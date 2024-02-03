Азар о том, что приехал в «Реал» с пятью лишними кг: «В отпуске я входил в режим «не трогайте меня» – барбекю, розе и все такое. Это давало перезагрузиться»

Эден Азар объяснил, почему приехал в «Реал» после перехода с лишним весом.

– Что случилось, когда после перехода в « » вы приехали с пятью лишними килограммами?

– Я только что закончил безумный сезон с «Челси», один из лучших в карьере. Тогда я сказал себе: «Теперь я в «Реале», так что это, возможно, последний отпуск, когда я смогу...» И я разрешил себе делать то, что делал каждое лето.

Семь лет в Англии, никаких пауз даже на Рождество. Я отдавал все, поэтому, когда получал три-четыре недели отпуска, входил в режим «не трогайте меня». Барбекю, [вино] розе и все такое. Это позволяло мне перезагрузиться и начать заново. Но потом в «Реале» все пошло плохо. Вот и все.

– Вы говорили себе, что ваше тело заставляет расплачиваться за излишества?

– Нет. Мое тело заставляло меня платить за все эти годы. Я рано начал, играл без остановок, получал удары. Не из-за того, что я ел что-то не то. Те, кто знают все, скажут: «Все из-за того, что он не задумывался об этом». Я это принимаю, у каждого есть свое мнение.

В «Реале» у меня была серия травм. Иногда я даже не знал, в чем причина. Ты просыпаешься, встаешь и получаешь травму. Стоп, что? Мое тело устало, оно больше не может. Ему нужно отдохнуть, но оно больше не может. Тело говорит, и мое тело хорошо говорило со мной. В последние годы оно говорило: «Знаешь что, останови-ка это дерьмо, будь осторожен, позаботься о себе», – сказал бывший полузащитник «Челси» и «Реала», завершивший карьеру в октябре 2023 года.

Эден Азар: «Диеты – отстой, они бесполезны. Но я не ходил в «Макдональдс» каждый день – тогда не отыграл бы 16 лет»