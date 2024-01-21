Ла Лига расследует расизм в адрес Винисиуса. Фанаты «Атлетико» скандировали «Ты обезьяна!» перед матчем Кубка Испании

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Кубок Испании болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Ла Лига расследует расистские оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора.

Инцидент произошел в четверг перед матчем 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» – «Реал» (4:2) – фанаты хозяев скандировали «Винисиус, ты обезьяна!» у стадиона «Метрополитано».

Несмотря на то, что Кубок страны проходит под эгидой Королевской испанской федерации футбола, Ла Лига использует видео инцидента в качестве доказательств для осуждения поведения фанатов «Атлетико».

В сентябре 2022 года болельщики «Атлетико» точно такими же словами встречали бразильского футболиста у своего стадиона.

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20 комментариев
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Мне кажется настоящему расисту не важно различие между неграми, они для него одинаковые все. Но если их в реале полная команда, а кричат только винисиусу, врядли это расизм. Это любовь к конкретному игроку, за его личные качества.
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Это не расизм в адрес Винисиуса. Это оскорбление обезьян.
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Кажется он единственный темнокожий которого в данном случае не жаль. Когда ты успел таким стать Вини?
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Ответ Чебурашка от Гены
И снова цивилизованная, толерантная Европа. Что ни новость. 😁
Да где вы постоянно слышите что Европа сплошь толерантная и цивилизованная?)
Это как с веганами в интернете: когда шуток и подьобов про веганов в разы больше чем самих веганов.
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Винисиусу и Меньяну надо объединиться в борьбе против расизма.
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И снова цивилизованная, толерантная Европа. Что ни новость. 😁
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А за что они так с обезьянами? Обезьяны ничего плохого не делать, в отличие от Винисиуса, тут скорее они обижаться должны.
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А Рюдигеру кричали? Еще есть Алаба, Менди, Чуамени, Камавинга, Родриго. Что эти все злобные испанские фанаты к Винисиусу персонально прицепились? Странно как-то, в мире инклюзивных ценностей процветает такой вопиюще эксклюзивный расизм!
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Ответ Montenegro Serbian
Да где вы постоянно слышите что Европа сплошь толерантная и цивилизованная?) Это как с веганами в интернете: когда шуток и подьобов про веганов в разы больше чем самих веганов.
Читаю пользователей сайта. Где же ещё?))
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Винисиус пожинает плоды своего поведения, в Реале хватает темнокожих игроков, а скандируют только ему......совпадение? Не думаю!
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наказать клуб - пусть играют без зрителей до конца сезона.
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Оскорбительная акция ещё до матча, вне стадиона - это очень некрасиво. Ну а Винисиусу, в свою очередь, нужно больше думать о футболе - как минимум, чтобы не получать ненужные жёлтые за разговоры, и потом иметь возможность сфолить на Гризманне, если тот убежал. А с жёлтой ты его и тронуть не можешь. И неважно даже, что в том голе Антуана Вини не то чтобы прям виноват.
Будучи болельщиком Мадрида, голосую за лещей обеим сторонам конфликта.
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Он своим характером заработал клеймо! Многих темнокожих игроков почему то необзывают.
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Мне кажется настоящему расисту не важно различие между неграми, они для него одинаковые все. Но если их в реале полная команда, а кричат только винисиусу, врядли это расизм. Это любовь к конкретному игроку, за его личные качества.
Что ты скажешь про Меньяна?
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Ответ RealJon
мне просто жаль людей в топ комментах. такие деграды мышления
Другое дело - Винисиус. Сам эталон ума и поведения
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Ответ Ювентиниус
Он своим характером заработал клеймо! Многих темнокожих игроков почему то необзывают.
И многих почему-то обзывают. 😁
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