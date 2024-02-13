Жирков о ситуации Джикии: «Плохо, когда так поступают с игроком, который давно в «Спартаке». Тем более с русским, который был капитаном сборной»
Юрий Жирков считает, что «Спартак» плохо поступает с Георгием Джикией.
– Как смотрите на ситуацию с Джикией в «Спартаке» – большой шум о продлении контракта.
– Не знаю, во внутриклубные дела тяжело залезть.
Но когда так поступают с игроком, который давно в «Спартаке», плохо. Тем более с русским игроком, который был и капитаном сборной, – сказал бывший игрок «Зенита» и ЦСКА.
Почему Джикия заслуженно присел на лавку
А Георгию можно процитировать Старостина "Люби Спартак в себе, а не себя в Спартаке"
При этом не вижу, чтобы Джикия был слабее Дуарте, который в каждом матче допускает серьезные ошибки. Джикия после травмы выходил и набирал форму, тогда вся команда играла плохо. Хотелось бы посмотреть на пару ЦЗ Джикия/Бабич.
Нет никакого особого отношения к "паспортистам", ага
К "давно в клубе", "россиянин", "был капитаном в сборной" еще добавить бы "он почти пенсионер в футболе" и прям бинго по качествам, которые вообще не важны.
Привыкли, блин, иметь паспорт, пару лет побегать, а потом в депутаты или "заслуженные" - "типа экспертом на МатчТВ" или "авторитетным мнением", у которого будут про каждый чих спрашивать для написания 10 статей
Более того, контракт "за старые достижения" (сомнительно, правда, какие они у Джикии, но назовём так) развращает и создаёт напряжение в раздевалке. Да, на Западе игроков, много лет проведших в клубе, не бросают, но они получают не контракт игрока, а какую-то работу в системе клуба, вот и все.