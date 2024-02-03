Эден Азар: «Заработать на 10 млн больше? Зачем? Мне для счастья нужно не это, а подвозить детей в школу. Удовольствие – мой путь»

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига болельщики Эден Азар деньги Футбол

Эден Азар высказался о периоде карьеры, проведенном в «Реале».

– Вы страдали [в «Реале»]?

– Нет. Мне повезло попасть в эту индустрию и заработать много денег. У людей каждый день сложности. Я не имел права жаловаться, даже когда не играл, даже когда был травмирован. Не имел права говорить «жизнь – отстой». Это невозможно.

Мне было больно, но, с другой стороны... В конце концов я использовал это как оправдание. «Мне больно, я не могу это делать». Я не был в депрессии, просто больше не хотел. Куда-то переезжать, привыкать к новой команде, перевозить детей. У меня больше не было на это энергии и сил.

Удовольствие – мой путь, мое направление. Когда оно пропало, смысла в этом больше не было.

– Вы могли где-то заработать больше?

– Зачем? На десять миллионов больше? Это, конечно, много, но я не хотел. И мне не нужно это для счастья. Подвозить детей в школу, играть в футбол, наслаждаться временем с 2-летним сыном, играть в гольф, падел, совершать небольшие пробежки. Мне нужны маленькие вещи. Я люблю смотреть сериалы или мультики с детьми.

Я почти не смотрю футбол, только игры брата за «Андерлехт». ВАР – отстой. Все жалуются.

– Вы чувствуете вину за то, что не стали тем, кого ожидал увидеть «Реал»?

– Нет. Но мне грустно за настоящих болельщиков. Когда я пришел, они были полны надежды. Я чувствовал, что подвел их. Хочу обратиться к ним: «Это не моя вина, меня подвело тело. Я пытался, но не получилось. Простите, – сказал бывший полузащитник «Челси» и «Реала», завершивший карьеру в октябре 2023 года.

 

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71 комментарий
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Вот пример человека без депрессии. А то некоторые личности с тонкой душевной организацией жалуются на давление, что деньги им не помогают.
Отвёз ребенка в школу, бахнул бургер, запил пивасом и получил перевод в лям баксов за контракт. А другие ноют и страдают)))
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Послушайте, для человека с такой философией Азар очень многого достиг .... А представьте что бы было будь он трудоголиком ....
+94
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Вот это - взгляд на жизнь настоящего человека, а не персонажа тик-тока. Я понимаю разочарование болельщиков Реала. Но в этом виноват не Азар, а все те кто готовы платить сумасшедшие, ничем не оправданные деньги.
А Азар, человек простой - любит семью, друзей, себя. Ему дают - он берет. Простой, обычный человек. Те кто делал из него бога - тут, как уже говорилось, ваши ожидания - ваши проблемы.
+69
-7
+62
Адекватно разложил по полкам
+31
-3
+28
Ведь жизнь удалась, вон бьютифул лайф
+13
0
+13
Ответ Evgen_Hazard
Вот пример человека без депрессии. А то некоторые личности с тонкой душевной организацией жалуются на давление, что деньги им не помогают. Отвёз ребенка в школу, бахнул бургер, запил пивасом и получил перевод в лям баксов за контракт. А другие ноют и страдают)))
Устройство психики у всех одинаковое, деньги на это точно повлиять не могут. Честер собирал стадионы, имел миллионы на счету, семью, но суициднулся.
+15
-2
+13
Ответ Вилгельм Тель
Вот это - взгляд на жизнь настоящего человека, а не персонажа тик-тока. Я понимаю разочарование болельщиков Реала. Но в этом виноват не Азар, а все те кто готовы платить сумасшедшие, ничем не оправданные деньги. А Азар, человек простой - любит семью, друзей, себя. Ему дают - он берет. Простой, обычный человек. Те кто делал из него бога - тут, как уже говорилось, ваши ожидания - ваши проблемы.
Все верно. Человек вчера играл на топ-уровне, его приглашают на огромные деньги, заключая договор, по которому расчитывают получить за эти деньги топ-игру, но профи их кидает и выдает свою лень и слабохарактерность за философию жизни, а потом еще про детей и школу приплетает. Да, настоящий человек, с гнильцой, что обычно для людей.
+25
-15
+10
Ответ Вилгельм Тель
Вот это - взгляд на жизнь настоящего человека, а не персонажа тик-тока. Я понимаю разочарование болельщиков Реала. Но в этом виноват не Азар, а все те кто готовы платить сумасшедшие, ничем не оправданные деньги. А Азар, человек простой - любит семью, друзей, себя. Ему дают - он берет. Простой, обычный человек. Те кто делал из него бога - тут, как уже говорилось, ваши ожидания - ваши проблемы.
К Азару вопросов нет. Но Ваш комментарий из серии: как хорошо быть примитивным, а если кто-то хочет большего - он врет для тик-тока.
+11
-2
+9
Приятно читать, что у Эдена всё в жизни хорошо. Много хейта словил после своего перехода в Реал, но по факту - у него замечательная жизнь и действительно грех жаловаться. Человек вышел на пенсию в 33 года миллионером, обеспечив себя и своё потомство на три поколения вперёд.
+9
-2
+7
«Подвозить детей в школу, играть в футбол, наслаждаться временем с 2-летним сыном, играть в гольф, падел, совершать небольшие пробежки. Мне нужны маленькие вещи. Я люблю смотреть сериалы или мультики с детьми»

