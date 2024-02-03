Эден Азар: «Мечтал о «Реале», но сейчас думаю, что он мне не подходил. Это немного красующийся клуб, я не такой»

Эден Азар высказался о периоде карьеры, проведенном в «Реале».

– « » подходил вам?

– Сейчас легко говорить. С детства я фанател от Зидана. Поэтому я любил и «Реал». «Бернабеу», белая футболка – в этом есть очарование, которого нет у других. «Реал» – особенный клуб.

Но, оглядываясь, я думаю, что нет, не подходил. Это немного красующийся клуб, а я не такой. Даже стиль игры мне не подходил, если сравнивать с предыдущими клубами. Но это была моя мечта. Я не мог завершить карьеру, не сыграв за «Реал».

– Вы хотели получать эти требования, которые налагаются в «Реале»?

– Я чувствовал все это. Как и всегда, я хотел все изменить, сделать по-своему и добиться успеха.

Моя история доказывает, что «Реал» масштабнее всего. Там сложно играть. Может, мне стоило больше тренироваться. А еще я получал травмы в неподходящие моменты. Операция, установленная пластина, восстановление. Я вернулся, но мне все равно больно. Поэтому я заставлял себя.

Второй сезон – я проваливаюсь. Пришел Анчелотти. Хорошая подготовка, я хорошо играю. Но мое тело, боль, травмы...

– Это было слишком?

– Однажды утром я проснулся, а у меня вот такая шишка (указывает на небольшую чашку – Sports.ru) на голеностопе. Инфекция. Мне сделали еще одну операцию – этого я и хотел, об этом и просил.

У меня было еще два года по контракту, и я сказал себе: «Давай, вперед». Но я зашел слишком далеко. Я потерял место в команде, потом – уверенность, потом – желание. Я дошел от жестких стыков с парнями, которые отрывали мне колени, до того, что мне было больно встать с кровати. Я бы хотел понять, почему так вышло, но не смог.

Например, я ходил к человеку, который работает с энергией. Он сказал: «Твоя энергия не в порядке». Черт, что происходит? Твое тело больше этого не хочет. Тогда все, прими это. Вы знаете хоть одного игрока, у которого после завершения карьеры ничего не болит? Я близко общаюсь с Пасторе, который живет тут рядом. Так вот он рассказывает то же самое. Тело говорит: «Стоп», – сказал бывший полузащитник «Челси» и «Реала», завершивший карьеру в октябре 2023 года.