Джикия о разногласиях с Абаскалем: «Поговорили с тренером и руководителями «Спартака», скандалов и интриг никаких нет. Хотел бы закрыть эту тему и сосредоточиться на футболе»

Георгий Джикия рассказал о беседе с Гильермо Абаскалем после недавнего интервью.

Напомним, капитан «Спартака» заявил, что чувствует себя обманутым на фоне отсутствия переговоров о новом контракте, а также предположил, что не попадает в основной состав команды не только по игровым причинам.

– Прошло несколько дней после вашего прошлого медийного выступления. Какие эмоции сейчас?

– Все совершенно спокойно. Хорошее рабочее настроение. После моего интервью прошло 3-4 дня. Не буду скрывать, что мы поговорили с руководителями и тренером. Никаких интриг и конфликтов нет. Все настроены только на работу, что мы и хотим делать на сборах.

Что касается личных моментов, повторюсь, никаких скандалов нет. Хотел бы эту тему закрыть, чтобы в будущем мы к этому не возвращались. Хочется сосредоточиться на футболе, чтобы действовать в интересах «Спартака». Это является самым главным для всех нас.

– Вам самому легче стало?

– Мы проговорили все темы, высказались. Поэтому с того дня, как мы обсудили все моменты, все встало на тот путь, чтобы действовать в интересах « ».

– О чем был разговор с ?

– Это был внутренний разговор, не буду здесь высказываться. Извиняюсь, но тут без подробностей вам, – сказал Джикия.

«Почему не играю? Возможно, что-то личное». Джикия поджег конфликт в «Спартаке»