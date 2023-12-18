«Зенит» хочет 5 млн евро за Сутормина. Возможна аренда в «Сочи» до конца сезона (Metaratings)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Алексей Сутормин Сочи Футбол

Полузащитник Алексей Сутормин может покинуть «Зенит».

Как утверждает Metaratings, петербуржцы хотят получить за 29-летнего игрока минимум 5 млн евро.

При этом Сутормин может отправиться в аренду в «Сочи» до конца сезона в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Мир РПЛ вингер, играющий также на позиции правого защитника, провел 7 матчей и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.

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36 комментариев
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5 млн евро=50тысяч рублей)А говорят рубль упал
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-6
+34
Херасе у них аппетиты за сбитого ими же лётчика.
+34
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совсем охренели??? вот это профит с 50к деревянных! да и не играет он на 5 млн. $
+21
-4
+17
Ответ Йохан Чпохан
совсем охренели??? вот это профит с 50к деревянных! да и не играет он на 5 млн. $
ну не все же клубам рпл выставлять Зениту высокий ценник за паспортистов. Зенит тоже выставил оверпрайс. А брать или не брать - это уже дело клубов , которым нужен Сутормин
+14
-5
+9
это же сколько в сутормин...
упс, погодите-ка
+9
-3
+6
Ответ Funny lepka
5 млн евро=50тысяч рублей)А говорят рубль упал
Сигнал рынку подала Эльвира Наибуллина, когда пришла на заседание правительства в накидке из песца
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Зенит хочет за Сутормина 9 тысяч 885 Суторминых (по курсу на сегодня)
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Прибыль 1000 000%
+3
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А, ну тогда пусть остаётся легендой Зенита
+4
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Ответ Йохан Чпохан
совсем охренели??? вот это профит с 50к деревянных! да и не играет он на 5 млн. $
Хотеть не вредно, вредно не хотеть.
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Ответ Дмитрий9779
Всем "Петросянам",если у вас нет такого о Зените,то всё остальное это пук: https://avatars.mds.yandex.net/get-turbo/1478835/rth159ef5853947351c4d87806aa7528bfb/max_g480_c12_r2x3_pd20
какие безграмотные люди. «в соответствиИ» тут должно быть
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В несколько тысяч раз дороже, чем покупали.
Вот барыги!
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За игрока запаса 5 лямов?Максимум до 1 5млн.,и то постараться надо,что бы кто-то повёлся.Аренда в Сочи, - это для него хороший вариант.
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В 10 000 раз дороже, чем купили.
Вот это инвестиция. Вот это я понимаю.
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5 млн евро, т.е. 10 000 суторминых.
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Отличный вариант для Сутормина
Усилит Сочи
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это не так много за универсала-крайка и вдобавок паспортиста из клуба-чемпиона. хотя вряд ли на него будет спрос, в отличие от Оздоева с Кузяевым - правоногих фланговиков хватает в мире.
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параллельный импорт)))
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только в россии можно купить футболиста за 50 тысяч рублей, а продать за 396 миллионов)
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Если в расцвете карьеры он стоил 50 тыс,то сейчас 25 тыс,максимум.
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Как подорожал парень
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Виллиан Роша=Сутормин🤣
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Не ну а что, другие клубы за наших деревяшек в десять раз дороже реальной стоимости заряжают, а Зенит не может чтоль?
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На самом деле, большим личным успехом для Сутормина явился факт того, что он смог поиграть в Зените так долго. Игрок со средним уровнем даже по меркам нашего чемпионата. Выезжал за счет своей универсальности.
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Куда ещё, как не в Сочи
Бгг
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Отличный навар получился
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Пусть в Сочи играет, дубль как никак. Откуда годами берут толковых и сливают неликвид не стесняясь
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Кто ж за Сутормина таких денег даст!!??)
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Не фарм
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Ответ Recreated
Кто ж за Сутормина таких денег даст!!??)
Не даст - значит он останется в "Зените". С финансами в клубе все благополучно, срочно продавать активы не требуется.
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