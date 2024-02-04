Хави об удалении Роке: «Барселона» расплачивается за дело Негрейры. Больше не хочу говорить о судьях. Прошу лишь, чтобы нам позволили бороться»
Хави считает, что к «Барселоне» несправедливо относятся из-за дела Негрейры.
Главный тренер «Барселоны» выразил недовольство тем, что Хуан Мартинес Мунуэра удалил форварда Витора Роке во время игры с «Алавесом» (3:1).
«Это ошибка, вы сами все видели. Я прошу лишь о том, чтобы нам позволили бороться. Я больше не собираюсь говорить о судьях.
Сегодня была допущена очередная грубая ошибка. Мы расплачиваемся за дело Негрейры.
Но я не буду говорить о судьях. Вы сами видите, что происходит. Не буду больше говорить, иначе вы меня убьете. Очередная ошибка, очередная», – сказал Хави.
Хави о красной Роке: «Еще одна судейская ошибка не в пользу «Барсы». Удаление крайне несправедливое, обжалуем»
Форвард «Барсы» Роке забил и получил две желтые за 14 минут после выхода на замену в игре с «Алавесом»
Но факт в том, что филин за 2,5 года карьеры тренером уже многократно превзошел Моура в этом "достижении".
А вот в плане тренерских успехов не стоит и заусенца Жозе.
100% 🤡
Поэтому совершали ошибки в чемпионских матчах?
Иди проспись,дружище
Вообще не помню тренера ТОП клуба, который настолько часто ноет и жалуется.