Дюгарри о словах Азара про питание и режим: «Говорить такое – значит позориться перед болельщиками. Говорил ли он тренерам и партнерам, что напивался и что ему не нравилось бегать?»

Кристоф Дюгарри отреагировал на слова Эдена Азара о питании и режиме.

В недавнем интервью бывший футболист «Челси» и « » заявил: «Диеты – отстой, они бесполезны. Но я не ходил в «Макдональдс» каждый день – тогда не отыграл бы 16 лет».

«Очень здорово признаваться в этом сейчас, но об этом нужно было сказать раньше. Когда ты подписываешь свой многомиллионный контракт, ты должен сказать президенту, что ведешь ночной образ жизни. Говорил ли он своим тренерам и партнерам по команде, что напивался и что ему не нравилось бегать на тренировках? Футбол – командный и профессиональный вид спорта. У тебя есть обязательства.

Очевидно, ты не можешь соблюдать все правила, но пропагандировать глупость – это позор. Азар был отличным игроком, но говорить такое – значит позориться перед болельщиками, которые платили, чтобы прийти посмотреть на твою игру после того, как ты пил накануне. Его интервью – это издевательство над миром и футболом.

Если ты хочешь вести себя как разгильдяй, нужно сказать об этом заранее. Почему он не сказал об этом Зидану перед тем, как «Реал» подписал его за 100 миллионов евро?» – сказал экс-игрок сборной Франции.

Азар о том, что приехал в «Реал» с пятью лишними кг: «В отпуске я входил в режим «не трогайте меня» – барбекю, розе и все такое. Это давало перезагрузиться»

Эден Азар: «Сгорел бы, если бы жил как Роналду. Час в холодной ванне после матча – нет. Я хочу выпить пива с друзьями»