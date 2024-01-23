Сутормин хочет перейти из «Зенита» в «Ростов». На него рассчитывает Карпин

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Валерий Карпин Алексей Сутормин Чемпионат.com Футбол

Алексей Сутормин хочет перейти в «Ростов».

Игрок «Зенита» рассчитывает перейти в «Ростов» на правах аренды до конца сезона, сообщает инсайдер Иван Карпов. На него рассчитывает главный тренер ростовчан Валерий Карпин. Эту информацию подтверждает «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Сутормина не устраивает вариант с арендой в «Сочи».

В текущем сезоне Мир РПЛ Алексей провел семь матчей, в которых отметился двумя ассистами. Его статистику можно найти здесь.

23 комментария
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Надеюсь хотя бы 60000 руб дадут. Хоть инфляцию отбить)
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Ответ bpfx5h6vrf
Надеюсь хотя бы 60000 руб дадут. Хоть инфляцию отбить)
За 60к я бы его сам купил)) пусть бегал бы в огороде, ворон отгонял
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Пусть приходит, он нам точно пригодится.
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Говорят, что у его предыдущего клуба оговорено 10% от суммы трансфера)
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За 51К ?
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Ещё раз,не его не устраивает аренда в Сочи,а это невозможно,т к там уже есть Чистяков и Гойло,а больше двух по регламенту нельзя отдавать в аренду одному клубу за сезон.
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Давно бы уже сам себя выкупил и играл где хочется.
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Зашёл почитать шутки про то, насколько он вырос в цене в Зените. Почему их нет?
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дл дурочка фокса
ты щас коньяшно вывалишь, вывалишь, жы?
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
За 60к я бы его сам купил)) пусть бегал бы в огороде, ворон отгонял
а личку как платить?
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Ответ bpfx5h6vrf
Надеюсь хотя бы 60000 руб дадут. Хоть инфляцию отбить)
он же подешевел... не больше 40.000
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Ответ MikhaL
Давно бы уже сам себя выкупил и играл где хочется.
Ему это надо?Все таки уже закат карьеры.Дриусси помнится выкупил свой трансфер за 6 млн€,но там почти вся карьера впереди была.
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