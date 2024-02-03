Экс-судья Итурральде согласен с красной Роке: «Можно было удалять и за первый фол, он локтем ударил игрока без мяча. Во втором случае – задел соперника шипами»
Эдуардо Итурральде Гонсалес считает заслуженным удаление Витора Роке.
На 67-й минуте матча Ла Лиги форвард «Барселоны» получил желтую карточку за столкновение с защитником «Алавеса» Науэлем Тенальей. На 72-й он был предупрежден во второй раз. Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра посчитал, что Роке сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника Рафы Марина.
«Если бы рефери сразу удалил его, ничего бы дальше не было. Он локтем ударил игрока без мяча.
Второе нарушение – это желтая, как по мне. Он не убирает ноги и задевает соперника шипами. Многие футболисты так поступают», – отметил экс-арбитр.
Изображение: кадр из трансляции
Форвард «Барсы» Роке забил и получил две желтые за 14 минут после выхода на замену в игре с «Алавесом»
Помню Марсело и посильнее зарядил в лицо Месси,кровь была,и никого не удалили
Ну реально же левая красная,о чём тут можно спорить 🤦♂️
Он же даж праздновал поражения Мадрида))
Лицемерия нет, все логично ж, что Барсу он иначе оценивает
И если даже при любви к Барсе согласен с коллегой, то тем более вопросов не должно быть
Помню Марсело и посильнее зарядил в лицо Месси,кровь была,и никого не удалили😡 и удара локтем не было, и ногу убирал, и всё это просто-таки видно на записи🤔,но если сам барселонский судейка это признает, тут спорить нет смысла😰
Ну реальная же левая красная,о чём тут можно спорить 🤦♂️
Ладно ещё жёлтая за первый эпизод, но во втором эпизоде Роке даже не наступил на соперника, он легонько провёл шипами по ноге, пытаясь сыграть в мяч, не смотрев на соперника. Безобидный фол. Жёлтую там судья сам придумал