Месси признавался лучшим в 51,6% матчей за «Барселону» и «ПСЖ» с 2009-го – чаще всех в топ-лигах. Роналду – 2-й, Неймар – 3-й, Азар – 10-й
Лионель Месси чаще всех за последние 15 лет становился игроком матча в топ-лигах.
Согласно подсчетам PopFoot, начиная с 2009 года аргентинец провел в ведущих чемпионатах 628 игр. В 324 из них (51,6%) он признавался лучшим.
В топ-10 вошли:
1. Лионель Месси («Барселона», «ПСЖ») – 51,6% (324 игры из 628).
2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус») – 28,8% (176/612).
3. Неймар («Барселона», «ПСЖ») – 26,8% (90/336).
4. Златан Ибрагимович («Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед») – 24,2% (96/396).
5. Килиан Мбаппе («Монако», «ПСЖ») – 24% (82/342).
6. Эрлинг Холанд («Боруссия», «Манчестер Сити») – 21,5% (39/181).
7. Харри Кейн («Тоттенхэм», «Бавария») – 21,2% (98/463).
8. Арьен Роббен («Бавария») – 20,3% (57/281).
9. Кевин де Брюйне («Вердер», «Челси», «Вольфсбург», «Манчестер Сити») – 19,3% (86/446).
10. Эден Азар («Лилль», «Челси», «Реал») – 19,2% (100/520).
Больше 40% — никого
Больше 30% — никого
Больше 20% — Роналду и остальные.
Этот показатель круче чем голы и передачи подчёркивает пропасть в игре между Месси и всеми остальными.
Ой звездааа
Но никто не говорит о КДБ, единственном игре не из линии атаки, который есть в этом списке. Хотя он тоже играет повыше, чем классический полузащитник.
Ну и сам факт, что здесь только форварды/вингеры + КДБ - забавен. Футбольные "аналитики", которые вручают эти MVP слишком зациклены на атаке. Хотя это тоже объяснимо.
Я то и лучшего игрока тех времен голы не пересматриваю, зачем мне смотреть 450 голов Роналду
Потому что он затащил свою сборную к 2 финалам ЧМ , когда пенальти забивает Роналду - оаоаоаоаоаоа крутооой , когда Месси забивает - фуууу "Песси" уууууу