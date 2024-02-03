Эден Азар: «Диеты – отстой, они бесполезны. Но я не ходил в «Макдональдс» каждый день – тогда не отыграл бы 16 лет»

Эден Азар рассказал, что негативно относится к диетам.

– Джон Оби Микел сказал: « – самый ленивый игрок из тех, что я видел. Но на выходных он становился лучшим игроком матча, а потом говорил: «Вот видите».

– Это правда, мне понравились его слова. Окей, я был ленивым. Но я каждый день тренировался. Во время матчей я отдавал и получал столько, что не выдержал бы, работая всю неделю на максимум. Когда ты – в кавычках – звезда команды, то нужно... С некоторыми тренерами это не работало. Они говорили: «Он не бегает на тренировках, и молодые игроки повторяют за ним. Но не каждый может вести себя так». Так они мне это объясняли.

Оставили бы меня в покое. Если они не хотят бегать, то это они не хотят бегать. Я не хочу быть примером.

– А в плане диеты?

– Не скажу, что я ее игнорировал. Просто не обращал внимания. Но я не ходил в «Макдональдс» каждый день – тогда я бы не отыграл 16 лет на профессиональном уровне. Я просто не придавал этому значения. Я бонвиван: люблю поесть, встретиться с друзьями, выпить. Случалось, за день до матча я выпивал маленькую бутылочку. Боже мой, «день подарков», а потом Рождество – раклеты, вино (хлопает в ладоши).

Мы идем непонятно куда. Потом гол, гол. А люди говорят мне быть осторожным. Это странно.

Диеты – отстой, они бесполезны. Что ж, это хорошо, если ты хочешь играть до 40 лет. Я знал, что это не мой случай. У меня в холодильнике всегда была небольшая бутылка Ruinart Blanc de Blancs.

– А случай с гамбургером в сборной?

– Это ошибка молодости. Я сделал это, скорее, для смеха, потому что это я, я хорошо играл за Бельгию после этого. Последний матч сезона (в квалификации Евро-2012 против Турции, 1:1 – Sports.ru), впереди отпуск.

Это был важный матч, мы могли выйти на Евро. Я расстроился, что меня заменили (на 60-й минуте – Sports.ru). В раздевалке я увидел, что мы не забили пенальти. Если бы я остался на поле, то пробил бы его. Тогда я позвонил папе: «Давай встретимся снаружи». И попросил дядю принести гамбургеры. Мы ели, а там была камера. Это глупость.

Но в хорошие бургеры, я-то знаю, – со смехом сказал бывший полузащитник « » и « », завершивший карьеру в октябре 2023 года.