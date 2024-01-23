Лапорта об игре «Реал» – «Альмерия»: «Барса» анализирует вопрос, и есть целая серия случаев, когда наш соперник получил выгоду от судейских решений. Тут все было слишком очевидно»
Жоан Лапорта указал на систематическую помощь судей «Реалу» в Ла Лиге.
– Вы считаете, что соревнование уже испорчено?
– Ну, с такими результатами – да. Дело не только в том, что было в воскресенье [в матче «Реал» – «Альмерия»]. Мы анализируем этот вопрос, и есть уже целая серия случаев, когда наш соперник заработал очки и получил выгоду от судейских решений. Но мне следует отметить, что мы к этому уже привыкли, да?
Мы всегда сражаемся с вещами, о природе которых нам известно. Но в этом случае все было слишком очевидно, вот почему мы направили жалобу в федерацию.
Более того, меня беспокоит моральное состояние наших футболистов, потому что в конце игры с «Бетисом», которую мы провели хорошо, я видел, что футболисты обеспокоены событиями на «Бернабеу». И мы обязаны принимать меры.
Я такой президент, который пытается спрятаться от различных ситуаций, и я думаю, что должен громко высказаться в этом случае, потому что вижу несправедливость. А когда мы видим несправедливость, мы ее осуждаем. И мы хотим, чтобы те, на ком лежит ответственность за решение этого вопроса, приняли меры по исправлению ситуации, – заявил президент «Барселоны».
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Надеюсь его безупречная репутация поможет разрушить злодеяния Реала. После суда по делу Негрейры конечно..
Такими высказываниями Лапорта позорит клуб, себя и своих болельщиков))
Хотя барсаглоры такие, что бесконечно позорят себя сами))
Флорентино Перес - напротив, пример грамотного руководителя.
Мы инфу все берем из СМИ, исключительно.
Но один момент неоспорим: делу дали ход, фактически и юридически. Произошла серьезная ситуация, которой бы не было, если бы не было железных доказательств. Никто не дал бы порочить честь такого большого клуба, как Барса.
Дыма без огня нет, а тут, как бы болелам Барсы не хотелось, настоящий пожар.
Ни Реалу, ни Атлетико не выгодно терять такого соперника, это живые деньги от классико и тд.
Но раз Лапорта не может свой рот закрыть, продолжает нести подобную околесицу, то клуб должен быть наказан. Эта наглость ни в какие ворота уже не лезет.
Матч с Челси и Псж - две самые большие катастрофы 21 века в футболе. Барса доигралась.
К слову, Перес же единственный в Ла Лиге поддерживает реформу судейского корпуса, почему все молчат? Почему не тряхануть судей?
В данной ситуации вообще дико что-то на этот счет комментировать со стороны Лапорты, прям совсем позорище.
А дело в суде давно, потому что решение очевидно - барсу лишать титулов и в сегунду отправлять, как Юве с кальчиполи.
Другой вопрос, что будет следовать за таким ответственным и жестким решением.
Хочу ли я как болельщик Реала, чтоб Барсу выкинули? Скорее даже нет. Потому что клуб в любом случае гранд, а по игре Барсы и ее превосходстве при Гвардиоле вопросов вообще не может быть, какие бы там судьи не были.
Но и на позоры с переводами денег судьям, матчами с Эвребе и Айтекином игнорировать уже никак нельзя.
от этого только Тебас ихидно улыбается
Там так то ,в чемпионате, еще играет Жирона- которая Барсу в гостях уделала без судейских вопросов. Да и Мадриду слили дома без вопросов к судьям.... точно ли из за судейских ошибок Барса не лидирует в чемпионате?
Вопросы по играм в ЛЧ спорные были у всех. И у Баварии и у Псж и тд.
Рвите Реал в лч, забейте 5, в чем сложность?
Произвол Эвребе и Айтекина - это просто из ряда вон. Даже слов нет)
Кулес могу только посочувствовать, сил вам переждать несладкий период Барселоны, да ещё когда во главе клуба стоит этот популист-стрелочник.
а теперь смотри то что обрезало Мадрид тв
https://x.com/opinionescules/status/1749864052359070203?t=30AcCNg0Qz-Bd4-mEocPvg&s=09.
отмазывайся, жду )))
Типичный популист