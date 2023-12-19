Ерохин и Чистяков могут перейти в «Сочи» из «Зенита». Морено пока не одобрил их трансферы, но согласен на переход Сутормина

Александр Ерохин и Дмитрий Чистяков могут перейти из «Зенита» в «Сочи».

По информации инсайдера Ивана Карпова, защитник и хавбек переходят в клуб с последнего места Мир .

Возможный трансфер полузащитника в «Сочи», о котором сообщалось ранее, под вопросом – тренер петербуржцев не хочет отпускать игрока.

«Чемпионат» отмечает, что тренер южан Роберт Морено еще не одобрил трансферы Ерохина и Чистякова, но согласился на переход Сутормина.

«Морено одобрил трансфер Сутормина, но по нему пока идут переговоры с « ». Что касается Чистякова и Ерохина, то питерский клуб готов их отпустить в « », но сочинцы еще не приняли окончательного решения», – сообщил источник «Чемпионата».

Статистику Чистякова можно изучить здесь, Ерохина – тут, Сутормина – по этой ссылке.

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