Ерохин и Чистяков могут перейти в «Сочи» из «Зенита». Морено пока не одобрил их трансферы, но согласен на переход Сутормина

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Ерохин Дмитрий Чистяков Алексей Сутормин Сочи Роберт Морено Футбол

Александр Ерохин и Дмитрий Чистяков могут перейти из «Зенита» в «Сочи».

По информации инсайдера Ивана Карпова, защитник и хавбек переходят в клуб с последнего места Мир РПЛ.

Возможный трансфер полузащитника Алексея Сутормина в «Сочи», о котором сообщалось ранее, под вопросом – тренер петербуржцев Сергей Семак не хочет отпускать игрока.

«Чемпионат» отмечает, что тренер южан Роберт Морено еще не одобрил трансферы Ерохина и Чистякова, но согласился на переход Сутормина.

«Морено одобрил трансфер Сутормина, но по нему пока идут переговоры с «Зенитом». Что касается Чистякова и Ерохина, то питерский клуб готов их отпустить в «Сочи», но сочинцы еще не приняли окончательного решения», – сообщил источник «Чемпионата».

Статистику Чистякова можно изучить здесь, Ерохина – тут, Сутормина – по этой ссылке.

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31 комментарий
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Нет, не фарм-клуб))
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Какая милая забота, о фармушке
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Пытаются спасти утопающий Сочи)
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А нам все втюхивают что ни какой связи между Зенитом и Сочи нет!?Зададут вопрос про это тут же начнут отбрехиваться типо ты дурак я умный.
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Массовый исход кудесников мяча из Петербурга в Сочи. Новая глава.
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Не фарм, твердо и четко
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Миллер должен затащить Ротенберга, ребята под одним колпаком, как-никак.
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Сочи уже даже не фарм-клуб, а клуб ветеранов Зенита)
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Чистяков сильно сдал и травмы : данное решение будет выгодно для всех трёх сторон.
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чемпионств взяли, можно и на юг
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Комментарий удален модератором
А вот Семак не хочет Сутормина отпускать. Но не знаю, насколько это достоверно. Вполне возможно, что Чистякова и Ерохина предлагают довеском к Сутормину.
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Морено вообще знает эти фамилии?
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Ерохина с руками отрывать будут, он победы и очки приносит команде
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Ответ Dinamik1
А нам все втюхивают что ни какой связи между Зенитом и Сочи нет!?Зададут вопрос про это тут же начнут отбрехиваться типо ты дурак я умный.
Только писали что Сутормина к нам в Балтику подпишут, теперь в Сочи, не нужно верить всему что пишут.
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