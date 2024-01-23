Лапорта об игре «Реал» – «Альмерия»: «Барса» анализирует вопрос, и есть целая серия случаев, когда наш соперник получил выгоду от судейских решений. Тут все было слишком очевидно»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жоан Лапорта Альмерия Федерация футбола Испании Футбол

Жоан Лапорта указал на систематическую помощь судей «Реалу» в Ла Лиге.

– Вы считаете, что соревнование уже испорчено?

– Ну, с такими результатами – да. Дело не только в том, что было в воскресенье [в матче «Реал» – «Альмерия»]. Мы анализируем этот вопрос, и есть уже целая серия случаев, когда наш соперник заработал очки и получил выгоду от судейских решений. Но мне следует отметить, что мы к этому уже привыкли, да?

Мы всегда сражаемся с вещами, о природе которых нам известно. Но в этом случае все было слишком очевидно, вот почему мы направили жалобу в федерацию.

Более того, меня беспокоит моральное состояние наших футболистов, потому что в конце игры с «Бетисом», которую мы провели хорошо, я видел, что футболисты обеспокоены событиями на «Бернабеу». И мы обязаны принимать меры.

Я такой президент, который пытается спрятаться от различных ситуаций, и я думаю, что должен громко высказаться в этом случае, потому что вижу несправедливость. А когда мы видим несправедливость, мы ее осуждаем. И мы хотим, чтобы те, на ком лежит ответственность за решение этого вопроса, приняли меры по исправлению ситуации, – заявил президент «Барселоны».

«Нужно отреагировать на давление «Реала» на судей». «Барса» в гневе после спорного камбэка «Мадрида»

Материалы по теме

69 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как же здорово, что во главе Барсы такой порядочный человек как Лапорта..

