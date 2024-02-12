Джикия о разногласиях с Абаскалем: «Поговорили с тренером и руководителями «Спартака», скандалов и интриг никаких нет. Хотел бы закрыть эту тему и сосредоточиться на футболе»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Георгий Джикия рассказал о беседе с Гильермо Абаскалем после недавнего интервью.

Напомним, капитан «Спартака» заявил, что чувствует себя обманутым на фоне отсутствия переговоров о новом контракте, а также предположил, что не попадает в основной состав команды не только по игровым причинам.

– Прошло несколько дней после вашего прошлого медийного выступления. Какие эмоции сейчас?

– Все совершенно спокойно. Хорошее рабочее настроение. После моего интервью прошло 3-4 дня. Не буду скрывать, что мы поговорили с руководителями и тренером. Никаких интриг и конфликтов нет. Все настроены только на работу, что мы и хотим делать на сборах.

Что касается личных моментов, повторюсь, никаких скандалов нет. Хотел бы эту тему закрыть, чтобы в будущем мы к этому не возвращались. Хочется сосредоточиться на футболе, чтобы действовать в интересах «Спартака». Это является самым главным для всех нас.

– Вам самому легче стало?

– Мы проговорили все темы, высказались. Поэтому с того дня, как мы обсудили все моменты, все встало на тот путь, чтобы действовать в интересах «Спартака».

– О чем был разговор с Абаскалем?

– Это был внутренний разговор, не буду здесь высказываться. Извиняюсь, но тут без подробностей вам, – сказал Джикия.

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24 комментария
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Жора, а что раньше эта мысль не пришла? Зачем всё это вынесли в публичное пространство? Сейчас уже хоть засредотачивайся - осадок будет долгим. Глупое поведение
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Вообще обычно наоборот - косячит игрок, агент решает. Но Джикии с агентом повезло.
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Взял сам - набросил. А теперь такой: розовый и пушистый: не хочу выносить разговор.
Просто Бабич с з/п 1,5 млн. евро гораздо предпочтительнее Жоры.
Первый пас - лучше.
На стандартах впереди и сзади - лучше.
Выбор позиции и скорость - лучше.
Плюс это были первые пол года адаптации, весну Бабич может провести еще лучше относительно себя осеннего.
Дуарте с Бабичем - составили отличную связку.
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доказывай игрой на поле, а не пыли в интервью...
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Не браток. Так дело не пойдет. Собирай ка ты свои пожитки и вали на все четыре стороны из клуба. Фига умный какой.
Ладно если бы ты рот своему агенту закрыл , но нет, ты же во всех его высказываниях поддержал его. Плюс ты откровенно уже не тянешь уровень . В общем не важно. Спасибо за чемпионство и прощайте 🤷
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Ответ Зубы Дзюбы
При том что и 1,5 равно завышенный показатель
он за какую сумму по твоему должен был сменить Испанию на забаненную Россию ?
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ждем ОПГ Ромашка 2.0
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Что, Жора, почитал комментарии к новостям о тебе в медиа и увидел, что не на твоей стороне все адекватные болельщики и решил откатить? уже не выйдет! все всё про тебя уже поняли.
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Да мы увидели, что без Жиго ты не защитник
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Он остается!
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Ни один в мире спортивный агент, если он не папа,конечно, не будет рвать жопу за спортсмена. Все это ради своей собственной наживы.
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Интересно, почему скандалят как правило игроки именно Спартака. То ли игроков таких набирают, то ли тренеров.
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Давно пора.
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Ответ Marcus-light
Вообще обычно наоборот - косячит игрок, агент решает. Но Джикии с агентом повезло.
Георгий так- то сам тоже самое говорил, что и агент, так что тут два сапога пара.
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Ответ Caniball
Взял сам - набросил. А теперь такой: розовый и пушистый: не хочу выносить разговор. Просто Бабич с з/п 1,5 млн. евро гораздо предпочтительнее Жоры. Первый пас - лучше. На стандартах впереди и сзади - лучше. Выбор позиции и скорость - лучше. Плюс это были первые пол года адаптации, весну Бабич может провести еще лучше относительно себя осеннего. Дуарте с Бабичем - составили отличную связку.
розовый и пушистый Джикия - это прекрасно)
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