И ни слова про бургеры 🤔
+7
-1
+6
– Вы страдали [в «Реале»]?

– Нет. Мне повезло попасть в эту индустрию и заработать много денег

Вот и вся мечта. У Мбаппе такая же, вот только ПСЖ может исполнять эти мечты, поэтому Килиан до сих пор в Париже)
Эдену респект за искренность и открытость!
+10
-5
+5
Азар адекватен, как обычно. Обидно за него
+6
-2
+4
– Нет. Мне повезло попасть в эту индустрию и заработать много денег. У людей каждый день сложности. Я не имел права жаловаться, даже когда не играл, даже когда был травмирован. Не имел права говорить «жизнь – отстой». Это невозможно.

За эти слова прощаю Азару всё его раздолбайство.
+4
0
+4
Ответ TaR
Удовольствие - точно путь Азара, в этом нет никаких сомнений. Мог бы хоть иногда на диете посидеть и в форму себя приводить)
Ну раз "мог бы", то ты так и не понял ,какой у него путь) Он не хотел.
+5
-2
+3
Ответ ekaterina_)))
Да, действительно интересно)
Но больше всего мне было бы интересно посмотреть на непьщего Гаскойна ....
+3
0
+3
Ответ Nike of FW
Послушайте, для человека с такой философией Азар очень многого достиг .... А представьте что бы было будь он трудоголиком ....
Да, действительно интересно)
+3
0
+3
Ну ты так в 33 говоришь. Бабки ещё карман греют. Вот только они имеют свойство заканчиваться. А что Азар умеет, кроме футбола?
+4
-1
+3
Ответ Вилгельм Тель
Я надеюсь, что вы хоть понимаете, на сколько ваше представление о реальном футболе, загажено всякими FIFAми, PESами и им подобными симуляторами. Вот в них - все как вы хотели: купил себе вингера за 100М, он будет играть за вас на 100М. И о своей философии вам ничего рассказывать не будет. И не придется расстраиваться.
Ну ты все опроверг, конечно. Мое представление о футболе загажено фифами и песами, поэтому Азар не кидал работодателя на огромные деньги, а просто живет для себя. Связь очевидна. Ты все четко разложил.
+3
-1
+2
Ответ Nike of FW
Послушайте, для человека с такой философией Азар очень многого достиг .... А представьте что бы было будь он трудоголиком ....
Трудоголики плохо заканчивают обычно, пашут, ничего не видят вокруг, добиваются какого-то локального успеха, но при этом выгорают, становятся психически нестабильными, а ближе к 50, а то и раньше и здоровья нет:) Вон посмотри во что кринж с возрастом превратился, это же совершенно больной человек, с кучей комплексов:))
+21
-19
+2
Ответ Ruslan3132
не тело его подвело, а лень, безалаберность, непрофессионализм и слабохарактерность. Худший трансфер Реала, и это останется с ним всегда.
Да ему на это по.., похоже.)))
+2
-1
+1
Ответ Neclerque
«Подвозить детей в школу, играть в футбол, наслаждаться временем с 2-летним сыном, играть в гольф, падел, совершать небольшие пробежки. Мне нужны маленькие вещи. Я люблю смотреть сериалы или мультики с детьми» И ни слова про бургеры 🤔
