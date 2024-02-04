Фанаты «Жироны» после удаления тренера в матче с «Сосьедадом»: «Вот как побеждает «Мадрид»

Фанаты «Жироны» выразили недовольство удалением тренера Мичела Санчеса.

В концовке матча Ла Лиги с «Сосьедадом» (0:0) получил красную карточку за споры с судьей и пропустит ближайшую игру с « ».

Кроме того, в середине первого тайма хавбек «Жироны» Янхель Эррера забил гол, ног взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Также автоматические дисквалификации заработали Эррера и защитник Дэйли Блинд – они получили по желтой карточке, которые стали для них пятыми в текущем розыгрыше .

После удаления тренера болельщики «Жироны» начали скандировать: «Вот как побеждает «Мадрид».

« » занимает 2-е место в таблице чемпионата с 56 очками после 23 матчей. Лидирует «Реал» – у него 57 баллов после 22 игр.