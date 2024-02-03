Эден Азар: «Диеты – отстой, они бесполезны. Но я не ходил в «Макдональдс» каждый день – тогда не отыграл бы 16 лет»

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Эден Азар алкоголь и спорт Питание Футбол

Эден Азар рассказал, что негативно относится к диетам.

– Джон Оби Микел сказал: «Азар – самый ленивый игрок из тех, что я видел. Но на выходных он становился лучшим игроком матча, а потом говорил: «Вот видите».

– Это правда, мне понравились его слова. Окей, я был ленивым. Но я каждый день тренировался. Во время матчей я отдавал и получал столько, что не выдержал бы, работая всю неделю на максимум. Когда ты – в кавычках – звезда команды, то нужно... С некоторыми тренерами это не работало. Они говорили: «Он не бегает на тренировках, и молодые игроки повторяют за ним. Но не каждый может вести себя так». Так они мне это объясняли.

Оставили бы меня в покое. Если они не хотят бегать, то это они не хотят бегать. Я не хочу быть примером.

– А в плане диеты?

– Не скажу, что я ее игнорировал. Просто не обращал внимания. Но я не ходил в «Макдональдс» каждый день – тогда я бы не отыграл 16 лет на профессиональном уровне. Я просто не придавал этому значения. Я бонвиван: люблю поесть, встретиться с друзьями, выпить. Случалось, за день до матча я выпивал маленькую бутылочку. Боже мой, «день подарков», а потом Рождество – раклеты, вино (хлопает в ладоши).

Мы идем непонятно куда. Потом гол, гол. А люди говорят мне быть осторожным. Это странно.

Диеты – отстой, они бесполезны. Что ж, это хорошо, если ты хочешь играть до 40 лет. Я знал, что это не мой случай. У меня в холодильнике всегда была небольшая бутылка Ruinart Blanc de Blancs.

– А случай с гамбургером в сборной?

– Это ошибка молодости. Я сделал это, скорее, для смеха, потому что это я, я хорошо играл за Бельгию после этого. Последний матч сезона (в квалификации Евро-2012 против Турции, 1:1 – Sports.ru), впереди отпуск.

Это был важный матч, мы могли выйти на Евро. Я расстроился, что меня заменили (на 60-й минуте – Sports.ru). В раздевалке я увидел, что мы не забили пенальти. Если бы я остался на поле, то пробил бы его. Тогда я позвонил папе: «Давай встретимся снаружи». И попросил дядю принести гамбургеры. Мы ели, а там была камера. Это глупость.

Но в Бельгии хорошие бургеры, я-то знаю, – со смехом сказал бывший полузащитник «Челси» и «Реала», завершивший карьеру в октябре 2023 года.

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эден Азар : Первый бургер я убил в 16 лет
+26
-4
+22
Просто заказывал на дом. чего ходить то🤣
+17
0
+17
Это иллюзии и самообман. Так можно только лет до 27-28. А потом все равно, это сказывается, внезапно, за раз вдруг обрастаешь жиром. Что в принципе и произошло с товарищем.
+8
0
+8
Не каждый, а через день
+2
0
+2
Худший трансфер в истории футбола , и худший игрок с точки зрения профессионализма в Реале со времен Роналдо раздает советы о правильном образе жизни)
+3
-1
+2
А те кто так не считают играют почти до сорока лет. Ибра не даст соврать.
+1
0
+1
Разочаровывает Эден интервью
Вообще раздолбай, который особо не заморачивался
Вроде бельгиец, а гулял так, что не каждый бразилец себе позволял
+3
-2
+1
Бонвиван=болван
+1
0
+1
Ответ &_Bishep_&
Это иллюзии и самообман. Так можно только лет до 27-28. А потом все равно, это сказывается, внезапно, за раз вдруг обрастаешь жиром. Что в принципе и произошло с товарищем.
Съезд диетологов объявляется открытым.
+1
0
+1
Отстой - это Азар последние 5 лет
+2
-2
0
"отыграл энное количество лет" - где-то я это уже слышал.
0
0
0
Ну поэтому и сидел на банке с лишним весом пол карьеры.
+2
-2
0
Дани Карвахаль и его безглютеновая диета передают привет.
Бензема на диете боксеров сумел сохранить форму так, что выдал достойный Золотого Мяча сезон в 35 лет.
Модрич на диете в 38 лет конкурирует с +20летними Вальверде и Камавингой
0
0
0
Азар красава: играл на высшем уровне, собрал всевозможные трофеи и денег срубил под конец немерено, к тому же совмещал все это с кайфовой для него жизнью. Жизнь удалась
+1
-1
0
Что то разнесло Эденчика
0
0
0
попользовал футбол для своих целей, имеет право)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий