«Динамо» хочет подписать Сутормина летом. Зимой «Зенит» может отдать хавбека «Ростову» в аренду (Иван Карпов)

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Алексей Сутормин Футбол

«Динамо» рассчитывает подписать Алексея Сутормина летом.

Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По окончании сезона до завершения срока контракта хавбека с «Зенитом» останется год, и тогда его трансферная стоимость станет ниже, чем сейчас.

По данным источника, в настоящее время сине-бело-голубые не хотят усиливать конкурентов, а вот переход Сутормина в «Ростов» зимой на правах аренды куда более реален.

Последние три матча полузащитник провел в запасе. Подробнее его статистика – здесь.

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