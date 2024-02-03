Анчелотти о словах Хави и Лапорты про «Реал»: «Даже не хочу опускаться до этого. Это не профессиональный уровень»

Карло Анчелотти заявил, что не хочет опускаться до уровня Хави.

Вчера главный тренер «Барселоны» заявил: « » давит на судей каждую неделю. Даже слепой это увидит, Симеоне говорил об этом, мы не дураки». Также он заявил, что это «полностью меняет турнир, неделя за неделей».

До этого президент каталонского клуба , говоря об игре «Реал» – «Альмерия», заявил, что испорчена: «Барса» анализирует вопрос, и есть целая серия случаев, когда наш соперник получил выгоду от судейских решений. Тут все было слишком очевидно».

«Из уважения к испанскому футболу я даже не хочу опускаться до этого уровня. Это не профессиональный уровень. Больше не спрашивайте об этом», – сказал главный тренер «Реала».