Надеюсь его безупречная репутация поможет разрушить злодеяния Реала. После суда по делу Негрейры конечно..
+75
-15
+60
У тебя дело в суде по подкупу судей, ты оооо чеееем вообще дядя🤦🏼
+66
-21
+45
Какой же токсичный президент, не удивительно что основная масса "болельщиков" тут, такая же
+54
-14
+40
Ответ RM
Какой же токсичный президент, не удивительно что основная масса "болельщиков" тут, такая же
Это их ДНК
+41
-9
+32
Ответ dr. cage
Как же здорово, что во главе Барсы такой порядочный человек как Лапорта.. Надеюсь его безупречная репутация поможет разрушить злодеяния Реала. После суда по делу Негрейры конечно..
Он просто сотрясает воздух, зацепившись за возможность сместить внимание с Барселоны ( дело Негрейры и финансы клуба) на Реал.
+27
-2
+25
Поехавший, у которого везде мерещится судейский произвол и рука Реала))
Такими высказываниями Лапорта позорит клуб, себя и своих болельщиков))
Хотя барсаглоры такие, что бесконечно позорят себя сами))
+19
-6
+13
То-есть то что он почти 20 лет платил второму человеку в судейском корпусе его не смущает?
+15
-5
+10
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Поехавший, у которого везде мерещится судейский произвол и рука Реала)) Такими высказываниями Лапорта позорит клуб, себя и своих болельщиков)) Хотя барсаглоры такие, что бесконечно позорят себя сами))
Они сами его выбрали, потому что любят его популистские речи.
+11
-2
+9
Запомните эти фамилии: Хауге, Эвребе, Де Блекере, Штарк, Бузакка, Айтекин, Бенгоэча, Негрейра - добавил Лапорта.
+15
-8
+7
Ответ Mister999
То-есть то что он почти 20 лет платил второму человеку в судейском корпусе его не смущает?
Он смещает акценты на Реал, чтобы об этом меньше говорили. Но матч с Альмерией через несколько дней забудут, а про Негрейру продолжат публиковать новости:)
+9
-3
+6
Удивительно, как руководители Барсы, умудрились, так опустить гранд мирового футбола за какие-то несколько лет.
Флорентино Перес - напротив, пример грамотного руководителя.
+3
0
+3
Ответ Ansu Fati
Толку от этого дела. Барселона ответила, что платила за обзоры и консультации. Вещдоки есть. Но вот обвинение уже 2 год копают, опросили уже более 40 судей, перерыли несколько архивов и никаких доказательств того, что платежи были за помощь судей нет. Даже вот 1 матча, где судья принимал бы спорные решения в угоду Барселоны нет. Это банальный распил бюджета через надежное юридическое лицо. И как в суде собираются доказывать факт подкупа?
Ну у тебя так все прям очевидно, ты все знаешь, про схемы и вещдоки. Это даже смешно слушать.
Мы инфу все берем из СМИ, исключительно.
Но один момент неоспорим: делу дали ход, фактически и юридически. Произошла серьезная ситуация, которой бы не было, если бы не было железных доказательств. Никто не дал бы порочить честь такого большого клуба, как Барса.
Дыма без огня нет, а тут, как бы болелам Барсы не хотелось, настоящий пожар.
Ни Реалу, ни Атлетико не выгодно терять такого соперника, это живые деньги от классико и тд.
Но раз Лапорта не может свой рот закрыть, продолжает нести подобную околесицу, то клуб должен быть наказан. Эта наглость ни в какие ворота уже не лезет.
Матч с Челси и Псж - две самые большие катастрофы 21 века в футболе. Барса доигралась.
+4
-1
+3
Ответ Wizard Harry
У тебя дело в суде по подкупу судей, ты оооо чеееем вообще дядя🤦🏼
В этом и дело. Данными популистскими заявлениями он отводит внимание от дела Негрейры и ужасного финансового состояния клуба. Лапорта говорит то, что нравится куле, а нравится им слушать про судей и Реал. Куле неинтересно, что там в матчах Атлетико и других клубов. Лапорта - типичный политик.
+7
-4
+3
Ответ Никита Смолов
Комментарий скрыт
Да таких матчей играется каждый тур во всех лигах, ты же видишь что в одной только АПЛ творится, чуть ли ни в каждом матче вопросы…
К слову, Перес же единственный в Ла Лиге поддерживает реформу судейского корпуса, почему все молчат? Почему не тряхануть судей?
В данной ситуации вообще дико что-то на этот счет комментировать со стороны Лапорты, прям совсем позорище.
А дело в суде давно, потому что решение очевидно - барсу лишать титулов и в сегунду отправлять, как Юве с кальчиполи.
Другой вопрос, что будет следовать за таким ответственным и жестким решением.
Хочу ли я как болельщик Реала, чтоб Барсу выкинули? Скорее даже нет. Потому что клуб в любом случае гранд, а по игре Барсы и ее превосходстве при Гвардиоле вопросов вообще не может быть, какие бы там судьи не были.
Но и на позоры с переводами денег судьям, матчами с Эвребе и Айтекином игнорировать уже никак нельзя.
+4
-1
+3
Они просто не хотят признать, что мадрид сегодня сильнее барсы, что мы и увидели в финале СК. Что касается матча с альмерией, мне кажется единственный спорный момент был гол ВЖ (хотя и там не понятно, я не уверен). Причем тут судьи, когда даже Жирона выше... Они уничтожили клуб, а сейчас обвиняют всех вокруг...
+6
-3
+3
Да ###### ты ныть вечно. Заносил 18 лет в судейские корпус, а сейчас охоту на ведьм устроил. От себя внимание отвести не получится, расследование в самом разгаре
+12
-9
+3
Ответ 14henry
Они просто не хотят признать, что мадрид сегодня сильнее барсы, что мы и увидели в финале СК. Что касается матча с альмерией, мне кажется единственный спорный момент был гол ВЖ (хотя и там не понятно, я не уверен). Причем тут судьи, когда даже Жирона выше... Они уничтожили клуб, а сейчас обвиняют всех вокруг...
Так и есть. Жоан просто вешает лапшу на уши куле, а их это устраивает.
+3
-1
+2
Ответ Виктор Никитин
у любой популярной команды много адекватов и неадекватов
Согласен, но Ансу Фати на этой ветке доказал, что он в лидерах среди вторых 💪
+2
0
+2
когда у себя дела идут плохо, нужно отвлечь внимание своих поданных, на то как плохо у соседа
+2
0
+2
щас начнётся сливочно-гранатовая война
от этого только Тебас ихидно улыбается
+2
0
+2
...Более того, меня беспокоит моральное состояние наших футболистов, потому что в конце игры с «Бетисом», которую мы провели хорошо, я видел, что футболисты обеспокоены событиями на «Бернабеу»... ЧТА???

