Дюгарри о словах Азара про питание и режим: «Говорить такое – значит позориться перед болельщиками. Говорил ли он тренерам и партнерам, что напивался и что ему не нравилось бегать?»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар Кристоф Дюгарри алкоголь и спорт Футбол

Кристоф Дюгарри отреагировал на слова Эдена Азара о питании и режиме.

В недавнем интервью бывший футболист «Челси» и «Реала» заявил: «Диеты – отстой, они бесполезны. Но я не ходил в «Макдональдс» каждый день – тогда не отыграл бы 16 лет». 

«Очень здорово признаваться в этом сейчас, но об этом нужно было сказать раньше. Когда ты подписываешь свой многомиллионный контракт, ты должен сказать президенту, что ведешь ночной образ жизни. Говорил ли он своим тренерам и партнерам по команде, что напивался и что ему не нравилось бегать на тренировках? Футбол – командный и профессиональный вид спорта. У тебя есть обязательства.

Очевидно, ты не можешь соблюдать все правила, но пропагандировать глупость – это позор. Азар был отличным игроком, но говорить такое – значит позориться перед болельщиками, которые платили, чтобы прийти посмотреть на твою игру после того, как ты пил накануне. Его интервью – это издевательство над миром и футболом.

Если ты хочешь вести себя как разгильдяй, нужно сказать об этом заранее. Почему он не сказал об этом Зидану перед тем, как «Реал» подписал его за 100 миллионов евро?» – сказал экс-игрок сборной Франции.

Азар о том, что приехал в «Реал» с пятью лишними кг: «В отпуске я входил в режим «не трогайте меня» – барбекю, розе и все такое. Это давало перезагрузиться»

Эден Азар: «Сгорел бы, если бы жил как Роналду. Час в холодной ванне после матча – нет. Я хочу выпить пива с друзьями»

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36 комментариев
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Но ему респектуют на спортс всякие пивососы.
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Как болельщик Реала скажу ,что Азар и Бейл последних 4х лет - ЭТО позор футбола и профессионализма в целом. Клуб тратил на зарплаты этих двух бестолочей 40! миллинов в месяц ! 40 Карл ! Именно из-за Азара и валлийца сорвались когда-то переходы Мбаппе и Холланда . Клуб буквально платил дань... И если Бейл держит рот на замке,то у этогй "редиски" хватает наглости еще кичиться тем ,что вертел он всех на одном месте...
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Азар какаха и как игрок в составе Реала и как человек. Перейти за такие бабки я получать такую зарплату и ложить такой болт. Ну так ладно это всё, ушёл и забыли он нём, но кто тебя просит открывать рот и хвастаться тем как тебе было всё равно на то что ты был игроком Реала, и как ты бухал там ночами. Я помню злился на Анчелотти что он не даёт ему шансов - правильно не давал, этого клоуна в Кастилье нужно было гнобить, чтобы все запомнили его нищим как игрока. Имел шанс построить великую карьеру, в итоге ушел с позором с приставкой на лбу "Бургер".
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Ответ Tonich1987
Как болельщик Реала скажу ,что Азар и Бейл последних 4х лет - ЭТО позор футбола и профессионализма в целом. Клуб тратил на зарплаты этих двух бестолочей 40! миллинов в месяц ! 40 Карл ! Именно из-за Азара и валлийца сорвались когда-то переходы Мбаппе и Холланда . Клуб буквально платил дань... И если Бейл держит рот на замке,то у этогй "редиски" хватает наглости еще кичиться тем ,что вертел он всех на одном месте...
Ну Бэйл старался до и после продления пока травмы не замучили. Да и готов был уйти в Китай и согласился к Шпорам в аренду скататься. Бельгии сидел на попе ровно, в аренду не хотел и обленился до того что готов был потерять пол зарплаты за последний год лишь бы не ходить на работу.
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Именно потому Азар уже в 30 с небольшим сидит на попе ровно, растя пивной живот, а условный Криш почти в 40 будет капитаном сборной на Евро
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"Романтический футбол" времён Бэста давно позади.Игроки умирают(буквально) на поле из-за нагрузок.Азар которого я очень любил в Челси был молод и вынослив благодаря возрасту.Он превратился в чёртову панду в Реале и полировал скамейку весь контракт.Мне противно что человек бравирует своим непрофессионализмом думая, что это прикольно.Есть люди которые способны на смешные мемуары после карьеры(Крауч)и есть Азар,который своими вью сейчас уничтожает то уважение которое имел.Впрочем-его право...
+5
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+3
Ответ Аврал
"Романтический футбол" времён Бэста давно позади.Игроки умирают(буквально) на поле из-за нагрузок.Азар которого я очень любил в Челси был молод и вынослив благодаря возрасту.Он превратился в чёртову панду в Реале и полировал скамейку весь контракт.Мне противно что человек бравирует своим непрофессионализмом думая, что это прикольно.Есть люди которые способны на смешные мемуары после карьеры(Крауч)и есть Азар,который своими вью сейчас уничтожает то уважение которое имел.Впрочем-его право...
Согласен полностью. Меня ещё поражает, что на ветках про Азара его ещё многие поддерживали. Что он, дескать, всё в кайф делает. А в итоге весь свой талант похоронил. И ещё гордится этим. Даже не пытался в Реале заиграть.
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Партнеры то тупые конечно, сами то не видят, с кем каждый день работают.

