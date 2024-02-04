Фанаты «Жироны» после удаления тренера в матче с «Сосьедадом»: «Вот как побеждает «Мадрид»
Фанаты «Жироны» выразили недовольство удалением тренера Мичела Санчеса.
В концовке матча Ла Лиги с «Сосьедадом» (0:0) Санчес получил красную карточку за споры с судьей и пропустит ближайшую игру с «Реалом».
Кроме того, в середине первого тайма хавбек «Жироны» Янхель Эррера забил гол, ног взятие ворот было отменено из-за офсайда.
Также автоматические дисквалификации заработали Эррера и защитник Дэйли Блинд – они получили по желтой карточке, которые стали для них пятыми в текущем розыгрыше Ла Лиги.
После удаления тренера болельщики «Жироны» начали скандировать: «Вот как побеждает «Мадрид».
«Жирона» занимает 2-е место в таблице чемпионата с 56 очками после 23 матчей. Лидирует «Реал» – у него 57 баллов после 22 игр.
Гол на офсайде у Жироны отменили - виноват Мадрид. Блинд и Эррера, висящие на карточках, получили пятый горчичник - виноват Мадрид. Удалили тренера - виноват Мадрид. Самим-то не смешно?)
У Реала перед дерби пятой карточкой поймал дискву Чуамени - при том, что карточка предельно странная, а среди игроков обороны обилие травм и банально приходится пользовать экспериментальный состав. По логике жиронцев, "вот так побеждает Атлетико". На самом деле матрасы, само собой, ни при чём, но кого это волнует :)