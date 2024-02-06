Месси признавался лучшим в 51,6% матчей за «Барселону» и «ПСЖ» с 2009-го – чаще всех в топ-лигах. Роналду – 2-й, Неймар – 3-й, Азар – 10-й

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Лионель Месси чаще всех за последние 15 лет становился игроком матча в топ-лигах.

Согласно подсчетам PopFoot, начиная с 2009 года аргентинец провел в ведущих чемпионатах 628 игр. В 324 из них (51,6%) он признавался лучшим.

В топ-10 вошли:

1. Лионель Месси («Барселона», «ПСЖ») – 51,6% (324 игры из 628).

2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус») – 28,8% (176/612).

3. Неймар («Барселона», «ПСЖ») – 26,8% (90/336).

4. Златан Ибрагимович («Барселона», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед») – 24,2% (96/396).

5. Килиан Мбаппе («Монако», «ПСЖ») – 24% (82/342).

6. Эрлинг Холанд («Боруссия», «Манчестер Сити») – 21,5% (39/181).

7. Харри Кейн («Тоттенхэм», «Бавария») – 21,2% (98/463).

8. Арьен Роббен («Бавария») – 20,3% (57/281).

9. Кевин де Брюйне («Вердер», «Челси», «Вольфсбург», «Манчестер Сити») – 19,3% (86/446).

10. Эден Азар («Лилль», «Челси», «Реал») – 19,2% (100/520).

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71 комментарий
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Больше 50% — Месси
Больше 40% — никого
Больше 30% — никого
Больше 20% — Роналду и остальные.
+35
-14
+21
В больше половины игр быть лучшим игроком !!!
Этот показатель круче чем голы и передачи подчёркивает пропасть в игре между Месси и всеми остальными.
+14
-4
+10
Ответ Leon Petov
Данные брали с Whoscored? они за каждый выход на поле дают мессе 8.0, а за предголевую минимум 9
Гори горииии твоя жо
Ой звездааа
+12
-5
+7
разрыв просто чудовищный даже от второго места. собственно это всё что нужно знать о придуманном "противостоянии" в СМИ
+13
-6
+7
Ответ Leon Petov
Данные брали с Whoscored? они за каждый выход на поле дают мессе 8.0, а за предголевую минимум 9
хускоред берет статистические данные, это не тот случае когда голосуют. тут компьютер считают, пасы по удар, созданные голевые шансы,ассисты,голы,дриблинг, продвижение мяча вперед, дальние передачи и т.д. все до мелочей. конечно игроки который нулевой весь матч но с одним удачным касанием НО забив гол,как Роналду очки толком не соберут. ибо очки получает только за забитый гол. потому и Лео стал МВП в более чем 50% матчах и отрыв от второго колоссальный
+8
-3
+5
Ответ человек-муравей человек-физрук
Неймар почти как Роналду. если бы не бешеный пиар пустынного обошел бы запросто. потому что Ней и есть первый после Лео а не навязанный агентом и сми порток
Так у Неймара всего на 4 трофея меньше, чем у Криштика, и это при том, что он начал свою карьеру на 8 лет позже.
+7
-2
+5
Ответ Отец Абду
Есть рейтинг, где Месси не на первом месте?:) Ну, кроме по голам с пенальти и по голам в ворота Люксембурга
наверное в таком же рейтинге от лэкип) я удивлюсь если за период выступлении в псг у него рейтинг будет выше 4.0) он даже когда оформлял гол+пас уходил с в лучшем случае 4.0) идеальный рейтинг для крироглоров)
+5
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Ответ PIT-BUL
Да будет срач! Аминь!
Тут сраться не с чего, голая статистика
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0
+4
Ответ Николай Бойко
Комментарий скрыт
На ЧМ также да?
+12
-8
+4
Это наверное тоже купил , а Месси оказывается владелец футбола , всё может купить)))
+8
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+4
Отрыв от 2 места просто космический
+8
-4
+4
Есть рейтинг, где Месси не на первом месте?:) Ну, кроме по голам с пенальти и по голам в ворота Люксембурга
+19
-15
+4
В каждом втором матче признавался лучшим, просто безумец! Но 🐓 будут говорить, что все куплено))
+6
-3
+3
Фига себе отрыв у Месси.
+4
-1
+3
Ответ Н.Ф.
Больше 50% — Месси Больше 40% — никого Больше 30% — никого Больше 20% — Роналду и остальные.
Абсолютно каждый компьютерный агрегатор, который считает действия на поле подкупил лично Месси, чтобы подкручивать себе баллы. Не знали???
+8
-6
+2
Учитывая, с кем приходилось конкурировать Неймару, и то, сколько раз ему приходилось осваиваться после травм, его показатель можно назвать выдающимся.
+1
0
+1
Неймар почти как Роналду. если бы не бешеный пиар пустынного обошел бы запросто. потому что Ней и есть первый после Лео а не навязанный агентом и сми порток
+8
-7
+1
Ответ Фарид Харисов
Абсолютно заслуженный результат, потому что даже когда Лео "пешком ходит" и не забивает 5, то он отдает под 90% точных передач и создаёт кучу острых моментов. Тут и компьютер и эксперт насчитает много баллов, нужна лишь непредвзятость и зоркий глаз ;)
Да перестань. Очевидно что Месси купил эти 22,8 %, преимущества над величайшим, через ФИФА/ Катарцев/Инопланетян/ООН/Профсоюз гномов/Каталонскую хунту
+5
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Все отмечают величие Месси по этому рейтингу (действительно сильно впечатляет).

