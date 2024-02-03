Экс-судья Итурральде согласен с красной Роке: «Можно было удалять и за первый фол, он локтем ударил игрока без мяча. Во втором случае – задел соперника шипами»

Теги Барселона Ла Лига судьи Алавес Эдуардо Итурральде Гонсалес Хуан Мартинес Мунуэра Науэль Теналья Рафа Марин Витор Роке Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес считает заслуженным удаление Витора Роке.

На 67-й минуте матча Ла Лиги форвард «Барселоны» получил желтую карточку за столкновение с защитником «Алавеса» Науэлем Тенальей. На 72-й он был предупрежден во второй раз. Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра посчитал, что Роке сыграл грубо, зацепив ногу совершавшего подкат защитника Рафы Марина.

«Если бы рефери сразу удалил его, ничего бы дальше не было. Он локтем ударил игрока без мяча.

Второе нарушение – это желтая, как по мне. Он не убирает ноги и задевает соперника шипами. Многие футболисты так поступают», – отметил экс-арбитр.

Изображение: кадр из трансляции

Форвард «Барсы» Роке забил и получил две желтые за 14 минут после выхода на замену в игре с «Алавесом»

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36 комментариев
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Трындит как дышит. И удара локтем не было, и ногу убирал, и всё это просто-таки видно на записи
+46
-8
+38
Что курят испанские судьи?
+41
-4
+37
🤡 Во заливает
Помню Марсело и посильнее зарядил в лицо Месси,кровь была,и никого не удалили

Ну реально же левая красная,о чём тут можно спорить 🤦‍♂️
+35
-8
+27
Чел делает подкат,а желтую дают Роке.Гениально
+19
-3
+16
Сегодня Мадридский фронт солидарен с Итурральде и считает его адекватным и честным арбитром, хотя еще вчера было по другому ..... все зависит откуда ветер дует .
+21
-10
+11
Ответ Артур Миллер
Что курят испанские судьи?
Купюры с газоном бернабеу😊
+22
-12
+10
Если сам барселонский судейка это признает, тут спорить нет смысла.
+16
-9
+7
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Купюры с газоном бернабеу😊
В смысле? Этот в обнимку поражение Реала праздновал.
+7
-2
+5
Ответ Nike of FW
Сегодня Мадридский фронт солидарен с Итурральде и считает его адекватным и честным арбитром, хотя еще вчера было по другому ..... все зависит откуда ветер дует .
Так его неадекватом считают из-за любви к Барсе, оценка Реала всегда пристрастная
Он же даж праздновал поражения Мадрида))

Лицемерия нет, все логично ж, что Барсу он иначе оценивает
И если даже при любви к Барсе согласен с коллегой, то тем более вопросов не должно быть
+10
-6
+4
Ответ Natan Pilkin
Трындит как дышит. И удара локтем не было, и ногу убирал, и всё это просто-таки видно на записи
Иттуральде можно понять - тёплое место ведущего на риал тв само себя не заработает🙏🤍
+15
-13
+2
А то что игрок Алавеса прямой ногой шёл - норм?
+3
-1
+2
Ответ Нефанатик
Если сам барселонский судейка это признает, тут спорить нет смысла.
Да у вас все судьи Барселонский.
+2
-1
+1
Ответ Артур Миллер
Что курят испанские судьи?
Походу забродившую травку)🤔
+1
0
+1
Да что он нам заливает🤡
Помню Марсело и посильнее зарядил в лицо Месси,кровь была,и никого не удалили😡 и удара локтем не было, и ногу убирал, и всё это просто-таки видно на записи🤔,но если сам барселонский судейка это признает, тут спорить нет смысла😰

Ну реальная же левая красная,о чём тут можно спорить 🤦‍♂️
+3
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Ітур козел і мудак
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По красоте вышел на 15 мин, получил две карточки и побежал в подтрибунку рыдать. Ну хоть мяч в ворота ткнуть успел, может получше Левандовского дерева окажется. Хотя вряд ли
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Какая чушь.
Ладно ещё жёлтая за первый эпизод, но во втором эпизоде Роке даже не наступил на соперника, он легонько провёл шипами по ноге, пытаясь сыграть в мяч, не смотрев на соперника. Безобидный фол. Жёлтую там судья сам придумал
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Для того чтобы что говорить надо смотреть игру а экс ее не видел
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Все с этим экс-судьей уже давно понятно)))
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Ответ Бариста Сергеевич
Шипами то Роке бьёт
Да, но прямой ногой ,идёт игрок алавеса
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Вы прочитали Экс судья без комментарий. Экс есть экс
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Ответ King_X
Так его неадекватом считают из-за любви к Барсе, оценка Реала всегда пристрастная Он же даж праздновал поражения Мадрида)) Лицемерия нет, все логично ж, что Барсу он иначе оценивает И если даже при любви к Барсе согласен с коллегой, то тем более вопросов не должно быть
Поражение Мадрида, как и Барселоны празднует вся остальная часть Испании, и то что этот судья немного больше симпатизирует Барселоне больше чем Мадриду, не значит что он болельщик Барсы, скорее Атлетика какого нибудь
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"Можно было удалять и за первый гол... ", а дальше можно не читать)
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