Эден Азар: «Сгорел бы, если бы жил как Роналду. Час в холодной ванной после матча – нет. Я хочу выпить пива с друзьями»

Эден Азар считает, что не был бы собой, имея характер Криштиану Роналду.

– Футбол был для вас работой?

– Нет, игрой. И я старался сохранять это до конца. Как только это отношение пропало, я закончил карьеру. Я знал, что это работа, ведь так я зарабатывал. Но я хотел быть в стороне от этого. Это мое любимое дело, моя игрушка. Поэтому я и построил такую карьеру. Вот что я думаю.

– Вы бы хотели обладать другим менталитетом? Таким отношением к работе, как у , например?

– Нет. Тогда это был бы не я. Час в холодной ванной после матча – нет. Оставьте меня в покое, я хочу провести время с друзьями, поехать домой, сыграть в карты, выпить пива. Я играл с детьми в саду по два часа, и это было моим восстановлением.

Если бы я жил как Криштиану, то сгорел бы. Но это просто пример, потому что есть и другие игроки с таким отношением.

– Как вы подходили к требованиям профессионального футбола?

– Когда ты хорош, то делаешь на поле все, что хочешь. Я всегда начинал с этого принципа. Я управлял собой.

Я не ходил в зал каждые три дня, не тратил по три часа на физиотерапию, чтобы восстановиться. Но я делал разницу. А от игрока только это и требуется, – рассказал бывший полузащитник « » и « », завершивший карьеру в октябре 2023 года.