Но никто не говорит о КДБ, единственном игре не из линии атаки, который есть в этом списке. Хотя он тоже играет повыше, чем классический полузащитник.

Ну и сам факт, что здесь только форварды/вингеры + КДБ - забавен. Футбольные "аналитики", которые вручают эти MVP слишком зациклены на атаке. Хотя это тоже объяснимо.
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Знаем мы как признавали его лучшим, по принципу the best 2023
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Ответ Intouchble Intouchble
В лиге чемпионов он нигде не первый бро
скоро и порток не будет первым
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Ответ войд
Без ручных свистков меси реально игрок одной команды)
Игрок одной команды, который играл круто в 4-х разных командах?))
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Ответ yrok77
После включи 450 голов Роналду за Реал
Зачем?
Я то и лучшего игрока тех времен голы не пересматриваю, зачем мне смотреть 450 голов Роналду
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Ответ Язарег Ался
Там ещё хуже 1 гол с игры у меси.
У вашего любимчика их ровно "ноль" , факт!
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Ответ Язарег Ался
Напомни сколько у него минут на поле начиная с 1/4 ЧМ? И сколько на первый гол ушло у меси.
Знаешь почему он больше минут сыграл?
Потому что он затащил свою сборную к 2 финалам ЧМ , когда пенальти забивает Роналду - оаоаоаоаоаоа крутооой , когда Месси забивает - фуууу "Песси" уууууу
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Ответ Кефтеме
У кого больше пенальти в карьере: Месси или Роналду?
На штук 20 впереди Роналду , по реализации на штук 70
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Ответ atomio
разрыв просто чудовищный даже от второго места. собственно это всё что нужно знать о придуманном "противостоянии" в СМИ
Нет, далеко не всё. Одни МВП не описывают реальный отрыв.
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Ответ Intouchble Intouchble
Не важно как активно минусуйте мой коммент поо The Best, все равно факт того что это позор остаётся
Комментарий удален модератором
Ответ Н.Ф.
Больше 50% — Месси Больше 40% — никого Больше 30% — никого Больше 20% — Роналду и остальные.
С Негрейрой можно знатно в каждом матче отличаться.
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Ответ Н.Ф.
Больше 50% — Месси Больше 40% — никого Больше 30% — никого Больше 20% — Роналду и остальные.
Спасибо, что подчеркнул, никто бы и не заметил, продублируй сообщение на всякий, чтоб наяривали
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