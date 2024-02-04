Фанаты «Жироны» после удаления тренера в матче с «Сосьедадом»: «Вот как побеждает «Мадрид»

Теги болельщики Реал Мадрид Ла Лига Жирона Мичел Санчес Футбол

Фанаты «Жироны» выразили недовольство удалением тренера Мичела Санчеса.

В концовке матча Ла Лиги с «Сосьедадом» (0:0) Санчес получил красную карточку за споры с судьей и пропустит ближайшую игру с «Реалом».

Кроме того, в середине первого тайма хавбек «Жироны» Янхель Эррера забил гол, ног взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Также автоматические дисквалификации заработали Эррера и защитник Дэйли Блинд – они получили по желтой карточке, которые стали для них пятыми в текущем розыгрыше Ла Лиги.

После удаления тренера болельщики «Жироны» начали скандировать: «Вот как побеждает «Мадрид».

«Жирона» занимает 2-е место в таблице чемпионата с 56 очками после 23 матчей. Лидирует «Реал» – у него 57 баллов после 22 игр.

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53 комментария
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Не, господа, ну это уже несерьёзно.
Гол на офсайде у Жироны отменили - виноват Мадрид. Блинд и Эррера, висящие на карточках, получили пятый горчичник - виноват Мадрид. Удалили тренера - виноват Мадрид. Самим-то не смешно?)

У Реала перед дерби пятой карточкой поймал дискву Чуамени - при том, что карточка предельно странная, а среди игроков обороны обилие травм и банально приходится пользовать экспериментальный состав. По логике жиронцев, "вот так побеждает Атлетико". На самом деле матрасы, само собой, ни при чём, но кого это волнует :)
+84
-16
+68
Болельщиков Жироны укусили болельщики Барселоны?))))))
+71
-22
+49
Ответ Ерлан Мажидов
Комментарий удален модератором
Ну как же ? Мадрид же контролирует все! Даже в играх соперников 😂
+53
-8
+45
Выбежал из технической зоны , активно и агрессивно махал руками в сторону арбитра , ну и явно пару раз по маме резервного прошелся- виноват Мадрид 100% , вердикт очевиден)
+27
-4
+23
Не хватает денег, виноват Мадрид, плохая погода, виноват Мадрид. Жена ушла, виноват Мадрид...
+13
-4
+9
это был чави
+10
-2
+8
Вечные комплексы католонских перед мадридским хозяином)
+15
-7
+8
Ответ Hans Castorp
Выбежал из технической зоны , активно и агрессивно махал руками в сторону арбитра , ну и явно пару раз по маме резервного прошелся- виноват Мадрид 100% , вердикт очевиден)
Ну очевидно что Мадрид спровоцировал )
+7
-1
+6
И в убийстве Кеннеди Реал виноват!
+6
-2
+4
Ответ ak83
Болельщики Жироны живут в Каталонии. Им не надо рассказывать как тянут мадридский кабинет
Поплачь еще) болельщики из Каталонии все на одно лицо, примерно такое же как у Чави)
+4
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+3
Видимо, это и есть тот самый пресловутый социологический мадридизм - винить во всех своих бедах РМ. Я бы на месте мадридистов придумал какой-нибудь стёб в духе ГВК)))
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Ответ sargerasxd
Как эта болезнь называется?
Социологический антимадридизм
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По их мнению, так побеждает Атлетико? Судья знал , что у РЕАЛА проблемы с ЦЗ, что если даст Жк Тчуамени , он пропустить дерби, и " специально " дал на 90 минуты? Если игроки получают Жк перед игрой с РЕАЛОМ, это неозначает что Перес всех купил. Или Жирона всерьёз думали о чемпионстве? Их обойдут и Атлетико и Барселона
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Чтобы все делали без Мадрида..
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Мадрид обыграл Жирону 3-0 в гостях ВМЕСТЕ С ТРЕНЕРОМ в этом сезоне ))
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Ответ ak83
Болельщики Жироны живут в Каталонии. Им не надо рассказывать как тянут мадридский кабинет
Жаль, что вся Барса и её болельщики превратились в каких то нытиков
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Ответ Robs8n Madrid
Болельщиков Жироны укусили болельщики Барселоны?))))))
ригоберка с тристаном))
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Ответ Ерлан Мажидов
Комментарий удален модератором
ну кто-то же должен быть виноват. Не свои же игроки и тренер, в самом то деле...
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Ответ Ерлан Мажидов
Комментарий удален модератором
Да при том же что и зенит
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Алло, это Володька. Вы там в Испании наши методички по нытью на судей читаете что ли?
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Вот и новый клуб для Хави :))
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Ответ Полуэктов Пётр
ну кто-то же должен быть виноват. Не свои же игроки и тренер, в самом то деле...
Точно, а вдруг они со своими женами поругаются тоже Мадрид будет виноватым ?
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Ответ xDe xDe
Не, господа, ну это уже несерьёзно. Гол на офсайде у Жироны отменили - виноват Мадрид. Блинд и Эррера, висящие на карточках, получили пятый горчичник - виноват Мадрид. Удалили тренера - виноват Мадрид. Самим-то не смешно?) У Реала перед дерби пятой карточкой поймал дискву Чуамени - при том, что карточка предельно странная, а среди игроков обороны обилие травм и банально приходится пользовать экспериментальный состав. По логике жиронцев, "вот так побеждает Атлетико". На самом деле матрасы, само собой, ни при чём, но кого это волнует :)
Это влияние украинца , у которого Путин во всем виноват
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Ответ Hans Castorp
Выбежал из технической зоны , активно и агрессивно махал руками в сторону арбитра , ну и явно пару раз по маме резервного прошелся- виноват Мадрид 100% , вердикт очевиден)
Очевидно же, что по команде Переса на матч назначили арбитра с хорошим слухом!
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Ответ Boni R
то что реал покупает судей, это абсолютно не секрет, но так в открытую это беспредел.
🧯возьми
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Ответ Benjamin
Если даже реал выиграет этот чемпионат, от него будет дурно пахнуть. Такой помощи судей на дистанции ни припомню вообще
Комментарий удален модератором
плак-плак )
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вот так ноет Каталония
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Как эта болезнь называется?
+4
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Снова Хиль Мансано получит фирменный пакетик от Реала, теперь уже из Сан Себастьяна?
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