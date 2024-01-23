Лапорта об игре «Реал» – «Альмерия»: «Барса» анализирует вопрос, и есть целая серия случаев, когда наш соперник получил выгоду от судейских решений. Тут все было слишком очевидно»

Жоан Лапорта указал на систематическую помощь судей «Реалу» в Ла Лиге.

– Вы считаете, что соревнование уже испорчено?

– Ну, с такими результатами – да. Дело не только в том, что было в воскресенье [в матче «Реал» – « »]. Мы анализируем этот вопрос, и есть уже целая серия случаев, когда наш соперник заработал очки и получил выгоду от судейских решений. Но мне следует отметить, что мы к этому уже привыкли, да?

Мы всегда сражаемся с вещами, о природе которых нам известно. Но в этом случае все было слишком очевидно, вот почему мы направили жалобу в федерацию.

Более того, меня беспокоит моральное состояние наших футболистов, потому что в конце игры с «Бетисом», которую мы провели хорошо, я видел, что футболисты обеспокоены событиями на «Бернабеу». И мы обязаны принимать меры.

Я такой президент, который пытается спрятаться от различных ситуаций, и я думаю, что должен громко высказаться в этом случае, потому что вижу несправедливость. А когда мы видим несправедливость, мы ее осуждаем. И мы хотим, чтобы те, на ком лежит ответственность за решение этого вопроса, приняли меры по исправлению ситуации, – заявил президент «Барселоны».

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