Хави об удалении Роке: «Барселона» расплачивается за дело Негрейры. Больше не хочу говорить о судьях. Прошу лишь, чтобы нам позволили бороться»

Хави считает, что к «Барселоне» несправедливо относятся из-за дела Негрейры.

Главный тренер «Барселоны» выразил недовольство тем, что удалил форварда во время игры с « » (3:1).

«Это ошибка, вы сами все видели. Я прошу лишь о том, чтобы нам позволили бороться. Я больше не собираюсь говорить о судьях.

Сегодня была допущена очередная грубая ошибка. Мы расплачиваемся за дело Негрейры.

Но я не буду говорить о судьях. Вы сами видите, что происходит. Не буду больше говорить, иначе вы меня убьете. Очередная ошибка, очередная», – сказал Хави.

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