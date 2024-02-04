Хави о реакции Анчелотти на критику «Реала»: «Карло это не касается, к нему у меня только уважение. Возможно, он почувствовал давление из-за моих слов»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига судьи Футбол

Хави объяснил, что его критика «Реала» не имеет отношения к Карло Анчелотти.

Ранее главный тренер «Барселоны» заявил: «Реал» давит на судей каждую неделю. Даже слепой это увидит, Симеоне говорил об этом, мы не дураки». Также он заявил, что это «полностью меняет турнир, неделя за неделей».

До этого президент каталонского клуба Жоан Лапорта, говоря об игре «Реал» – «Альмерия», заявил, что Ла Лига испорчена: «Барса» анализирует вопрос, и есть целая серия случаев, когда наш соперник получил выгоду от судейских решений. Тут все было слишком очевидно».

Анчелотти отреагировал на эти реплики: «Даже не хочу опускаться до этого. Это не профессиональный уровень».

«Я ничего не скажу Анчелотти. У меня с ним очень хорошие отношения.

Возможно, он почувствовал давление из-за моих слов. Его это не касается. К Анчелотти у меня только уважение», – сказал Хави.

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65 комментариев
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Я календарь...переверну... И снова Хави ноет в вью ....
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Анчи почувствовал, что у него протекает потолок в квартире. Так он узнал, что Хави его сосед сверху.
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Завтра Хави скажет, что и Перес ни причем, к нему только уважение. В итоге по словам Хави крайним будет видеомонтажёр клубного в Реала. Теневой координатор судейского заговора найден!
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Какое давление, кто ты такой?
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Ответ Северный болельщик
У двух великих клубов вечный междусобойчик, слежу с начала 90-ых, еще при Йохане Кройфе. Хави со временем научится меньше высказываться на публику, парень не глупый и прошлое чемпионство целиком и полностью его заслуга, прыгнули выше головы.
"парень"? Мужику 44 года как бы. Он ныл и в бытность игроком. Не перестанет он это делать.
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Каким же красавчиком выглядит папа Карло по сравнению с Хави)))
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Над нытьем Хави весь мир смеётся.
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Ответ Tristan...
Маэстро Чави как всегда тактичен, с уважением и по факту
😂😂😂
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Только Анчи не уважает Чави)) я не увидел давления на Анчи ))) он просто отмахнулся от комментирования этих 2х дурачков и говорил дальше только о футболе.
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Давление испытывают болельщики при просмотре матчей.
Хави сильно себя переоценивает, лучше бы взял бы в пример Карло. Авось и на тактическую составляющую хватило бы времени. А то эти интервью мягко говоря поднадоели.
+8
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+4
Ответ Рашпель793
"парень"? Мужику 44 года как бы. Он ныл и в бытность игроком. Не перестанет он это делать.
Испанцы - южане, у них это в порядке вещей. Не у всех, конечно. А футболистом он был классным и как тренер блестяще отработал в Барсе в прошлом году.
+6
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Ответ Фарид Харисов
Анчи почувствовал, что у него протекает потолок в квартире. Так он узнал, что Хави его сосед сверху.
👏😄
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Ответ TRUMAN88
Какое давление, кто ты такой?
Тот кто как тренер так же дважды разгромил Реал и взял чемпионат с отрывом+ за первые пол года вытащил клуб из ямы на 2 место с Гарсиями и Ахомачами в составе
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Ответ TRUMAN88
Какое давление, кто ты такой?
Спросил какой-то вася из какой-то дыры)
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Анчелотти мне кажется уже никакое давление не испугает. Столько лет человек уже в мире футбола.
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Ответ фк кабинет
Над нытьем Хави весь мир смеётся.
Ваша мадридская песочница это не весь мир.
+6
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У двух великих клубов вечный междусобойчик, слежу с начала 90-ых, еще при Йохане Кройфе. Хави со временем научится меньше высказываться на публику, парень не глупый и прошлое чемпионство целиком и полностью его заслуга, прыгнули выше головы.
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Ответ SanEffect
Спросил какой-то вася из какой-то дыры)
Тебя задевают его слова?😁
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Какое давление может от уходящего хави его слова уже не имеют веса в лл и в вообще в футболе он уже футбольный труп
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий удален модератором
К сожалению так.
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Комментарий удален модератором
Ответ Harutyun Manukyan
Больше нет уважения к этому нытику
Хави будет очень расстроен этим 😂
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Ответ Harutyun Manukyan
Больше нет уважения к этому нытику
С самого начала не было.
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Ответ Gallant Steed_
Лучше бы не плакал, а дальше тренировал команду
Ой, вот только не надо. Пусть уже сейчас уйдёт.
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Ответ City and Real
Комментарий удален пользователем
Не зашло)
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Ответ City and Real
Комментарий удален пользователем
А болельщики Реала и не могут иначе думать о Барсе.
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Ответ Alexlagodny
А болельщики Реала и не могут иначе думать о Барсе.
Комментарий удален пользователем
Ответ City and Real
Комментарий удален пользователем
Плевали они на то, что ты думаешь и на твоё мнение тоже. Тебя даже минусовать не стоит. Хави и Лапорта всё правильно говорят. Все видят, что творится на матчах Реала.
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Ответ City and Real
Комментарий удален пользователем
Потерпи чуть
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Ответ Frank_Rijkaard83
Плевали они на то, что ты думаешь и на твоё мнение тоже. Тебя даже минусовать не стоит. Хави и Лапорта всё правильно говорят. Все видят, что творится на матчах Реала.
Комментарий удален модератором
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