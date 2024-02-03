Анчелотти о словах Хави и Лапорты про «Реал»: «Даже не хочу опускаться до этого. Это не профессиональный уровень»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Карло Анчелотти заявил, что не хочет опускаться до уровня Хави.

Вчера главный тренер «Барселоны» заявил: «Реал» давит на судей каждую неделю. Даже слепой это увидит, Симеоне говорил об этом, мы не дураки». Также он заявил, что это «полностью меняет турнир, неделя за неделей».

До этого президент каталонского клуба Жоан Лапорта, говоря об игре «Реал» – «Альмерия», заявил, что Ла Лига испорчена: «Барса» анализирует вопрос, и есть целая серия случаев, когда наш соперник получил выгоду от судейских решений. Тут все было слишком очевидно».

«Из уважения к испанскому футболу я даже не хочу опускаться до этого уровня. Это не профессиональный уровень. Больше не спрашивайте об этом», – сказал главный тренер «Реала».

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65 комментариев
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Карлито на классе
+100
-20
+80
Попрошу сказать это на клубном канале
+90
-48
+42
Ответ Tristan...
Так и давить на судей по клубному ТВ тоже не профессионально. Или это другое?
Клубное ТВ у Реала хотя бы есть, а не закрылось из-за рычагов )
+46
-21
+25
За тебя это клубное ТВ Реала делает.
+38
-23
+15
Барсафаны скорее ставьте минусы, а то сейчас все поймут как Карло знатно потроллил любительский клуб)))
+29
-21
+8
Просто дал информационного леща и Хави и Лапорте . На классе Карлетто .
Мадрид открыто воюет и с судейским корпусом и с Тебасом , и с УЕФА ! , а имбецилы продолжают говорить о каком-то фаворитизме в сторону Мадрида .
Когда-нибудь до юродивых дойдет , что качество судейства в Испании само по себе очень низкое , что влечет судейские ошибки . Иногда ошибаются в пользу Мадрида как с Альмерией , иногда против Мадрида как с Хетафе . И Мадрид пытается бороться не с Барселоной лично или с Атлетико , а именно , подсвечивая ошибки , пускай даже давлением на судей , через клубное ТВ с судейским корпусом . Потому что ничего не поменяется , и в судейском корпусе продолжат работать клоуны , если ничего не делать . Это способ разоблачения и выставления на показ который выбрал Мадрид . Красиво не красиво , это другой вопрос , но то что необходимо было что то предпринимать , это очевидно .
Меня сложно назвать фаном Барсы и обычно я им всегда желаю поражений , в любом матче , но даже когда Суарес после лоукиков Варану отбирал мяч и в этой атаке забивали , или когда Лангле исполнял карате пацана опять же на бедном Варане и уходил без кк и без пенальти , это не было подкупом судейства , а просто результат очень низкого качества судейства , вот и все . Я даже могу признать ошибки судейские против Барсы которые стоили им очков .
+11
-3
+8
Вынес
+31
-24
+7
Ответ Kirill IA
Ну после матча с Альмерией естественно не спрашивайте об этом. Можно обвинять в нытье Хави или Лапорту, но раз ты такой объективный, то скажи уж пару слов по этому поводу каким-то тут плебеям, не достойных твоего внимания Я бы прямо щас отказался от Суперлиги, пусть будет тяжело, но с этими лицемерами даже в одну дверь заходить стыдно
Ваши прямые конкуренты сейчас Атлетико. Почему не было нытья по поводу засчитанного победного гола Мораты из офсайда в ворота Гранады? Ах да… это же не лицемерный Мадрид, это правдорубы из бчк
+8
-2
+6
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Попрошу сказать это на клубном канале
у них президент и главный тренер опозорились на весь мир, а они что-то про клубное ТВ пищат, ну работники цирка же
+14
-8
+6
Нет Карло. Нужно было сразу после матча с Хетафе кричать во все стороны про 1000% пенальти на Браиме, который не поствил судья и даже не стал смотреть судья на ВАР. Как итог, в следующей атаке Хетафе, Тчуамени получает жёлтую карточку и пропускает теперь дерби с Атлетико и у Мадрида из профильных центральных защитников останется один Начо.
Ну и спортс почему же не было новости про этот пенальти?)))) Чисто риторический вопрос конечно, ответ итак понятен)).
+6
-1
+5
Ответ Tristan...
Думаешь, Перес не связан с клубным ТВ?)
Связан, и конечно, вероятнее всего репортажи с ним согласовываются, но он никогда не проявлял неуважение и не говорит на публику и в СМИ, что виноваты во всем соперники и им подсуживают во всей Испании
+6
-2
+4
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Попрошу сказать это на клубном канале
На то они и клубные каналы, чтобы нести пургу. Тренеры и президенты должны быть выше этого.
+6
-3
+3
Ответ Red_Marlboro_
Анчелотти о словах Хави и Лапорты про «Реал»: «Мне велено молчать,за меня и за Переса говорит наше клубное ТВ»
Болельщик Зенита пытается что-то говорить про честность 😂
+10
-7
+3
Ответ Tristan...
Так и давить на судей по клубному ТВ тоже не профессионально. Или это другое?
Одно дело клубное ТВ, где регулирует не президент/ и тренер клуба и речь лишь про ошибки судей в сторону Реала.

