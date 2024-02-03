Эден Азар: «Мечтал о «Реале», но сейчас думаю, что он мне не подходил. Это немного красующийся клуб, я не такой»

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Зинедин Зидан Эден Азар Футбол

Эден Азар высказался о периоде карьеры, проведенном в «Реале».

– «Реал» подходил вам?

– Сейчас легко говорить. С детства я фанател от Зидана. Поэтому я любил и «Реал». «Бернабеу», белая футболка – в этом есть очарование, которого нет у других. «Реал» – особенный клуб.

Но, оглядываясь, я думаю, что нет, не подходил. Это немного красующийся клуб, а я не такой. Даже стиль игры мне не подходил, если сравнивать с предыдущими клубами. Но это была моя мечта. Я не мог завершить карьеру, не сыграв за «Реал».

– Вы хотели получать эти требования, которые налагаются в «Реале»?

– Я чувствовал все это. Как и всегда, я хотел все изменить, сделать по-своему и добиться успеха.

Моя история доказывает, что «Реал» масштабнее всего. Там сложно играть. Может, мне стоило больше тренироваться. А еще я получал травмы в неподходящие моменты. Операция, установленная пластина, восстановление. Я вернулся, но мне все равно больно. Поэтому я заставлял себя.

Второй сезон – я проваливаюсь. Пришел Анчелотти. Хорошая подготовка, я хорошо играю. Но мое тело, боль, травмы...

– Это было слишком?

– Однажды утром я проснулся, а у меня вот такая шишка (указывает на небольшую чашку – Sports.ru) на голеностопе. Инфекция. Мне сделали еще одну операцию – этого я и хотел, об этом и просил.

У меня было еще два года по контракту, и я сказал себе: «Давай, вперед». Но я зашел слишком далеко. Я потерял место в команде, потом – уверенность, потом – желание. Я дошел от жестких стыков с парнями, которые отрывали мне колени, до того, что мне было больно встать с кровати. Я бы хотел понять, почему так вышло, но не смог.

Например, я ходил к человеку, который работает с энергией. Он сказал: «Твоя энергия не в порядке». Черт, что происходит? Твое тело больше этого не хочет. Тогда все, прими это. Вы знаете хоть одного игрока, у которого после завершения карьеры ничего не болит? Я близко общаюсь с Пасторе, который живет тут рядом. Так вот он рассказывает то же самое. Тело говорит: «Стоп», – сказал бывший полузащитник «Челси» и «Реала», завершивший карьеру в октябре 2023 года.

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65 комментариев
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сорри,но человек который говорит что он лучший после Месси,не хвастливый?при живых Роналду, Неймаре
+57
-19
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«Это немного хвастливый клуб, я не такой»

Сказал чел, который считает, что только Месси играет в футбол лучше, чем он.
+27
-5
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Ответ Константин Ловков
Так он таким и был в моменте, в чем проблема?
Неймар 2014-2017 и роналду 2016-2018 были сильнее любого Азара
+30
-8
+22
Хвастливый? Интервью Азара показывает, что он выгорел, сломали травмы, он стал искать иррациональные оправдания: тело больше не хочет, клуб не подходит. В Реале играло много суперигроков, и далеко не все они были с огромным эго, как Роналду. Так что явно не в этом причина
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Глубоко наплевать, что он говорит о легендах Реала. Для Реала Азар никто и самый ужасный трансфер в истории - вот это факт, остальное не имеет значения, хотя его вот эта чёрная неблагодарность тоже показательна, почему так никак получилось в итоге у него в Реале.
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жаль конечно, что так получилось с травмами. Но по-моему, когда у тебя есть проблемы, то нужно еще профессиональнее относиться к режиму и питанию, а не бургеры жрать, набирая лишний вес вдобавок к травмам. Поэтому, очевидно, что все таки проблемы надо искать в себе самом, а не говорить, что клуб не такой какой-то
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Это ты с футболом закончил в 2018 году, а не Реал тебе не подходил, ленивое и пузатое позорище
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
читал,и комментарии с минусами как ты не удалял:)
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Эден красава конечно) Поводил своим причиндалами по губам величайшего клуба в истории футбола, заключив с ними жирный контракт и по сути все время там пожирал бургеры и жил в своё удовольствие. Но подумал, что этого недостаточно и решил еще один пинок в догонку отвесить)))
По губам одному клубу поводил Коутиньо, который сначала развел бчк на бабки, а потом уйдя в аренду, еще и активно поучаствовал в массовом надругательстве над ними же 8:2...😂. История такого примера не знает
+4
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+2
Ответ Даниэль Алисса Алисса
сорри,но человек который говорит что он лучший после Месси,не хвастливый?при живых Роналду, Неймаре
Так он таким и был в моменте, в чем проблема?
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Ответ Константин Ловков
Так он таким и был в моменте, в чем проблема?
Он никогда не был сильнее Неймара не говоря уже о Роналду. Я далеко не фанат ни Неймара и тем более Суареса но им Азар и в подметки не годится.
+5
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Ответ Даниэль Алисса Алисса
сорри,но человек который говорит что он лучший после Месси,не хвастливый?при живых Роналду, Неймаре
Сейчас бы уметь читать...
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В Реале всегда дисциплина и профессионализм превыше всего, хоть мадридцы и испанский клуб, но по пунктуальности и старательности не уступят немцам. Там не смотрят на былые достижения и статус, особенно, если они были добыты не в их футболке. Азар никогда в жизни не получал травм до концовки своего последнего сезона в Челси и времен в Реале. Видимо не справился ментально, не хватило силы духа, чтобы вкалывать и привести себя в форму. Всю футбольную карьеру в Лилле и Челси Эдена лелеяли и восхваляли всей командой, всячески оберегая. Жаль, что так сложилось…
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Карвахаль при травмах решает вопрос безглютеновой диетой, профилактикой, идеальной физподготовкой.

