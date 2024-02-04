Хави об удалении Роке: «Барселона» расплачивается за дело Негрейры. Больше не хочу говорить о судьях. Прошу лишь, чтобы нам позволили бороться»

Теги Барселона Хави Ла Лига судьи Алавес Хуан Мартинес Мунуэра Хосе Мария Энрикес Негрейра Витор Роке Футбол

Хави считает, что к «Барселоне» несправедливо относятся из-за дела Негрейры.

Главный тренер «Барселоны» выразил недовольство тем, что Хуан Мартинес Мунуэра удалил форварда Витора Роке во время игры с «Алавесом» (3:1).

«Это ошибка, вы сами все видели. Я прошу лишь о том, чтобы нам позволили бороться. Я больше не собираюсь говорить о судьях.

Сегодня была допущена очередная грубая ошибка. Мы расплачиваемся за дело Негрейры.

Но я не буду говорить о судьях. Вы сами видите, что происходит. Не буду больше говорить, иначе вы меня убьете. Очередная ошибка, очередная», – сказал Хави.

Хави о красной Роке: «Еще одна судейская ошибка не в пользу «Барсы». Удаление крайне несправедливое, обжалуем»

Форвард «Барсы» Роке забил и получил две желтые за 14 минут после выхода на замену в игре с «Алавесом»

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57 комментариев
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Хави о конфликтах Моуринью с судьями: «Надеюсь, что никогда не создам такой образ. Мы должны подавать пример»
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Мало заплатили ?
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«Больше не буду говорить о судьях..» - сказал Хави о судьях🤦🏼
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Ответ Vlad Zhadejko
В чём проблема? Этот комментарий адекватен, арбитры сейчас принимают спорные решения против Барселоны, и это частично связано с делом Негрейры.
Ну так арбитры 18 лет принимали спорные решения в пользу Барселоны и это тоже связано с делом Негрейры)
+55
-24
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Барселона и судьи, как одно целое. А играть в футбол не хотят.
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Хави вообще поплыл. Он себя всё глубже закапывает.
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Отличный подход. Ныл несколько дней на эту тему и вылил ведро фекалий в своих интервью на судей, а теперь он не хочет говорить про судей и типа эта месть Барсе за ни в чем не повинного Негрейру. Блин, ну великий игрок же был, но как тренер просто затмевает все свои былые заслуги именно своим лицемерием
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+19
Ответ Renat Zagidullin
Больше не буду говорить о судьях…я так себе говорю, когда хочу бросить пить пиво 😃
не бросай пить пиво. Гони такие глупые мысли подальше из головы
+16
0
+16
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Мало заплатили ?
В чём проблема? Этот комментарий адекватен, арбитры сейчас принимают спорные решения против Барселоны, и это частично связано с делом Негрейры.
+29
-19
+10
вся ваша история это судейский беспредел лицемерный газонокосильщик
+12
-5
+7
Ответ Vlad Zhadejko
В чём проблема? Этот комментарий адекватен, арбитры сейчас принимают спорные решения против Барселоны, и это частично связано с делом Негрейры.
Спорные решения не в пользу Барсы (как и любого другого клуба), естественно, могут приниматься. Но где здесь связь с "делом Негрейры"?
+11
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+7
Помнится, как пучеглазый пытался уколоть Моура словами о том, что не хотел ьы, чтобы его запомнили тем, кто обсуждает судей.
Но факт в том, что филин за 2,5 года карьеры тренером уже многократно превзошел Моура в этом "достижении".
А вот в плане тренерских успехов не стоит и заусенца Жозе.

100% 🤡
+6
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+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ну так арбитры 18 лет принимали спорные решения в пользу Барселоны и это тоже связано с делом Негрейры)
Я вот хоть убейте не понимаю как так можно - заткнуть уши, закрыть глаза и чуть что вопить - "А как же Негрейра??!!" Платили? - да, схема мутная? - да, оправдания слабые? - да. Назначал Негрейра судей - нет. Вердикт вынесен? - нет!
+7
-3
+4
Ответ Старик Стариканов
Хави о конфликтах Моуринью с судьями: «Надеюсь, что никогда не создам такой образ. Мы должны подавать пример»
Память у них короткая и избирательная, лицемеристая
+4
0
+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ну так арбитры 18 лет принимали спорные решения в пользу Барселоны и это тоже связано с делом Негрейры)
18 лет?
Поэтому совершали ошибки в чемпионских матчах?
Иди проспись,дружище
+11
-7
+4
РигоБЕСка 🤡
+3
0
+3
далеко не поклонник Барсы, но вторая жёлтая там была абсолютно левая. в том эпизоде игрок Алавеса больше заслуживал фола за прямую ногу. а вообще, игровой момент и борьба за мяч.
+8
-5
+3
Клоун
+2
0
+2
Ну сколько можно ныть? Ощущение, что он такой же "адекват", как и Агуэро.
+1
0
+1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ну так арбитры 18 лет принимали спорные решения в пользу Барселоны и это тоже связано с делом Негрейры)
Особенно в сезоне 16-17, ага, что ты несешь, клоун?
+7
-6
+1
Ответ Пашка Донофф
Отличный подход. Ныл несколько дней на эту тему и вылил ведро фекалий в своих интервью на судей, а теперь он не хочет говорить про судей и типа эта месть Барсе за ни в чем не повинного Негрейру. Блин, ну великий игрок же был, но как тренер просто затмевает все свои былые заслуги именно своим лицемерием
Не, по факту судья тупанул с удалением, хотя Хави и много ноет, не отрицаю
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Ответ Dexter Morgan
Барселона и судьи, как одно целое. А играть в футбол не хотят.
Это Барса-то не хочет играть в футбол?
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Ответ Vlad Zhadejko
Это Барса-то не хочет играть в футбол?
Именно барса не хочет! Когда судьи принимают решения против Реала, Хави молчит, когда судьи принимает решение в пользу Реала, Хави орет во все! Судьи отменяют чистый гол Вилья Реала, Хави молчит, судья не дает пенальти которого не было в пользу Барсы, Хави ноет! Что это значит если не лицемерие ? Чел нк хочет играть футбол, он хочет ныть, он создает давление
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Очередная ошибка, все из-за Негрейры, не буду больше говорить про судей...Очередная ошибка судей, опять грубая ошибка.
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Ответ Renat Zagidullin
Больше не буду говорить о судьях…я так себе говорю, когда хочу бросить пить пиво 😃
Говорите не о судьях , когда хотите бросить пить пиво)
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Ответ R L K
Судьи переса уже не знают как помочь реалу)
Обижен?
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Ответ Полный адекват
Память у них короткая и избирательная, лицемеристая
У них это у кого? Если у всех людей то да согласен)
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Ответ Иван Баланар
Чел в течение всей своей тренерской карьеры говорит про судей, и тут выдал: "Больше не хочу говорить о судьях" хаха
Заканчивает карьеру может?
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Ответ LinkLin
Заканчивает карьеру может?
Ну это ему решать, но выглядит он жалко. Объективно.
Вообще не помню тренера ТОП клуба, который настолько часто ноет и жалуется.
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Хави имеет ввиду, что они больше не могут платить Негрейре и по этому теперь Барсу так судят....
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