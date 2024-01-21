Ла Лига расследует расизм в адрес Винисиуса. Фанаты «Атлетико» скандировали «Ты обезьяна!» перед матчем Кубка Испании
Ла Лига расследует расистские оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора.
Инцидент произошел в четверг перед матчем 1/8 финала Кубка Испании «Атлетико» – «Реал» (4:2) – фанаты хозяев скандировали «Винисиус, ты обезьяна!» у стадиона «Метрополитано».
Несмотря на то, что Кубок страны проходит под эгидой Королевской испанской федерации футбола, Ла Лига использует видео инцидента в качестве доказательств для осуждения поведения фанатов «Атлетико».
В сентябре 2022 года болельщики «Атлетико» точно такими же словами встречали бразильского футболиста у своего стадиона.
Это как с веганами в интернете: когда шуток и подьобов про веганов в разы больше чем самих веганов.
Будучи болельщиком Мадрида, голосую за лещей обеим сторонам конфликта.