А если он так с бодуна играл в АПЛ и чемпионском Лилле, то в глазах болельщиков это еще больший плюс.Футбол все полюбили из-за чистых талантов, а не старательных ролевиков.
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Ответ Гол в девятину
Партнеры то тупые конечно, сами то не видят, с кем каждый день работают. А если он так с бодуна играл в АПЛ и чемпионском Лилле, то в глазах болельщиков это еще больший плюс.Футбол все полюбили из-за чистых талантов, а не старательных ролевиков.
Причем никто особо не делает выпадов в сторону бразильцев из нулевых, которые чуть ли не после финального свистка на частном самолёте улетали домой на карнавал, а потом так же прилетали под стартовый свисток.
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Ответ Igor Chuhmanov
Именно потому Азар уже в 30 с небольшим сидит на попе ровно, растя пивной живот, а условный Криш почти в 40 будет капитаном сборной на Евро
У всех в жизни разные приоритеты. Криш может бегать до 50 при желании, Азар решил закончить рано. Каждому своё
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Ответ Владимир Андреевич
болельщики приходят посмотреть красивую игру, либо испытать положительные эмоции от победы. если команда выиграла и играла при этом зрелищно, кому какая вообще разница сколько игрок пил накануне, сколько спал, и спал ли он вообще???
Разница огромная. Если игрок не соблюдает режим — он не будет стабильно хорошо играть. А если он не будет стабильно хорошо играть, то и болельщики его любить перестанут. Провести несколько ярких матчей — недостаточно. Поэтому фанаты всегда будут любить того же Салаха: он уважает работодателя и болельщиков, выступая годами на высочайшем уровне.

