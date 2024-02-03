Эден Азар: «Заработать на 10 млн больше? Зачем? Мне для счастья нужно не это, а подвозить детей в школу. Удовольствие – мой путь»

Эден Азар высказался о периоде карьеры, проведенном в «Реале».

– Вы страдали [в « »]?

– Нет. Мне повезло попасть в эту индустрию и заработать много денег. У людей каждый день сложности. Я не имел права жаловаться, даже когда не играл, даже когда был травмирован. Не имел права говорить «жизнь – отстой». Это невозможно.

Мне было больно, но, с другой стороны... В конце концов я использовал это как оправдание. «Мне больно, я не могу это делать». Я не был в депрессии, просто больше не хотел. Куда-то переезжать, привыкать к новой команде, перевозить детей. У меня больше не было на это энергии и сил.

Удовольствие – мой путь, мое направление. Когда оно пропало, смысла в этом больше не было.

– Вы могли где-то заработать больше?

– Зачем? На десять миллионов больше? Это, конечно, много, но я не хотел. И мне не нужно это для счастья. Подвозить детей в школу, играть в футбол, наслаждаться временем с 2-летним сыном, играть в гольф, падел, совершать небольшие пробежки. Мне нужны маленькие вещи. Я люблю смотреть сериалы или мультики с детьми.

Я почти не смотрю футбол, только игры брата за «Андерлехт». ВАР – отстой. Все жалуются.

– Вы чувствуете вину за то, что не стали тем, кого ожидал увидеть «Реал»?

– Нет. Но мне грустно за настоящих болельщиков. Когда я пришел, они были полны надежды. Я чувствовал, что подвел их. Хочу обратиться к ним: «Это не моя вина, меня подвело тело. Я пытался, но не получилось. Простите, – сказал бывший полузащитник «Челси» и «Реала», завершивший карьеру в октябре 2023 года.