Сутормин хочет перейти из «Зенита» в «Ростов». На него рассчитывает Карпин
Алексей Сутормин хочет перейти в «Ростов».
Игрок «Зенита» рассчитывает перейти в «Ростов» на правах аренды до конца сезона, сообщает инсайдер Иван Карпов. На него рассчитывает главный тренер ростовчан Валерий Карпин. Эту информацию подтверждает «Чемпионат».
Ранее стало известно, что Сутормина не устраивает вариант с арендой в «Сочи».
В текущем сезоне Мир РПЛ Алексей провел семь матчей, в которых отметился двумя ассистами. Его статистику можно найти здесь.
ты щас коньяшно вывалишь, вывалишь, жы?