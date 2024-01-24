«Винисиус – источник гордости для Бразилии. Он поднял знамя борьбы против расизма». Экс-игрок «Реала» Жулио Сезар о вингере
Бывший защитник «Реала» поддержал Винисиуса Жуниора.
«Вини – источник гордости для нашей страны.
Поражает, что, учитывая глобализацию, случаются инциденты, подобные тому, что происходит с ним. Он поднял знамя борьбы против расизма», – заявил Жулио Сезар Корреа.
Винисиус о конфликте с игроками «Барсы»: «Я не святой, но хочу исправиться. Грустно, что все желают поссориться со мной, зная, что в прессе об этом напишут»
Вот и вся борьба его.
Хотя чего ещё ожидать, личных выгод нет для Винисиуса, сообщения будет достаточно.
Абырвалк, абырвалк