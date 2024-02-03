Экс-судья Итурральде согласен с красной Роке: «Можно было удалять и за первый фол, он локтем ударил игрока без мяча. Во втором случае – задел соперника шипами»

Эдуардо Итурральде Гонсалес считает заслуженным удаление Витора Роке.

На 67-й минуте матча Ла Лиги форвард «Барселоны» получил желтую карточку за столкновение с защитником «Алавеса» Науэлем Тенальей. На 72-й он был предупрежден во второй раз. Главный судья посчитал, что Роке сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника .

«Если бы рефери сразу удалил его, ничего бы дальше не было. Он локтем ударил игрока без мяча.

Второе нарушение – это желтая, как по мне. Он не убирает ноги и задевает соперника шипами. Многие футболисты так поступают», – отметил экс-арбитр.

Изображение: кадр из трансляции

Форвард «Барсы» Роке забил и получил две желтые за 14 минут после выхода на замену в игре с «Алавесом»