Азар: «Ну после игры мне зачем восстанавливаться? Моё восстановление, бургер с пивом - мне норм».

Вот и вся разница. Жаль, что Перес не увидел этого менталитета в этой обиженке.
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Ответ Игорь М.
Реал не лучший клуб мира, держу в курсе) сейчас лучший клуб в мире – Манчестер Сити, т.к. взяли КЧМ
Т.е. год назад в это же время лучшим клубом мира был все же Реал, проводящий откровенно не лучший сезон, но являющийся действующим обладателем КЧМ?

Все же на вещи нужно смотреть немного шире.
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Хуже трансфера в Реале не было!
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Скорее просто не подходил клубу из-за своего подхода к делу. Бургер мен
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Жалко ты об этом в 2019 не подумал
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
предыдущая новость об азаре:
"Азар о игроке сильнее него:"Только Месси"
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Ответ Даниэль Алисса Алисса
предыдущая новость об азаре: "Азар о игроке сильнее него:"Только Месси"
Комментарий удален пользователем
Ответ Константин Ловков
Так он таким и был в моменте, в чем проблема?
А зачем об этом говорить? А Реал лучший клуб в истории по трофеям? Но Реал хвастливый, а Азар честный)
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К сожалению и у "Реала" встречаются такие трансферы, когда берут хорошего игрока мимо команды и мимо смысла. Самый яркий пример - Гравесен, но и кроме него хватало.
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Ответ Даниэль Алисса Алисса
Неймар 2014-2017 и роналду 2016-2018 были сильнее любого Азара
Роналду образца с 2006 по 2009 и с 2016 по 2020 - это феноменальный футболист. Но Роналду с 2010 по 2015 - самый идеально сбалансированный игрок в истории футбола
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Ответ Даниэль Алисса Алисса
Неймар 2014-2017 и роналду 2016-2018 были сильнее любого Азара
2014-2015 г. Роналду тоже сильно провел
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Ответ VERBLYUD
Азар - легенда Челси, Лилля и сборной Бельгии. Отличная карьера!
..которая закончилась в 28 лет...а дальше чемпионаты по поеданию фаст-фудов. ((
Легенды Челси , это Терри, Дрогба, Лэмпрд...А Азар, это скорее где то рядом с Джимми-Флойд Хассельбайнком
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Ответ Игорь М.
Реал не лучший клуб мира, держу в курсе) сейчас лучший клуб в мире – Манчестер Сити, т.к. взяли КЧМ
В 2019 году у Реала было 4 ЛЧ за 5 лет
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Ответ Nothern Lord
Т.е. год назад в это же время лучшим клубом мира был все же Реал, проводящий откровенно не лучший сезон, но являющийся действующим обладателем КЧМ? Все же на вещи нужно смотреть немного шире.
откровенно не лучший, но этого хватило для трофея. Если смотреть шире, то в любом случае лучший клуб – Манчестер Сити, т.к. унизили Реал в ЛЧ, взяли требл (у Реала их вообще нет) и взяли сильнейший чемпионат
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Ответ Footballeur
Всё просто, Азар немного опоздал, нужно было раньше переходить. У него такое телосложение, что пиковую форму долго не удержишь, а так по таланту и способностям пиковый Азар конечно блистал бы в Реале.
А чем его телосложение отличается от того же Месси?
Перейди Азар в то время, когда в Реале бегали топовые Роналду и Бэйл, он тем более ничего не показал бы с таким отношением к тренировкам.
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Ответ Footballeur
Всё просто, Азар немного опоздал, нужно было раньше переходить. У него такое телосложение, что пиковую форму долго не удержишь, а так по таланту и способностям пиковый Азар конечно блистал бы в Реале.
Есть такой тип , которые раз запустив вес уже не могут вернуться в прежние кондиции (сохраняя при этом силы и энергию). Яркий был пример Карвальо из ЦСКА: обжрался шоколадок с колой, заплыл и не вернулся. Азар такой же. Похожие проблемы были у Ивана Соенко. Причина- слабая сила воли.
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Ответ korysh
жаль конечно, что так получилось с травмами. Но по-моему, когда у тебя есть проблемы, то нужно еще профессиональнее относиться к режиму и питанию, а не бургеры жрать, набирая лишний вес вдобавок к травмам. Поэтому, очевидно, что все таки проблемы надо искать в себе самом, а не говорить, что клуб не такой какой-то
В том то и дело- отсутствие профессионализма. В большой футболе, с его скоростями даже лишних 500 гр хватает для получения травмы. А этот выглядел как завсегдатай пивнушки.
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