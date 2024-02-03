Азар о том, что приехал в «Реал» с пятью лишними кг: «В отпуске я входил в режим «не трогайте меня» – барбекю, розе и все такое. Это давало перезагрузиться»
Эден Азар объяснил, почему приехал в «Реал» после перехода с лишним весом.
– Что случилось, когда после перехода в «Реал» вы приехали с пятью лишними килограммами?
– Я только что закончил безумный сезон с «Челси», один из лучших в карьере. Тогда я сказал себе: «Теперь я в «Реале», так что это, возможно, последний отпуск, когда я смогу...» И я разрешил себе делать то, что делал каждое лето.
Семь лет в Англии, никаких пауз даже на Рождество. Я отдавал все, поэтому, когда получал три-четыре недели отпуска, входил в режим «не трогайте меня». Барбекю, [вино] розе и все такое. Это позволяло мне перезагрузиться и начать заново. Но потом в «Реале» все пошло плохо. Вот и все.
– Вы говорили себе, что ваше тело заставляет расплачиваться за излишества?
– Нет. Мое тело заставляло меня платить за все эти годы. Я рано начал, играл без остановок, получал удары. Не из-за того, что я ел что-то не то. Те, кто знают все, скажут: «Все из-за того, что он не задумывался об этом». Я это принимаю, у каждого есть свое мнение.
В «Реале» у меня была серия травм. Иногда я даже не знал, в чем причина. Ты просыпаешься, встаешь и получаешь травму. Стоп, что? Мое тело устало, оно больше не может. Ему нужно отдохнуть, но оно больше не может. Тело говорит, и мое тело хорошо говорило со мной. В последние годы оно говорило: «Знаешь что, останови-ка это дерьмо, будь осторожен, позаботься о себе», – сказал бывший полузащитник «Челси» и «Реала», завершивший карьеру в октябре 2023 года.
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Скорее всего, все это прощалось, пока был молодой и постоянно играл, а тут стечение обстоятельств в виде нескольких травм подряд, большой пропуск и возраст. Все и наложилось.
а тут реалис жирным контрактом подъехал, ну так повещло челику, вообще никакой трагедии не вижу, и поводов кидаться какахами...
вот такой выбор
в общем жаль, что очень талантливый игрок, оказался не профессиональным по отношении к своему телу...
А вот в Реале, будущей 28 летним, не смог справиться, и плюс тот жесткой подкат Менье
Именно поэтому, сейчас Перес вообще не подписывает возрастных атакующих игроков