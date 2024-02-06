Месси признавался лучшим в 51,6% матчей за «Барселону» и «ПСЖ» с 2009-го – чаще всех в топ-лигах. Роналду – 2-й, Неймар – 3-й, Азар – 10-й

Лионель Месси чаще всех за последние 15 лет становился игроком матча в топ-лигах.

Согласно подсчетам PopFoot, начиная с 2009 года аргентинец провел в ведущих чемпионатах 628 игр. В 324 из них (51,6%) он признавался лучшим.

В топ-10 вошли:

1. («Барселона», «ПСЖ») – 51,6% (324 игры из 628).

2. («Манчестер Юнайтед», «Реал», « ») – 28,8% (176/612).

3. Неймар (« », «ПСЖ») – 26,8% (90/336).

4. Златан Ибрагимович («Барселона», «Милан», «ПСЖ», « ») – 24,2% (96/396).

5. Килиан Мбаппе («Монако», «ПСЖ») – 24% (82/342).

6. Эрлинг Холанд («Боруссия», «Манчестер Сити») – 21,5% (39/181).

7. Харри Кейн («Тоттенхэм», «Бавария») – 21,2% (98/463).

8. Арьен Роббен («Бавария») – 20,3% (57/281).

9. Кевин де Брюйне («Вердер», «Челси», «Вольфсбург», «Манчестер Сити») – 19,3% (86/446).

10. Эден Азар («Лилль», «Челси», «Реал») – 19,2% (100/520).