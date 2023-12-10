«Динамо» хочет подписать Сутормина летом. Зимой «Зенит» может отдать хавбека «Ростову» в аренду (Иван Карпов)
«Динамо» рассчитывает подписать Алексея Сутормина летом.
Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
По окончании сезона до завершения срока контракта хавбека с «Зенитом» останется год, и тогда его трансферная стоимость станет ниже, чем сейчас.
По данным источника, в настоящее время сине-бело-голубые не хотят усиливать конкурентов, а вот переход Сутормина в «Ростов» зимой на правах аренды куда более реален.
Последние три матча полузащитник провел в запасе. Подробнее его статистика – здесь.
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