Там так то ,в чемпионате, еще играет Жирона- которая Барсу в гостях уделала без судейских вопросов. Да и Мадриду слили дома без вопросов к судьям.... точно ли из за судейских ошибок Барса не лидирует в чемпионате?
+2
-1
+1
он реально хочет с Пересом все деловые отношения разорвать? он придурок что ли?
+1
0
+1
, судейство в матче с Альмерией многим не понравилось, но об этом должны говорить представители Альмерии, эксперты, судьи. а президент Барселоны должен навести порядок в своем клубе, а все эти разговоры от лапорты.. такое себе. своих проблем выше крыши, есть чем заняться. хотя, вероятно, это такой способ давления на судей, но мне это не по душе. даже переживая сложные времена можно оставаться достойным человеком
+2
-1
+1
Ответ Ansu Fati
Столько бреда написано чтобы обобщить это матчем с Челси и ПСЖ)) еще раз повторю, причем тут матчи в ЛЧ, если деньги были переведены за услуги по судьям в Ла Лиге? По большим катастрофам это оспоримо. Если Барсе помогли с 1 ЛЧ, Реалу их подарили 3 подряд. Чакыр, Оливер, Кашшай и Клаттенбург не дадут соврать.
Я объективен, ты нет.
Вопросы по играм в ЛЧ спорные были у всех. И у Баварии и у Псж и тд.
Рвите Реал в лч, забейте 5, в чем сложность?
Произвол Эвребе и Айтекина - это просто из ряда вон. Даже слов нет)
+3
-2
+1
Ответ Wizard Harry
Я? Или Лапорта рот не может закрыть и продолжает привлекать к себе внимание, будучи под следствием? Промолчи он сегодня и была бы тишина)
Лапорта просто поплыл. Видимо, он не сможет вытянуть Барсу с финансового дна, поэтому и переводит внимание на Реал.
+1
0
+1
Ответ Ansu Fati
Столько бреда написано чтобы обобщить это матчем с Челси и ПСЖ)) еще раз повторю, причем тут матчи в ЛЧ, если деньги были переведены за услуги по судьям в Ла Лиге? По большим катастрофам это оспоримо. Если Барсе помогли с 1 ЛЧ, Реалу их подарили 3 подряд. Чакыр, Оливер, Кашшай и Клаттенбург не дадут соврать.
Негрейра также имел влияние на европейских судей. Он с ними постоянно созванивался.
+1
0
+1
Ответ RM
Какой же токсичный президент, не удивительно что основная масса "болельщиков" тут, такая же
Да не. Адекватных фанов у Барсы много. Невменяемых людей всегда слышно громче всего, это не только Барсы и не только футбола касается.
Кулес могу только посочувствовать, сил вам переждать несладкий период Барселоны, да ещё когда во главе клуба стоит этот популист-стрелочник.
+3
-2
+1
Ответ Iamliam
Так а что он невменяемого сказал то? Реал - Альмерия откровенно судейский матч был, ну это блин слишком очевидно. Я смотрю футбол 20 лет и не видел еще чтобы так команду убивали. Вы можете это сколько угодно не замечать и переводить стрелки, но это уже случилось и будут вам всегда припоминать, как и судейские ЛЧ. От этого не скроешься теперь и не отмоешься. Остается единственный верный варик - переводить стрелки))
20 лет футбол смотрит, но Эвребе не помнит, сказочный.
0
0
0
Ответ Greg Jackson
https://youtu.be/lxonhUiLHQI самое смешное что болелы Барсы говорят что никогда ни один судья им не помогал даже в спорных моментах! Тут бесспорную помощь можно часами крутить.
ахахха, молодец, типичный образчик МадридТвБота
а теперь смотри то что обрезало Мадрид тв
https://x.com/opinionescules/status/1749864052359070203?t=30AcCNg0Qz-Bd4-mEocPvg&s=09.

отмазывайся, жду )))
0
0
0
Ответ Homelender_666
Они сами его выбрали, потому что любят его популистские речи.
Верно
Типичный популист
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий