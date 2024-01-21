Ла Лига расследует расизм в адрес Винисиуса. Фанаты «Атлетико» скандировали «Ты обезьяна!» перед матчем Кубка Испании

Ла Лига расследует расистские оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора.

Инцидент произошел в четверг перед матчем 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» – « » (4:2) – фанаты хозяев скандировали « , ты обезьяна!» у стадиона «Метрополитано».

Несмотря на то, что страны проходит под эгидой Королевской испанской федерации футбола, использует видео инцидента в качестве доказательств для осуждения поведения фанатов « ».

В сентябре 2022 года болельщики «Атлетико» точно такими же словами встречали бразильского футболиста у своего стадиона.