Я бы тоже не стал рассказывать про свою истинную любовь каждому попавшему
+1
0
+1
Вот пример человека без депрессии. А то некоторые личности с тонкой душевной организацией жалуются на давление, что деньги им не помогают.
Отвёз ребенка в школу, бахнул бургер, запил пивасом и получил перевод в лям баксов за контракт. А другие ноют и страдают🤔
+1
0
+1
в комментах негатив - только от фанов Реала) Красава Азар. Может себе позволить пожить в удовольствие. В Челси был великолепен. Заслужил. Ну а насчёт Реала - сложилось как сложилось. Спасибо, Эден, за 145 млн)
+4
-3
+1
Ответ seppblatter@mail.ru
Все верно. Человек вчера играл на топ-уровне, его приглашают на огромные деньги, заключая договор, по которому расчитывают получить за эти деньги топ-игру, но профи их кидает и выдает свою лень и слабохарактерность за философию жизни, а потом еще про детей и школу приплетает. Да, настоящий человек, с гнильцой, что обычно для людей.
Я надеюсь, что вы хоть понимаете, на сколько ваше представление о реальном футболе, загажено всякими FIFAми, PESами и им подобными симуляторами. Вот в них - все как вы хотели: купил себе вингера за 100М, он будет играть за вас на 100М. И о своей философии вам ничего рассказывать не будет. И не придется расстраиваться.
+2
-2
0
Ответ Sergey
Да ему на это по.., похоже.)))
не бывает такого ) у него высокое самомнение(почитай вью про "лучше меня только Месси") и ему наверняка неприятно осознавать что он худший трансфер в истории одного из самых больших топ клубов.
+1
-1
0
Ответ Ruslan3132
не бывает такого ) у него высокое самомнение(почитай вью про "лучше меня только Месси") и ему наверняка неприятно осознавать что он худший трансфер в истории одного из самых больших топ клубов.
Это тебе так хочется думать, да пожалуйста, ни кто не запрещает.
А из интервью можно сделать вывод, что Азару все фиолетово, он живёт и кайфует, не парится.
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Ответ Eden Hazard
в комментах негатив - только от фанов Реала) Красава Азар. Может себе позволить пожить в удовольствие. В Челси был великолепен. Заслужил. Ну а насчёт Реала - сложилось как сложилось. Спасибо, Эден, за 145 млн)
Комментарий удален модератором
Ответ Eden Hazard
в комментах негатив - только от фанов Реала) Красава Азар. Может себе позволить пожить в удовольствие. В Челси был великолепен. Заслужил. Ну а насчёт Реала - сложилось как сложилось. Спасибо, Эден, за 145 млн)
В Челси был порой ВЕЛИКолепен! Казалось немного и золотой мячик получит...но..навсегда в сердцах тот проход соло и гол АрсеналУуууу!!!!
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Футбола и страсти к игре все меньше, только деньги и релакс
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А Азар то оказывается ещё тот гедонист.Имеет право.
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