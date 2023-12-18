«Зенит» хочет 5 млн евро за Сутормина. Возможна аренда в «Сочи» до конца сезона (Metaratings)
Полузащитник Алексей Сутормин может покинуть «Зенит».
Как утверждает Metaratings, петербуржцы хотят получить за 29-летнего игрока минимум 5 млн евро.
При этом Сутормин может отправиться в аренду в «Сочи» до конца сезона в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне Мир РПЛ вингер, играющий также на позиции правого защитника, провел 7 матчей и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
упс, погодите-ка
Вот барыги!
Вот это инвестиция. Вот это я понимаю.
Усилит Сочи
Бгг