Джикия чувствует себя обманутым «Спартаком»: «Насчет контракта: как Шпинев сказал – так и есть. Я многое понимаю, я не 20-летний мальчик»

Георгий Джикия чувствует себя обманутым «Спартаком».

– Была пресс-конференция Абаскаля, где он сказал, что вы вдвоем с будете играть только в случае травм. Но это же прямой текст, что он не рассчитывает на тебя?

– Я многое понимаю, я не 20-летний мальчик. Но у меня есть моя жизнь, моя позиция, мой контракт, мой «Спартак».

Как я сочту нужным в этой ситуации, так и поступлю. Сегодня я хочу остаться в команде. Хочу бороться за место в составе, на поле.

– Ты не чувствуешь себя обманутым, как сказал Шпинев?

– Он сказал это насчет контракта, а не насчет позиции в команде. Насчет контракта: как Вадим сказал в интервью – так и есть.

Повторюсь: у меня есть контракт, я его буду добросовестно выполнять, – передает слова Джикии корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

Напомним, что и «Спартак» не продлевают контракт, рассчитанный до конца сезона. Агент игрока заявил, что соглашение с капитаном « » не будет продлено, если тренер останется в клубе.

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