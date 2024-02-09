Джикия чувствует себя обманутым «Спартаком»: «Насчет контракта: как Шпинев сказал – так и есть. Я многое понимаю, я не 20-летний мальчик»
Георгий Джикия чувствует себя обманутым «Спартаком».
– Была пресс-конференция Абаскаля, где он сказал, что вы вдвоем с Бабичем будете играть только в случае травм. Но это же прямой текст, что он не рассчитывает на тебя?
– Я многое понимаю, я не 20-летний мальчик. Но у меня есть моя жизнь, моя позиция, мой контракт, мой «Спартак».
Как я сочту нужным в этой ситуации, так и поступлю. Сегодня я хочу остаться в команде. Хочу бороться за место в составе, на поле.
– Ты не чувствуешь себя обманутым, как сказал Шпинев?
– Он сказал это насчет контракта, а не насчет позиции в команде. Насчет контракта: как Вадим сказал в интервью – так и есть.
Повторюсь: у меня есть контракт, я его буду добросовестно выполнять, – передает слова Джикии корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Напомним, что Джикия и «Спартак» не продлевают контракт, рассчитанный до конца сезона. Агент игрока Вадим Шпинев заявил, что соглашение с капитаном «Спартака» не будет продлено, если тренер Гильермо Абаскаль останется в клубе.
«Если Абаскаль останется в «Спартаке» – нового контракта не будет». Новый выпад агента Джикии
начиная от смены лимита и его послабления, ввиду чего необходимости в переплате и удержании дорогих российских паспортов нет, заканчивая сменой руководства Спартака.
нынешний Спартак может прямо сейчас его даже слить из команды) ибо он дает такое интервью, кода еще 3 товарищеских игры будет...
надеюсь, Олег Саныч все разрулит. и оптимизирует.
Я многое понимаю, я не 20-летний мальчик.
Но(!) у меня есть
1. моя жизнь
2. моя позиция
3. мой контракт
4. мой «Спартак».
П. Приоритеты.
Как я сочту нужным в этой ситуации, так и поступлю. Сегодня я хочу остаться в команде. Хочу бороться за место в составе, на поле. / Завтра не хочу оставаться не хочу бороться на поле может быть захочу немного побороться вне поля, но только если меня попросите. /
Абаскаль полностью по Джикии прав.
имхо, только портят себе репутацию, делая поиск новой команды сложнее, а будущую зарплату - меньше.
Ой, Нобелю...