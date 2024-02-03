Эден Азар: «Сгорел бы, если бы жил как Роналду. Час в холодной ванной после матча – нет. Я хочу выпить пива с друзьями»

Теги Криштиану Роналду Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эден Азар алкоголь и спорт Питание Футбол

Эден Азар считает, что не был бы собой, имея характер Криштиану Роналду.

– Футбол был для вас работой?

– Нет, игрой. И я старался сохранять это до конца. Как только это отношение пропало, я закончил карьеру. Я знал, что это работа, ведь так я зарабатывал. Но я хотел быть в стороне от этого. Это мое любимое дело, моя игрушка. Поэтому я и построил такую карьеру. Вот что я думаю.

– Вы бы хотели обладать другим менталитетом? Таким отношением к работе, как у Криштиану Роналду, например?

– Нет. Тогда это был бы не я. Час в холодной ванной после матча – нет. Оставьте меня в покое, я хочу провести время с друзьями, поехать домой, сыграть в карты, выпить пива. Я играл с детьми в саду по два часа, и это было моим восстановлением.

Если бы я жил как Криштиану, то сгорел бы. Но это просто пример, потому что есть и другие игроки с таким отношением.

– Как вы подходили к требованиям профессионального футбола?

– Когда ты хорош, то делаешь на поле все, что хочешь. Я всегда начинал с этого принципа. Я управлял собой.

Я не ходил в зал каждые три дня, не тратил по три часа на физиотерапию, чтобы восстановиться. Но я делал разницу. А от игрока только это и требуется, – рассказал бывший полузащитник «Челси» и «Реала», завершивший карьеру в октябре 2023 года.

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24 комментария
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Наш человек)
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Таких как Роналду очень мало) слишком много дисциплины и труда, но благодаря этому он один из лучших
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Надо было в ванну с холодным пивом!
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Это было очевидно)
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Ответ Великий Алонсо
Именно поэтому Криштиану Роналду пример для всех - накачанный, высокий, стройный, сильный, быстрый, бьет отлично с обеих ног, высоко прыгает, настоящий доминатор на поле, с огромным отрывом от всех Криштиану Роналду лучший в футболист в истории 👍👍👍
Навалил кринжа ты знатно 👍
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Ну и кто его осудит?
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Базу выдал
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Именно по этому Роналду - один из величавших игроков в истории футбола, а Азар - по сути завершил карьеру 5 лет назад благодаря своему отношению к себе и футболу
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– Футбол был для вас работой?
– Нет, игрой. И я старался сохранять это до конца. Как только это отношение пропало, я закончил карьеру
Ты закончил карьеру, когда подписал контракт с Реалом..
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этот вопрос надо было на собеседовании с Реалом задавать
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В целом успешная карьера у Эдена, жаль конечно, мог добиться большего. Таких как Роналду единицы, он как Джордан, просто одержимый споротом, невероятная дисциплина и невероятный характер
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Карьера Азара показывает, что и такой подход имеет место быть. Необязательно доходить до таких крайностей как Роналду, чтобы стать звездой. Просто карьера будет чуть короче. Эдену такой образ жизни не сильно помешал разрывать в АПЛ
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Роналду это Николас Энджел, Азар - Дэнни Баттерман
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Хорошо, что для меня моя профессия работа, а не игра.
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Бро, мы это и без слов видим) го в бургерную завтра?
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Ответ Okazaki
Надо было в ванну с холодным пивом!
Если б море было водкой, я бы стал подводной лодкой (с)
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