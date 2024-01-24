«Винисиус – источник гордости для Бразилии. Он поднял знамя борьбы против расизма». Экс-игрок «Реала» Жулио Сезар о вингере

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Жулио Сезар Корреа Винисиус Жуниор расизм дискриминация Футбол

Бывший защитник «Реала» поддержал Винисиуса Жуниора.

«Вини – источник гордости для нашей страны.

Поражает, что, учитывая глобализацию, случаются инциденты, подобные тому, что происходит с ним. Он поднял знамя борьбы против расизма», – заявил Жулио Сезар Корреа.

Винисиус о конфликте с игроками «Барсы»: «Я не святой, но хочу исправиться. Грустно, что все желают поссориться со мной, зная, что в прессе об этом напишут»

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24 комментария
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винисиус поднял знамя провокации и клоунадства
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винисиус источник подлости, так будет точнее!
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С такими борцами, расистов станет только больше. Негритянское сообщество, могло бы выбрать себе куда более вменяемого представителя
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С репутацией грязного провокатора довольно сложно нести знамя борьбы с расизмом
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Винисиус - источник нырков для Бразилии.
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Ответ Пацанчик реальный
Как думаешь,Дани Алвес пользуется спросом у сокамерников?Ведь все знают,что с насильниками в тюрьме делают,наверное Дани специально сел в тюрьму за изнасилование,хотел в закрытый мужской коллектив попасть,проникся духом Барселоны….!👌👌👌
у тебя подозрительная фантазия однако, .
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Ответ Boni R
винисиус источник подлости, так будет точнее!
в точку!
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Винисиус - источник нырков для Бразилии.
Не только для Бразилии. Или священное имя Реал нельзя произносить в суе?)
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Ответ Пользователь не заблокирован
винисиус поднял знамя провокации и клоунадства
Проникся духом Реала
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С такой гордостью можно и мимо ЧМ пролететь.
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Очень хочется, чтобы это знамя ему затолкали туда, чем Винисиус думает.
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Винни уже продемонстрировал поднятое им знамя, поддержав вратаря Милана сообщением в соцсетях: "Я с тобой".
Вот и вся борьба его.
Хотя чего ещё ожидать, личных выгод нет для Винисиуса, сообщения будет достаточно.
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Скорее источник позора того как нужно бороться с расизмом
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винисиус харам человек!
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Помню Жулиу. Такой в меру неуклюжий защитник. Немного попылил за Реал.
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Какими цветами на знамени обозначены нытьё и провокации?
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Гнильё он,баламутит только провоцирует
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винисиусу со своей политикой идеальное место в псж! надеюсь перес понимает это лучшее меня
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Мда. выбрали чернокожего Шарикова.

Абырвалк, абырвалк
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Надеюсь, он также будет защищать белых фермеров в ЮАР.
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Какая борьба, такое и знамя..
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