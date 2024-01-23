Сутормин хочет перейти из «Зенита» в «Ростов». На него рассчитывает Карпин

Алексей Сутормин хочет перейти в «Ростов».

Игрок « » рассчитывает перейти в « » на правах аренды до конца сезона, сообщает инсайдер Иван Карпов. На него рассчитывает главный тренер ростовчан . Эту информацию подтверждает «Чемпионат».

Ранее стало известно, что не устраивает вариант с арендой в «Сочи».

В текущем сезоне Мир РПЛ Алексей провел семь матчей, в которых отметился двумя ассистами. Его статистику можно найти здесь.