А Азар — яркий игрок, его пик пришелся на Челси, тогда организм прощал ему даже загулы. Но даже там никто не поставит его в один ряд с Дрогба или Терри по уровню уважения.
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Ответ QWertY
Азар круче Кришти, а не Неймара. До таланта Нея им далеком
Рассмешил.
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Ответ Tonich1987
Как болельщик Реала скажу ,что Азар и Бейл последних 4х лет - ЭТО позор футбола и профессионализма в целом. Клуб тратил на зарплаты этих двух бестолочей 40! миллинов в месяц ! 40 Карл ! Именно из-за Азара и валлийца сорвались когда-то переходы Мбаппе и Холланда . Клуб буквально платил дань... И если Бейл держит рот на замке,то у этогй "редиски" хватает наглости еще кичиться тем ,что вертел он всех на одном месте...
Ну не 40 в месяц, конечно, но суммы были приличные все равно, да
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Ответ Igor Shalamov
Бейл??? ты футбол с 2018 смотришь? Бейл был лучшим и хорошим играл долгое время, он один из лучших трансферов Реала, просто с период 13-17. Потом последние 5 лет он просто забил хер, но это не делает его позором профессионализма
Сам сказал,сам ответил ... Бейл после пролонгации договора ,полностью забил на футбол,и пропадал на лужайках для гольфа.Разница с Азаром лишь одна - валлиец следил за формой ,очень уж хотел выступить на ЧМ и ЧЕ со сборной... 4 года ,получая 20 млн в год , Бейл лишь загружал ведомость ,а неуважительные "Wales golf Madrid" - навсегда в памяти любого уважающего себя последователя клуба.
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Ответ Tonich1987
Как болельщик Реала скажу ,что Азар и Бейл последних 4х лет - ЭТО позор футбола и профессионализма в целом. Клуб тратил на зарплаты этих двух бестолочей 40! миллинов в месяц ! 40 Карл ! Именно из-за Азара и валлийца сорвались когда-то переходы Мбаппе и Холланда . Клуб буквально платил дань... И если Бейл держит рот на замке,то у этогй "редиски" хватает наглости еще кичиться тем ,что вертел он всех на одном месте...
Бэйл вообще-то никогда не деградировал до уровня Азара. Он старался и играл, пока травмы его не довели. При этом уходил в Тоттенхэм в аренду, ну и там круто играл. Да и Бэйл стал легендой. У меня к нему вопросов нет. Он выиграл всё и не был никогда пассажиром. А Азар на дне.
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Это работа скаутов, когда делают такой трансфер надо оценивать риски.
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Ответ Igor Chuhmanov
Именно потому Азар уже в 30 с небольшим сидит на попе ровно, растя пивной живот, а условный Криш почти в 40 будет капитаном сборной на Евро
А почему ты думаешь что Азара это сильно волнует? Рону в кайф быть капитаном сборной в 40, Азару в удовольствие пить пивасик и жрать бургеры
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Ответ Igor Chuhmanov
Именно потому Азар уже в 30 с небольшим сидит на попе ровно, растя пивной живот, а условный Криш почти в 40 будет капитаном сборной на Евро
Роналду это легенда, нет футболиста более профессионального чем Криштиану. А это обычный "Бургер" имеющий совесть ровнять себя к Месси. Клоун одним словом.
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Ответ Tonich1987
" Wales , Golf , Madrid "
И легендарный забег. Обожаю этого футболиста.
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Ответ Dexter Morgan
Бэйл вообще-то никогда не деградировал до уровня Азара. Он старался и играл, пока травмы его не довели. При этом уходил в Тоттенхэм в аренду, ну и там круто играл. Да и Бэйл стал легендой. У меня к нему вопросов нет. Он выиграл всё и не был никогда пассажиром. А Азар на дне.
" Wales , Golf , Madrid "
0
0
0
болельщики приходят посмотреть красивую игру, либо испытать положительные эмоции от победы. если команда выиграла и играла при этом зрелищно, кому какая вообще разница сколько игрок пил накануне, сколько спал, и спал ли он вообще???
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Ответ Андрей Кактус
А Неймар прям образец проф.отношения к делу? Еще больший тусер вроде как, а по игре в прайме Азар как минимум был не хуже и еще не «в тени находился», а был главной звездой своей команды.
Оба - суперталанты и оба далеки от понятия профессионал
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Ответ Алекс 777
Чушь не пори, Азар уходил из челси на пике, это вопрос к Реалу, что они сделали такого, что бы морально сломать Азара.
зарплату слишком большую предложили. чувак морально не был готов к такому.
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Ответ Гол в девятину
Партнеры то тупые конечно, сами то не видят, с кем каждый день работают. А если он так с бодуна играл в АПЛ и чемпионском Лилле, то в глазах болельщиков это еще больший плюс.Футбол все полюбили из-за чистых талантов, а не старательных ролевиков.
так он и сидел на скамье, и правильно сидел.
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Ответ Гол в девятину
Партнеры то тупые конечно, сами то не видят, с кем каждый день работают. А если он так с бодуна играл в АПЛ и чемпионском Лилле, то в глазах болельщиков это еще больший плюс.Футбол все полюбили из-за чистых талантов, а не старательных ролевиков.
партнёры видели и тренер тоже, поэтому Азар сидел на скамейке
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Азар поимел систему- красавчик. Побольше бы Азаров и Трешфордов и мыльный пузырь всяких оверпрайснутых Мбаппе лопнет
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Практически повторил мои слова: правду о себе нужно говорить до того, как подписать контракт, а не после того, как ты "обул" клуб на огромные деньги при практически нулевой отдаче. "Я лучше Роналду" - ага, щас!
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