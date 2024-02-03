Анчелотти о словах Хави и Лапорты про «Реал»: «Даже не хочу опускаться до этого. Это не профессиональный уровень»
Карло Анчелотти заявил, что не хочет опускаться до уровня Хави.
Вчера главный тренер «Барселоны» заявил: «Реал» давит на судей каждую неделю. Даже слепой это увидит, Симеоне говорил об этом, мы не дураки». Также он заявил, что это «полностью меняет турнир, неделя за неделей».
До этого президент каталонского клуба Жоан Лапорта, говоря об игре «Реал» – «Альмерия», заявил, что Ла Лига испорчена: «Барса» анализирует вопрос, и есть целая серия случаев, когда наш соперник получил выгоду от судейских решений. Тут все было слишком очевидно».
«Из уважения к испанскому футболу я даже не хочу опускаться до этого уровня. Это не профессиональный уровень. Больше не спрашивайте об этом», – сказал главный тренер «Реала».
Мадрид открыто воюет и с судейским корпусом и с Тебасом , и с УЕФА ! , а имбецилы продолжают говорить о каком-то фаворитизме в сторону Мадрида .
Когда-нибудь до юродивых дойдет , что качество судейства в Испании само по себе очень низкое , что влечет судейские ошибки . Иногда ошибаются в пользу Мадрида как с Альмерией , иногда против Мадрида как с Хетафе . И Мадрид пытается бороться не с Барселоной лично или с Атлетико , а именно , подсвечивая ошибки , пускай даже давлением на судей , через клубное ТВ с судейским корпусом . Потому что ничего не поменяется , и в судейском корпусе продолжат работать клоуны , если ничего не делать . Это способ разоблачения и выставления на показ который выбрал Мадрид . Красиво не красиво , это другой вопрос , но то что необходимо было что то предпринимать , это очевидно .
Меня сложно назвать фаном Барсы и обычно я им всегда желаю поражений , в любом матче , но даже когда Суарес после лоукиков Варану отбирал мяч и в этой атаке забивали , или когда Лангле исполнял карате пацана опять же на бедном Варане и уходил без кк и без пенальти , это не было подкупом судейства , а просто результат очень низкого качества судейства , вот и все . Я даже могу признать ошибки судейские против Барсы которые стоили им очков .
Ну и спортс почему же не было новости про этот пенальти?)))) Чисто риторический вопрос конечно, ответ итак понятен)).
Другое дело когда САМ президент говорит такие слова, обвиняя в этом Реал )))
Может сколько угодно жаловаться на возможные ошибки судей в ущерб своего клуба(если тебя они так задевают и беспокоят), но когда ты будучи большим человеком говоришь, что судьи подсуживают твоему самому главному сопернику и якобы из-за этого твой клуб проигрывает - это уже клоунские замашки )
Тут речь про то что Хави и его толстый друг сами ритмично дают интервью об этом.
Я бы прямо щас отказался от Суперлиги, пусть будет тяжело, но с этими лицемерами даже в одну дверь заходить стыдно