракт на пару лямов евро только за то, что "был"? Это что, Абаскаль виноват, что Джикия даже как замена сомнительная опция сейчас?
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агент пакет поддержки в сми что ли купил, не пойму. стабильно пару раз в день кто-то высказывается о бедном жоре
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Просто Джикия стал немножечко Жирков. Или даже сильно Жирков.
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Надоели его жалеть.
А Георгию можно процитировать Старостина "Люби Спартак в себе, а не себя в Спартаке"
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Ответ Ебздрогыч
Просто Джикия стал немножечко Жирков. Или даже сильно Жирков.
Поднабрал Джикия Жирков) чем больше Жирков, тем больше Джикия!
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Русский Джикия примерно также как и Марго Симоньян. Когда удобно и денежно.
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С русским😂😂😂
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он при подаче углового у своих ворот падал частенько.судьи велись и фол в нападении свистели.он и Жиго этому научил
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Ответ Борис Громов
агент пакет поддержки в сми что ли купил, не пойму. стабильно пару раз в день кто-то высказывается о бедном жоре
чем больше позорной поддержки и меньше пользы на поле, тем быстрее его скинут...
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Много шума из ничего, любят наши недоигроки типа Джикии обвинять всех и вся, а когда Липпи мариновал Баджо в Юве а потом в Интере, Роберто не спорил, он просто уходил в другую команду и доказывал делом, что тренер не прав, а Джикия увы только языком молоть может
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Юра, хватит нести чушь, ты был в Челси и прекрасно знаешь, что если бы любой англичанин забил на тренировки как Жикия, и набрал бы лишних пару пудов, от него бы избавились не задумываясь, хватит делить игроков на паспортистов и россиян, может Жоре просто работать надо, а не меди лигой заниматься
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Так пока с ним никак не поступают прям необычно. Его в С-2 не перевели, из клуба не выгнали. Тренер не видит его в основном составе - такое случается. Тренер сам на волоске висит. Кто кого пересидит, тот и останется в клубе. Вероятно, что могут уйти в конце сезона оба. Но провожать Джикию нужно с уважением, коненчо. Много лет отдал клубу, много успешных матчей, капитанство - есть за что благодарить.

При этом не вижу, чтобы Джикия был слабее Дуарте, который в каждом матче допускает серьезные ошибки. Джикия после травмы выходил и набирал форму, тогда вся команда играла плохо. Хотелось бы посмотреть на пару ЦЗ Джикия/Бабич.
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"Тем более с русским игроком, который был и капитаном сборной"

Нет никакого особого отношения к "паспортистам", ага

К "давно в клубе", "россиянин", "был капитаном в сборной" еще добавить бы "он почти пенсионер в футболе" и прям бинго по качествам, которые вообще не важны.

Привыкли, блин, иметь паспорт, пару лет побегать, а потом в депутаты или "заслуженные" - "типа экспертом на МатчТВ" или "авторитетным мнением", у которого будут про каждый чих спрашивать для написания 10 статей
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Сколько их, капитанов, у Карпина в сборной перебывало. Теперь каждому контракт пожизненный да пожирнее давать?
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Жоре пора на выход. Устроил столько шума, со своим агентом. Жара последние 2 сезона сдал сильно, всем конкуренцию проиграл, пузу отрастил, одни привозы…..а гонору, как будто он Серхио Рамос, как минимум….
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Как поступают? Они так говорят, будто Спартак Джикию в дубль отправил с детьми играть или от тренировок отстранил и штрафует за любой вздох. Так нет же, чела на Ближний Восток отвезли, живет в отличных условиях, тренируется на замечательных полях и оборудовании. Может быть Спартак зарплату ему нерегулярно платит?
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Во всех клубах сажают на скамейку игроков которые сдали!!!! Если он капитан, легенда и т.д., что его теперь во вред команды ставить!?
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Джикия: вот я и стал русским
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Жирков, который играл лучше с каждым годом до 55, просто не понимает, как Джикия к 30 так сдал.
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Жирков делает вид, что не понимает, что смысл и основа спорта - конкуренция здесь и сейчас, а не "да мы ещё в 56-м в Мельбурне, да мы первые чемпионы Европы, да мы в 1945-м в Англии..."

Более того, контракт "за старые достижения" (сомнительно, правда, какие они у Джикии, но назовём так) развращает и создаёт напряжение в раздевалке. Да, на Западе игроков, много лет проведших в клубе, не бросают, но они получают не контракт игрока, а какую-то работу в системе клуба, вот и все.
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Джикия получает миллионы долларов, увлекся медиалигой, еле бегал в последнем сезоне, проиграл конкуренцию Бабичу. Руководство клуба платит ему и слово плохого не сказало, но Абаскаль конечно неприятный тип
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Ответ natetinain
пару лет? у вас с арифметикой проблемы, уважаемый. и кстати, может, пример приведете, кто там из футболистов за пару лет влез в депутаты или заслуженные. а иначе получается - болтунишка.
Не надо всё буквально воспринимать, чел утрировал. Люди с мозгами прекрасно поняли, что он имел ввиду
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Ответ Арсений1990
Сказал бывший игрок Зенита и Спартака (с) Подумал, с дуба рухнули, воспользовался википедией, оказывается там есть Спартак в профайле Жиры, но как говорится, есть нюанс. Ну спортс...
косяк новостника, тег московского Спартака, да и сомнительно. что такой косячник знает о тамбовском
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Ох Юра, хоть посмотри на лицо Джикии и на свое, то на бразильском языке разговариваешь, то твоя жена говорит, что солнце вокруг земли крутится, а лучше молчи и покупай листовки 2 мировой войны, потом их продашь чудакам, которые хвалили тебя за покупку этой макулатуры, правда думаю это нищеброды были в основном или просто глупые люди.
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Плохо, когда игрок вместо того, чтобы держать себя в форме, распускает брюхо.
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Жирков - легенда Спартака
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Ему теперь до 50 лет в основе надо быть что ли?) Юра, ну ты чего, ё-моё))?
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Любимое чувство многих, с недавних пор, это, похоже, обида.
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спасибо посмеялись
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