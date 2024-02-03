Азар о том, что приехал в «Реал» с пятью лишними кг: «В отпуске я входил в режим «не трогайте меня» – барбекю, розе и все такое. Это давало перезагрузиться»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Эден Азар Питание Футбол

Эден Азар объяснил, почему приехал в «Реал» после перехода с лишним весом.

– Что случилось, когда после перехода в «Реал» вы приехали с пятью лишними килограммами?

– Я только что закончил безумный сезон с «Челси», один из лучших в карьере. Тогда я сказал себе: «Теперь я в «Реале», так что это, возможно, последний отпуск, когда я смогу...» И я разрешил себе делать то, что делал каждое лето.

Семь лет в Англии, никаких пауз даже на Рождество. Я отдавал все, поэтому, когда получал три-четыре недели отпуска, входил в режим «не трогайте меня». Барбекю, [вино] розе и все такое. Это позволяло мне перезагрузиться и начать заново. Но потом в «Реале» все пошло плохо. Вот и все.

– Вы говорили себе, что ваше тело заставляет расплачиваться за излишества?

– Нет. Мое тело заставляло меня платить за все эти годы. Я рано начал, играл без остановок, получал удары. Не из-за того, что я ел что-то не то. Те, кто знают все, скажут: «Все из-за того, что он не задумывался об этом». Я это принимаю, у каждого есть свое мнение.

В «Реале» у меня была серия травм. Иногда я даже не знал, в чем причина. Ты просыпаешься, встаешь и получаешь травму. Стоп, что? Мое тело устало, оно больше не может. Ему нужно отдохнуть, но оно больше не может. Тело говорит, и мое тело хорошо говорило со мной. В последние годы оно говорило: «Знаешь что, останови-ка это дерьмо, будь осторожен, позаботься о себе», – сказал бывший полузащитник «Челси» и «Реала», завершивший карьеру в октябре 2023 года.

Эден Азар: «Диеты – отстой, они бесполезны. Но я не ходил в «Макдональдс» каждый день – тогда не отыграл бы 16 лет»

Материалы по теме

66 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ atomio
наш человек. я в такой режим каждые выходные вхожу после жёстких смен на заводе
Барбекю и розе? Челябинский трубопрокатный?)
+143
-1
+142
Ответ titov-and-trubach
Если посмотреть, то Азар играл как киборг со своего старта в Лилле. Почти без травм и отдыха в чемпионатах, где нет зимних пауз и по 20 команд + 2 кубка. И это не считая сборной, где, опять же, десятки товарняков, отборы, главные турниры. Скорее всего, все это прощалось, пока был молодой и постоянно играл, а тут стечение обстоятельств в виде нескольких травм подряд, большой пропуск и возраст. Все и наложилось.
Типичный график любого топ футболиста
+49
-4
+45
Нормально так перезагрузился из шикарного футболиста в жиртрест. ))
+50
-5
+45
Если посмотреть, то Азар играл как киборг со своего старта в Лилле. Почти без травм и отдыха в чемпионатах, где нет зимних пауз и по 20 команд + 2 кубка. И это не считая сборной, где, опять же, десятки товарняков, отборы, главные турниры.
Скорее всего, все это прощалось, пока был молодой и постоянно играл, а тут стечение обстоятельств в виде нескольких травм подряд, большой пропуск и возраст. Все и наложилось.
+49
-15
+34
Ответ titov-and-trubach
Если посмотреть, то Азар играл как киборг со своего старта в Лилле. Почти без травм и отдыха в чемпионатах, где нет зимних пауз и по 20 команд + 2 кубка. И это не считая сборной, где, опять же, десятки товарняков, отборы, главные турниры. Скорее всего, все это прощалось, пока был молодой и постоянно играл, а тут стечение обстоятельств в виде нескольких травм подряд, большой пропуск и возраст. Все и наложилось.
ну и устал от карьеры футболиста... это ж не преступление... задолбался ограничивать себя ради того, что б ещё 10 лет пинать мячик...
а тут реалис жирным контрактом подъехал, ну так повещло челику, вообще никакой трагедии не вижу, и поводов кидаться какахами...
вот такой выбор
+26
-2
+24
наш человек. я в такой режим каждые выходные вхожу после жёстких смен на заводе
+30
-7
+23
Ответ Роман
Уже 4-5 новость о бургерах. Какие-то оправдания за провал в Реале пошли. Или просто будем читать по 10 интервью о его предпочтениях
Обычное большое интервью, которое спортс порезал на 10 новостей о бургерах) Тут претензии уж точно не к Азару)
+18
-1
+17
После бабушкиного лета, наступило следующее лето. И вообще весь ваш этот режим не для профессионлов 🙃
+18
-3
+15
Ответ QWertY
А должность какая? Не уж то фрезеровщик?
левый полуфрезеровщик
+11
0
+11
Расслабился, набрал лишний вес, и потом не мог понять откуда травмы... списал на то, что тело устало... красавчик )

