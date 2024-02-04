Хави о реакции Анчелотти на критику «Реала»: «Карло это не касается, к нему у меня только уважение. Возможно, он почувствовал давление из-за моих слов»

Хави объяснил, что его критика «Реала» не имеет отношения к Карло Анчелотти.

Ранее главный тренер «Барселоны» заявил: « » давит на судей каждую неделю. Даже слепой это увидит, Симеоне говорил об этом, мы не дураки». Также он заявил, что это «полностью меняет турнир, неделя за неделей».

До этого президент каталонского клуба , говоря об игре « » – «Альмерия», заявил, что испорчена: «Барса» анализирует вопрос, и есть целая серия случаев, когда наш соперник получил выгоду от судейских решений. Тут все было слишком очевидно».

Анчелотти отреагировал на эти реплики: «Даже не хочу опускаться до этого. Это не профессиональный уровень».

«Я ничего не скажу Анчелотти. У меня с ним очень хорошие отношения.

Возможно, он почувствовал давление из-за моих слов. Его это не касается. у меня только уважение», – сказал .