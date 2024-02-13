Жирков о ситуации Джикии: «Плохо, когда так поступают с игроком, который давно в «Спартаке». Тем более с русским, который был капитаном сборной»

Юрий Жирков считает, что «Спартак» плохо поступает с Георгием Джикией.

– Как смотрите на ситуацию с Джикией в «Спартаке» – большой шум о продлении контракта.

– Не знаю, во внутриклубные дела тяжело залезть.

Но когда так поступают с игроком, который давно в «Спартаке», плохо. Тем более с русским игроком, который был и капитаном сборной, – сказал бывший игрок «Зенита» и ЦСКА.

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