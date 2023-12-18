«Зенит» хочет 5 млн евро за Сутормина. Возможна аренда в «Сочи» до конца сезона (Metaratings)

Полузащитник Алексей Сутормин может покинуть «Зенит».

Как утверждает Metaratings, петербуржцы хотят получить за 29-летнего игрока минимум 5 млн евро.

При этом может отправиться в аренду в « » до конца сезона в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Мир вингер, играющий также на позиции правого защитника, провел 7 матчей и отдал 2 голевые передачи. Его статистика – здесь.

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