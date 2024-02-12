Джикия о разногласиях с Абаскалем: «Поговорили с тренером и руководителями «Спартака», скандалов и интриг никаких нет. Хотел бы закрыть эту тему и сосредоточиться на футболе»
Георгий Джикия рассказал о беседе с Гильермо Абаскалем после недавнего интервью.
Напомним, капитан «Спартака» заявил, что чувствует себя обманутым на фоне отсутствия переговоров о новом контракте, а также предположил, что не попадает в основной состав команды не только по игровым причинам.
– Прошло несколько дней после вашего прошлого медийного выступления. Какие эмоции сейчас?
– Все совершенно спокойно. Хорошее рабочее настроение. После моего интервью прошло 3-4 дня. Не буду скрывать, что мы поговорили с руководителями и тренером. Никаких интриг и конфликтов нет. Все настроены только на работу, что мы и хотим делать на сборах.
Что касается личных моментов, повторюсь, никаких скандалов нет. Хотел бы эту тему закрыть, чтобы в будущем мы к этому не возвращались. Хочется сосредоточиться на футболе, чтобы действовать в интересах «Спартака». Это является самым главным для всех нас.
– Вам самому легче стало?
– Мы проговорили все темы, высказались. Поэтому с того дня, как мы обсудили все моменты, все встало на тот путь, чтобы действовать в интересах «Спартака».
– О чем был разговор с Абаскалем?
– Это был внутренний разговор, не буду здесь высказываться. Извиняюсь, но тут без подробностей вам, – сказал Джикия.
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Просто Бабич с з/п 1,5 млн. евро гораздо предпочтительнее Жоры.
Первый пас - лучше.
На стандартах впереди и сзади - лучше.
Выбор позиции и скорость - лучше.
Плюс это были первые пол года адаптации, весну Бабич может провести еще лучше относительно себя осеннего.
Дуарте с Бабичем - составили отличную связку.
Ладно если бы ты рот своему агенту закрыл , но нет, ты же во всех его высказываниях поддержал его. Плюс ты откровенно уже не тянешь уровень . В общем не важно. Спасибо за чемпионство и прощайте 🤷