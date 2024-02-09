Джикия чувствует себя обманутым «Спартаком»: «Насчет контракта: как Шпинев сказал – так и есть. Я многое понимаю, я не 20-летний мальчик»

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Георгий Джикия агенты Срджан Бабич Вадим Шпинев Гильермо Абаскаль Футбол

Георгий Джикия чувствует себя обманутым «Спартаком».

– Была пресс-конференция Абаскаля, где он сказал, что вы вдвоем с Бабичем будете играть только в случае травм. Но это же прямой текст, что он не рассчитывает на тебя?

– Я многое понимаю, я не 20-летний мальчик. Но у меня есть моя жизнь, моя позиция, мой контракт, мой «Спартак».

Как я сочту нужным в этой ситуации, так и поступлю. Сегодня я хочу остаться в команде. Хочу бороться за место в составе, на поле.

– Ты не чувствуешь себя обманутым, как сказал Шпинев?

– Он сказал это насчет контракта, а не насчет позиции в команде. Насчет контракта: как Вадим сказал в интервью – так и есть.

Повторюсь: у меня есть контракт, я его буду добросовестно выполнять, – передает слова Джикии корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

Напомним, что Джикия и «Спартак» не продлевают контракт, рассчитанный до конца сезона. Агент игрока Вадим Шпинев заявил, что соглашение с капитаном «Спартака» не будет продлено, если тренер Гильермо Абаскаль останется в клубе.

«Если Абаскаль останется в «Спартаке» – нового контракта не будет». Новый выпад агента Джикии

Почему я считаю вредными слова агента Джикии

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47 комментариев
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Глушаков N2 образовывается, только уже без последователей
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По моему этими интервью он заканчивает свое пребывание в клубе.
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Ответ Spartakus1984
По моему этими интервью он заканчивает свое пребывание в клубе.
похоже, он оказался настоящим глупцом, раз не понял, что времена, в сравнении с хоть тем же 2020 годом совсем поменялись.
начиная от смены лимита и его послабления, ввиду чего необходимости в переплате и удержании дорогих российских паспортов нет, заканчивая сменой руководства Спартака.
нынешний Спартак может прямо сейчас его даже слить из команды) ибо он дает такое интервью, кода еще 3 товарищеских игры будет...
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Ответ Денис Уколов
Очередной конфликт...как же всё это надоело...
С одной стороны очередной, с другой если сейчас выкинут Джикию, то новое руководство даст понять остальным игрокам, что такие движузи не прокатят ни у кого в будущем. А потерю Джикии считаю не значительной, тем более после таких высказываний. Как игрок - ниже среднего, как человек и капитан - г....
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Очередной конфликт...как же всё это надоело...
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Ответ v1llyDEE
почему без последователей? минимум 3 последователя есть: Селихов, Соболев и Зобнин какой-нибудь надеюсь, Олег Саныч все разрулит. и оптимизирует.
ОПГ Ромашка. Новое поколение
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Может Джикия и чувствует себя обманутым, но то что делает его агент это низость 80-го левела. Стыд и позор. В конце концов никто не отменял конкуренцию.
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Джикия - обыкновенный средний защ уровня Крыльев Советов. А, по нормальному, уровень ФНЛ. Спартак теперь будет платить бабки за сиденье на банке очередного пенса-недоучки.
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-3
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Ответ Грозовая Тень
ОПГ Ромашка. Новое поколение
Наследие
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К сожалению, Георгий оказался не далёким и не очень умным человеком. Всю эту, обычную для футбола, ситуацию он воспринял, как личную обиду. Конкуренция движит спортом, странно, что такой опытный человек как Джикия, этого не понял.
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Ответ Руслан Платонов
Глушаков N2 образовывается, только уже без последователей
почему без последователей? минимум 3 последователя есть: Селихов, Соболев и Зобнин какой-нибудь
надеюсь, Олег Саныч все разрулит. и оптимизирует.
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Ответ Грозовая Тень
ОПГ Ромашка. Новое поколение
ОПГ Хинкали
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Надеюсь, Джикию отправят в дубль, нереальное неуважение к клубу и тренеру
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Ответ Nivass
Джикия - обыкновенный средний защ уровня Крыльев Советов. А, по нормальному, уровень ФНЛ. Спартак теперь будет платить бабки за сиденье на банке очередного пенса-недоучки.
Нифига он не уровня КС. У Осинькина он бы точно не играл. И вообще у Спартака с таким составом слишком много понтов.
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Играть надо хорошо, обычно за это в основе играют и игрокам контракты продляют.
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Ответ Ковид 07.10.52
Можно подумать, что новый тренер не увидит, что Джикия сдал.
Он будет решать,что толку теперь болтать.
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отредактировал чуток
Я многое понимаю, я не 20-летний мальчик.
Но(!) у меня есть
1. моя жизнь
2. моя позиция
3. мой контракт
4. мой «Спартак».
П. Приоритеты.
Как я сочту нужным в этой ситуации, так и поступлю. Сегодня я хочу остаться в команде. Хочу бороться за место в составе, на поле. / Завтра не хочу оставаться не хочу бороться на поле может быть захочу немного побороться вне поля, но только если меня попросите. /
Абаскаль полностью по Джикии прав.
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Я вообще не понимаю поднятого шума. Тренер не видит игрока в основе - имеет полное право. Игрок в этой ситуации может не гореть желанием продлевать контракт. Агент несёт полную дичь, конечно, но агенты делают это постоянно, хайпуют.
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интересно, а на что рассчитывают Джикия и его агент? что Спартак сейчас резко уволит Абаскаля? или что завалит Джикию деньгами, лишь бы остался?
имхо, только портят себе репутацию, делая поиск новой команды сложнее, а будущую зарплату - меньше.
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Лучший ответ всегда на поле! Спартак столько тренеров изменил, что трудно верить игрокам.
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Джикия Таджыкия)))
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Ответ hulk&boloto
Русский Азар, в полном смысле...
...и бабок не дают и вес лишний!
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Лучше было не говорить о своём контракте, а доказывать на поле. Такие выступления настраивают против игрока и болельщиков и руководство.
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Выгнать его из команды, после такого интервью. Это капитан команды? Противно такое читать.
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пора отчаливать в зенит, там россиян не хватает на лавке...
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Любит себя в Спартаке, ну ну...
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Когда на футбол забил, пешком зодил и голы привозил Джикия никого не обманывал? так у него в контракте было прописано? Ему вообще плевать, лишь бы денег побольше дали
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Спартак всегда славился хорошим отношением к ветеранам.
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Ответ gelkin
Удивительно как для фанатов Спартака Абаскаль который 1.5 года работает в клубе и ничего не достиг стал более авторитетным чем Джикия который долгие годы был капитаном и много чего выигрывал
Вопрос не в авторитетности, а в том, что есть прерогатива тренера. И кстати, напомните, чего такого "много" выиграл Джикия? По сравнению с Титовым, скажем?
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Скоро будет интервью Моргану???
Ой, Нобелю...
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