Другое дело когда САМ президент говорит такие слова, обвиняя в этом Реал )))

Может сколько угодно жаловаться на возможные ошибки судей в ущерб своего клуба(если тебя они так задевают и беспокоят), но когда ты будучи большим человеком говоришь, что судьи подсуживают твоему самому главному сопернику и якобы из-за этого твой клуб проигрывает - это уже клоунские замашки )
+10
-7
+3
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Попрошу сказать это на клубном канале
Клубное ТВ Реала разбирает судейство уже 20 лет, а хомячкам вбросили все это дело только тогда, когда у бчк начались проблемы с Негрейрой. Все равно не получится отвести внимание от величайшего позора в истории испанского футбола
+7
-4
+3
Ответ Nike of FW
Не буду опускаться до этого, но вот в матче с Хетафе, судья .... и далее по тексту https://www.sports.ru/football/1115812016-anchelotti-nedovolen-sudej-igry-s-xetafe-ya-skazal-chto-na-braime-byl-.html И это только из последнего....
Анчелотти вообще-то тут отвечал на вопрос, за что он получил жёлтую карточку от вашего ручного свистка Бенгоэчеа.
+4
-2
+2
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Попрошу сказать это на клубном канале
Клубное ТВ Реала выпускает эти ролики 20 лет, но на спортсе об этом стали говорить только после дела Негрейры. Спортс такой Спортс:)
+6
-4
+2
Ответ distress of ignorance
клубное ТВ Реала - официальный представитель клуба типа президента или тренера? Хватит сову натягивать на глобус, позорно выглядит
Тоесть, Реал не контролирует собственное клубное ТВ и повестку, которая с него транслируется ? Вы хоть понимаете, какой бред написали ?
+3
-1
+2
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Попрошу сказать это на клубном канале
Вам самим не позорно докапываться до клубного тв?) Дальше что? будете истерить с того, что сотрудники атрибутики клуба там про Барсу говорят?
+30
-29
+1
Ооооуууу, воткнул так воткнул. А по поводу ТВ Реала? Так делайте также, че ж ваши президент и тренер опускаются до этого и плачут и плачут постоянно?
+6
-6
0
Ответ Nike of FW
А как же знаменитое "мы возвращаемся в Мадрид с сомнениями?" .... ах , да , вы не понимаете это же другое ....
Ваш клубишко может обсуждать любого судью в контексте его судейства бчк - это ваше полное право. Но причём тут обсуждение сюжетов сми другого клуба, в которых бчк никаким боком не упоминается?
+2
-2
0
ну Лапорта реально позорится только. Ну нравится видимо быть клоуном. Таким и запомнят.
+14
-14
0
Ответ Real_v_dushe
Клубное ТВ говорит об ангажированности конкретных судей по отношению иселючительно к Реалу. Никакие другие клубы в этих сюжетах не фигурируют.
Тоесть, это не является давлением на судей ?
0
0
0
Ответ Phantom1289
За тебя это клубное ТВ Реала делает.
За бабселону делают или говорят лапортхави
+1
-1
0
Уделал двух популистов
+11
-11
0
Ответ ZA.RMA
Связан, и конечно, вероятнее всего репортажи с ним согласовываются, но он никогда не проявлял неуважение и не говорит на публику и в СМИ, что виноваты во всем соперники и им подсуживают во всей Испании
Это за него делают по клубному ТВ)
+1
-1
0
Ответ Tristan...
Так и давить на судей по клубному ТВ тоже не профессионально. Или это другое?
Там сам Анчелотти выходит в эфир и показывает/говорит о судействе и фальсификации чемпионата ?

Тут речь про то что Хави и его толстый друг сами ритмично дают интервью об этом.
+5
-5
0
Жабогадюкинг = Барсореалинг
+1
-1
0
Ну после матча с Альмерией естественно не спрашивайте об этом. Можно обвинять в нытье Хави или Лапорту, но раз ты такой объективный, то скажи уж пару слов по этому поводу каким-то тут плебеям, не достойных твоего внимания

Я бы прямо щас отказался от Суперлиги, пусть будет тяжело, но с этими лицемерами даже в одну дверь заходить стыдно
+8
-8
0
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Попрошу сказать это на клубном канале
А что в роликах на клкбном канале не так? Это касается исключительно ангажированности судей в Испании в отношении Реала, там ни о каких других клубах речи вообще не идёт. Никто же не мешает Ляпорте приводить в пример конкретных судей, которых он бы не хотел видеть на матчах бчк. Чего он к Реалу лезет?
+4
-4
0
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