в общем жаль, что очень талантливый игрок, оказался не профессиональным по отношении к своему телу...
+12
-3
+9
Честно сказать он и до Реала был таким раздолбаем, просто изза юности возраста быстро набрал форму.
А вот в Реале, будущей 28 летним, не смог справиться, и плюс тот жесткой подкат Менье

Именно поэтому, сейчас Перес вообще не подписывает возрастных атакующих игроков
+7
-1
+6
Ответ Владимир Владимир
Жуткий промах Переса. 100 млн в унитаз.
а зарплату не будем считать
+4
0
+4
Ответ Roman Roman
ну и устал от карьеры футболиста... это ж не преступление... задолбался ограничивать себя ради того, что б ещё 10 лет пинать мячик... а тут реалис жирным контрактом подъехал, ну так повещло челику, вообще никакой трагедии не вижу, и поводов кидаться какахами... вот такой выбор
Как подписал его Реал он сразу сказал себе: этих денег мне хватит, буду отрываться по полной🍸
+4
0
+4
Все-таки максимально странно со стороны Реала было подписать такого парня за безумные деньги. Наверняка у них была информация, что парень совсем не заботится о спортивном долголетии, но все равно понадеялись на авось и влетели по-крупному. Каков бы не был талант, без упорной работы после 30 лет никто не вывезет оставаться на самом высоком уровне.
+3
0
+3
Так про что он в начале каждый сезон говорил, что вернется и будет лучше. Просто чуть больше барбекю после каждого сезона
+3
0
+3
Пришел с тренировки, выпил бутылочку пива, ну две, ну три... ну я что не человек?))
+2
0
+2
Ушел в синий экран смерти во время перезагрузки))
+2
0
+2
Оброс жиром, а потом удивляется откуда травмы😁
+2
0
+2
Тут одно вью нарезали или это уже мемуары "Как моё тело забило на футбол"?
+1
0
+1
Ответ Mercedes
Самый провальный трансфер Реала с отрывом. Перес как знал, когда не захотел его покупать из Лилля. Тогда ещё разговоры ходили, что Азар склонен к полноте, но Зидан все-таки продавил этот трансфер во время своего второго пришествия
В Лилле он был стройняшкой, а о каких-то нарушениях режима было мало известно общественности. Тем более, нарушениями многие молодые грешат, то есть, не особо показатель.
+1
0
+1
Мне кажется Азар свои внутренние переживания и неудачи в Реале покрывает и успокаивает тем что он кайфарик, тем что его тело подвело, и таким образом он ищет внутри себя оправдания, но ведь у человека была цель и это Реал Мадрид, и там он обложался, а это уверен его гложет изнутри как ни крути.
+1
0
+1
А нельзя это самое было отдельной статьей выложить ?
+1
0
+1
Жуткий промах Переса. 100 млн в унитаз.
+2
-1
+1
Когда молодость закончилась, пришлось выбирать - либо перестройка (питание, режим), либо ничего не менять и набирать вес (со всеми вытекающими, в виде лишних травм и потери формы). Азар выбрал второе.
+1
0
+1
вот он, пример для подражания, а не все эти роботы на поле и вне его
+4
-3
+1
Ответ Roni7730
Когда купили этого клоуна, я сказал не ждите что то хорошего, так и случилось
Где пруфы Билли? Очередной бла-бла...кому ты это говорил?
+1
-1
0
Ответ Опа, Митяй
Барбекю и розе? Челябинский трубопрокатный?)
Труболитейный
0
0
0
Ответ Pertinax Gandi
Ага, опять будут дня два кромсать интервью и выкладывать по чайной ложке.
Типичный спортс)))
0
0
0
Ответ Pato07
Типичный график любого топ футболиста
Да, но у каждого свой запас здоровья
0
0
0
Ответ Mercedes
Самый провальный трансфер Реала с отрывом. Перес как знал, когда не захотел его покупать из Лилля. Тогда ещё разговоры ходили, что Азар склонен к полноте, но Зидан все-таки продавил этот трансфер во время своего второго пришествия
так надо было покупать из Лилля, а после пика продавать в условный Челси. Перес, получается, два раза лоханулся
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий